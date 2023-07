Liberaler Einwurf Und die Kinder in Afrika? „Degrowth“ tötet!

29. Juli 2023

Politische Umerziehung gegen jede Logik und Moral

von Sascha Tamm

Viele, jedenfalls wenn sie aus dem früher sozialistischen Osten Deutschlands kommen, werden sich an einen Spruch mit vorwurfsvollem Unterton erinnern, den sie zu hören bekamen, wenn sie irgendetwas nicht aufaßen oder wegwarfen: Du isst nicht auf, und die Kinder in Afrika (oder in Vietnam oder in Nicaragua) hungern!

Schon damals stellte sich jedes nicht vollständig geistig zurückgebliebene Kind die Frage: Was nützt es den Kindern in Afrika, wenn ich aufesse? Bekommen die mehr zu essen, wenn ich aufesse? Oder nützt es ihnen vielleicht, wenn ich etwas übriglasse? Würden zum Beispiel die Kartoffeln, wenn sie nicht für mich gekocht und von mir verschmäht worden wären, nach Afrika geschickt werden?

Immerhin kann man dem damaligen Argument noch zweierlei zugutehalten: Erstens verfolgten die Eltern oder Erzieher noch einen guten Zweck – sie wollten die Kinder zu einer halbwegs regelmäßigen Nahrungsaufnahme anhalten, und sie sollten nicht zu mäkelig werden. Zweitens richtete ihr Argument keinen Schaden an, außer vielleicht in einigen sehr zarten Kinderseelen.

Für das, was heute Politikerinnen und Politiker unter dem Stichwort „Degrowth“ fordern, gilt das nicht. Es verletzt nicht nur offensichtlich einfachste Regeln der Logik und der Ökonomie, sondern es schädigt viele Menschen. Wenn durch politischen Zwang die Wirtschaft in Europa und im Rest der reichen Welt am Wachstum gehindert wird, so schränkt das die Wohlstandschancen für viele Menschen ein – besonders aber für diejenigen in eher armen Ländern, deren Wirtschaften vom wirtschaftlichen Austausch mit reichen Ländern abhängen. Auf deren Wohlstandsniveau kann das eine Frage von Leben und Tod, von Hunger, vom Zugang zu basalen Dienstleistungen und Ressourcen sein.

Wenn in den reichen Ländern weniger produziert wird, schadet das vielen Menschen – dort allen, die ihre materielle Situation verbessern wollen, hier aber längerfristig auch denen, die heute noch denken, dass ihr Wohlstand und ihre Einkommen ohne weitere Voraussetzungen einfach immer weiter garantiert seien. Sie gehen in alter und weiterhin populärer etatistischer Denktradition davon aus, dass „die Wirtschaft“ ohnehin funktionieren wird und die Politik sie bedingungslos schröpfen kann. Zudem glauben sie, dass „Degrowth“ hauptsächlich von ein paar ganz Reichen bezahlt werden wird, deren Reichtum dann ganz einfach umverteilt wird – und allen geht es weiter gut. Das ist gefährlicher Unfug. Investitionen sind die Basis von Wachstum und langfristig das einzige Mittel gegen Armut und für breiten Wohlstand – „Degrowth“ würgt Investitionen ab.

Diejenigen, die „Degrowth“ fordern, fordern also die Verarmung großer Gruppen – im Vertrauen darauf, dass sie davon nicht betroffen sein werden. Sie gehen davon aus, dass staatliche Bürokratien, dass politische Entscheidungen die Wohlstandsverteilung in Zukunft noch viel stärker steuern werden und sie zu den davon Begünstigten zählen werden. Das ist wirklich schäbig.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 30. Juni erscheinenden Juli/August-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 234.