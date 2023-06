Make love not law Die Herrschaft aus dem Nichts

30. Juni 2023

Das politische Ende der liberalen Freiheitsrechte

von Carlos A. Gebauer

Es ist einfach, einem Menschen zu erklären, dass er eine neue Tasse braucht, wenn seine alte zerbrochen auf dem Boden liegt. Der Grund für das von ihm geforderte Handeln sticht unzweifelhaft in seine Augen. Der ehemalige Eigentümer einer funktionsfähigen Tasse sieht ein, was in seinem eigenen Interesse zu tun ist.

Etwas anders liegen die Dinge bereits, wenn ein Gegenstand, den sein Eigentümer benötigt, nicht defekt ist, aber ein Fachmann ihm erklärt, dass genau dies demnächst der Fall sein werde. Empfiehlt beispielsweise der Installateur einem Heizungsbesitzer in dieser Lage, sich vorsorglich sofort eine neue Heizung zu kaufen, dann basiert der Entschluss des Betroffenen, sich tatsächlich für einen Neuerwerb zu entscheiden, nicht auf dem nachgewiesenen Defekt der Heizung, sondern lediglich auf seinem Vertrauen in die gemutmaßte Kompetenz und Wahrheitsliebe seines Installateurs. Bestenfalls besteht hier also für den Beratenen noch die Möglichkeit, sich eine Zweitmeinung einzuholen, bevor er aktiv wird.

Will man einen anderen Menschen zu bestimmten Handlungsweisen bewegen, muss man ihn folglich in diesen auf Unsicherheiten basierenden Konstellationen überzeugen, dass die abverlangte Tätigkeit tatsächlich vernünftig ist. Dann allerdings könnten andere auch zu unvernünftigen Handlungen motiviert werden. Böswillige Akteure könnten sich fragen: Wie muss man vorgehen, will man Verhaltensweisen hervorrufen, die nicht im tatsächlichen Interesse anderer liegen? Hilft es, sie anzulügen?

Es liegt auf der Hand, dass – wie es beispielsweise der Betrugstatbestand des Strafgesetzbuches formuliert – „durch Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen“ auch absurde, selbstschädigende Handlungsweisen anderer ausgelöst werden können. Stellt sich indes später heraus, dass beispielsweise das Versprechen eines Athletenkörpers in sechs Tagen durch den Kauf eines Heimtrainers, exzessiver Haarwuchs durch eine Zaubertinktur oder Heiratsanträge alle elf Minuten tatsächlich ausbleiben, dann ist das unwahre Versprechen durch die Realität widerlegt. Weitere Manipulationen misslingen.

Menschheitsgeschichtlich dürfte die Erkenntnis der Kurzbeinigkeit aller Flunkerer der Grund dafür gewesen sein, wirklich machtbewusste Handlungsaufforderungen nicht mit Anknüpfungspunkten in der realen Welt zu motivieren, sondern im Idealfall mit gänzlich negationsresistenten Umständen. Wer einen anderen beispielsweise davon überzeugen kann, dass es letztlich Gottes Wille sei, sich mit einer Peitsche auf einer Prozession öffentlich selbst den Rücken blutig zu schlagen, der kann faktisch so lange Befehle erteilen, bis die sichere und wirksame Existenz Gottes selbst widerlegt ist oder nicht mehr geglaubt wird. Und das kann dauern.

Auf abstrakterer Ebene ist aber eben auch möglich, anstelle eines – im Großen und Ganzen wohlmeinenden – Schöpfergottes einen anderen Faktor in den Herrschaftsdiskurs einzuführen, der ebenfalls resistent ist gegen Versuche, ihn zu negieren. Da sich alles Gegenständliche, alles Erkennbare und Wirkliche letztlich durch gezielte Untersuchung und Erforschung bestätigen oder widerlegen lässt, empfiehlt es sich, zur nachhaltigen Herrschaftsabsicherung mit schlechter Absicht einen Umstand zu benennen, der möglichst unsichtbar, ungreifbar, dem allgemeinen Publikum unzugänglich und nur einer ausgewählten Gruppe von Experten (wie vormals den Priestern) fassbar ist.

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, warum ein politischer Herrschaftsdiskurs im Kontext einer Epidemie so besondere diskursive Probleme bereitet. Der politische „Clou“ jeder epidemischen Notstandslage folgt nämlich im Verfassungsrecht aus der Besonderheit, dass der normativ prinzipiell selbstbestimmte Grundrechtsträger sich bei bloß gemutmaßter, unsichtbarer eigener Infektiosität nicht mehr unangetastet innerhalb seiner eigenen souveränen Menschenwürde bewegen kann, sondern dass er – jenseits der üblichen eigenen Verfügungsbefugnisse über seinen Körper – selbst zur gefahrdrohenden Sache wird, die es zu bekämpfen gilt, will man der allgemeinen Risikolage im Schutze der öffentlichen Akzeptanz Herr werden.

Anders gesagt: Ein unsichtbares Virus setzt das gesamte hergebrachte Verfassungsrecht außer Kraft, ohne dass gegen den grundrechtseinschränkenden Gesetzgeber der Vorwurf der Übergriffigkeit erhoben werden könnte. Seine vormals undenkbaren Ausnahmebefugnisse folgen also dort unmittelbar aus der Unsichtbarkeit der als ubiquitär proklamierten Virengegenwart. Wer seine Grundrechte wieder ausüben können möchte, muss die Abwesenheit eines sinnlich nicht fassbaren Etwas nachweisen. Die Gefahr für andere aus dem diffusen Nichts ist damit faktisch ein negationsresistentes Herrschaftsinstrument. Die eben noch modern und rational gewähnte Welt der Wissenschaft schlägt unmittelbar um in ein angstgesteuertes Glaubenssystem.

Der antimoderne, gegenaufklärerische Impetus dieses Herrschafts- und Beherrschungssystems endet indes nicht mit der proklamierten Gesundheitsgefahr wegen eines Virus. Auch das von den staatlich zertifizierten Experten glaubhaft als klimatötend identifizierte Kohlendioxidmolekül ist in seiner Gegenwart und unmittelbaren Wirkung prinzipiell unsichtbar. Welche konkreten Handlungspflichten sich aus seiner gleichsam metaphysischen Existenz ableiten, wissen also nur die anerkannten Wissenschaftler.

Die Verhaltenssteuerung im Diesseits auf Basis der Legitimation durch ein nicht gegenständliches Etwas reicht bei genauerer Betrachtung inzwischen sogar weit über die genannten Beispiele hinaus. Wo massenpsychologisch pfiffig programmierte Algorithmen den Einzelnen durch sein Leben „nudgen“ wie eine kleine Kugel im Flipper-Automaten, da ist auch die schiefe Ebene, gegen die er tagtäglich anzukämpfen hat, um nicht vollends unterzugehen, seinem kritischen Bewusstsein verborgen. Mehr noch: Die angstschürende Verunsicherung des Individuums im Räderwerk des Planungsstaates wird durch die permanente Beobachtung des Lebens weiter intensiviert. Nicht mehr nur jede Bewegung und jeder Konsum werden aus der ungreifbaren Ferne registriert, sondern bald auch der private Heizungs- und Stromverbrauch. Zuletzt lernt jeder Einzelne auch noch, dass er seinen Augen nicht mehr trauen darf, will er sich in der Welt bewegen, ohne anzuecken: Denn ob der Mensch, mit dem er gerade spricht, ein Mann ist oder eine Frau, das kann er nicht mehr ohne Weiteres wissen. Entscheidend für die gesetzeskonforme Ansprache des anderen ist nur dessen unsichtbares Gefühl. Wird dieses Gefühl durch die falsche Wahl des Pronomens verletzt, droht Ungemach.

Der vormalige Grundrechtsträger mit menschenrechtlichen Abwehrrechten gegen staatliche Ein- und Übergriffe mutiert so zum gefahrdrohenden, potenziell weltvernichtenden, gesellschaftsschädlichen und ehrverletzenden Gegenstand, den es staatlich und gesellschaftlich einzuhegen gilt. Die rechtsdogmatischen Warnungen, verfassungsrechtliche Abwehrräume nicht zu administrativ übergriffigen Leistungsgrundrechten umzuformulieren, wurden überhört. Im Ergebnis hat der Einzelne seinen zentralen menschlichen Würderaum verloren und ist mit seinem Körper zu einer gefahrdrohenden Anlage umdefiniert. Will er sich dagegen wehren, muss er sich auf die Suche nach einem Nichts machen, um es zu beseitigen.

Wer das für normal hält, ist in der nihilistischen Dystopie angekommen. Wie milde waren doch die Zeiten, als mit der unmöglichen Widerlegung eines Nichts nur der Tourismus von Loch Ness gefördert wurde.

