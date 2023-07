Merz und die AfD Die Unfreiheit, die ich meine

27. Juli 2023

Union als Opfer der Geister, die sie mitrief

von Jan Mehring

Bildquelle: Jan Mehring Merz und seine CDU: Dolchstoß aus den eigenen Reihen

Die Berufswendigkeit von Politikern, wenn auch nun wirklich nicht von Neuheitswert, erstaunt doch immer wieder aufs Neue. Nun hat Friedrich Merz, seines Zeichens Chef der CDU, dessen ihm zugeschriebene Hoffnungsträgerschaft sich gemäß aktueller Umfragen süffisanterweise dramatischem weiteren Aufrücken der AfD gegenübersieht und schon bald in Überholtwerden durch selbige münden könnte (obgleich er diese doch eigentlich „halbieren“ wollte), eine weitere branchenübliche Wende hingelegt – sogar eine doppelte (Baerbock’sche 360-Grad-Wende). Doch eins nach dem anderen.

180 Grad

„Solange ich Parteivorsitzender der CDU bin, wird es keinerlei Zusammenarbeit mit dieser Partei geben“, so Merz noch am 2. Juni. Am 17. Juni, zwei Wochen später, bekräftigte Merz seine Losung annähernd wortgleich auf einem kleinen CDU-Parteitag in Berlin, ergänzt um den Befund seines NRW-Parteikollegen Hendrik Wüst, dass jener, der „nur die billigen Punkte macht und den Populisten hinterherrennt“, die „Axt an die eigenen Wurzeln“ lege und „sich selbst ins Chaos“ stürze.

Allerdings ließ Merz aufmerksame Zeitgenossen in besagter Bekräftigungsrede auch aufhorchen: Die aktuelle demoskopische Stärke „dieser Partei“, wie er die namentliche Nennung der AfD als Fleisch vom Fleische seiner eigenen Partei gespielt distanziert umschifft, sei „Symptom einer handfesten Krise unserer Demokratie“. Dies verwundert, hatte Merz diese doch wiederholt als Ursache (statt nur Symptom) allen Übels und die einzige wahre Idyllenstörerin porträtiert, die, so in einem Interview mit dem WDR 5 vor knapp fünf Jahren geäußert, „offen nationalsozialistisch“ auftrete – unbeabsichtigt inkonsequent formuliert oder erste zaghafte Materialermüdung der vielbeschworenen „Brandmauer“?

Bis zum gestrigen Tage sicherlich keine ganz unberechtigte Interpretation, immerhin ist seither nochmals einiges an Porzellan zu Bruch gegangen: Die AfD hat mit einem Landrat und einem Bürgermeister zwei exekutive Ämter mit absoluten Mehrheiten gewonnen, liegt in bundesweiten Umfragen bei bis zu 22 Prozent, erreichte in Thüringen mit 34 Prozent einen neuen absoluten Rekordwert auf Landesebene und in alten Bundesländern wie Baden-Württemberg mit 19 Prozent beinahe und Hessen sogar tatsächlich die magisch-markante 20-Prozent-Marke.

Auch hat sich der Wirkungsgrad des mittlerweile schwer antiken Dämonisierungsvokabulars im Zuge eines speziell aktuell schwindelerregenden gegenseitigen Überbietungswettbewerbs etlicher etablierter Politiker mittlerweile auf die dritte Nachkommastelle zurückgezogen und verfängt selbst in den alten Bundesländern immer weniger. Mit jeder weiteren verbalen Aufrüstungsstufe sinken Schnittmenge von Behauptung und Realität sowie Raum für weitere Steigerungen überproportional weiter. In Umkehrung dazu forciert ebendieses Dämonisierungsmuster, auf das seit Gründung der AfD immer wieder reflexartig zurückgegriffen wurde, mit wachsender Ungeduld die Frage nach echten vorzeigbaren sachpolitischen Erfolgen von Ampel-Regierung und schwarzer Service-Opposition, die tatsächlich vom Wechsel ins blaue Lager abhalten könnten.

Da ebendieser Boomerang mittlerweile offenbar erkannt wurde, hat man sich seit einiger Zeit wieder verstärkt auf Wählerbeschimpfung und das Zeichnen entsprechend abfälliger Wählerpsychogramme mithilfe sogenannter „Experten“ als erhoffter Autoritäts- und Glaubwürdigkeitsfaktor verlegt, steht aber auch hier dem Problem exakt umgekehrt wirkender Steigerungsspiralen gegenüber.

Merz ist sich der Ermüdung des etablierten Instrumentariums bewusst und verkündete nun, der Kooperation mit der AfD auf kommunaler Ebene (obgleich durchaus bereits Realität und bislang aus dem Kanzleramt nicht „autorisiert“) künftig nicht mehr im Wege zu stehen, sofern zur Realisierung kommunaler Fortentwicklung erforderlich. Die altbekannten und zu erwartenden Skandalbeschwörungen der üblichen Berufsempörten auf Facebook, Twitter und Co ließen erwartungsgemäß nicht lange auf sich warten (siehe untenstehender Link).

In Hessen und Baden-Württemberg, wo im Oktober jeweils Landtagswahlen stattfinden, hatte man auf das blaue Hoch bereits mit Forderungen zur Korrektur eigener Großversäumnisse, nämlich der Senkung von Asylleistungen (Baden-Württemberg, im Mai) sowie der seit 2015 wortwörtlich grenzenlosen Migrationspolitik (Hessen, kürzlich) reagiert und die parteieigene Wüst’sche Warnung davor, „Populisten hinterherzurennen“, direkt konterkariert – um Merz in Person des hessischen Ministerpräsidenten Rhein, der letztere Forderung äußerte, schließlich im selben Atemzug wiederum durch Nachbetonung der sogenannten Brandmauer in den Rücken zu fallen.

Für Merz muss klar gewesen sein: Will die Union nicht bundesweit zum Anhängsel der AfD werden, muss sie schon aus wahlmathematischen Gründen (siehe ostdeutsche Umfageergebnisse), obgleich noch im kleinstmöglichen Maßstab, um verbale und politische Widerstände zu minimieren, mit einer Annäherung beginnen. Die Reaktionen (insbesondere aus den eigenen Reihen) aber zeigen: Diese Union, die zwar verbal in blauen (und ehemals jahrzehntelang eigenen) Gewässern fischt, wenn Wahlen in Sicht sind, es hinsichtlich ganz konkreter handfester Schritte aber nicht wagt, die Angel auszuwerfen, ist weder mobilisier- noch reformierbar.

360 Grad

Die möglichen taktischen Hintergedanken Merz’ in Hinblick auf die AfD sind vielfältig: kurz- bis mittelfristig als Juniorpartner integrieren, bevor sie noch weiter anwächst, durch Erwirkung von verfrühten und euphorischen, Kooperationen vorbereitenden Zugeständnissen seitens AfD Richtung Union den eigenen Kontrast verwischen lassen oder als Umweg um einen nachhaltig risikoreichen Flirt mit der Linkspartei nutzen. Welche Erwägungen Merz auch getrieben haben mögen, spätestens am heutigen Folgetag seines Vorstoßes ruderte er bereits zurück.

Aus gestrigem „Und wenn dort ein Landrat, ein Bürgermeister gewählt wird, der der AfD angehört, ist es selbstverständlich, dass man nach Wegen sucht, wie man dann in dieser Stadt weiter arbeiten kann“ wurde heutiges „Es wird auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben“.

Abseits dessen, dass Merz etwaige Kanzlerambitionen, deren Aussicht auf Verwirklichung vom Votum des Bundestagsplenums abhängen, mit Reformierungsversuchen des Unreformierbaren gefährdet, zeigt dies das Problem einer das Individuum und dessen Freiheit des Wortes und der Organisation weiter aus dem Blick verlierenden Republik. Umfang und Gestalt des Denk-, Sag- und Machbaren definieren immer dieselben und sind längst nicht mehr gesamtgesellschaftliches Debatten- und Verhandlungsresultat. Die gnadenlos einbetonierten und eingehämmerten Narrative der letzten Jahre haben die Institutionen und ihre derzeitigen Inhaber fest im Griff.

Koalitions- und allgemeinere Kooperationsfreiheit als Grundqualitäten kompetitiver politischer Systeme stehen weiterhin unter medial gestütztem Genehmigungsvorbehalt; notfalls werden widerspenstige politische Wettbewerber auch in die absurdesten und kaum mehr arbeitsfähigen Regierungskonstellationen hineingeschrien. Brandmauern sind längst keine Gegenstände von Überzeugung und Betonung eigener Prinzipien mehr. Sie sind Gegenstände des Gehorsams, die den ursprünglichen Erbauern und zugleich Wärtern als eigene Zelle dienen, die sie aus Angst vor Geschrei nicht wagen, aufzuschließen.

