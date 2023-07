Gebäudeenergiegesetz Die AfD und das GEG

14. Juli 2023

Alice Weidel bezeichnet es als „Verarmungs- und Enteignungsgesetz“

von Klaus Peter Krause

Das unsägliche Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist noch nicht vom Tisch. Es droht, wenn auch mit einigen Änderungen, weiterhin. Das Bundesverfassungsgericht hatte dem Eilantrag des CDU-Bundestagsabgeordneten Thomas Heilmann stattgegeben, die Schlussabstimmung über das kontrovers diskutierte Gesetz zu verschieben, weil zu wenig Zeit gewesen sei, über die Änderungen gebührend zu beraten (2 BvE 4/23, Begründung siehe untenstehenden Link). Damit durfte das Gesetz in der letzten Sitzungswoche vor der parlamentarischen Sommerpause nicht mehr abschließend beraten werden.

Am 5. Juli war die Entscheidung des Gerichts bekannt geworden, am 7. Juli hat der Bundestag über sie debattiert. Und plötzlich fanden auch die Parlamentarier der Ampel-Koalition die erzwungene Verschiebung irgendwie richtig. Zuvor noch waren sie bereit gewesen, brav ihrem monströsen Wirtschaftsminister Robert Habeck zu folgen, der das autoritäre, freiheitsbeschränkende Gesetz schnellstmöglich hatte durchpeitschen wollen.

Die AfD in der „Sonntagsfrage“ jetzt stärkste politische Kraft

In der kontroversen Debatte nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zum Heizungsgesetz meldeten sich Redner aller Parteien zu Wort, über die auch die „FAZ“ berichtet hat (Ausgabe vom 8. Juli, Seite 4). Sie brachte es aber fertig, die AfD darin mit keinem Wort zu erwähnen. Dabei ist die AfD im Bundestag (nach der CDU) die zweitstärkste Oppositionspartei. In der jüngsten „Sonntagsfrage“ ist sie – CDU und CSU getrennt gerechnet – mit 22 Prozent inzwischen sogar die in Deutschland stärkste politische Kraft. Das war sie mit 21 Prozent auch schon während der Debatte am 7. Juli gewesen. Was in dieser Debatte in ihrer Rede die AfD-Fraktions- und Bundesvorsitzende Alice Weidel gesagt hat, können Sie sich im Wortlaut über untenstehenden Link anhören und ansehen.

Die durch das Gericht dem Bundestag ersparte Schande

Alice Weidel nannte das Heizungsgesetz ein „Verarmungs- und Enteignungsgesetz“. Das Bundesverfassungsgericht habe „uns die Schande erspart“, dass ein Gesetz unter Missachtung der Sorgen der Bürger und der Einwände der Experten auf den Weg gebracht werde. „Das ganze Vorhaben, den Menschen vorzuschreiben, wie sie ihre Wohnungen zu heizen haben“, sei verfassungswidrig. Die Koalition solle das Gesetz einstampfen. „Das ideologisch motivierte Verarmungsgesetz der Koalition muss jetzt komplett vom Tisch. Das wäre das Beste für unser Land und seine Bürger.“ Der Versuch der Koalitionsfraktionen, ihr unausgegorenes, stümperhaft zusammengeschustertes und für Bürger katastrophales Gesetz mit der Brechstange durchzupeitschen, stelle eine grobe Missachtung des Parlaments und seiner Rechte dar. Es bleibe dabei: „Das beste Heizungsgesetz ist kein Heizungsgesetz. Nutzen Sie die Denkpause, die Ihnen das Bundesverfassungsgericht dankenswerterweise gegeben hat, und stampfen Sie dieses unsägliche Gesetz komplett ein.“

„Habecks Heizungshammer auf dem Schrottplatz der Geschichte entsorgen“

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Leif-Erik Holm äußerte außerhalb der Debatte: „Es ist gut, dass Karlsruhe die Notbremse gezogen und der Ampel kräftig auf die Finger geklopft hat. Habeck und Co haben versucht, den Heizungshammer mit der Brechstange durchs Parlament zu prügeln. Der Gesetzentwurf hat aber solch‘ weitreichende Folgen und ist so fehlerhaft, dass wir Abgeordnete das einer ordentlichen Tiefenprüfung unterziehen müssen. Das war aber so nicht möglich. Deswegen bin ich dem Antrag des Kollegen Heilmann gerne beigetreten. Ich bin sicher, gemeinsam können wir als Opposition Habecks Heizungshammer auf dem Gesetzes-Schrottplatz der Geschichte entsorgen.“

Karlsruhe: Erfolgreicher Eilantrag gegen die Gestaltung des Gesetzgebungsverfahrens zum Gebäudeenergiegesetz („Tichys Einblick“)

Sonntagsfrage: AfD legt weiter zu, Verluste für Union und SPD (Ipsos)

Alice Weidel rechnet knallhart mit dem Heizungs-Irrsinn dieser Regierung ab (AfD-Fraktion, Youtube)

Der gedruckte Wortlaut der Weidel-Rede (nach dem stenografischen Plenar-Protokoll des Bundestages 20/116 vom 7. Juli 2023

Dieser Artikel erschien zuerst auf dem Blog des Autors.