ef 234 Editorial

26. Juni 2023

Hoffnung auf die Stunde Null

von André F. Lichtschlag

Artikel aus ef 234, Juli / August 2023.

Die Umfragen in und die Nachrichten aus den USA versprechen einen äußerst spannenden Vorwahlkampf. Je zwei Kandidaten liegen in den beiden großen Parteien vorne – ein furioses Quartett. Drei davon – Donald Trump, Ron DeSantis und Robert F. Kennedy Jr. – zeichnen die amerikanische wie die deutsche Mainstreampresse als skurrile Mischung zwischen nicht ernst zu nehmenden Harlekins und gemeingefährlichen Aluhüten und Rechtsextremen. Verständlich, denn alle drei sind sie tatsächlich Oppositionelle, die die angeblich „alternativlosen Wahrheiten“ von der Jahrtausendgrippe als Problem und der Genspritze als Lösung, vom Wetterwandel als Herausforderung und von milliardenschweren Strafsteuern und zentraler Planwirtschaft als Rettung, von Krieg als Frieden und Frieden als Krieg hinterfragen und hintertreiben. Was erlauben Kandidat?

Witzig: Der Vierte nun, auf den alle Hoffnungen des schwer herausgeforderten Establishments ruhen, ist tatsächlich jener tragikomische Horror-Clown, als der die anderen mitunter gezeichnet werden. Joe Biden ist in höchstem Maße korruptionsverdächtig (Stichwort: Burisma) und kriegslüstern, vertritt eine in Teilen extremistische Agenda (das woke Amerika) und stolpert wortwörtlich schwer demenzkrank durch die Weltgeschichte, alles andere als Herr seiner Sinne. Was für ein Schauspiel! Was für eine Farce! Und für uns Anlass genug, einmal im Themenschwerpunkt genauer zu hinterfragen, was sich da in den USA wirklich abspielt und anbahnt. Ihnen, verehrte Leser, wünsche ich wie immer viel Erkenntnisgewinn und Lesefreude auch mit dieser Ausgabe.

Derweil in der Heimat? Wir Ü50er haben entscheidende Vorteile: Wir sind in einem anderen Land aufgewachsen. Wir haben eine andere Zeit erlebt. Wir erkennen eine Entwicklung. Wir können vergleichen. Fürs Gemüt ist dieser Vorteil eher eine Bürde. Denn was wir sehen, ist oft niederschmetternd. Manches kann man im Kleinen, im Lokalen noch besser erkennen als im großen, nationalen oder gar globalen, Zusammenhang

Ich zum Beispiel bin in einer Mittelstadt im Rheinland aufgewachsen: in Grevenbroich. Die etwas älteren Leser wissen um den Ort vielleicht durch einen netten Kollegen von mir, den hiesigen Lokaljournalisten Horst, der Mitte der Nullerjahre überregionale Bekanntheit erlangte. Weisse Bescheid?

Die Landeshauptstadt Düsseldorf liegt 20 Kilometer entfernt. Ich bin in einem der eingemeindeten „Vororte“ groß geworden und in Grevenbroich-Zentrum zur Schule gegangen. Heute lebe ich in einem anderen der Stadtteile und meine Kinder gehen beziehungsweise gingen in Grevenbroich-Zentrum zur konkurrierenden Schule. Dort wird jetzt die kleine Helga von den Lehrern Hans genannt, wenn sie sich gerade danach fühlt. Das war zu meiner Zeit anders.

Die Vororte beziehungsweise Stadtteile oder Dörfer haben sich kaum verändert. Eigentlich ist da alles immer noch so wie in den 80ern, außer dass die früher sechs bis acht Kneipen pro Ort meist bis auf eine letzte verschwunden sind. Zum Feiern, zum Einkaufen, zum Schwimmen, zur weiterführenden Schule, zum Krankenhaus, zu Verwaltungsangelegenheiten fuhr man von jeher nach Grevenbroich-„City“. Die Dörfer ringsum waren und sind reine Wohnorte mit Bäckereien, Metzgereien, Eisdielen, Hausärzten, Blumenläden und kleineren Supermärkten in fußläufiger Nähe. All das blieb fast auf idyllische Weise unverändert.

Doch der Besuch im Stadtzentrum hat sich stark gewandelt. Die Leute sehen schon anders aus als damals, irgendwie ärmer, heruntergekommener, depressiver. Einkaufen im Zentrum fand in einer kleinen Fußgängerzone statt – und in zwei Einkaufszentren an deren Rändern. Das eine bot in den 80ern in der oberen Etage auch Squash- und Badmintonplätze, Bowlingbahnen, Gastronomie (unter anderem einen legendären Irish Pub), Kino, Disco und einen künstlichen „Dorfplatz“ mit Musik (zuweilen live) – wovon alles verschwunden ist bis auf das Kino, das Ende des Jahres schließen soll. Die obere Etage des Einkaufszentrums ist tatsächlich komplett verrammelt und verwaist. In der unteren Etage, wo sich einst zahlreiche Geschäfte und Boutiquen befanden, sind ebenso wie in besagter Fußgängerzone und im anderen, kleineren Einkaufszentrum sehr viele Schaufenster leer. Letzte Boutiquen wurden durch Ramschläden ersetzt.

Dabei ist die Einwohnerzahl der Stadt Grevenbroich seit den 80ern mehr oder weniger konstant geblieben – bei knapp 70.000. Nur das Durchschnittsalter ist stark gestiegen. Und der Ausländeranteil. Shopping in Grevenbroich ist heute ein seltsames Erlebnis. In und vor den wenigen verbliebenen Geschäften der Innenstadt sieht man kaum noch Menschen – und wenn, dann meist Rentner und Frauen mit Kopftuch.

Wohlgemerkt: Wie sprechen hier von einer Mittelstadt im Westen, einem Wohnort im direkten Einzugsgebiet der Modestadt Düsseldorf. Das Zentrum der Stadt Grevenbroich war in der Zeit meiner Jugend geprägt von pulsierenden Geschäften, Restaurants und Freizeitmöglichkeiten. Heute ist es beherrscht von einem grotesken Verwaltungswasserkopf. Kaum zu glauben, wie viele Ämter so eine kreisangehörige Stadt inzwischen beherbergt. Was früher in einzelnen Zimmern des Rathauses Platz fand, sitzt jetzt in eigenen, in den letzten Jahren neu gebauten oder aufwendig renovierten riesigen Gebäuden überall im Zentrum verteilt. Bauamt. Tiefbauamt. Gewerbeaufsicht. Ordnungsamt. Arbeitsagentur. Job-Center. Wer wundert sich da, dass viele Mitschüler meiner Kinder als Berufswunsch „Beamter“ äußern? Sie sehen auf dem Weg zur Schule nur Behörden. Überall Beamte. Jeden Tag. Aber Bürokratie und Sozialismus zehren von der Substanz. Die wuchernde Verwaltung hat sinnbildlich jedes Leben erstickt. Wovon zeugen Kinder, die nicht mehr Erfinder, Verkäuferin, Kfz-Mechaniker oder Ärztin werden wollen, sondern Bürokrat? Wovon zeugt ein Gang durch Grevenbroich, das seine besseren Zeiten hinter sich hat? Gibt es Hoffnung?

Die gibt es immer. Margaret Thatcher meinte einmal, das Problem beim Sozialismus sei, „dass ihm am Ende das Geld anderer Leute ausgeht“. Der Blick ins Zentrum meiner Stadt zeigt, dass dieser Zeitpunkt nicht mehr weit entfernt liegen kann. Und dann kommt eine neue Stunde null, eine neue Zeit des Schaffens, des Aufbaus. Auch in Grevenbroich. Vielleicht aber auch eher anderswo. Gewiss ist: Der linke Hochmut kommt vor dem Fall. Systemimmanent. Auf Dauer immer. Und wenn es schneller gehen soll, dann gilt schon jetzt: Kein Fußbreit den neosozialistischen Ausbeutern hier in Deutschland wie dort in den USA! Mehr Freiheit!

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 30. Juni erscheinenden Juli/August-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 234.