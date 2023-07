Ukraine-Konflikt Die angstfrei mit dem Feuer spielen

02. Juli 2023

Warum wir das Risiko der nuklearen Eskalation nicht verdrängen sollten

von Erich Weede

Ende Februar 2022 sind Putins Truppen in die Ukraine einmarschiert. Wider Erwarten haben es die am Anfang unterlegenen Ukrainer nach beträchtlichen Geländeverlusten zu Kriegsbeginn geschafft, die Front zu stabilisieren und sogar zeitweise russisch besetzte, ja sogar schon von Russland annektierte Gebiete zurückzuerobern. In erster Linie sind die militärischen Erfolge der Entschlossenheit der Ukrainer, ihre Freiheit gegen Putin und Moskau zu verteidigen, ihrer Tapferkeit und ihrem militärischen Geschick zu verdanken. Aber der ukrainische Widerstand hätte nicht so erfolgreich sein können, wenn vor allem die angelsächsischen Mächte nicht schon vor, aber erst recht während des Krieges wertvolle Waffen- und Ausbildungshilfe geleistet hätten, wenn nicht seit Kriegsbeginn die Gesamtheit des Westens die Ukraine durch finanzielle Hilfe, Waffenlieferungen und Aufnahme von Flüchtlingen massiv unterstützt hätte. Verkürzt kann man sagen: Der Westen zahlt und liefert. Nur das Sterben überlässt er noch den Ukrainern und Russen, den Opfern des Angriffs und den Aggressoren.

Neben dem militärischen gibt es auch noch einen ökonomischen Kriegsschauplatz. Diese ökonomische Front hat der Westen aus moralischer Empörung über die russische Völkerrechtsverletzung eröffnet. In kurzfristiger Perspektive zeichnet sich hier kein westlicher Sieg ab. Die russische Wirtschaft leidet zwar unter Lieferengpässen, aber die russische Leistungsbilanz steht wegen ihrer erfolgreichen Verkäufe vor allem von Öl auf asiatischen Märkten gut da. Zwar ist es plausibel, dass die langfristigen Folgen des westlichen Wirtschaftskrieges für die russische Wirtschaft verheerend sein werden, aber die europäischen Volkswirtschaften und vor allem die deutsche nehmen auch beachtlichen Schaden. Und es sieht nicht danach aus, dass die Folgen des Wirtschaftskrieges zur Verkürzung des Krieges, zum baldigen Ende des Sterbens und der Not in der Ukraine beitragen. Bisher ist das dominante Gefühl im Westen dennoch der Stolz darauf, dass man das tapfere Aggressionsopfer mit Geld und Waffen unterstützt.

Obwohl der Angreifer schon mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht hat und mehr als genug davon besitzt, haben heute weniger Menschen Angst vor deren Einsatz als während der westlichen Nachrüstung zu Zeiten von Helmut Schmidt. Das ist merkwürdig, weil damals die Welt in territorial stabile Einflusszonen unter den Supermächten aufgeteilt war. Amerikaner und Russen standen sich mitten in Deutschland gegenüber. Beide fürchteten den Atomkrieg. Es gab zwar ein Wettrüsten, aber die territoriale Aufteilung der Welt blieb bis zum freiwilligen Rückzug der Sowjets stabil. Sogar das Unglück am zivilen Atomreaktor in Tschernobyl löste mehr nukleare Ängste aus als heute der Krieg in der Ukraine. Das ergrünte Deutschland fürchtet heute die eigenen zivilen Atomreaktoren mehr als die Atomwaffen in Putins Händen.

Während des Kalten Krieges funktionierte das Gleichgewicht des Schreckens. Wer als Erster Atomwaffen einsetzte, musste erwarten, als Zweiter zu sterben. Am brüchigsten wurde die nukleare Abschreckung Anfang der 1960er Jahre, als die Sowjets atomar bestückte Mittelstreckenraketen auf Kuba stationierten. Die Warnzeit sollte für Washington ähnlich kurz werden wie für Moskau, das von in der Türkei stationierten amerikanischen Mittelstreckenraketen bedroht wurde. Warum wurde die nukleare Abschreckung damals brüchig? Weil die Sowjets damals versuchten, in die klassische amerikanische Einflusssphäre, die westliche Hemisphäre, einzudringen. Nukleare Abschreckung setzt nicht nur ein Gleichgewicht des Schreckens, sondern auch eine klare Aufteilung der Einflusszonen der verfeindeten Atommächte voraus. Beide Seiten müssen dieselbe Vorstellung davon haben, was der Status quo ist. Aus der Kuba-Krise sollten wir gelernt haben, dass nicht einvernehmliche Verschiebungen der Einflusszonen gefährlich sind.

Das Ende des Kalten Krieges begann mit einer einvernehmlichen Verschiebung der Einflusszonen. Die DDR wurde aus der sowjetischen beziehungsweise russischen Zone entlassen. Die über die Oder hinausgreifende Nato-Osterweiterung war schon nicht mehr einvernehmlich, aber Russland war lange schwach genug, das zu erdulden. Als später die Aufnahme Georgiens und der Ukraine in die Nato diskutiert wurde, wurde eine russische rote Linie überschritten. Nicht nur für Putin persönlich, sondern auch für viele andere Mitglieder der in Moskau herrschenden Elite sind Großrussen, Weißrussen und Kleinrussen oder Ukrainer letztlich ein Volk. Der Anschluss der Ukraine an die Nato oder die EU, die aus russischer Sicht eine Art Vorhölle der Nato ist, ist für Moskau inakzeptabel. Deshalb 2014 der Anschluss der Krim und die Ausrufung von Volksrepubliken im Donbass, womit die ukrainische Regierung die Kontrolle über fast sechs Millionen Menschen oder mehr als ein Achtel der Bevölkerung verloren hatte. Deshalb im Februar 2022 der Angriff auf die Ukraine. Aus russischer Sicht ist schon das Interesse des Westens am Schicksal der Ukraine eine Verletzung des Status quo. Vermutlich versteht Putin die Invasion sogar als letztlich defensive Maßnahme.

Aus westlicher Sicht sah der Status quo noch im Januar 2022 ganz anders aus. Mit der Auflösung der Sowjetunion war die Ukraine ein souveräner Staat geworden. Anlässlich der Übertragung der sowjetischen Atomwaffen aus der Ukraine an Russland hatte Russland sogar die Souveränität der Ukraine und die Zugehörigkeit der Krim zur Ukraine anerkannt. Als souveräner Staat darf die Ukraine in westlicher Sicht selbst entscheiden, ob sie sich einem Bündnis und, falls ja, welchem anschließen will. Der Widerstand der Ukrainer im Krieg beweist, dass die Bereitschaft zum Bündnis mit oder gar Anschluss an Russland gering ist. Aus Moskauer Sicht spielt weder der Willen der ukrainischen Bevölkerung noch das Völkerrecht eine Rolle. Putin will weder Demokrat sein, noch sich dem Völkerrecht unterwerfen. Er will sammeln, was er für russische Erde hält.

Die Tatsache einer unterschiedlichen Perspektive in Moskau und im Westen untergräbt die Stabilität der nuklearen Abschreckung. Es gibt keinen Status quo mehr, den beide Seiten zumindest vorläufig akzeptieren, an den man sich wie an den Eisernen Vorhang mit der Zeit gewöhnt, sondern nur noch eine Front, die sich dauernd, wenn auch meist nur wenig, verschiebt. Aus russischer Sicht ist der Westen schon der Hauptgegner. Unter welchen Umständen Putin zum Einsatz von Nuklearwaffen greift, bleibt unklar. Weil der Westen dessen rote Linien nicht kennt – und vielleicht noch nicht mal Putin selbst –, ist die Lage gefährlich. Weil Russland nicht nur die Wiedervereinigung Deutschlands, sondern auch die Nato-Osterweiterung und 2022 sogar die Rückeroberung von zeitweilig russisch besetzten und sogar schon annektierten Gebieten der Ukraine hingenommen hat, scheint man im Westen an eine recht elastische russische Rückzugsbereitschaft beziehungsweise an sehr starke Hemmungen Putins zu glauben, Nuklearwaffen einzusetzen. Im Westen gibt es Optimisten, die hoffen, dass man Russland zwingen kann, Reparationen zu leisten, um sich am Wiederaufbau der Ukraine zu beteiligen. Der Versuch, das Ausmaß der russischen Rückzugsbereitschaft zu erkunden und Russland in die Knie zu zwingen, könnte ein Spiel mit dem Feuer werden.

Nach den Erkenntnissen der kognitiven Psychologie sind Menschen risikobereiter, wenn es um die Verteidigung ihres Besitzes geht, als wenn es sich um dessen Vermehrung handelt. Diese Asymmetrie der Verhaltenstendenz trägt zur Zähigkeit des ukrainischen Verteidigungswillens bei, wohl auch zur viel schlechteren Kampfmoral der russischen Truppen. Auf der Ebene der staatlichen Eliten, die in Moskau und Kiew entscheiden, fehlt diese Asymmetrie. Auch wenn der Westen das anders sieht, geht es nicht nur für Kiew, sondern auch für Moskau in diesem Krieg um Verteidigung, weil man die Schrumpfung des Imperiums und die Grenzen von 1991 nie akzeptiert hat. Man sollte deshalb Putin oder Moskau keine geringere Kampfbereitschaft als Selenskyj oder Kiew unterstellen. Nur Russland, nicht aber die Ukraine, hat die Mittel zur nuklearen Eskalation. Den Einsatz von russischen Nuklearwaffen abschrecken kann höchstens der Westen beziehungsweise die USA. Aber sind die Amerikaner genauso bereit, Eskalationsrisiken für die Freiheit und Unabhängigkeit der Ukraine einzugehen wie Moskau für die Verteidigung und Annexion der jetzt schon von Russland besetzten Gebiete? Sollten die Europäer diese ungewöhnliche Risikobereitschaft der Amerikaner auch nur erhoffen?

Man kann in Putins gegenwärtiger Strategie einen Versuch sehen, den Einsatz von Nuklearwaffen zu vermeiden. Seit Anfang des Winters 2022/23 versucht er, die zivile Infrastruktur der Ukraine zu zerstören. Die ukrainische Zivilbevölkerung, die Frauen und Kinder und Eltern der Truppen, sollte im Winter im Dunkeln sitzen und frieren und möglichst auch kein sauberes Trinkwasser haben, damit die Kampfmoral der Verteidiger gebrochen und die Regierung in Kiew verhandlungsbereit und konzessionsbereit wird. Obwohl Putin im Dezember 2022 zeitweise die halbe Ukraine verdunkelt hatte, ist es ihm nicht gelungen, auf diese Weise die Ukraine zu zermürben. Die Zerstörung deutscher Städte im Zweiten Weltkrieg hatte auch nicht die deutsche Kapitulation erzwungen. Aber der Versuch Putins kann als Zeichen verstanden werden, dass auch er die nukleare Eskalation fürchtet.

Für die Ukrainer bedeutet die Fortdauer des Krieges das Verbluten der Soldaten auf den Schlachtfeldern, die Zerstörung der Städte und der Volkswirtschaft, die schon im ersten Kriegsjahr um ein Drittel geschrumpft sein könnte, und den Verlust von sieben bis acht Millionen Flüchtlingen in den Westen. Es ist nicht klar, dass die nach dem Ende der Kämpfe in ein zerstörtes und verarmtes Land zurückkehren wollen. Je länger sie im Westen sind, desto fragwürdiger wird das.

Mit der Annexion von vier ostukrainischen Bezirken hat Russland schon ein Verhandlungsziel markiert. Vermutlich können nur künftige Siege der ukrainischen Streitkräfte Putins Ansprüche wesentlich reduzieren, aber um den Preis von viel mehr toten Ukrainern und toten russischen Soldaten, um den Preis von viel Geld und Waffen aus dem Westen, auch um den Preis eines schwer einzuschätzenden Risikos der Eskalation zum Atomkrieg. Je länger der Krieg in der Ukraine dauert, desto schneller scheint im Westen die Angst vor der nuklearen Eskalation zu verschwinden. Es ist noch immer gut gegangen, aber wie lange noch? Niemand hat so viel Vertrauen in Putins Hemmungen, Atomwaffen einzusetzen, wie seine erbitterten Gegner. Hat er dieses Vertrauen wirklich verdient? Ist es vernünftig, Putin gleichzeitig zu verteufeln und ihm eine Engelsgeduld im Umgang mit seinen Feinden zu unterstellen?

