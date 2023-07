Faeser-Vorstoß Jetzt soll ein AfD-Verbot helfen?

06. Juli 2023

Welch eine Schnapsidee der anderen Parteien, das überhaupt nur zu erwägen!

von Klaus Peter Krause

Mit Deutschland geht’s bergab, mit der Alternative für Deutschland bergauf. Das Szenario ist derweilen bekannt. Die einzige wirkliche Oppositionspartei im Deutschland von heute, die AfD, bekommt in den Umfragen Aufwind. Würde nächsten Sonntag schon ein neuer Bundestag gewählt und würden die Bürger so wählen, wie bei der repräsentativen Umfrage angegeben, würde die AfD zur zweitstärksten Partei in Deutschland aufrücken. Nur die CDU/CSU liegt jetzt noch vor ihr. Jüngst in Thüringen ist ein AfDler erstmals sogar – ogottogott – zum Landrat gewählt worden. Nun auch einer zum Bürgermeister in Sachsen-Anhalt.

Wie im Hühnergehege, in das der Fuchs eingedrungen ist

Die Aufregung bei den anderen Parteien hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Sie sehen ihre Felle davonschwimmen. Sie gebärden sich so kopflos gackernd wie Hühner, in deren scheinbar sicheres Gehege der Fuchs eingedrungen ist. Sie wissen sich nicht anders zu helfen, als aufgeregt wild hin- und herzurennen, Zeter und Mordio zu schreien und den Fuchs als Rechtsextremisten und Nazi zu verleumden, was dieser nachweislich nicht ist.

Lieber fragen, warum er eingedrungen ist

Lieber sollten sie sich fragen, warum der Fuchs hat eindringen können und wo. Lieber sollten sie auf ihre Politik und deren Folgen schauen. Lieber sollten sie endlich überlegen, was davon die Bürger als Zumutung empfinden müssen und diese partout nicht gut finden wollen. Lieber sollten sie mal überprüfen, was demgegenüber die AfD so ganz anderes im Angebot hat. Tiefe Blicke in deren Grundsatzprogramm von 2016 und deren jüngstes Wahlprogramm von 2021 wären sehr, sehr hilfreich. Ebendas verweigern sie. Ehe sie den Fuchs wieder vertreiben und er im deutschen Gehege aufräumt, wollen sie ihn totschlagen: Sie wollen die AfD verbieten. Eine Nancy Faeser, die in der gegenwärtigen Bundesregierung die Rolle des Innenministers gibt, hat ein Verbotsverfahren schon angekündigt (Näheres siehe untenstehenden Link). Andere Politiker sind mit einem Verbotsgerede ebenfalls zur Hand.

Was für eine Schnapsidee

Ein AfD-Verbot soll jetzt wirklich helfen? Das klingt abenteuerlich und ist es auch. Typisch Linksextremismus. Wie heruntergekommen, wie verworfen, wie jämmerlich und wie töricht sind diese Parteien, diese Politiker, um eine solche Schnapsidee überhaupt ernsthaft zu erwägen? Das Verbot würde nur diese Partei erfassen, aber doch nicht die Meinung der vielen Millionen Wähler, die diese Partei tragen und in die Regierung heben wollen. Die Meinung bleibt, die Wähler bleiben ebenfalls, totschlagen geht nicht.

Ein nüchternes Video klärt auf

Aber könnte die AfD denn wirklich verboten werden? Darüber, warum sie es könnte, gibt es eine juristische „Analyse“ vom Deutschen Institut für Menschenrechte. Welche Argumente werden dabei genannt? Und was würde passieren, wenn die AfD tatsächlich verboten würde? Ein nüchternes Video klärt darüber auf – ruhig, in klarer, logischer Gedankenfolge und auf leicht verständliche Weise. Auch wenn das betreffende Info-Portal zum Netzwerk von ARD und ZDF gehört, empfehle ich sehr, es anzuschauen. Es klärt die Lage und hält das Vorhaben zu Recht für unwahrscheinlich (Link siehe untenstehend).

Und wieder ein Triumph: AfD gewinnt erstmals Bürgermeisteramt („Die freie Welt“)

AfD-Grundsatzprogramm für Deutschland

AfD-Wahlprogramm

Faeser kündigt mögliches AfD-Verbotsverfahren an, sobald Haldenwang die Vorlage dazu gibt („Die freie Welt“)

Könnte die AfD verboten werden? (Video)

Dieser Artikel erschien zuerst auf dem Blog des Autors.