Deutschland – noch ein Rechtsstaat? Gericht verhilft der AfD zu ihrem Recht

15. August 2023

Henstedt-Ulzburg muss Landesparteitag ermöglichen

von Klaus Peter Krause

Man mag daran zweifeln, dass es in Deutschland nicht mehr immer und überall rechtstaatlich zugeht, aber dann gibt es doch viele Belege dafür, dass sich Rechtsstaatlichkeit weiterhin auch durchsetzt. In einem Eilverfahren hat das Verwaltungsgericht Schleswig-Holstein entschieden, dass die Gemeinde Henstedt-Ulzburg ihr Bürgerhaus der AfD für den vorgeschriebenen und angesetzten Landesparteitag weiterhin zur Verfügung stellen muss: In allen Jahren zuvor hatte die Gemeinde dem AfD-Landesverband Schleswig-Holstein das Bürgerhaus für dessen Veranstaltungen stets überlassen. Diesmal wollte sie den Parteitag dort nicht zulassen. Sie befürchte Störungen, lautete ihre Begründung. Die allerdings hatte es dort auch schon bei vorangegangenen Parteitagen gegeben.

Einstweilige Anordnung vom 11. August

Der Beschluss der Sechsten Kammer des Verwaltungsgerichts ist in einem Eilverfahren als einstweilige Anordnung am 11. August ergangen (Aktenzeichen 6 B 12/23). Er verpflichtet die Gemeinde Henstedt-Ulzburg, dem AfD-Landesverband für seinen Parteitag am 16. September Zugang zum Bürgerhaus zu verschaffen. Wie aus der Mitteilung des Gerichts vom gleichen Tag hervorgeht, begründet die Kammer ihren Beschluss so:

Versagungsgründe nicht erkennbar

Zwar hätten politische Parteien keinen Anspruch darauf, dass Gemeinden Räumlichkeiten für Parteiveranstaltungen bereithielten. Stelle aber eine Gemeinde Einrichtungen für derartige Zwecke zur Verfügung, so müsse sie alle Parteien gleichbehandeln. Die Gemeinde Henstedt-Ulzburg halte mit dem Bürgerhaus eine kommunale Einrichtung bereit, deren widmungsgemäßer Zweck unter anderem der sei, die Räumlichkeiten für politische Veranstaltungen zur Verfügung zu stellen. In der Vergangenheit sei das Bürgerhaus auch entsprechend der Widmung tatsächlich für politische Veranstaltungen verschiedener Parteien – darunter dem AfD-Landesverband – zur Verfügung gestellt worden. Es seien weiterhin keine Gründe erkennbar, die es rechtfertigen würden, den Zugang zum Bürgerhaus im konkreten Fall zu versagen.

Keine Anhaltspunkte für Gewalttätigkeiten durch Demonstrationen

Das Gericht hebt besonders hervor, dass es sich bei der AfD nicht um eine verbotene Partei handelt. Außerdem habe die Gemeinde nicht glaubhaft gemacht, dass von dem geplanten Landesparteitag eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgehe oder diese Veranstaltung eine Gefahrenlage schaffe, die von solcher Intensität sein würde, dass es abgelehnt werden dürfe, das Bürgerhaus für den Landesparteitag zu überlassen. Allein eine erwartete hohe Anzahl an Gegendemonstranten begründe eine entsprechende Gefahr nicht. Es bestünden keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, dass es zu einem gewalttätigen Aufeinandertreffen von Veranstaltungsteilnehmern und Gegendemonstranten komme, das sich durch polizeiliche Maßnahmen nicht unterbinden lasse. (Die Gemeinde kann gegen den Beschluss innerhalb von zwei Wochen beim Schleswig-Holsteinischen Oberverwaltungsgericht Beschwerde einlegen.)

Ursprüngliche Zusage später abgelehnt

Ursprünglich hatte die Gemeinde das Nutzen des Bürgerhauses und den Termin mündlich zugesagt, später aber kam von der Bürgermeisterin eine schriftliche Absage. Die Partei legte dagegen Widerspruch ein und klagte. Ihr Landesvorstand sieht in dem Beschluss „einen wichtigen Meilenstein für die demokratischen Grundwerte“. In den letzten Jahren sei der Widerstand gegen eine demokratische Selbstverständlichkeit immer stärker geworden. In einem Mitteilungsschreiben an die Parteimitglieder schrieb er: „Das Verwaltungsgericht hat deutlich gemacht, dass demokratische Grundzüge und Prinzipien auch und gerade für die einzige Oppositionspartei hier in Deutschland gelten müssen.“ Seit fast einem Jahrzehnt habe die AfD Schleswig-Holstein das Bürgerhaus in Henstedt-Ulzburg für verschiedene Veranstaltungen angemietet.

Ein erzwungenes Gutachten nahm die Gerichtsentscheidung vorweg

Allerdings sei die wachsende Stärke der AfD auf Widerstand von sogenannten „demokratischen Gegenbewegungen“ gestoßen. Diese hätten auf die Verwaltung Druck ausgeübt, um die Vermietung an die AfD zu verhindern. Schließlich habe die Gemeindeverwaltung 2020 ein Gutachten in Auftrag gegeben, das prüfen sollte, ob man die AfD aus dem Bürgerhaus fernhalten könne. Das eindeutige Ergebnis des Gutachtens sei ein Nein gewesen. Dies habe das Verwaltungsgericht nun bestätigt.

Dieser Artikel erschien zuerst auf dem Blog des Autors.