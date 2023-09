Erste Anzeichen aus den USA Stimmungswechsel in Sachen Ukraine

05. September 2023

Der Rückhalt in den Vereinigten Staaten für den militärischen Kurs der Regierung Biden schwindet

von Klaus Peter Krause

Der Stellvertreterkrieg der USA gegen Russland in der und um die Ukraine dauert fort. Verhandlungen zum Waffenstillstand und Frieden lehnt die Ukraine mit den USA im Rücken nach wie vor schroff ab, zumindest öffentlich amtlich. Aber es gibt Anzeichen für einen Stimmungswechsel, sei es, um ihn bei den Kriegsparteien anzustoßen, sei es, um die Öffentlichkeit auf ihn vorzubereiten – jedenfalls in den Vereinigten Staaten.

Heritage Foundation: USA-Hilfe für die Ukraine einstellen

So hat jüngst die amerikanische Heritage Foundation ihren Kurs geändert und plädiert nun dafür, die bisherigen Prinzipien neuen Realitäten anzupassen. Sie ist jetzt der Meinung, die USA sollten ihre Hilfe für die Ukraine einstellen. Die Vereinigten Staaten verfügten nicht über die finanziellen Mittel, um das derzeitige Niveau der Hilfe für die Ukraine aufrechtzuerhalten. Ohnehin sollten die USA ihre weltweiten militärischen Aktivitäten zurückfahren. Ihr Präsident Kevin Roberts sagte: „Die USA sind wirtschaftlich viel schwächer als früher. Es ist uns unmöglich, an mehreren Orten der Welt militärisch einzugreifen.“ Folglich müsse Reagans Grundsatz „Frieden durch Stärke“ an neue Realitäten angepasst werden.

Anstelle der USA sollen jetzt die Europäer die Ukraine-Hilfe verstärken

Doch um Frieden in der Ukraine geht es Roberts offenbar gar nicht. Es geht ihm nur um Amerika. Der Rückhalt in den USA für den militärischen Kurs der Regierung Biden schwindet. Die amerikanische öffentliche Meinung, so Roberts, zeige eine geringere Bereitschaft, die Ukraine weiterhin zu finanzieren. Anstelle der USA sollten die europäischen Länder ihre Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland verstärken. Aber werden sie es noch tun, wenn die USA abspringen? Und vor allem noch können? Und wie lange?

Einstiger US-Militärberater: Jetzt zu einer Verhandlungslösung kommen

Der ehemalige Militärberater der Trump-Regierung, Oberst Douglas MacGregor, hat dem amerikanischen Journalisten Tucker Carlson erklärt, warum jetzt eine Verhandlungslösung in der Ukraine wichtiger denn je sei. „Was auch immer wir erreichen wollten, ist gescheitert. Deshalb müssen wir jetzt zu einer Verhandlungslösung kommen, auch wenn es uns nicht gefällt, und zwar bald, bevor das alles außer Kontrolle gerät. Ich glaube, all die Lügen, die man uns eineinhalb Jahre erzählt hat – ‚Die Ukraine gewinnt, die Ukraine kämpft für das Gute, die Russen sind böse und unfähig‘ –, kollabieren gerade, weil das, was gerade auf dem Schlachtfeld passiert, so entsetzlich ist.“

Amerikanische Militärs bedauern den Widerstand gegen Frieden in der Ukraine

In den USA nimmt die Kritik daran zu, dass die Biden-Regierung mehr Interesse daran hat, den Krieg im Donbas fortzusetzen, statt vor allem soziale Probleme in der Heimat zu lösen. Daher wird die Ukraine von den USA keine Flugzeuge erhalten. Stattdessen sollen Dänemark und die Niederlande die in ihrer Flotte vorhandenen F-16 an die Ukraine übergeben. Inzwischen bedauern amerikanische Militärs den Widerstand gegen Frieden in der Ukraine. Erinnert wird daran, dass der Chef des US-Generalstabs, Mark Milley in einer Rede im Economic Club of New York im November 2022 gesagt hatte, ein Sieg für die Ukraine könne möglicherweise nicht mit militärischen Mitteln erreicht werden und die Parteien sollten über Frieden verhandeln. Rückhalt im Volk verliert auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Wie eine Umfrage zeigt, sehen ihn mehr als drei Viertel der Ukrainer für die Korruption in der Regierung und im Militär direkt verantwortlich.

Aus den USA sickern Todeszahlen der ukrainischen Armee durch

Das wird auch damit zu tun haben, dass Selenskyj gegen Russland „schon längst nichts mehr ausrichten kann“, aber trotzdem seine Truppen „verheizt“. Vor allem seine Großoffensive hat die Zahl der Toten in die Höhe getrieben. Wie hoch die Menschenverluste der ukrainischen Armee sind, halten Selenskij und seine Militärs bisher geheim. Aber ausgerechnet amerikanische Geheimdienste sollen das Geheimnis durchbrochen und die ihnen bekannten Zahlen an die Öffentlichkeit haben durchsickern lassen, vermutlich, um einen gewollten Stimmungswechsel zu unterstützen. Unter Bezugnahme auf Geheimdienstquellen hat die BBC über diese Verluste berichtet. Danach sind durch die „Gegenoffensive“ der Ukraine inzwischen fast 70.000 ukrainische Soldaten tot und rund 120.000 dauerhaft schwer verletzt und kampfunfähig. Nach russischen Angaben betragen die Verluste der Ukraine im gesamten Krieg über 400.000 Mann. Schätzungen für die Verluste Russlands seit Kriegsbeginn lauten auf rund 50.000.

Neue Rekrutierungen sollen die Verluste ausgleichen

Wegen dieser Verluste läuft eine neue Rekrutierungsaktion. Zum Kriegsdienst verpflichtet das ausgerufene Kriegsrecht alle ukrainischen Männer im Alter von 18 bis 60 Jahren. Rollende Rekrutierungsbüros streiften schon vor einigen Wochen durchs Land und sammelten 16- und 17-Jährige wie auch Männer jenseits der 60 ein. „Diese nicht ganz so ‚Freiwilligen‘ wurden in Uniformen gepresst, erhielten eine Waffe in die Hand gedrückt, wurden kurz unterwiesen und an die Front geschickt. Gegen eine gut ausgebildete, gut ausgerüstete und ausgeruhte Armee. Das Ergebnis war vorhersehbar.“

„Es wird Kriegsmüdigkeit geben in den USA“

Bloomberg berichtete am 25. August, dass es, je länger die Offensive andauere, es in den USA umso schwieriger werde, die Hilfe aufrechtzuerhalten. Zu erwarten sei, dass der Kampf um die Verabschiedung des nächsten Finanzierungsgesetzes für die Ukraine im Kongress im Herbst der bisher härteste sein werde. In der republikanischen Partei herrsche gegenüber der Lieferung von Waffen und Hilfsgütern nach Kiew wachsende Feindseligkeit. Europäische Beamte befürchteten, Präsident Biden könne schließlich versuchen, die Ukraine zu Verhandlungen zu bewegen, wenn es keine nennenswerten Fortschritte auf dem Schlachtfeld gebe und sich der amerikanische Wahlkampf im nächsten Jahr aufheize. Bloomberg zitiert Samantha de Bendern, Associate Fellow am Royal Institute of International Affairs: Wenn die Kämpfe über den Winter in eine Sackgasse gerieten, „ist das ein wirklich großes Problem, es wird Kriegsmüdigkeit geben. Die USA werden sich immer weniger für die Geschehnisse in der Ukraine interessieren, und es wird für die Europäer immer schwieriger, die Amerikaner davon zu überzeugen, dass die Ukraine ein amerikanisches Problem ist.“

„FAZ“: Washington wackelt

Unter der Überschrift „Washington wackelt“ bringt immerhin auch die bisher kriegstreiberische „FAZ“ ihren Lesern in einem politischen Leitartikel nahe, dass sich in den Vereinigten Staaten in Sachen Ukraine eine Wende anbahnt (Ausgabe vom 23. August 2023, Seite 1). Im dort beginnenden Präsidentenwahlkampf drohe innenpolitische Taktik die Oberhand zu gewinnen. Und in der Bevölkerung wachse der Unmut über die Kosten des Krieges im Osten Europas, der vielen Amerikanern so fremd sei wie Afghanistan oder der Irak. Die Bevölkerung sei kriegsmüde. Gut die Hälfte der Amerikaner finde, ihr Land habe für die Ukraine genug getan. In beiden Lagern wollten wieder mehr Amerikaner ihr Land aus fernen Krisen heraushalten und sich auf das eigene Land konzentrieren. Darauf müsse Europa gefasst sein: Amerika sei jetzt zunehmend mit sich selbst beschäftigt. Deutschland werde sich beim Krieg in Europa immer weniger hinter den Vereinigten Staaten verstecken können.

Wie der Völkerrechtler Alfred de Zayas die Nato beurteilt

In dieser Lage möchte ich ins Bewusstsein bringen, mit welcher rechtlichen Entschiedenheit der Völkerrechtswissenschaftler Alfred de Zayas das Geschehen um den Ukraine-Krieg und die Kriegsverbrechen der unter USA-Führung aggressiven Nato aburteilt, die einst nur ein Defensiv-Bündnis gegen den kommunistischen Ostblock war und nun zum kriegerischen Aggressor geworden ist. In seinem Beitrag über „Das Ukraine-Roulette der Nato“ (mit Datum vom 19. Juli 2023) macht er es klar und kommt zu dem Schluss, dass die Nato letztlich nicht nur als kriminelle Organisation, als polterndes Überbleibsel eines sterbenden westlichen Imperialismus, sondern auch als tödliche Gefahr für das Überleben der Zivilisation auf der Erde anerkannt werden müsse. Die Nato stehe auf der falschen Seite der Geschichte. Veröffentlicht hat de Zayas den Beitrag auf seiner „Menschenrechtsecke“.

Dieser Artikel, gemeinsam mit vielen weiterführenden Links, erschien zuerst auf dem Blog des Autors.