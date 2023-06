In Linz beginnt’s Der neue Führer der Sozialdemokratischen Partei Österreichs heißt Hans Peter Doskozil

06. Juni 2023

Mit einem Nachtrag – zwei Tage nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses

von Andreas Tögel

Nachdem der burgenländische Landeshauptmann sich schon bei einer Parteimitgliederbefragung, wenn auch nur knapp, gegen seine beiden Kontrahenten (die amtierende Pamela Rendi-Wagner und deren zweiten Herausforderer Andreas Babler) durchsetzen konnte, wurde er nun auf einem am 3. Juni in Linz abgehaltenen Sonderparteitag von 53 Prozent der Delegierten als neuer Parteichef bestätigt.

Vorangegangen war dem ein wochenlanger Watschentanz der Extraklasse. Wechselseitige Beschuldigungen, Unterstellungen und Untergriffe gegen den jeweiligen Gegner waren an der Tagesordnung und gruben einen tiefen Graben mitten durch die einst staatstragende Partei. Für außenstehende Beobachter war das durchaus nicht ohne Unterhaltungswert. Dass die parteiinternen Streitereien mit dem Entscheid der Delegierten nun beendet sind, darf bezweifelt werden. Denn auch wenn Doskozil nach seiner Kür prompt eine Koalition mit den Freiheitlichen (FPÖ) ausschloss, um seine linken Kritiker zu besänftigen, wird kaum Ruhe im ramponierten roten Schiff einkehren. Viele Progressive hatten nämlich den ultralinken Andreas Babler aus Traiskirchen favorisiert, der sich offen zum Marxismus bekennt und der Anlass zur Hoffnung gab, der Partei wieder ein kantig-linkes Profil zu verpassen. Parteijugend, Gewerkschaften und SP-Frauenverbände waren geschlossen an seiner Seite. Die stehen nun düpiert und ratlos da.

Auch der in jeder Hinsicht schwergewichtige rote Wiener Bürgermeister Michael Ludwig sitzt nach dem Entscheid der Parteigranden zwischen allen Stühlen. Als Intimfeind Doskozils hatte er sich zunächst hinter die amtierende Rendi-Wagner gestellt. Nach deren Niederlage bei der Mitgliederbefragung wechselte er ins Babler-Lager, das auf dem Parteitag das Nachsehen hatte. Dumm gelaufen.

Wie schwach die Personalreserve der SPÖ ist, wird übrigens dadurch deutlich, dass schon Rendi-Wagner nach dem Abgang ihres ebenso arroganten wie glücklosen Vorgängers Christian Kern eine Verlegenheitskandidatin war und der Neue nun auch nur wenig mehr als die Hälfte der Partei hinter sich weiß. Siegertypen sehen anders aus!

Man sollte als Realist zwar nie den Wusch zum Vater seiner Gedanken machen, aber man wird ja noch seiner Phantasie Raum geben dürfen: Eine Parteispaltung nach dem deutschen Vorbild SPD/Linke ist nach diesem denkwürdigen Parteitag kein außerirdisch abwegiger Gedanke mehr. Nicht wenige Parteimitglieder und Sympathisanten der SPÖ werden sich mit dem als Pragmatiker geltenden Mann aus dem Burgenland an der Parteispitze nicht oder nur schwer abfinden können.

Doskozil hatte übrigens nicht nur einer Koalition mit den Freiheitlichen, sondern auch einer gemeinsamen Regierung mit der ÖVP eine Absage erteilt. Er träumt von einer rot-grün-pinken Volksfrontregierung, die aus heutiger Sicht allerdings absolut unrealistisch ist: Die Umfragewerte bei der „Sonntagsfrage“ befinden sich derzeit für alle drei Linksparteien im Keller. Viel mehr als 40 Prozent schauen da im Moment nicht heraus. Ohne eine der beiden Mitte-rechts-Parteien wird vermutlich keine Regierung zustande kommen.

Angesichts der Kür Doskozils halten einige Beobachter den Parlamentseinzug der zuletzt bei Regionalwahlen erfolgreichen Kommunisten bei den 2024 stattfindenden Nationalratswahlen für möglich. Der würde klar zulasten von SPÖ und Grünen gehen und wohl auf ein Nullsummenspiel innerhalb des linken Lagers hinauslaufen. Links der Mitte gäbe es einiges Gedränge und eine allfällige Regierungsbildung würde erschwert.

Fazit: Für Bürgerliche ist es nicht reizlos, dabei anzusehen, wie die Roten sich in internen Grabenkämpfen aufreiben. Diese Art von Gojim Naches ist bekanntermaßen Gift für den Wählerzuspruch. Nichts verabscheut der österreichische Otto Normalwähler mehr als parteiinternen Zwist. Die Granden von FPÖ und ÖVP können sich also entspannt zurücklehnen und die Show genießen. Wie gegenwärtig auch in Deutschland, scheint sich auch im Land am Strome langsam die Erkenntnis Bahn zu brechen, dass mit Linken kein Staat zu machen ist.



Nachtrag

Österreich ist bekanntlich anders. Zwei Tage nach dem Sonderparteitag platzt die Bombe: Aufgrund einer „Verwechslung der Ergebnisse“ hat nun doch nicht Doskozil, sondern Babler die Mehrheit der Delegiertenstimmen erhalten! Eine unfassbare Groteske, wie sie halt nur im Dunstkreis dieser roten Chaostruppe möglich ist. Zu blöd zu sein, um rund 600 Stimmen korrekt auszuzählen – das hat schon was.

Wie’s nun weitergeht, steht in den Sternen. Doskozil, der ja von einer knappen Mehrheit der Parteimitglieder zum neuen Führer gewählt wurde, wird den Umstand wohl nur schwer verdauen können, nun von einer knappen Funktionärsmehrheit auf Rang zwei verwiesen worden zu sein und das Nachsehen zu haben. Immerhin hat der Mann jahrelang erfolgreich gegen Rendi-Wagner intrigiert. Warum sollte er seine diesbezügliche Begabung nicht weiterhin nutzen – jetzt mit Andreas Babler als Zielobjekt?

Davon abgesehen, ist kaum damit zu rechnen, dass in den nächsten 100 Jahren noch ein einziger, bei Verstand befindlicher Wähler diese Partei ernst nehmen wird.

Für jeden Bürgerlichen im Lande ein Grund zur Freude. Heute werden eine ganze Menge Sektkorken knallen, zumal der deklarierte Marxist Andreas Babler die Genossen mit Sicherheit endgültig ins Out führen wird.