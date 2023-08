Politskandale Pünktlichkeit ist eine Tugend

31. August 2023

Über den zeitlichen Zusammenhang zwischen „Leaks“ und Wahlen – und wer diesmal profitiert

von Jan Mehring

Die Causa Aiwanger wirft einmal mehr die unselige zentralistische Forderungskultur in der Bundesrepublik auf, gemäß dieser sich wieder einmal gewisse (übliche) Bundespolitiker dazu berufen fühlen, Top-down-Personalempfehlungen (bis hin zu weich formulierten Entlassungsbefehlen) abzugeben und somit handfest in die laufende bayerische Landtagswahl einzugreifen. Abseits dessen, dass die Betonung in diesem Zusammenhang auf „Land“tag liegen sollte, haben Sie sich nicht verlesen. Für den 8. Oktober 2023 ist lediglich der persönliche Urnengang anberaumt, der Abstimmungsprozess an sich ist allerdings bereits am Sonntag, den 28. August, mit der Freigabe der Briefwahl angelaufen.

Insofern handelt es sich um einen mittelbaren Eingriff in den Wahlprozess durch das Treiben innerkoalitionärer Spaltkeile mit den Zielen, einerseits das Spektrum des im Rahmen des späteren Wahlergebnisses rechnerisch Machbaren und inhaltlich sinnvoll Kombinierbaren auf das weit engere Spektrum des narrativ Vermittelbaren zu verschlanken – dazu am Ende mehr.

Und ist es auch Wahnsinn, so hat es doch Methode

Andererseits soll auf das im Zeitalter dauerhafter Informationsüberflutung altbekanntermaßen auf kürzere Aufnahmespannen getrimmte Gedächtnis des Wählers mithilfe des ebenso altbekannten einstudierten Kniffes eingewirkt werden, kurz vor entscheidenden Terminen emotional aufwühlende, dessen Wahlabsicht potenziell verändernde Medienereignisse zu streuen.

Dabei gehört es zur künstlerischen Vollendung des Handwerks, die optimale Balance zwischen Neuheitswert und psychologischer Einwirkzeit der jeweiligen Meldung auszuloten, die ihren medialen Zenit einerseits kurz vor Wahlterminen erreichen und erst im Nachgang abflachen beziehungsweise ihre Übernutzungsphase erreichen, andererseits zugleich aber über ausreichend Vorlaufzeit zum geistig-sozialen Einsickern und Verfestigen verfügen soll.

In Zeiten dezentraler Medien ist es prinzipiell schwieriger, die entsprechenden medialen Konjunkturdynamiken nach ebendiesem Modell abzupassen, doch schreiben die allermeisten „Mittelstrahl-Medien“, wie sie in bösen Kreisen genannt werden sollen, mittlerweile großzügig bei den bekannten Presseagenturen ab – für Gleichklang und zeitgleiche Verfügbarkeit der entsprechenden Meldungen ist dementsprechend gesorgt, besagte Dezentralität demnach im eigentlichen Sinne so nicht gegeben.

Eine lange Liste von Einzelfällen

Der jetzige Fall: eine zeitlich fast perfekte Punktlandung im Hinblick auf den kürzlichen Briefwahlbeginn, der annehmen lässt, dass die angebliche „Entdeckung“ bereits seit Längerem zur Veröffentlichung in der Schublage bereitlag. Eine verfügbare Einwirkzeit von sechs Wochen ist mehr als auskömmlich, doch einerseits durchaus anspruchsvoll zu überbrücken, ohne die Schwelle zur medialen Überreizung zu übertreten, während sie andererseits genug Raum für weitere Stufen bietet, die in Zweiwochenabständen mithilfe weiterer „Entdeckungen“ gezündet werden könnten. Wie und mit welcher zeitlichen Abfolge hier vorgegangen wird, wird sich zeigen.

„Einstudiert“ ist dieser Kniff angesichts seiner zahlreichen vergangenen Duftmarken, auf die sich allein in den letzten paar Jahren zurückblicken lässt. Die sogenannte „Ibiza-Affäre“ aus dem Frühling 2019, die wenig später zum Bruch der ÖVP-FPÖ-Koalition in Österreich führte, ereignete sich im Durchschnitt nur ein halbes Jahr vor den Landtagswahlen in Vorarlberg (Oktober), der Steiermark (November) und im Burgenland (Januar 2020), die zusammen genommen immerhin gut 20 Prozent der Landesbevölkerung beherbergen. Die bundesweite Neuwahl zum Nationalrat, die zum Desaster für die (mittlerweile in Umfragen erstplatzierte) FPÖ wurde, wurde mit lediglich vier Monaten Zeitabstand (September) erstaunlich schnell und damit noch inmitten des mittellangen Nachhalls des Koalitionsbruchs abgehalten.

Als Sahnehäubchen fanden nur neun Tage nach Bekanntwerden der Ibiza-Affäre die Wahlen zum EU-Parlament statt – nach Deutschland überspringende Berichterstattung inklusive, wo – Überraschung – am selben Tag die Bremer Bürgerschaft (Landtag) gewählt wurde. Im September folgten die insbesondere für die FPÖ-ähnliche AfD aussichtsreichen Wahlen der Landtage Brandenburgs und Sachsens statt, im Folgemonat Oktober abgerundet mit der Landtagswahl in Thüringen, das gemäß Umfragen mittlerweile die größte blaue Hochburg Deutschlands ist.

Dass circa zwei Wochen vor den Bundestagswahlen 2017, in deren Folge die AfD erstmals in den Bundestag einzog und bereits im Vorfeld aus dem Stand ein zweistelliges Ergebnis erwarten ließ, der Öffentlichkeit ganz zufällig E-Mails präsentiert wurden, die angeblich der Feder Alice Weidels entstammten, die heute Co-Parteisprecherin (Co-Parteivorsitzende) ist und als homosexuelle und anerkannte Wirtschaftsexpertin als schwieriger angreifbar galt, dürfte kaum überraschen und passt sich sauber ins gezeigte Bild ein.

Nichts dem Zufall überlassen

Um an obigen Aufschub des zweiten Zwecks des Ganzen anzuschließen und zur Causa Aiwanger zurückzukehren: Wohlwissend, dass in Bayern aufgrund der fast sicher erstplatzierten CSU vor allem der zweite Platz von Interesse ist, ist neben der Beeinflussung des Wählers ferner das zentrale Ziel, die künftige Regierungskonstellation anhand von Empörungstheater bestmöglich vorzuzeichnen. Während die Münchner Staatskanzlei gemäß erwarteter Erstplatzierung wieder an die CSU fallen dürfte, ist nun zweifelhafter denn je, ob die im Ganzen an den Pranger gezerrten Freien Wähler (denn in der Presse wird kaum zwischen der Gesamtpartei und ihrem bekanntesten Gesicht Aiwanger als Einzelperson differenziert) an der künftigen Landesregierung beteiligt sein werden.

Es ist zu vermuten, dass aber auch deren öffentliches Verdreschen mit größtem Fingerspitzengefühl vollzogen wird, da die Gefahr droht, allzu viele Wähler, die nicht zur CSU zurückwollen, zur aktuell sehr populären AfD zu treiben, von der ein symbolisch bedeutsames Überholen der Grünen befürchtet wird. Dies brächte die CSU anschließend in die schwierige Situation, erneut auf den drittplatzierten Wahlteilnehmer als Koalitionspartner zurückgreifen, doch mit den Grünen diesmal eine weitaus größere (rhetorisch aufgeblasene) Differenz überbrücken zu müssen. Insofern dürfte den Freien Wählern weiterhin die Funktion als Anti-AfD-Wählermagnet zufallen. Da sich diesmal allerdings die Gelegenheit bietet, großstaatsmännisch „Verantwortung zu übernehmen“ und zur Verhinderung der AfD sowie zur „Ziehung von Lehren“ von den befleckten Freien Wählern abzurücken, sind die wahren Gewinner dieses Schauspiels in Wahrheit die Grünen, denen nun eine weitere Regierungsbeteiligung auf Landesebene munterer winkt als je zuvor.

Sollte dieser Fall eintreten, wären die Grünen in zwölf von 16 Bundesländern an der Landesregierung beteiligt und die im Bundesrat am breitesten aufgestellte Partei mit Folge nicht unerheblichen Einflusses auf wichtige Zustimmungsgesetze, für deren Verabschiedungserfolg dem Bundesrat aufgrund seines endgültigen Vetorechts gegen unliebsame Gesetze eine Schlüsselstellung zukommt. Zudem wäre Bayern als eines der wirtschaftlich stärksten, hochindustrialisierten Bundesländer des Landes ein weiterer Skalp auf den Pfählen jener, die ebendiese Charakteristika, die das Land Bayern mit auszeichnen, zur Zielscheibe erkoren haben.