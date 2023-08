Geschichte und Weltanschauung Anarcho-Liberalismus?

28. August 2023

Wie man die Gegner der Freiheit doch noch bezwingen kann

von Michael von Prollius

Sind Anarchisten und Liberale Menschen mit unvereinbarer Weltanschauung? War das im 19. Jahrhundert ausgebliebene Bündnis von Anarchisten und Liberalen eine verpasste Chance? Welche Rolle können die beiden Minderheiten heute spielen? Fragen heißt antworten.

Am Anfang stand die Battle. „The Battle: Ankap versus Libakap“, die das Antibürokratieteam 2016 initiiert hatte. Der „Mythos Anarchokapitalismus“ (2015) von Helmut Krebs und mir traf auf „Widerstand: Aus den Akten Pinker vs. Anarchy“ (2016) von Stefan Blankertz. Gegensätze, intellektuell aufpoliert und munter „gebattelt“, standen im Zentrum der Aufmerksamkeit. Impulse für die wiederbelebte Österreichische Schule waren Teil einer breiteren Diskussion mit einem engagierten Publikum.

Ruhe nach dem Sturm und Respekt ermöglichten anschließend rege Diplomatie hinter den Kulissen. Im Vincent am Schiffbauerdamm war und ist van Gogh Gastgeber und Publikum zugleich, stehen seitdem Gemeinsamkeiten beider Weltanschauungen und das, was sie zu sagen haben, stärker im Vordergrund. Auf klassisch liberaler Seite stand Anthony de Jasay geistig Pate, der mit einem Augenzwinkern im Interview mit Helmut Kliemt erklärte, er sei Anarchist. Allerdings wollte er mit den üblichen Verdächtigen nicht in einen Topf geworfen werden.

Während van Goghs Werk dem Post-Impressionismus zugeordnet wird und stilistisch Aspekte des Realismus, Naturalismus und Impressionismus aufgreift, fanden und finden die Sessions in der Zeit des Post-Liberalismus statt. Das verbindet zusätzlich. Impressionen des Tagesgeschehens werden zwar aufgegriffen, indes geht es um reale Alternativen und positive Utopien einer freiheitlicheren Welt.

Ein Ergebnis: Anarchokapitalismus erscheint als schwieriges Wort. Ein sperriger Begriff, der vielleicht nicht das Beste beider Welten vereint. Eingedeutscht heißt nicht unbedingt gelungen übersetzt. Die Ordnung von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft nach dem Vorbild der Marktwirtschaft? Ökonomische Prinzipien für alle Lebensbereiche? In einer etatistischen Welt kommen ökonomische Perspektiven regelmäßig zu kurz. Das bedeutete indes nicht: „One fits all“.

Wie wäre es mit einer naheliegenden Alternative? Anarcholiberalismus! Wer das Trennende betonen möchte, kann zum Bindestrich greifen und bietet damit zugleich ein Bindeglied, eine Brücke an. Eine bedeutende Änderung des Blickwinkels seit der Battle, wenn auch nur ein winziger Schritt für die Menschheit. Anarcho-Liberalismus verbindet unterschiedliche Perspektiven mit einer immer wieder gemeinsamen Positionierung. Das ist keine Geschichtsrevision und keine zukünftige Revolution zweier winziger Gruppierungen. Die können ihre Unterschiede stehen lassen und Gemeinsames geistig voranbringen. Das spiegelt sich auch in gemeinsamen Publikationsprojekten, von denen ich meine drei herausgreifen möchte.

„Ein liberales Manifest. Sieben Prinzipien und einige Klarstellungen“ (2022) unternimmt eine liberale Ortsbestimmung der Gegenwart. Jede Generation steht vor der Aufgabe, das von Neuem zu tun. Die Botschaft lautet, dass es ein Hauptanliegen des Liberalismus gibt: Es soll den Menschen gut gehen. Wie kann das gelingen? Durch das Einhalten von sieben Prinzipien, die den Kern eines konsequenten Liberalismus ausmachen. Jeder einzelne Mensch als Maß aller Dinge, Eigentum als Fundament unseres Handelns und Privatheit als gelebte Freiheit gehören genauso dazu wie ein Minimalstaat. Die Perspektive dieses Manifests ist die klassisch liberale. Klarheit bringen die Abgrenzungen von Konservatismus, Demokratie sowie „Lifestyle“-Liberalismus und auch vom Anarchismus. Der Ausblick bietet das Gerüst einer klassisch liberalen Staatsreform.

Wie jedermann beobachten kann, ist Liberalismus eine zeitlose Lösung für viele aktuelle Herausforderungen – und anspruchsvoll. In der emotionalisierten Welt der sozialen und nicht sozialen Medien stellt das ein Hindernis dar. Der vornehmste Platz des Liberalen ist der des Kritikers und des Prognostikers, der vielfach recht behält, leider zu oft angesichts antisozialer Politiken.

Mit „Bakunin und Mises in eine Front!? Die Vincent-Sessions“ (2022) steht die Suche im Vordergrund, was eine freiheitlichere Gesellschaft möglich machen würde und welche historischen Chancen verpasst worden sind, aber nachgeholt werden könnten. Dabei stehen ein Liberaler und ein Anarchist im Gespräch. Feuer und Wasser oder Geistesverwandte? Stefan Blankertz und ich haben aus anfänglicher Konfrontation Freundschaft werden lassen. Mit freundlicher Unterstützung von Jack Daniels und Cuba Libre benennen wir die Unterschiede und Unzulänglichkeiten der eigenen Weltanschauung, betonen zugleich die uns verbindende Haltung der Freiheit. Die Themen sind in kurze, übersichtliche Stücke unterteilt. Sie reichen von der Frage der Möglichkeit einer Verfassung der Freiheit bis hin zu der, ob durch ein Miteinander statt Gegeneinander von Liberalen und Anarchisten sich ein friedlicheres Deutschland hätte erreichen lassen. Besondere Freude haben uns die kontrafaktischen historischen Skizzen bereitet. Bei mir wäre Bismarck dem tatsächlich auf ihn erfolgten Attentat Unter den Linden erlegen. Ein freiheitliches, liberales Deutschland hätte eine Chance erhalten, ohne Großmannssucht und Weltkriege.

Nach der Klarstellung, was Liberalismus ist und was nicht, sowie den Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen Anarchismus und Liberalismus folgt die konsequente Anwendung der Freiheitsperspektive. „Attack Titans. Mut zur Freiheit“ (2023) illustriert die Bandbreite liberalen Denkens. Außenpolitik, Geldpolitik, Entwicklungshilfe, Umweltpolitik, Wirtschaftspolitik, Wohlfahrtspolitik gehören genauso dazu wie alle Gebiete ohne Politik. Geldfreiheit, Selbsthilfe, Marktwirtschaft, Ethik der Bürgerlichkeit, Demokratiereform sind einige Schlagworte, die in kompakt argumentierten Kapiteln behandelt werden.

Aus freiheitlicher Perspektive scheint es so, als seien die Titanen, die Gegner der Freiheit, vorläufig siegreich. In Anlehnung an „Attack on Titan“ von Hajime Isayama ist ihre Walze über Europa erfolgreich, besteht die Herausforderung darin, dass wir selbst Menschen verschlingende Titanen sind. Umso mehr gilt: Wer für die Freiheit eintritt, sollte mutig sein. Freiheit ist nicht en vogue. Selbständigkeit und Verantwortung sind keine Kennzeichen unserer Zeit, sollten es aber rasch werden.

Das verbindet Anarchisten und Liberale.

