Im Visier, die Waffenkolumne Was Panzer können und was nicht

20. August 2023

Ausgebliebene Wunder von Kursk bis Bachmut

von Andreas Tögel

Die unweit nördlich der heutigen Grenze zur Ukraine vorgetragene Sommeroffensive 1943 der deutschen Wehrmacht sollte ihre letzte an der Ostfront werden. Vom 5. bis zum 16. Juli versuchten deutsche Kräfte im Rahmen eines Zangenangriffs am rund 200 Kilometer langen, zwischen Orel und Charkow gelegenen Kursker Frontbogen, starke sowjetische Verbände einzukesseln und die Frontlinie zu verkürzen.

Die ursprüngliche Planung sah einen Start der unter dem Decknamen „Zitadelle“ geplanten Offensive für den 1. Mai vor. Aus mehreren Gründen verzögerte sich der Beginn der Aktion jedoch um rund zwei Monate – mit fatalen Folgen für den Verlauf der Operation, da den Sowjets damit ausreichend Zeit blieb, tief gestaffelte Verteidigungsvorkehrungen zu treffen, an denen sich der Angriff festlief, der schließlich nach schweren Verlusten abgebrochen werden musste.

Die Grenzen technischer Überlegenheit

Einer der Gründe für den verschobenen Angriffsbeginn hörte auf den Namen „Panther“. Hitler, der großes Interesse für technische Details der Wehrmachtsbewaffnung zeigte, erwartete vom Einsatz des Panzerkampfwagens V entscheidende Vorteile für den Verlauf der Operation. Produktionsverzögerungen dieses neuen Panzers bildeten einen der Gründe für den verspäteten Beginn der Offensive. Schließlich rollten am 5. Juli 1943 198 Exemplare der ersten Produktionsserie direkt aus der Fertigung an die Front.

Der 45 Tonnen schwere und mit einem 700 PS starken Ottomotor ausgerüstete Panther war als Antwort auf den sowjetischen T-34 (mit einer Masse von 31 Tonnen) entwickelt worden, der die deutsche Panzerabwehr von Beginn der Feindseligkeiten an vor erhebliche Probleme gestellt hatte. Der Panther war, ausgerüstet mit einer 70 Kaliberlängen messenden 75-Millimeter-Kanone und einer starken Frontpanzerung (80 Millimeter an der Wanne, 100 Millimeter am Turm), seinem sowjetischen Gegenüber, der über eine 76-Millimeter-Kanone mit nur 41 Kaliberlängen verfügte, in Duellsituationen klar überlegen. Wie bei Gewehren die Lauflänge bestimmt bei Kanonen die Rohrlänge im Verhältnis zum Kaliber maßgeblich die Mündungsgeschwindigkeit und damit die Durchschlagskraft der aus ihnen abgefeuerten Geschosse. Mit einer V° von über 900 Metern pro Sekunde konnte die Standardpanzergranate 39 / 42 des Panthers auf 1.000 Meter jeden feindlichen Panzer ausschalten.

Technische Probleme wie etwa die vielen, zunächst rätselhaften Motorenbrände ohne Feindeinwirkung, aber auch schwerwiegende taktische Fehler beim Einsatz des neuen Panzertyps führten zu verheerenden Verlusten. Fünf Tage nach Beginn der Offensive, am 10. Juli, waren gerade noch zehn Panther einsatzbereit. Damit wies der vermeintliche Superpanzer von allen der Wehrmacht im Raum Kursk zur Verfügung stehenden Panzertypen die bei Weitem höchste Verlustrate auf.

Doch nicht die Kinderkrankheiten des Panthers, von dem bis 1945 rund 6.000 Stück produziert wurden (vom 56 Tonnen schweren „Tiger“ wurden ganze 1.346 Exemplare hergestellt), sondern die ungünstigen Voraussetzungen der Offensive stellten den Hauptgrund für das Scheitern bei Kursk dar: Kampfpanzer sind die Träger des beweglichen Feuerkampfs. Sobald sie – wie bei Kursk – infolge massiver Geländehindernisse, die ohne den Einsatz starker Pionierverbände nicht zu überwinden sind, und gut postierter Panzerabwehr ihrer Beweglichkeit beraubt werden, sinkt ihr Kampfwert dramatisch.

Fazit

1943 konnten knapp 200 Panzer modernster Bauart das Kriegsglück an einem relativ schmalen Frontabschnitt nicht wenden. 80 Jahre später, an einer 2.450 Kilometer langen Front in der Ukraine, sind ein paar Handvoll moderner Kampfpanzer vom Typ Leopard 2A4, A5 und A6 und US-Schützenpanzer von Typ Bradley nicht mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein.

Da die meisten Couchstrategen im Westen – gleich ob Führer oder Untertanen – über keinerlei waffentechnische oder militärische Kenntnisse verfügen, vernebelt die Propaganda im Hinblick auf die Überlegenheit westlicher „Wunderwaffen“ im Kampf gegen die Russen den letzten Rest an Urteilsvermögen. Böse Überraschungen werden die Folge sein.

