economics2go – Teil 1 Warum Marktwirtschaft überlegen ist

09. August 2023

Machen die Kosten den Preis?

von Jan Mehring

Ein weitverbreiteter Irrglaube lebt bis heute in der Preisableitung von den investierten zeitlichen, physischen und sonstigen Kosten fort, die mit der Produktion eines Gutes (oder in diesem Artikel ausgeklammert: einer Dienstleistung) einhergehen. Diese arbeitswerttheoretische Idee und all ihre Modifikationen überleben allerdings keinen einzigen Flohmarktbesuch, auf dem auch aufwendigste Handwerkserzeugnisse gefühlt zu Ramschpreisen den Eigentümer wechseln. Vielmehr weiß die subjektivistische Wertlehre derartige Scheinwidersprüche überzeugend zu erklären, indem Menschen ihre preislichen Schmerzgrenzen schlicht und einfach von ihrer jeweiligen persönlichen Präferenzordnung ableiten. Das Verlangen nach einem Gut wird darüber entscheiden, welche Preise es am Markt wird erzielen können. Für alles Weitere bietet die Österreichische Schule der Nationalökonomie genügend Literatur, zum Einstieg empfohlen sei etwa „Wirtschaft wirklich verstehen“ von Rahim Taghizadegan.

Aus diesem Grunde sind es die letztlich erzielbaren Verkaufspreise gemäß den Präferenzen der Tauschpartner beziehungsweise Käufer am Markt, die darüber entscheiden, welche Vorkosten seitens eines Produzenten in Kauf genommen werden können, ohne nach Verkauf des jeweiligen Gutes unter die Rentabilitätsschwelle zu fallen, sodass darüber hinaus letztlich tendenziell all jene Unternehmungen unterlassen werden, die im Bereich der Nichtrentabilität verbleiben. Wer versucht, gegen diese Tatsache anzurennen, sich als Einzelner aus gegebener Notwendigkeit auszuklammern, im Rahmen einer arbeitsteiligen Tauschwirtschaft auf die Interessen seiner Mitmenschen (Tauschpartner beziehungsweise Käufer) zugehen und jenes produzieren zu müssen, dessen erzielbarer Verkaufspreis über den Produktionskosten liegt, wird zeitnah aus dem Produzentendasein ausscheiden. Dies gilt auch für jene, die zwar nachfragegerecht produzieren, doch einen schlicht zu hohen Ressourcenverbrauch aufweisen, um unterhalb der preislichen Schmerzgrenze eines Käufers beziehungsweise der Käufer für das jeweilige Gut bleiben zu können. Auf Basis dessen sind marktvermittelt preiskoordiniertem Wirtschaften mehrere wichtige Tendenzen inhärent, die dessen Überlegenheit gegenüber anderen Wirtschaftsweisen miterklären:

Erstens: Die Berücksichtigung des gesellschaftlichen Bedarfs ist für das Tun eines Produzenten maßgeblich, es muss langfristig und größtenteils im engeren Bedarfsradius (mindestens eines nennenswerten Teils) seiner Mitmenschen (sowohl Käufer als auch ihrerseits Produzenten anderer Güter) stattfinden. Aufgrund dessen sind stets Güter verfügbar, die tendenziell der Präferenzordnung von möglichst vielen Menschen in möglichst hohem Maße entsprechen, sodass Anzahl und Vielfalt an Tauschgeschäften, aus denen beide Seiten als Bezieher von etwas Begehrtem und somit als Nettogewinner hervorgehen, maximiert und auch das Gewinngleichgewicht zwischen diesen einigermaßen gewahrt werden. Letzteres wäre nur dann entscheidend anzuzweifeln, wenn Menschen zu Tauschgeschäften mit extrem ungleichen Nettogewinnen gezwungen und bedarfsferne Produzenten vor dem Ausscheiden aus dem Markt geschützt würden, sodass diese sich dauerhaft aus dem Bedarfsradius der anderen entfernen können, während andere dies nicht vermögen. Die ständige Verfügbarkeit von fast allem Denkbaren gewährleistet im Übrigen auch, dass weiterverarbeitende Produzenten ihre benötigten Vorgüter beziehen können.

Zweitens: Es wird bestraft, wer zur Bereitstellung eines Gutes mehr Ressourcen aufwendet, als das Güterbegehren und letztlich die Zahlungsbereitschaft des Käufers beziehungsweise der Käufer aufwiegen kann. Treten Konkurrenten hinzu, wird hingegen jener Produzent am selben Markt tendenziell am erfolgreichsten sein, dessen Ressourcenverbrauch (und vereinfacht tendenziell auch Endpreis) unterhalb jener aller anderen liegt, sodass neben dem erfolgreichen Aufwiegen von Ressourcenverbrauch durch das Güterbegehren des Käufers beziehungsweise der Käufer im Wettbewerb zusätzlich Ressourcenschonung mit zum Beispiel Zugewinn von Marktanteilen belohnt wird. Ressourcenschonung und stetige Weiterentwicklung ermöglichen es, Ressourcen für andere beziehungsweise spätere Verwendungen vorzuhalten, von denen zur Produktion derselben Gütermenge zudem immer weniger benötigt werden.

Drittens: Nur jene bekleiden langfristig die Rolle als Produzent, die zu deren Bekleidung technisch und charakterlich auch entsprechend fähig sind. Wer aufgrund schlechter Führung vermeidbare Kosten aufwirft, scheidet bei Beibehaltung dessen ebenfalls zeitig aus dem Markt aus. Nur auf diese Weise können sie durch jene ersetzt werden, die ebendiese Rolle besser ausfüllen.

Zusammengefasst: Technisch-charakterliche Nichteignung für die Produzentenrolle, bedarfsfernes Produzieren, Verschwenden sowie Verweigern von Modernisierung beziehungsweise Beseitigung von Ineffizienzen und unnötigen Ressourcenaufwendungen führen zum Ausscheiden aus dem Markt – und dies umso schneller, je mehr besagte Negativkriterien gegeben sind. Sofern diese nicht durch Eingriffe verzerrt und Produzenten untereinander ungleich behandelt werden, sind Warenpreise ein Spiegel unternehmerischer Fähigkeiten einerseits sowie gesellschaftlicher Bedürfnisse andererseits, egal, ob essenzieller oder im weitesten Sinne „optionaler“. Dabei ist es keineswegs so, als würden gezeigte Tendenzen nicht auch in unfreien Wirtschaftsweisen existieren, nur wird deren Wirken nur unzureichend oder überhaupt nicht zugelassen, sodass deren Produktivität und Stellenwert des Einzelnen sowie seiner Bedürfnisse hinter marktwirtschaftlichere Modelle zurückfallen werden.

Insofern lautet die Antwort auf die übergeordnete Frage: Nein, der Preis bestimmt letztlich die Kosten und somit wortwörtlich auch, welche Führungscharaktere, Führungsstile, Produktionsweisen und Produktionsmittel sich eine überlebenswillige Unternehmung „leisten“ kann – und das ist auch gut so.