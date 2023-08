Die Linke Keine zweite 40-Jahr-Feier

03. August 2023

Der Partei droht ein zähes Ende

von Jan Mehring

Derzeit geben sich im Lichte des Aufmerksamkeitsrummels rund um die Alternative für Deutschland Medienaufreger um Medienaufreger regelrecht die Klinke in die Hand. Nun wurde der neuerliche Empörungskater infolge des zweiten und nochmals weitaus größeren Umfragehochs der AfD (erstes Hoch: Herbst 2018) von dem Trubel infolge des Magdeburger Parteitags abgelöst – begleitet von den üblichen Flutwellen an Analysen hinsichtlich Rhetorik, Kurs- sowie Personalentscheidungen und so weiter. Doch während der Scheinwerfer auf das mit keinem bekannten Werkzeug mehr so recht zähmbar blaue Faszinosum gerichtet ist, verlässt ein anderer Wettbewerber außerhalb des Scheinwerferlichts die politische Manege. Quo vadis Linkspartei?

Erst kürzlich befasste ich mich mit dem umhergehenden Gerücht, Sahra Wagenknecht plane einen eigenständigen Einstieg in den politischen Boxring, wobei bereits einige Aspekte zur Sprache kamen, welche die anhaltende Schwäche und die dürftigen Zukunftsaussichten ihrer ehemaligen parteipolitischen Heimat zu erklären helfen. Fürwahr ist sie noch Mitglied, politisch daheim aber längst nicht mehr. Nehmen wir uns diesmal Zeit für eine tiefere Ursachenanalyse.

Vorgeschichte

Unmittelbar nach Verkündung der Ergebnisse der Bundestagswahl 2013 ließ Gregor Gysi die Besucher der Linken-Wahlparty von der Bühne aus wissen, entgegen vielen Erwartungen sei man zur Position der drittstärksten politischen Kraft auf bundesdeutscher Ebene aufgerückt. Wer allerdings einen Blick auf das Gesicht einer im hintergründigen Halbschatten stehenden Sahra Wagenknecht wagte, sah neben einem lachenden auch ein dominierendes weinendes Auge, denn so korrekt Gysis Befund in relativer Hinsicht gewesen sein mag, so ernüchternd war er in absoluter Hinsicht.

Da in der Politik weniger Rangplätze als absolute Platzhirschgrößen eine Rolle spielen, ließ sich nicht verhehlen, mit 8,6 Prozent Wählerunterstützung sogar etwas weniger Rückhalt mobilisiert zu haben als im Bundestagseinzugsjahr 2005 (8,7 Prozent), während das dazwischenliegende und durchaus respektable Allzeithoch von 2009 (11,9 Prozent) deutlich verfehlt wurde. Zuvor litt die Partei bereits unter einer Serie von westdeutschen Wahlschlappen, deren mathematische Bedeutsamkeit aufgrund des in Westdeutschland liegenden Bevölkerungsschwerpunktes die Schwäche im Bund beinahe determinierte.

Auch deren bereits schwache Umfragewerte im Vorfeld der Bundestagswahlen 2013, die neben vorangegangenen westlichen Landtagswahlschlappen im Rücken nicht zuletzt auch der damals neu im Bund angetretenen AfD mit potenzieller Unterstützung durch traditionell wankelmütige Protestwähler zuzurechnen gewesen sein dürften, schadeten dem ihr zugetrauten Wählerpotenzial vermutlich immens. Droht eine Partei allzu stark in Richtung kritischer Marken wie der fünfprozentigen Sperrklausel abzustürzen, steigt die Verunsicherung, ob die eigene Wahlabsicht aufgrund erwartbarer Geringfügigkeit ihres jeweiligen Abschneidens oder gar möglichen Ausscheidens aus dem entsprechenden Parlament nicht möglicherweise „verschenkt“ sei, weshalb sie gegebenenfalls überdacht wird.

Da die AfD mit derselben Problematik zu kämpfen hatte sowie gemäß ihrer erst im selben Jahr erfolgten Gründung keine Wählervertrauen stiftende parlamentarische Verwurzelung vorweisen konnte und die FDP mit Folge des Bundestagsrausflugs katastrophal schwächelte, konnte die Union wiederum umso stärker auf- und die SPD deutlich übertrumpfen (Endergebnis SPD 25,7 Prozent, Union 41,5 Prozent). Dies könnte allgemein linkslastige Wähler als nicht unmittelbar mit der Linkspartei verbundener Sonderfaktor dazu bewogen haben, die SPD aus taktischen Gründen der sinkenden und zudem (vor allem bundespolitisch) isolierten Linkspartei vorzuziehen. Die Ursachen ihres Abstiegs lassen sich allerdings noch weiter fassen und feiner zerlegen.

Im Westen nichts Neues

Der Fluch der Isolation mit Folge links-mittigeren (Grüne- und SPD-freundlicheren) Wahlverhaltens ist in Westdeutschland für die Linkspartei ein bis heute ungelöstes Problem. Abseits des offensichtlich fehlenden „Ostalgie“-Faktors fällt die radikale, teilweise umstürzlerische Linken-Rhetorik in der ehemaligen Bonner Republik auf wenig Gehör, da auf marktwirtschaftlicheren und wohlstandsstiftenden Prinzipien errichtet, deren jüngere und vor allem ältere Einwohner schlicht keine Notwendigkeit zu politischen Experimenten, sondern eher das Verblassen ihrer ehemaligen Grundwerte als Mangelerscheinung sehen und gerade deshalb eben keine Zuflucht ins linke Abseits, sondern eine Wiederbelebung selbiger präferieren.

Dies erklärt unter anderem auch, weshalb die FDP, wenn auch auf niedrigem Niveau, in den alten Bundesländern so viel besser abschneidet als in den neuen, obgleich ihr hüben wie drüben zunehmend von der AfD der Rang abgelaufen wird, deren Stärke den Abfluss noch immer existenter Protestwähler von der Linkspartei zur weitaus stabileren AfD zusätzlich beschleunigt. Auch der Linkspartei fragwürdiges Verhältnis zu Grundgesetz und gewalttätigen Kreisen lässt den Wähler allgemein die Nasen rümpfen. Dass sie sich derweil vom handgreiflichen Dauerwahlkampf mithilfe ihrer außerparlamentarischen Prügler nie lösen konnte, macht sie bis heute bis weite Teile der Bevölkerung hinein ohnehin unwählbar.

Abseits dessen und des in Westdeutschland historisch bedingt etwas anderen Koordinatensystems sowie fehlenden Notwendigkeitsempfindens radikalerer Ansätze, welche die Linken-Westverbände im Übrigen stärker kommunizieren als die „pragmatischeren“ Ostverbände, wurden die Grünen zunehmend zur Wahlalternative für all jene hochgeschrieben, die der westdeutschen Isolation der Linkspartei und ihrer Verdammnis zur ewigen Opposition schlicht entfliehen wollten. Die Medienlandschaft trug und trägt durch Ignorieren der Linkspartei bei gleichzeitiger Salonfähigmachung der Konkurrenz demnach ihren Anteil an ihrem langjährigen Niedergang bei.

Weder Profil noch Gesicht

Dort scheint es zudem niemanden zu geben, der ihr ein pragmatisches Image zu verleihen in der Lage wäre. Ramelow, durchaus nicht unpopulär, ist im ostdeutschen Thüringen abgetaucht, Lafontaine kämpft als Hochbetagter zudem mit der Kontaktschuld infolge seiner Ehe mit Sahra Wagenknecht, deren lagerübergreifender Personenkult – das bisher wichtigste Werbemittel der Linkspartei – mit dem modern-“woken“ Parteikurs, den sie in ihrem jüngsten Buch „Die Selbstgerechten“ kritisierte, zu schlechter Letzt auch noch in offenen Konflikt gerät. Da derzeit nichts darauf hindeutet, dass die sich anbahnende Entzweiung ausbleibt, steht die Partei vor einem langfristigen Personalproblem. Bundesvorsitzende Janine Wissler ist bundespolitisch unbekannt und gemäß ihrem hessischen Ursprung als Westdeutsche ohnehin mit der undankbaren Aufgabe betraut, mehr zu kauen, als die Linkspartei dieser Tage, insbesondere im Wählerschwerpunkt Westdeutschland, jemals abbeißen könnte. Wer sich ihrer und der Rhetorik der Linkspartei im Ganzen zuwendet, findet die üblichen alten Kamellen und neuen „unwoken“ Feindbilder vor, angereichert um die ewige Übernutzung des Wortes „sozial“, das zwar jeden umarmt, aber niemand(en) so richtig fassen kann.

Im Grunde stehen Personal und öffentliches Image in einem unauflöslichen Konflikt zueinander: Schärft die Partei ihr Profil, wird ihr dies speziell im Wählerschwerpunkt Westdeutschland gewiss nicht honoriert, während es im AfD-Bollwerk Ostdeutschland, das zunehmend aus Überzeugungs- und immer weniger aus Protestwählern besteht, von Letzteren kaum noch etwas abzuwerben gibt. Verbleibt sie im „woken“ Lager, bleibt sie austauschbar wie eh und je, insbesondere bei einer grün dominierten und medial dauersichtbaren Bundesregierung, in deren langem Schatten sie steht. Wagt sie den Spagat aus Rückbesinnung auf ihre Kernthemen ohne schrill-radikale Überbetonung alter Parolen sowie Auslassung des „Woke“-Faktors, beschifft sie Gewässer, in denen Sahra Wagenknecht längst Anker ausgeworfen hat.

Die Linkspartei hat weder ihr Milieu noch nennenswerte Köpfe, sondern kämpft vielmehr mit dem verhassten Erfolg ihrer schillernden ehemaligen faktischen Führungsfigur sowie mit den unzähligen Widersprüchen innerhalb ihrer „woken“ Blase, die konsequent etwa der massenhaften Zuwanderung das Wort redet, Selbiges aber angesichts des zugleich miteingewanderten Antisemitismus aus dem arabischen Kulturraum konsequent verweigert. Da die öffentliche Thematisierung von derlei Seltsamkeiten allerdings zum politischen Minenfeld erklärt wurde, wird es ihr nicht gelingen, jemanden zu rekrutieren, der Selbiges unter öffentlicher Darbietung des eigenen Gesichts und Namens aufzuräumen bereit ist. Sahra Wagenknecht erbarmte sich diesbezüglich und wurde umgehend vom undankbaren Wolfsrudel in Fetzen gerissen – doch wer sich nicht helfen lässt, wird weiter leiden müssen.

Keine Flucht nach vorn

Zu Beginn der Corona-Ära setzte der politikwissenschaftlich gut untersuchte sogenannte „Rallye around the flag“-Effekt ein, der die zeitweise Beiseitelegung innerer Konflikte bei äußeren Bedrohungen beschreibt, um diesen gemeinsam begegnen zu können. In aller Regel steigt infolgedessen die Zustimmung beziehungsweise sinkt die Bekämpfung der zu diesem Zeitpunkt vorherrschenden politischen Kräftekonstellation inklusive Regierung – gut sichtbar an den Umfrageergebnissen der als besonders solide und staatstragend geltenden Union, die innerhalb weniger Wochen von mittigen 20er- auf niedrige 40er-Werte hochschnellten, während sämtliche Oppositionsparteien, Grüne, AfD, Linke und FDP, leichte bis mittlere Verluste verzeichneten. Im Gegensatz zu den Auf- und Abwärtsbewegungen von aufgrund ähnlicher Wählerstrukturen miteinander korrespondierenden Grünen und FDP, von denen die Medienlandschaft Erstere im Rahmen der parallel existierenden Klima-Thematik hochzuschreiben begann, konnten AfD und Linke angesichts der von ihren jeweiligen Themen vollkommen abgewandten öffentlichen Aufmerksamkeit zunächst kaum mehr tun, als auszuharren und die öffentliche Stimmung inmitten der Pandemie-Wirren zu sondieren.

Während die Linkspartei allerdings bis zum Ende treu am restriktiven Regierungskurs festhielt, wagte die AfD nach anfänglicher Zögerlichkeit den Vorstoß hinein ins Lager der Maßnahmenkritiker. Als die Ampel-Koalition inklusive Grüne ihre Arbeit aufnahm, gerieten Letztere mit diversen außerparlamentarischen Abtrünnigen des eigenen Lagers in Konflikt, als diese es wagten, lagerübergreifend Widerspruch zum Regierungskurs zu üben – man erinnere sich an damalige Empörung über die parteipolitisch nicht unwesentlich auch grün einzuordnende Unterstützung von „Querdenken“ und anderen vergleichbaren Bewegungen. Insofern fiel der AfD mehr oder weniger das parteipolitisch verfasste Kritikermonopol zu, von dem sie rückblickend, da nun als konsequent widerspruchsbereit geltend, nun profitiert.

Für die Linkspartei als Oppositionskraft allerdings war die Corona-Ära aller Regierungstreue und damit Medienkomformität zum Trotz eine Zeit medialer Unsichtbarkeit. Die kurze, lediglich zweieinhalbjährige Zeitspanne vom starken Bundestagswahlerfolg der AfD (Herbst 2017) über deren Umfragehoch Nummer eins (Herbst 2018) bis zum faktisch schwarz-weißen politischen Positionierungszwang bei Aufkommen der Corona-Pandemie (Frühling 2020), in die zudem ihr Zwist mit Sahra Wagenknecht hineinfiel, haben die Linkspartei so sehr geschwächt wie nie zuvor. Seit Ende 2021 und bis heute, in sämtlichen Erhebungen um die kritische Marke von fünf Prozent herumpendelnd, hängt sie in Zeiten von Schwarz-Grün statt Rot-Rot-Grün von niemandem gestützt komatös in den Seilen.

Teufelskreis in den Abgrund

Zu den drei weiteren potenziellen Abstiegsursachen Wahlrechtsreform (Wegfall der für die Linkspartei wichtigen Grundmandatsklausel), Wählersterben (aufgrund des hohen Durchschnittsalters von oftmals zudem „ostalgischen“ Linke-Wählern) und Wagenknecht-Partei (als schärfste Konkurrenz aus eigenem Hause) ist wenig Weiteres zu bemerken oder wurde bereits im unten verlinkten Artikel das Wichtigste bemerkt. Werfen wir zuletzt einen Blick auf den tödlichen Sog, in den die Linkspartei zu geraten gedroht, nachdem sie derzeit bereits Opfer besagter Wahlerfolgszweifel ist, in deren Folge viele potenzielle Wähler aus Sorge vor Stimmenverschwendung ihre Wahlabsicht von der entsprechenden Wahloption abziehen.

Wahlpolitischem Erfolg muss zwingend ein ausreichendes Maß an Wahrnehmung vorausgehen, um einerseits als Wahloption sichtbar zu sein und andererseits als zur Konkurrenz gleichermaßen erwähnenswert (relevant) zu gelten. Stellen sich Wahlerfolge ein, kann ein selbsttragendes Maß an Etablierung gelingen, die aus medialer Isolation heraushilft. Zwar wurde sich im Falle der AfD vor Jahren unausgesprochen, aber durchaus messbar darauf verlegt, sie auszublenden. Doch schuf diese sich insbesondere im Netz eine selbst kontrollierte und dominierte Gegenöffentlichkeit, welche die „Mainstreammedien“ zur stärkeren (wenn auch wenig neutralen) Wiederberücksichtigung im eigenen Programm zwang, um einen Teil des medial Sichtbaren wieder in eigene, nicht durch die AfD kontrollierte Gefäße zu leiten.

Diese Sichtbarkeit begünstigende Etablierung ist im deutschen Parteienrecht aber auch primär aus finanziellen Gründen erheblich, da von ihr mitabhängige Wahlerfolge zum Bezug von (Wahlkampf-) Kostenerstattung berechtigen und gewonnene Mandate des Weiteren Mandatsträgerabgaben in die Parteikassen spülen. Ist hier der Wurm drin, wird infolgedessen auch in finanzieller Hinsicht die politische Handlungsfähigkeit eingeschränkt. Neben einer dritten der fünf Säulen der deutschen Parteienfinanzierung, der unternehmerischen Tätigkeiten, erodieren vor allem eine vierte (Mitgliedsbeiträge) und schwächelt traditionell eine fünfte (Spenden). Angesichts des langsamen Verschwindens der Linkspartei ist infolge erwartbarer Parteiaustritte auch mit weiteren ausfallenden Einnahmen zu rechnen, während die Partei aufgrund ihrer politischen Unternehmerferne schon immer mit nur vernachlässigbar geringem Spendenaufkommen zu kämpfen hatte.

Die allgemeine Medienlandschaft, die längst mit den Grünen verheiratet ist, wie eine Umfrage im Frühling 2020 zu den Parteipräferenzen unter ARD-Volontären (den Redakteuren von heute) wenig verwunderlich nachwies, wird der Linkspartei kaum zur Seite springen. Diese ist für sie ebenso sehr entbehrlich geworden wie für die restliche Parteienlandschaft. Zwar wollen sie einige aus taktischen Gründen lieber erhalten wissen, als dass diese sich künftig anders und weniger sichtbar reorganisiert, doch diesen Gefallen dürften ihnen die absehbaren Entwicklungen vermutlich verwehren.

Der Feind meines Feindes ist mein Freund (eigentümlich frei)