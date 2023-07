Brics-Staaten Kein Ding, sie zu knechten

24. Juli 2023

Die Hürden einer den US-Dollar herausfordernden Brics-Währung

von Jan Mehring

Die mit Spannung erwartete beziehungsweise erhoffte Präzisierung auf dem für August anberaumten Brics-Gipfel im südafrikanischen Johannesburg, wie die dieser Tage mit viel Aufmerksamkeit bedachte mutmaßliche neue „Brics-Währung“ genauer konzipiert sein soll, dürfte nur einen Bruchteil der zahllosen Unklarheiten aufzulösen vermögen, die das fragenumwobene Emanzipationsprojekt umgeben.

Ein kürzlich bei „BTC-Echo“ erschienener Artikel mit dem selbstbewussten Titel „Darum wird Putins neuer ‚Goldstandard‘ scheitern“ (Link unterhalb dieses Textes) nahm einige den künftigen Erfolg einer solchen Währung infrage stellenden Aspekte, die ich in einer parallelen privaten Erarbeitung ebenfalls aufgriff, bereits vorweg. Dennoch böte sich an, einige dieser Aspekte um Unbehandeltes sowie einen zentralen Schlussgedanken zu ergänzen.

Die eingangs aufgeworfene Frage nach dem Verhältnis von Gold zu Währungseinheit ist berechtigt, aber aus zwei Gründen nicht entscheidend. Einerseits existiert derzeit weltweit keine konzeptionell vergleichbare Konkurrenz. Sollte eine solche auftauchen, stünde einer Erhöhung des eigenen Deckungsgrades als Gegenmaßnahme prinzipiell nichts Unüberwindbares im Wege, da im Interesse aller Initiatoren.

Andererseits muss innerhalb eines von kollektiver Sättigung und demzufolge Ablehnung jeglicher US-Dollar-Dominanz getragenen Staatenkreises, völlig unabhängig vom Deckungsgrad, eine kugelsichere Kultur seriöser und vereinbarungsgemäßer Abrechnungspraxis herrschen. Geriete eine solche in Zweifel, wäre besagtes monetäres Emanzipationsprojekt, das nur unter gesunder Kooperation innerhalb gewünschter Wunschfristen gelingen kann, ernsthaft gefährdet. Auch jegliche Inflation einer solchen Währung mit Folge von Vermögensverschiebung innerhalb der Brics (siehe Cantillon-Effekt) würde schnell zu unkontrollierbaren Fliehkräften aufgrund beschädigten kollektiven Vertrauens seitens der Benachteiligten führen, die den Fortbestand des Bündnisses nicht minder bedrohten. Da man sich dieser Problematik bewusst sein dürfte, ist anzunehmen, dass ein kollektives Regelungs- und Kontrollgremium geschaffen wird, ergänzt um den informellen, aber sehr effektiven Mechanismus disziplinierenden Drucks auf Brics-interne Regelbrüchige – sowohl von innen als auch von außen seitens der Weltöffentlichkeit. Demnach wäre selbst eine Fiat-Brics-Währung als stabiles Arrangement denkbar, sofern frei von verzerrenden Eingriffen jeglicher Art.

Da sich diese als vermutlich rein interne Recheneinheit an Devisenmärkten nicht wird behaupten müssen, stellte sie folglich auch keine Konkurrenz aus eigenem Hause für die jeweiligen eigenen Währungen ihrer Schöpfer dar, vielmehr dürften deren Währungen aufgrund der verringerten fremdstaatlichen Abhängigkeit allmählich aufwerten – insbesondere gegenüber dem US-Dollar, wenn etwaige Brics-Erfolge die Erosion des Petro-Dollar und vergleichbarer Arrangements an zahlreichen internationalen Börsen (zum Beispiel für Rohstoffe) beschleunigen. Sollte etwa seitens der USA mit der Wiedereinführung einer soliden Deckung geantwortet werden (sofern als hochverschuldeter Staat möglich beziehungsweise geschickt), würden hingegen die Brics gezwungen, ihre Währung aus der Isolation als interne Recheneinheit herauszuholen und dem Reform-US-Dollar auf diesem Felde Paroli zu bieten. Hier käme schließlich besagter Deckungsgrad als plötzlich kompetitiver hervorgehobener Parameter ins Spiel, dessen Gewährleistungsvorgänge aus meiner Sicht die wahren Fallstricke bergen.

Der Kater vor der Feier

Grundsätzlich, wie obig argumentiert, stünde dem Kampfe auf dem Datenblatt gegen einen Reform-US-Dollar wenig entgegen, doch träten im Falle dessen die Schwierigkeiten kollektiv organisierter Geopolitik und -ökonomik in den Mittelpunkt: In welchen Ausmaßen können und möchten die Brics-Staaten zur Erhöhung des Deckungsgrades ihrer Währung beitragen? Leisten alle Teilnehmerstaaten zu absolut oder relativ gleichen Anteilen ihren jeweiligen Beitrag zum (Gold-) Aufwuchs?

Im Falle absolut gleicher Anteile könnten einige Staaten in einem solchen Wettlauf, in dem es prinzipiell nie genug Aufrüstung geben kann, wenn er nicht verloren werden darf, prinzipiell überfordert werden, wenn ihre jeweiligen (Gold-) Reserven eine solche Beteiligung schlicht nicht zulassen oder sie die entsprechenden Reserven für andere Zwecke, etwa als Absicherung ihrer eigenen nationalen Währungen, zurückhalten, zu denen eine aus der Deckung gelockte Brics-Währung sowie der Reform-US-Dollar schließlich in Konkurrenz träten.

Im Grunde müsste sich, wenn dies umgangen werden soll, die absolute Höhe der jeweils unilateral zu leistenden Zuschüsse zum (Gold-) Aufwuchs an den Möglichkeiten des am schwächsten ausgestatteten Staates orientieren – getreu dem Motto, dass eine Kette nur so stark ist wie ihr schwächstes Glied. Ob im engen Rahmen dessen schließlich noch ernsthaft geoökonomisch Paroli geboten werden könnte, steht auf einem anderen Blatt.

Alternativ könnten relativ gleiche Anteile in Höhe von x Prozent der eigenen entbehrlichen Reserven vereinbart werden, die sich allerdings ihrerseits an den Möglichkeiten des schwächsten Gliedes orientieren müssten und in absoluter Höhe äußerst ungleiche Anteile hervorbrächten. Es ist eben ein Unterschied, ob ein Kleinstaat oder die besonders in den letzten Jahren durch massive Goldkäufe aufgefallene Volksrepublik China zwei Prozent seiner Reserven für Aufstockungszwecke freigibt.

Ebendiese in absoluter Höhe extrem ungleiche Beteiligung würde die Frage nach den Beschlussfassungsmodi und Stimmgewichten innerhalb besagten kollektiven Regelungs- und Kontrollgremiums aufwerfen. Das Missverhältnis, das aus in absoluter Höhe ungleichen Beiträgen zur Erhöhung des Deckungsgrades und zugleich aber lediglich identischen Stimmgewichten je Staat entstünde, würde zur echten Zerreißprobe. In der Europäischen Union ist entsprechender Verdruss regelmäßig etwa in Hinblick auf die extrem ungleichen Stimmgewichte und Sitze zwischen den einzelnen Staaten im EU-Parlament zu vernehmen, in dem größere Staaten extrem unterproportional, kleinere Staaten extrem überproportional repräsentiert und bemächtigt sind. In diesem Sinne, wenn auch nicht konkreter ausgeführt, liegt der Artikel im „BTC-Echo“ rein prinzipiell durchaus richtig.

Der Schlüssel liegt in Peking

Im Gegensatz zum Brics-Bündnis hat man es in der EU zudem auch nicht mit werdenden und seienden Giganten wie Indien beziehungsweise China zu tun (ganz im Gegenteil, der Platzhirsch steigt ab), die eine derartige Verzwergung keineswegs dulden, das Gesamtarrangement Brics zu den internen Abstrichen und Zugeständnissen alsbald in Kosten-Nutzen-Relation setzen und eben nicht als wohltätigen Dienst im Sinne der US-amerikanisch unterdrückten Staaten dieser Welt ableisten, gewissermaßen einfach „spendieren“ würden. Insbesondere Pekings neues Selbstbewusstsein und dessen Renminbi Yuan dürften alsbald auf Kollision mit sich selbst und ihrer Rolle innerhalb der Brics gehen, dessen restliche Teilnehmer großes Vermittlungs- und Bindungsgeschick werden beweisen müssen, den mit einem Auge noch immer schlafenden Drachen nicht zu wecken.

Möglicherweise, so der eingangs angekündigte Abschlussgedanke, soll die Brics-Währung nach Plänen Pekings lediglich das etwa im Petro-Dollar verkörperte US-Dollar-Faktorierungsmonopol an zahlreichen weltweit bedeutsamen Börsen aufbrechen, die künstliche Beatmung des US-Dollar beenden und auf diese Weise den Weg für unilaterale Eroberungszüge des Renminbi Yuan, der derzeit (besonders unter fremden Investoren) noch als misstrauensbedingt isoliert gilt, freimachen.

Doch bis dahin sind noch unzählige Meilen zu gehen und politische wie wirtschaftliche Interessenkonflikte innerhalb der Brics zu moderieren. Der Eintritt eines solchen Steigbügelhalterszenarios im chinesischen Einzelinteresse ist extrem voraussetzungsreich und kann sowohl bei Gelingen als auch bei Scheitern den Nährboden für eurasische Polbildung gegen Washington für lange Zeit verbrennen. Ebendort dürfte man sich all dessen wohlbewusst und dieser Tage im Nachgang der Andeutungen zur Brics-Währung mit der Superwaffe US-Dollar in Händen und erheblich weniger Not zu innerkoalitionären Zugeständnissen auf dem Rücken vermutlich weniger aus dem Häuschen sein als so mancher Redakteur. Totgeschriebene leben länger.

Darum wird Putins neuer „Goldstandard“ scheitern („BTC-Echo“)