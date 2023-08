Make love not law Klagemöglichkeiten für Impfgeschädigte

18. August 2023

Wurden die unbekannten Risiken thematisiert?

von Carlos A. Gebauer

Die pandemische Spaltung unserer Gesellschaft setzt sich ersichtlich unverändert fort. Entlang der ursprünglichen Bruchlinie zwischen dem „Team Vorsicht“ hier und den „Corona-Leugnern“ dort scheiden sich inzwischen jene, die praktisch keine Impfgeschädigten in der Realität erkennen können, und jene, denen genau diese Opfer überall erkennbar werden. In einer solchen, auf der Berichtsebene divergierenden und zugleich unversöhnlichen Lage bleibt also nur, den Versuch zu unternehmen, die Wirklichkeit mit verlässlichen Methoden auf das, was tatsächlich der Fall ist, zu erforschen. Das traditionelle juristische Instrumentarium zur Ermittlung, wer von zwei widerstreitenden Parteien richtigliegt, ist die Beweiserhebung. Die findet in Gerichtsprozessen statt. Also werden die Geschädigten, wollen sie Klarheit haben, Klagen erheben müssen.

In der unübersichtlichen Gemengelage zwischen Die-einen-sagen-dies und Die-anderen-sagen-das schafft üblicherweise demütig-disziplinierte Detailarbeit am Prinzipiellen und Vertrauten am besten und schnellsten den nötigen Überblick. Wagen wir also einen Blick auf die haftungsrechtliche Lage eines (wirklichen oder vorgeschützten) Corona-Impfopfers. Von den schier unzählbaren Beteiligten, die hier – wie Juristen es nennen – als „Passivlegitimierte“ in Betracht kommen (einfacher gesagt: die man verklagen könnte), sticht der Impfarzt im wahrsten Sinne des Wortes als der Erste in der Handlungskette besonders hervor. Warum also nicht prüfen, ob er einen haftungsrechtlich relevanten Fehler begangen hat?

Wer als Arzt einem Patienten eine Nadel in den Arm steckt und eine Arznei injiziert, der begeht damit – so viel ist juristisch sicher – tatbestandlich eine Körperverletzung. Ob diese Körperverletzung rechtswidrig oder rechtmäßig ist, entscheidet sich bei der Frage, ob der Geimpfte in diese Körperverletzung wirksam eingewilligt hat. Denn nur dem Willigen geschieht kein Unrecht. Um aber dem Doktor zu dessen Dokumentation eine wirksame Einwilligungserklärung abliefern zu können, muss der Patient – auch dies ist juristisch sicher – von dem Arzt über die Bedeutung der Behandlung umfänglich aufgeklärt und informiert worden sein. Das Bürgerliche Gesetzbuch beschreibt 16 Belehrungs- und Erläuterungspflichten, die der Impfende zu erfüllen hat. Wird die ursprüngliche Informationsasymmetrie zwischen gelehrtem Mediziner und unwissendem Patienten nicht vor der Therapie ausgeglichen, ist die Einwilligung des Geimpften unwirksam. Infolgedessen – auch dies ist juristisch sicher – begeht der Impfende also eine rechtswidrige Körperverletzung.

Für die Corona-Geimpften bestand dabei von Beginn an eine weitere Besonderheit: Die in „Lichtgeschwindigkeit“ eilends zusammengestellten neuartigen mRNA-Impfarzneien waren keine regulär zugelassene Medizin, sondern der Gestattung, sie einsetzen zu dürfen, lagen noch amtliche Bedingungen zugrunde. Es handelte sich um „bedingt zugelassene“ Stoffe. Daher galt und gilt für sie das, was der Bundesgerichtshof für derartige „Neulandmethoden“ immer wieder, zum Beispiel am 18. Mai 2021 (Az.: VI ZR 401/19), wie folgt ausgesprochen hat: „Bei der Anwendung einer (noch) nicht allgemein anerkannten medizinischen Behandlungsmethode zur Wahrung des Selbstbestimmungsrechts des Patienten sind erhöhte Anforderungen an dessen Aufklärung zu stellen. Dem Patienten müssen nicht nur das Für und Wider dieser Methode erläutert werden, sondern er ist auch darüber aufzuklären, dass der geplante Eingriff nicht oder noch nicht medizinischer Standard ist. Will der Arzt eine neue und noch nicht allgemein eingeführte Methode mit noch nicht abschließend geklärten Risiken anwenden, so hat er den Patienten weiterhin darüber aufzuklären, dass unbekannte Risiken derzeit nicht auszuschließen sind. Eine Neulandmethode darf nur dann am Patienten angewandt werden, wenn diesem zuvor unmissverständlich verdeutlicht wurde, dass die neue Methode die Möglichkeit unbekannter Risiken birgt. Dies ist erforderlich, um den Patienten in die Lage zu versetzen, sorgfältig abzuwägen, ob er sich nach der herkömmlichen Methode mit bekannten Risiken behandeln lassen möchte oder nach der neuen Methode unter besonderer Berücksichtigung der in Aussicht gestellten Vorteile und der noch nicht in jeder Hinsicht bekannten Gefahren.“

Das Erfordernis dieser „unmissverständlichen Verdeutlichung möglicher unbekannter Risiken“ habe ich gemeinsam mit der Regensburger Universitätsprofessorin Katrin Gierhake jüngst in einem detaillierteren juristischen Fachaufsatz für die „Neue Juristische Wochenschrift“ beschrieben (Fundstelle: NJW 2023, 2231 ff.). Wir haben Grund zu der Annahme, dass es in Deutschland bei den massenhaften Corona-Impfungen wohl flächendeckend nicht ansatzweise zu rechtlich hinreichenden Aufklärungen vor dem „Piks“ gekommen ist. Folglich waren alle diese Impfungen dann auch rechtswidrige Körperverletzungen. Und das hat haftungsrechtlich auch für die gerichtliche Beweiserhebung deutliche Konsequenzen.

Um die Bedeutung dessen zu ermessen, muss man sich eine weitere Differenzierung vor Augen halten: Juristen unterscheiden zwischen dem haftungsbegründenden und dem haftungsausfüllenden Tatbestand. Grob gesagt ist dies der Unterschied zwischen dem eigentlichen Verletzungsereignis (Faustschlag) und dessen schädlichen Auswirkungen (Zahnverlust, Behandlungskosten). Das haftungsbegründende rechtswidrige Verletzungsereignis müssen Opfer von Körperverletzungen immer voll beweisen. Ist dieser Beweis erst einmal gelungen, gelten für die weitere Beweisaufnahme im haftungsausfüllenden Bereich sogenannte Beweiserleichterungen. Gerichte dürfen hier von Tatsachen schon dann überzeugt sein, wenn sie nur „wahrscheinlich“ richtig sind.

In typischen Arzthaftungsprozessen scheitern ordnungsgemäß aufgeklärte Kläger meist daran, einem Arzt einen rechtswidrigen haftungsbegründenden „Kunstfehler“ (im obigen Beispiel: den Faustschlag) nachzuweisen. Nehmen sie diese Hürde einmal, wird es danach in der Haftungsausfüllung für den Mediziner schwierig. Steht aber wegen unzureichender Aufklärung bereits fest, dass der haftungsbegründende Tatbestand erfüllt wurde, konzentriert sich die weitere Beweisaufnahme nur noch auf Fragen der Haftungsausfüllung. Gelingt es einem Kranken hier, einen Zusammenhang zwischen der rechtswidrigen Impfung und seinem konkreten Leiden nur wahrscheinlich zu machen, hat er den ihm obliegenden Beweis auch hier erbracht. Kriterien der Wahrscheinlichkeit sind zum Beispiel Häufungen von ähnlichen Fällen andernorts. Entwickeln etwa mehrere Geimpfte drei Tage nach der Impfung eine Herzmuskelentzündung, spricht der erste Anschein für eine Kausalität. Sache des Arztes ist dann, zu beweisen, dass diese Entzündung auch ohne Impfung entstanden wäre. Das gelingt aus naheliegenden Gründen so gut wie nie.

Die Differenzierung zwischen Verletzungsereignis und daraus herrührendem Schaden macht natürlich auch klar: Nicht jede rechtswidrige Körperverletzung und also auch nicht jede rechtswidrige Impfung führen zu Ersatzansprüchen. Gibt es glücklicherweise keinen Schaden, kommt auch Schadensersatz nicht in Betracht. Wer aber Sorge hat, dass sich aus einer rechtswidrigen Behandlung später vielleicht doch noch ein Schaden entwickelt, der wird vom Gesetz prozessrechtlich nicht alleine gelassen. Mit einer sogenannten „Feststellungsklage“ kann er schon einmal ein „Feststellungsurteil“ des Inhaltes erwirken, dass er rechtswidrig behandelt wurde. Tritt dann später ein Schaden doch noch ein, hat er weder Nachweisprobleme durch Zeitablauf, noch muss er Verjährungseinreden befürchten. Kurz: Wer sich zum „Team Vorsicht“ zählt, der wird den Mangel seiner Aufklärung und die unzureichend fehlerhafte Erläuterung der Vorgänge beispielsweise im hektischen Impfzelt gerichtlich dokumentieren lassen. Sicher ist sicher. Bitte bleiben Sie gesund!

