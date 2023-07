Eine „Wagenknecht-Partei“ Der Feind meines Feindes ist mein Freund

19. Juli 2023

Wie AfD-Wahlsiege möglicherweise verhindert werden

von Jan Mehring

Ein Gespenst geht um in Ostdeutschland. Ganz Ostdeutschland? Nein! Ein von unbeugsamen „Sonstigen“ mitbevölkertes Land hört nicht auf, dem Trend dieser Tage, der Erosion der Unterstützung der etablierten Parteien, Vorschub zu leisten. Das in Thüringens Landeshauptstadt Erfurt ansässige Meinungsforschungsinstitut Insa hat am 13. Juli vor der eigenen Haustüre den kontrafaktischen Tabubruch gewagt und in seinen aktuellen „Meinungstrend“ auf Landesebene eine seit längerer Zeit in den Gerüchteküchen der Republik brodelnde Versuchung mit aufgenommen. So würde eine hypothetische „Liste Sahra Wagenknecht“, deren charismatische Galionsfigur entsprechende Ambitionen taktierend bislang weder bestätigen noch dementieren will, zum jetzigen Zeitpunkt aus dem Stand 25 Prozent der Thüringer Wählerschaft hinter sich scharen (AfD: 22 Prozent), sofern wir Wahlbereitschaft und tatsächliches Wahlverhalten an dieser Stelle großzügig gleichsetzten. Dabei würden sich, parallel gefragt, ohne eine solche Option noch satte 32 Prozent für die AfD entscheiden.

Die potenzielle Stärke einer solchen Option, die auf der einen Seite zunächst überraschen mag, ist auf der anderen Seite aus mehreren Gründen nur konsequent. Die innerhalb der letzten Jahre stark angewachsenen Differenzen zwischen Wagenknecht und ihrer parteipolitischen Heimat sind vom selbst auferlegten Zwang Letzterer, sich unterwürfig in die Schablone des öffentlich als anständig und anschlussfähig Geltenden (neudeutsch: „woken“) einzupassen, konsequent verstetigt und vom medialen Begleitfeuer großzügig vertieft worden. Als „erfolgreicher“ Keil erwies sich unter anderem das Manöver, die sozialen Nöte einer weiter anwachsenden Anzahl von Menschen, die infolge der ökonomischen Boomerang-Effekte der gegenüber Russland bewusst konfrontativ konzipierten Energiepolitik entstanden, in die Ecke des Nichtsagbaren („putinfreundlich“ beziehungsweise „ukrainefeindlich“) zu verbannen. Wähler, die in die politische Heimatlosigkeit hineingeschrieben wurden und zugleich Munition verkörpern, die Sahra Wagenknecht, die sich bereits öffentlich als klare Gegnerin der Weiterführung des Krieges von westlicher Seite profiliert hatte und auch im rhetorisch ähnlich aufgestellten AfD-Lager auf Sympathie stößt, nur allzu dankbar annimmt. Dass die Linkspartei, die seit Frühling 2022 stabil um die auf Bundesebene geltende fünfprozentige Sperrklausel herumkrebst und mögliche Wähler verunsichert, ob ihr der Einzug in den Bundestag überhaupt noch gelingt und abgegebene Stimmen nicht etwa verfallen, kommt Wagenknecht wahltaktisch zusätzlich gelegen.

Hinzu kommt die im März im Bundestag beschlossene Reform des Bundestagswahlrechts zum Ziele der Verringerung der Sitzanzahl, nachdem die strukturelle Aufblähung zunehmend in die Kritik geraten war. Die bis zur letzten Bundestagswahl gültige Grundmandatsklausel, der die Linkspartei ihren nennenswerten Wiedereinzug in den Bundestag verdankt, soll wegfallen, sofern diverse Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht erfolglos bleiben sollten. Zwar sprechen wir hier von der Bundes-, nicht von der Landesebene, doch wäre die Bedeutung der ohnehin kriselnden Linkspartei selbst in ihrer Noch-Hochburg Thüringen weiter unter Feuer. Einen Abstieg zur Regionalpartei, den man der AfD jahrelang erfolglos nachschrieb und mit nur halbherziger journalistischer Neutralität um Wünsche des Versinkens in der politischen Bedeutungslosigkeit verband, dürften bundespolitische Ambitionen der Linkspartei, deren (n)ostalgische Wählerschaft sich zudem altersbedingt ausdünnt, wohl nicht überleben.

Sahra Wagenknecht ist sich dieses rapide steigenden Wasserstands ebenso bewusst wie ihres Vermögens, sich dem drohenden Schicksal ihrer Partei als politisch herausragende Persönlichkeit entziehen zu können. Nichtsdestoweniger muss sie sich gemäß parlamentarischer Regelnotwendigkeiten alsbald, sollte sie entsprechenden Ambitionen Taten folgen lassen, über Möglichkeiten zur Regierungsbeteiligung Gedanken machen, die im Lande Thüringen unter einem linken Ministerpräsidenten als weitaus gesellschaftlich kompatibler gelten dürfte als anderswo. Hier allerdings sind in der Vergangenheit auch Pfadabhängigkeiten geschaffen worden, welche die Vielfalt möglicher Optionen jenseits politischen Zwergendaseins allerdings erheblich einschränken und möglicherweise gezielt auf etwas hinausführen, das kein Wahlstratege cleverer hätte ersinnen können. Verschaffen wir uns einen Überblick:

Das zur Abwehr eines für die etablierte Pöstchenpolitik bedrohlichen Erfolgs der linken Rebellin konstruierte „Je Wagenknecht, desto AfD“-Narrativ ist nicht zuletzt in Hinblick auf fundamentale Gretchenfragen der Marke „Wie hältst du es mit dem Privateigentum?“ natürlich äußerst brüchig. Die meisten wissen, dass Wagenknechts Angewiesenheit auf koalitionäre Unterstützung aus dem eigenen Lager sie schließlich zu altlinken Bekenntnissen zwingen und Anschlussversuche zur Mitte vermutlich Wählerbindung am linken Rand gefährden würde. Mit der auch nach starkem Aderlass noch immer schrankbreiten AfD zu liebäugeln, würde ihr hingegen weder seitens politisch Mittigerer noch seitens Radikalerer eigener Couleur honoriert – ganz abgesehen vom öffentlichen Erklärungs- und Rechtfertigungsdruck, sich auf jenes parteipolitische Schmuddelkind einzulassen, das andere politische Kräfte zu jenem Zwecke, neben diesem die eigene schmutzige Wäsche weißer wirken zu lassen, als sie tatsächlich ist, bis heute so fleißig kultivieren.

Demgegenüber würde die AfD von den sozialpolitisch großzügigeren Positionen ihrer ostdeutschen Landesverbände angezogenen Protestwähler aus dem eigentlich linken Lager, denen sie einen Teil ihrer Stärke als politische Heimat der fundamental Enttäuschten verdankt, aufs Spiel setzen. Paktierte oder gar koalierte sie mit einer möglichen „Liste Wagenknecht“, brächte sie dies näher an theoretische parlamentarische Mehrheiten heran, doch auch zulasten ihres innerkoalitionären Gewichts gegenüber einer solchen, sollten sich eigentlich links beheimatete Wähler der AfD zum Wechsel zum „Original“ entscheiden. Die AfD wäre dann im Zugzwang, Abwanderung durch inhaltliche Annäherung zum Schaden ihres eigentlich klar konservativ-marktwirtschaftlichen Querschnitts einzudämmen. Die Union hat bereits die theoretischen Annahmen und zahlreichen Warnungen eindrucksvoll bestätigend demonstriert, dass ein zu breiter Spagat zu Schmerz, nicht aber zur langfristig stabilen Wählermaximierung führt. Ihr vergrüntes Profil wurde zum Schoße, dem die in Ostdeutschland übermächtige und auch bundesweit in Umfragen mittlerweile die 20-Prozent-Marke reißende AfD entsprungen ist, während sie infolge ihrer vor Wahlen klassisch opportunen Rechtsblinkerei den Grünen nahe Wähler zurück zu ebenjenem Original trieb und infolgedessen bei gleichzeitiger Allzeitmaximierung der Grünen (2021: 14,8 Prozent) das schlechteste Bundestagswahlergebnis ihrer Geschichte einfuhr (24,1 Prozent). Everybody’s darling is nobody’s friend. Dies hat die AfD bislang beherzigt.

Erklärungsversuche ihrerseits, man koaliere ja nicht mit der Linkspartei, sondern mit Sahra Wagenknecht und ihrer Bewegung, dürfte in den alten Bundesländern hingegen auf wenig Gegenliebe stoßen – doch genau dort liegen die bisher weniger erschlossenen Potentzale der AfD und zugleich der rechnerisch bedeutsame Bevölkerungs- beziehungsweise Wählerschwerpunkt. Auf diesen kann sie, deren Zug hinsichtlich bundespolitischer Bedeutung wohl im Gegensatz zur Linkspartei keineswegs abgefahren ist (sondern vielmehr gerade erst ins Rollen kommt) kaum verzichten, zumal sie mittlerweile selbstbewusst Kanzlerambitionen formuliert, um bewusst in die mediale Mitte hinein- und aus der geordneten Isolation herauszustoßen.

In Gesamtbetrachtung wäre es zudem so, dass der Anteil der bislang nicht mobilisierten Wähler in Thüringen gemäß Umfrage infolge einer potenziellen Liste Wagenknecht auf winzige zwei Prozent zurückginge und kaum mehr abschöpfbares Potenzial enthielte. Im Falle des Einzugs der Grünen (gemäß Umfrage bei fünf Prozent) in den Thüringer Landtag erhielte eine solche Koalition auch lediglich 43 von 88 Sitzen (45 benötigt), im Falle grünen Scheiterns an der Sperrklausel erhielte sie hingegen ausreichende 46 Sitze. Doch auch die von Wagenknecht offen kommunizierte Ausschließeritis gegenüber der AfD würde im Falle einer Koalition die Glaubwürdigkeit ihrer Äußerungen gefährden – und das im Erststadium ihrer noch blutjungen Bewegung, in dem häufig zunächst einmal typische anfängliche Reibereien um Pöstchen, Ausrichtung und sonstige Konfliktlinien durchgestanden werden müssen. Der Weg in die Mitte führt für Sahra Wagenknecht definitiv nicht über den Rand.

Was ergäbe sich nun konkret aus vorliegender hypothetischer Konstellation? Sie wiese der etablierten Politik einen willkommenen einen Ausweg aus jener Regierungsbildungsproblematik, die sich im Vorfelde der für Herbst 2024 angesetzten Landtagswahlen gemäß bisherigen Umfragen schon länger abzuzeichnen begann. Ohne eine potenzielle Liste Wagenknecht hätten nur drei stabile Koalitionsmöglichkeiten bestanden: AfD-CDU (32 Prozent / 20 Prozent), Linke-CDU-SPD (22 Prozent / 20 Prozent / 10 Prozent) und gegebenenfalls Linke-CDU-Grüne (22 Prozent / 20 Prozent / 5 Prozent). Erstere wäre politisch die plausibelste, gilt aber gemäß der eigenen Narrative als Tabu. Die beiden anderen wären angesichts der Umarmung von drei Vierteln der politischen Spektrumsbreite von CDU bis Linke nach traditioneller Auffassung als kaum vermittelbar, allerdings gab Mike Mohring, Landesvorsitzender der Thüringer CDU, erst kürzlich den Startschuss zur langsamen Aufweichung der sogenannten „Brandmauer“ zur Linken, auf den wir zum Abschluss noch einmal zurückkommen. An minderheitliche Konstellationen ohne die Linkspartei indes wäre überhaupt nicht zu denken, da bei Weitem zu schwach und weit mehr noch von der erstplatzierten AfD als von der Linkspartei abhängig. Insofern bliebe nur die Flucht in deren Arme, was hingegen zu Recht als weiterer Wählertreiber aus dem schwarzen Lager heraus zugunsten der ohnehin gewaltigen 32-Prozent-AfD gesehen wird, während die FDP ohne Aussicht auf Einzug in den Landtag als möglicher Absorber nichtlinker Wanderwähler schlechterdings ohnehin ausfiele.

Unter Berücksichtigung einer Liste unter Führung Wagenknechts allerdings, die im Übrigen im Thüringischen Jena geboren ist und deren Noch-Heimatpartei erwähntermaßen das Land sozial akzeptiert regiert, wäre es möglich, unter Anschluss der Linkspartei und wahlweise der SPD beziehungsweise der (mit fünf Prozent derzeit noch wackelnden) Grünen, an die derzeit noch amtierende rot-rot-grüne Koalition inhaltlich verwandt anzuschließen.

Dabei geht es aus meiner Sicht allerdings nicht darum, wer letztendlich regiert, sondern darum, wer nicht regiert. Sollte soeben erwähnte Einbindung Wagenknechts stattfinden, wären zwei schmerzhafte Verrenkungen zugleich vermeidbar. Einerseits würde das bundesweit nachhallende Zwangsbekenntnis der CDU zur Linkspartei, von der die AfD nur profitieren kann, geräuschlos umschifft. Andererseits – und das wäre zum eigentlichen Problem mutiert – entfiele die Erklärungsnot, eine mit zehn Prozentpunkten Abstand zur Linkspartei klar erstplatzierte, geradezu übermächtige AfD (32 zu 22 Prozent) nicht in die Regierung einzubinden. Nach meiner Kenntnis existieren weder im Grundgesetz noch in den Landesverfassungen Anspruchsregelungen zugunsten der stimmstärksten Partei, Teil und Spitze der jeweiligen Regierung zu sein, doch ist ebendies ohne jeden Zweifel bundesrepublikanische Konvention, deren Bruch zu rechtfertigen wohl ein außerordentliches Kunststück politisch-medialer Verantwortungsbeschwörung erforderte (nicht, dass diese nicht bestens beherrscht würde).

Die exorbitante Bedeutung der Verhinderung einer als zur Linkspartei anschlussfähig geltenden und auch um die letzten Prinzipien beraubten CDU sowie einer erstplatzierten AfD wird vor allem vor dem Hintergrund der Tatsache deutlich, dass nicht nur in Thüringen, sondern mit Brandenburg und Sachsen gleich in drei ostdeutschen Bundesländern Landtagswahlen stattfinden – voraussichtlich am gleichen Tag wie in Thüringen und (in Brandenburg sehr deutlich) ebenso mit Aussicht auf eine erstplatzierte AfD, deren Ausschluss aus der Regierung rechnerisch derzeit ähnlich knapp bis unmöglich werden dürfte wie in Thüringen. Eine Liste Wagenknecht, zumal mit derartigen Erfolgsaussichten, ist allerdings weder in Sachsen noch in Brandenburg in Sicht.

Insofern ist es nicht unwahrscheinlich (um vorhin beiseitegelegte taktische Flirtversuche Mike Mohrings zur Aufweichung der Brandmauer nach links wieder aufzugreifen), dass wir eine zügige, aber bedacht dosierte mediale Kehrtwende in Hinblick auf mögliche politische Alleingänge Sahra Wagenknechts sehen werden, mit anfänglicher Normalisierung beginnend und sich nach grünem Vorbild zu den letzten Bundestagswahlen mit einigen Monaten Vorlauf in Form zunehmender Ermutigungen steigernd (siehe hierzu untenstehenden Link).

Wissend, dass einer solchen Partei auf Bundesebene aufgrund des quantitativen Wählerschwerpunkts in den alten stramm-linken Positionen abgeneigten Bundesländern ein doch recht beschränktes Wählerpotenzial beschieden, zur Abwendung möglicher AfD-Wahlsiege (von denen ein einziger bereits in beschriebene Rechtfertigungsfallen hineinführen würde) aber willkommen sein dürfte, ist durchaus zu fragen, ob Sahra Wagenknecht am Ende nicht doch als tragisches Instrument jener Kräfte in die Geschichte eingehen wird, zu deren Aufscheuchung sie ursprünglich angetreten ist.

Misslänge dieser Drahtseilakt aber bereits mathematisch an der Wahlurne, wäre es ohnehin „zu spät“.

