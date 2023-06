Deutschlands Meldeportale Ein Paradies für Denunzianten

05. Juni 2023

Wenn der Feind verleumdet ist, hat der Tag Struktur

von David Andres

Das Bild ist unvergessen. Eines der schönsten in der Geschichte des deutschen Kabaretts. Ikonisch wie Spitzwegs armer Poet. Hanns Dieter Hüsch hat es einst gezeichnet, rein mit Worten, doch man sah es stets vor sich als Sinnbild des empörten Spießers in der Zeit vor dem Internet. „Da sitzt er“, sagte der niederrheinische Feingeist sinngemäß, „um fünf Uhr morgens aufrecht im Bett und schreibt seinen ersten Leserbrief.“ Einen Leserbrief. An die Zeitung. Um zu lästern, zu kritisieren, verbal um sich zu schlagen. Was waren das für Zeiten.

Eine Frage der Ehre

Der boshafte Wutbürger aus Hüschs damaligem Programm war ein Ehrenmann gegen den Heckenschützen von heute. Ein Leserbrief an die lokale Redaktion? Das bedeutete, seinen echten Namen angeben zu müssen, oftmals gar mit Adresse. Name und Straße. Offenes Visier. Jeder im Ort könnte kommen und einen stellen, am Gartenzaun. Ein Mechanismus für Menschen mit Rückgrat. Hintenrum gelästert wurde damals freilich auch. Am Stammtisch. Beim Grillfest. Auf der Kegelbahn. Doch niemand wäre jemals auf die Idee gekommen, das Objekt der üblen Nachrede beim örtlichen Finanzamt anzuschwärzen oder bei der Sitte, mit erfundenen Vorwürfen und der Hoffnung, biestige Autoritäten könnten das Feuer suchen, bloß weil man „Rauch!“ gerufen hat. Es gehörte sich nicht und man wusste ferner: Es hätte nicht verfangen. Denn Beamte waren damals mehrheitlich auch noch neutrale Instanzen, die mit „Korrektheit“ verbanden, die formal richtigen Wege zu gehen, und nicht, politische Kämpfe auszufechten. Die Meldung durch den Denunzianten, sie wäre womöglich gar auf ihn zurückgefallen.

Heute sieht die Lage völlig anders aus. Der Staat ist zur Beute einer toxischen Mischung aus strategischen Machiavellisten, lobbyistischen Erfüllungsgehilfen und pubertären Ideologen in Erwachsenenkörpern geworden. Das Regierungsviertel in Berlin, die Landtage, sogar große Teile der eigentlich rein funktionalen Verwaltung – Außenposten von Brüssel und Davos, NGO-Filialen, besser ausgestattete AStA-Büros. Ein Biotop, in dem gedeihen konnte, was heute den Tag aller rettet, die in Ermangelung eines eigenen Lebens bei gleichzeitiger narzisstischer Selbsterhöhung mehr als nur einen anonymisierten Leserbrief schreiben wollen. Schauen wir uns also an, welches Büfett von Möglichkeiten sich einem Blockwart der Neuzeit bieten.

Frauenfeinde melden

Bei der Meldestelle Antifeminismus der Amadeu Antonio Stiftung kann man „Erfahrungen mit antifeministischen Vorfälle mitteilen“. Wer denkt, dabei handele es sich um Übergriffe anmaßender chauvinistischer Chefs gegenüber Mitarbeiterinnen, um Mobbing oder um menschenverachtende Hetze gegen das weibliche Geschlecht, ist wahrscheinlich ein ewiggestriger Boomer und steckt immer noch im Bild des tatsächlichen Frauenfeindes fest, wie es einst Dieter Krebs in seiner Rolle als Werner Kampmann in „Bang Boom Bang“ kongenial auf die Leinwand brachte. Nein, verkündet die Meldestelle, „Antifeminismus zeigt sich vielfältig“ und betrifft vor allem das Verbreiten von Botschaften „gegen die Gleichstellung aller Geschlechter, Selbstbestimmung sowie Sichtbarkeit und Anerkennung marginalisierter Menschen“. Vor allem der letztere Zusatz ist clever gemacht … anderenfalls ließe sich die Meldestelle alleine schon mit der Meldung nahezu jedes jemals in Deutschland erschienenen Gangster-Rap-Stückes fluten. Tausende von Songs, in denen Frauen erniedrigt, Schwule beschimpft und toxische Männlichkeitsmodelle gefeiert werden … allerdings zu 90 Prozent von „marginalisierten Menschen“, die nahezu alle die Rückendeckung der Halbwelt hinter sich haben. Wer die Meldestelle aber trotzdem mal mit echten Antifeministen konfrontieren möchte statt mit dem örtlichen Uwe aus der Verwaltung, der das Gendersternchen verweigert, der kann ja mal die paar Rapper dort melden, die Biodeutsche sind und dennoch gleichermaßen abschätzige bis widerwärtige Worte gegen Frauen in petto haben wie ihre „marginalisierten“ Kollegen. Die Kampagne #unhatewomen von Terre des Femmes richtete sich in diesem Sinne übrigens gegen alle Frauenhasser im Rap.

Steuervermeider melden

„Wir können alles. Außer Hochdeutsch.“ Was war das noch für eine sympathische Kampagne für Baden-Württemberg, jenen bürgerlich wirkenden und wirtschaftlich starken Landstrich, der neben den Bayern das ganze Land durchfüttert. Seit 2021 lautet der offizielle Slogan allen Ernstes „THE LÄND“ und auch ansonsten geht es bergab. Seit das Land „THE LÄND“ heißt, bietet es unter seinem grünen Finanzminister Danyal Bayaz als Erstes in Deutschland ein anonymes Meldeportal für Steuerbetrug. Laut „Handelsblatt“ führten die eingegangenen Meldungen bislang zu 89 Verfahren und Mehreinnahmen von rund 850.000 Euro im vergangenen Jahr. Zwar kommen immer noch mehr Hinweise über den Papierweg rein, doch weitere Bundesländer wollen ebenfalls den digitalen Weg eröffnen. Das schwarz-grüne Schleswig-Holstein hat laut Koalitionsvertrag ein „zentrales digitales Postfach für eingehende Steuerbetrugsanzeigen“ in der Planung, ebenso das rot-grüne Niedersachsen. In Bremen hat die Bürgerschaft, das Landesparlament, den ohnehin rot-grün-roten Senat aufgefordert, auch endlich ein Petzportal an den Start zu bringen.

Einwegverpackungssünder melden

Greenpeace rahmt die liederliche Berufung des Denunzianten als edle Aufgabe. „Jetzt Meldeheld:in werden“ schreiben sie auf der Homepage, auf der man „Verstöße gegen die Mehrwegangebotspflicht“ verpetzen kann. Jenes neueste Folterinstrumente der Bürokratenkaste verpflichtet Gastronomen mit mehr als fünf Mitarbeitern und 80 Quadratmetern Fläche seit Jahresbeginn dazu, für jedes Essen und Trinken zum Mitnehmen auch eine Mehrweg-Möglichkeit bereitzustellen. Sprich: ein Kinkerlitzchen für milliardenschwere Fast-Food-Ketten oder Tankstellenkonzerne, die durch die Mehrwegkaffeebecher sogar ihr Image aufbessern, aber ein weiterer Sargnagel für den Mittelstand. Diese Logik begriffen vor einigen Monaten offenbar auch mehrheitlich die Twitter-Nutzer, welche die „Stuttgarter Nachrichten“ zu diesem Thema zitieren. „Unzählige Male“, heißt es dort, „wird unter dem Tweet von Greenpeace kritisiert, dass die Mehrwegangebotspflicht vor allem kleinere Unternehmen trifft.“ Eine Userin habe gefragt, „seit wann in Deutschland Privatpersonen und Greenpeace für die Einhaltung von Gesetzen zuständig sind“. Im Menü für die „Meldeheld:innen“ von heute kann man bei der Art des Verstoßes übrigens sogar anklicken, dass „die Mehrweg-Alternative nicht für alle Portionsgrößen angeboten“ sowie „die Mehrweg-Alternativen nicht mit deutlich sichtbaren Hinweisen beworben“ wurden. Damit auch keiner durch die Lappen geht.

Falschparker melden

Ein noch größerer Klassiker als Hanns Dieter Hüschs frühmorgendlicher Leserbriefschreiber war in den Fünfziger- und Sechzigerjahren der Rentner im Feinrippunterhemd, der aus dem Fenster, das Kissen unterm Arm, Falschparker anzeigt. Das Sinnbild des neofaschistischen Blockwarts überhaupt, von allen Hippies und heutigen rot-grün-Autoritären in deren Jugend sicherlich verächtlich beäugt. Wer ruft heute mit Verve und Feuer zum beherzten Melden von Falschparkern auf? Die gloriose Deutsche Umwelthilfe! Sie hat zu diesem Zweck kein griffiges Zentralportal wie Greenpeace errichtet, sondern versteht sich eher als Bekräftiger gegen die inneren Skrupel, welche die Menschen womöglich immer noch befallen. In ihrer offiziellen Pressemitteilung schreibt Geschäftsführer Jürgen Resch: „Die systematische Duldung von Falschparkern auf Gehwegen ist lebensgefährlich und aus unserer Sicht rechtswidrig. Autos auf dem Gehweg verdecken die Sicht und zwingen Menschen zum Ausweichen auf die Straße – mit fatalen Folgen. Illegales Gehwegparken muss konsequent geahndet werden. Das heißt: sofortiges Bußgeld und Punkt in Flensburg sowie unverzügliches Abschleppen bei Behinderung. Wenn jetzt immer mehr Menschen Falschparker fotografieren und Behinderungen zur Anzeige bringen, ist das nichts anderes als Notwehr. Genau dazu fordern wir die Menschen auf, und zwar so lange, bis die Städte ihrer Pflicht, freie Gehwege zu garantieren, endlich nachkommen.“

Notwehr. Es ist alles Notwehr der Guten gegen die Bösen, so wie sich auch die Klebekinder der sogenannten Letzten Generation stets auf die Notwehr vor Treibern des Klimawandels berufen. Es sei denn, man pendelt zwischen dem Hauptsitz der Deutschen Umwelthilfe am schönen Bodensee und dem politischen Berlin wie Jürgen Resch so regemäßig mit dem Flugzeug, dass man bei der Lufthansa den höchsten Vielflieger-Status innehat – dann ist das keine Notwehr, sondern „ein Dilemma“.

Eine Möglichkeit, Falschparker per App zu melden und abschleppen zu lassen, bietet das Unternehmen ExForceServ mit seinem Angebot falschparkermelden.de. Interessanterweise geht es hierbei gerade nicht darum, beim Ordnungsamt zu petzen, sondern seinen privaten Parkplatz vor der Okkupation durch andere zu schützen. „Für Gewerbe & Privat“ deutet im Untertitel des Unternehmens schon darauf hin, dass hier nicht der Mechanismus Staat und Bürger aktiviert wird, sondern der Mechanismus Eigentümer und Dieb. „Ihre Kundenparkplätze sind ständig von Anwohnern und Parkplatzdieben belegt?“, wirbt die Seite denn auch mit der entsprechenden Semantik. Den privaten Raum oder sein privatwirtschaftlich betriebendes Geschäft verteidigen? Eine völlig andere Welt für die Jürgen Reschs und die Greenpeace-Meldeheld:innen dieses Landes.

Falschwohner melden

Der Mensch kann nicht nur falsch parken, er kann auch falsch wohnen. In Berlin kann man seit vielen Jahren bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und den Bezirksämtern Nachbarn melden, von denen man vermutet, dass sie ihre Wohnung gar nicht selber nutzen, sondern unerlaubt als Airbnb- oder Ferienwohnung vermieten. Das Portal der Senatsverwaltung ist schmucklos, da ließe sich noch einiges machen. „Hier haben Sie die Möglichkeit, das zuständige Bezirksamt über mögliche Verstöße gegen das Zweckentfremdungsverbot zu informieren“, heißt es dort und, sogar relativierend, „bitte beachten Sie, dass nicht jede Art der Weitervermietung von Wohnraum zwangsläufig einen Verstoß gegen das Zweckentfremdungsverbot darstellen muss“. Liest man in die Definitionen rein, stellt man allerdings fest, dass es auch schon als Zweckentfremdung gilt, wenn „Wohnraum für gewerbliche oder berufliche sonstige Zwecke verwendet wird“. Sollte der junge nervige Nachbar dort also den ganzen Tag Videos für Youtube aufnehmen, erfolgreich twitchen oder ständig Versandpäckchen unter lautem Paketbandabroller-Geräusch schnüren, kann man schon mal auf gut Glück eine Meldung machen.

Uber-Fahrer melden

Der freie Markt ist den Deutschen ein Gräuel. Jedenfalls, wenn er sie selbst betrifft. Konkurrenz belebt für ihn nicht das Geschäft, sondern stört nur den ordnungsgemäßen Ablauf des eigenen Monopols. In diesem Sinne hat die Innung des Berliner Taxigewerbes eine App namens btMv entworfen, mit der „Verstöße der Mietwagenfahrer (Uber, CleverShuttle) dokumentiert werden“ können. Weiteres Zitat: „Die vorgestellte App vereinfacht das Erfassen und Melden von Mietwagen, die in Berlin illegal Taxi spielen. Niemand braucht sich Sorgen wegen der Erfassung zu machen, solange er oder sie auf dem steinigen Pfad der Gesetzestreue bleibt. Wer allerdings Böses im Schilde führt, sollte damit rechnen, dass sein Tun nicht unbemerkt bleibt.“

Da ist es wieder – das Böse, das von den Guten gemeldet werden muss. Widerstand. Verteidigung. Notwehr. Tatsächlich ist das einfache, von jedem zu betreibende Uber, wie man es aus den USA kennt, in Deutschland nicht erlaubt, der Dienst aber dennoch im Rahmen der strengen Vorschriften verfügbar. Auf der Website von Uber ist zu lesen: „Jede Fahrt ist für den gewerblichen Personentransport versichert – für den Fahrer, den Fahrgast und Dritte. Uber arbeitet ausschließlich mit staatlich geprüften Mietwagenunternehmen zusammen und diese beschäftigen ausschließlich professionelle Fahrer. Bei der behördlichen Registrierung ihrer Fahrzeuge müssen die Partnerunternehmen für jeden Wagen eine Versicherung für den gewerblichen Personentransport nachweisen. Es handelt sich um genau die gleiche Versicherung, die auch Taxis benötigen.“ Jeder Fahrer der Taxi- und Mietwagenpartner habe dementsprechend einen Personenbeförderungsschein.

Was man nicht melden darf …

„Um zu verhindern, dass Schüler im Politik- und Sozialkundeunterricht einseitiger Meinungsmache ausgesetzt oder wegen ihrer eigenen Meinung diskriminiert werden, wurde von den Politik- und Sozialkundelehrern sowie der Bundeszentrale für Politische Bildung in den 1970er Jahren der sogenannte ‚Beutelsbacher Konsens‘ beschlossen. Dieser ist bis heute Grundlage der politischen Bildung an allen Schulen der Bundesrepublik.“ So erinnert die AfD an das „Indoktrinationsverbot“, das es in Deutschland den Lehrkräften untersagt, den Schülern irgendeine ideologische Überzeugung aufzudrängen. Da allerdings „linke Vereine, Organisationen und Einzelpersonen“ hartnäckig „an Schulen Stimmung gegen die AfD und konservativ denkende Bürger schüren“, versuchte die Partei dieser Verletzung des Indoktrinationsverbotes auch mit einem Meldeportal beizukommen. Schüler, Eltern und auch andersdenkende Lehrer sollten sich unter dem Motto „neutrale Schule“ in dieser Sache an die AfD wenden, um dort entsprechende Vorfälle zu sammeln. Der Vorstoß kam allerdings nicht weit. Im Dezember 2020 berichtete die dpa, dass ein solches Meldeportal verboten bleibe, und zitierte den Landesdatenschutzbeauftragten Heinz Müller aus Schwerin mit den Worten, das Verbot „bringe uns beim Schutz besonders sensibler Daten wie der politischen Meinung einen großen Schritt weiter“.

„Wenn man weiß, wo der Böse sitzt, hat der Tag Struktur“, sagt einst der Kabarettist Volker Pispers, der als Linker sicher ungern hier zitiert würde. Wer sich heute über die Doppelmoral der Gegenwart aufregt, könnte natürlich weiterhin wie der Bürger bei Hanns Dieter Hüsch einen Leserbrief schreiben. Ob er heute noch gedruckt wird, selbst unter echtem Namen, steht auf einem anderen Blatt.

