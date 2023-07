Lichtschlags Beste Lamar Advertising

23. Juli 2023

Billions with Billboards

von André F. Lichtschlag

Im letzten Monat haben wir an dieser Stelle auf ein Sonderformat unter den Specialty-REITs in den USA geschaut. REITs, das sind steuerbegünstigte und dafür dividendenstarke, weil zwingend zu mindestens 90 Prozent die Gewinne an die Aktionäre ausschüttende Real Estate Investment Trusts – also eine besonders bequeme Form, in jede Form von Immobilien zu investieren. Gewöhnliche REITs konzentrieren sich etwa auf Wohn- oder Geschäftsimmobilien. Unter den Specialty-REITs tummeln sich unter anderem Trusts für Selfstorage-Lagerräume – wir stellten hier den Branchenführer Public Storage als einen von sechs Selfstorage-REITs vor.

Ein noch kleineres Sonderformat bietet der Bereich „Outdoor Advertising“ – also Außenwerbung. Die unzähligen riesigen Plakatwerbeflächen am Straßenrand werden jedem US-Touristen als „typisch amerikanisch“ während langer Autofahrten in Erinnerung sein. Eine indirekte Hommage wurde durch das Filmjuwel „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ geschaffen, eine schwarze Komödie vom irischen Großmeister derselben: Martin McDonagh.

In Europa findet Außenwerbung mehr in Großstädten statt, heute oft in elektronischer Form und damit wesentlich kostenaufwendiger zu installieren und instand zu halten. Betreiber sind hier – nicht wie in den USA als REITs aufgestellte – Branchenriesen wie JCDecaux aus Frankreich oder das notorisch linkslastige deutsche Unternehmen Ströer (das nebenher auch die nur scheinbar „von der Telekom betriebene Nachrichtenseite“ t-online.de verantwortet; wer näher hinschaut, entdeckt hinter der schäbigen Tarnung dreiste woke Dauerpropaganda à la Böhmermann).

Aktuell stehen lediglich zwei US-amerikanische Outdoor-Advertising-REITs im Wettbewerb: Outfront Media, das ursprünglich zum Medienriesen Viacom gehörte und 2014 als selbständiges Unternehmen ausgegliedert wurde. Und Lamar Advertising, 1902 von J.M. Coe und Charles W. Lamar Sr. in Florida gegründet und ebenfalls 2014 in einen REIT mit Sitz in Baton Rouge, Louisiana umgewandelt. Bereits 1908 hatten die Herren Lamar Sr. und Coe beschlossen, ihre Partnerschaft aufzulösen, indem sie ihr Vermögen durch einen Münzwurf aufteilten. Das Pensacola Opera House und die zu seiner Förderung gegründete Pensacola Advertising Company sollten ebenfalls an nur einen der beiden Männer gehen. Lamar verlor den Wettbewerb und blieb bei der damals weniger lukrativen Plakatfirma. Das Pensacola Opera House wurde 1917 durch einen Hurrikan zerstört. Eine amerikanische Geschichte.

Lamar (3.500 Mitarbeiter) ist heute Branchenprimus mit 7,8 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung vor Outfront (2.400 Mitarbeiter) mit lediglich 2,3 Milliarden. Lamar ist nicht nur in den USA, sondern auch in Kanada erfolgreich. Wichtiger ist: Outfront weist im längeren Kursverlauf von links oben nach rechts unten, fiel also im letzten Jahrzehnt notorisch im Kurs, während Lamar umgekehrt den von uns so geliebten Luro-Verlauf von links unten nach rechts oben nachweisen kann. Zudem musste Outfront „während Corona“ die Dividende fast komplett einstellen, wohingegen Lamar-Aktionäre mit einer zeitweisen leichten Kürzung um ein Drittel davonkamen. Allerdings beträgt die aktuelle Dividendenrendite durch Kursverluste bei Outfront heute stattliche 8,5 Prozent gegenüber – immer noch sehr ansehnlichen – 5,7 Prozent bei Lamar.

Dennoch entscheiden wir uns im Zweifel für den Luro-Kandidaten und Branchenprimus Lamar und fragen uns wie stets: Könnte das Unternehmen in zehn Jahren eher noch besser dastehen als heute und wenn ja, warum?

Erstens: Ein erheblicher Teil der alleine von Lamar in Nordamerika betriebenen 365.000 Außenwerbeflächen ist mit politischen und vor allem (christlich) religiösen Botschaften belegt. Das Aufkommen ist hier anders als bei Unternehmenswerbung nicht stark konjunkturabhängig, sondern im Zweifel sogar antizyklisch. In unruhigen Krisenzeiten werden politische Parolen und religiöse Hoffnung oder Trost eher häufiger angeboten und nachgefragt.

Zweitens: Eine internationale Expansion ist für gut aufgestellte Branchenriesen wie Lamar jederzeit möglich. Chancen werden sich bieten, gerade in Zeitenwenden.

Drittens: Der Bestand an Hunderttausenden, meist auf riesigen Pfählen hoch oben befestigten Billboards ist ein auch vor Zerstörung gut gesichertes Grundkapital, das kaum Investitionen für Instandhaltung erforderlich macht. Darauf lässt sich vortrefflich aufbauen. Weiter und weiter. Denn das Land ist groß und freie Flächen sind immer noch viele zu „bebildern“.

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 30. Juni erscheinenden Juli/August-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 234.