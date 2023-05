Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) Kampf auf Leben und Tod

24. Mai 2023

Doskozil-Babler – das ist Brutalität

von Andreas Tögel

Die glücklose Vorsitzende der einst staatstragenden SPÖ, Pamela Randi-Wagner, musste sich bei der eben durchgeführten Mitgliederabstimmung zur Frage der künftigen Parteiführung ihren beiden männlichen Herausforderern geschlagen geben. Die erste Frau an der Spitze der SPÖ ist damit Geschichte: Sie gab nach Bekanntwerden des Wahlergebnisses ihren Rücktritt von der Parteispitze bekannt.

Von einer eindeutigen Entscheidung kann indes keine Rede sein. Bei einer hohen Wahlbeteiligung von 72,4 Prozent (147.993 Parteimitglieder nahmen an der Wahl teil) liegen gerade einmal 2.000 Stimmen zwischen dem ersten und dem dritten Platz. Der Sieger, Hans Peter Doskozil, Landeshauptmann des Burgenlandes (vergleichbar mit der Funktion eines Ministerpräsidenten in Deutschland), konnte 33,7 Prozent für sich verbuchen, der zweitplatzierte Andreas Babler, Bürgermeister der südlich von Wien gelegenen Gemeinde Traiskirchen, brachte es auf 31,5 Prozent, und die amtierende Rendi-Wagner auf 31,4 Prozent der Stimmen.

Nach dem Rücktritt von Rendi-Wagner werden sich die zwei verbliebenen Kandidaten einer anlässlich eines für Anfang Juni einberufenen Sonderparteitags einer Kampfabstimmung stellen, da Babler trotz des Mitgliederentscheids nicht aufgeben will. Die Sache ist also – trotz des Stimmenvorsprungs für Doskozil – noch längst nicht entschieden. Der ultralinke Andreas Babler hat deshalb gute Chancen, doch noch das Rennen zu machen, weil er auf die Unterstützung der Anhänger Rendi-Wagners zählen kann, die ebenfalls dem linken Parteiflügel zuzurechnen ist. Da zwei Drittel der befragten Mitglieder sich gegen den als moderat geltenden Pragmatiker aus dem Burgenland gestellt haben, darf man den Ereignissen auf dem bevorstehenden Parteitag gespannt entgegenblicken.

Babler könnte von den Parteitagsdelegierten deshalb favorisiert werden, weil er der Partei wieder ein scharf linkes Profil zu geben verspricht und die SPÖ nach links gegen die zuletzt bei Regionalwahlen erfolgreichen Kommunisten, „abdichten“ würde. Allerdings hätte Babler es vermutlich nicht leicht, nach der 2024 anberaumten Wahl zum Bundesparlament eine Koalition auf die Beine zu stellen, falls sich eine rotgrünpinke Volksfrontregierung rechnerisch nicht ausgehen sollte (was aus derzeitiger Sicht so sein wird).

Doskozil hingegen wird von vielen Beobachtern zugetraut, gegebenenfalls auch vor einer Regierungsbildung mit den derzeit im Aufwind befindlichen Freiheitlichen (FPÖ) nicht zurückzuschrecken. Es darf nämlich nicht übersehen werden, dass deren Chef, Herbert Kickl, einer Arbeiterfamilie entstammt, innerhalb der Partei früher für „Soziales“ zuständig war und seine Bewegung als „soziale Heimatpartei“, im Grunde also als bessere Sozialdemokratie, sieht. In der Tat gibt es eine beachtliche Schnittmenge zwischen den Anliegen von SPÖ und FPÖ. In einer derartigen Koalition würde daher nur zusammenwachsen, was ohnehin zusammengehört.

In der Industriellenvereinigung Österreichs (IV) hält man ein solches Szenario für denkbar und trifft entsprechende Vorbereitungen. Sollte es tatsächlich zu dieser Variante kommen, wäre das ein innenpolitischer Super-GAU, den zu 100 Prozent die ÖVP zu verantworten hat. Inzwischen ist nämlich klar, dass alle aktuellen Probleme des Landes aus dem ebenso mutwilligen wie sinnfreien Bruch der ÖVP-FPÖ-Koalition im Jahr 2019 und der anschließenden Koalitionsbildung mit den Grünen resultieren. Die ÖVP hat es damit ermöglicht, dass eine radikale Zehn-Prozent-Minderheit studentischer und beamteter Genderaktivisten und Klimareligiösen das ganze Land in Geiselhaft nimmt und viele besorgte Bürger aus dem konservativen Lager in die Arme der FPÖ treibt.

Ein Karl Kraus zugeschriebenes Zitat lautet: „Die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst.“ Besser ist die aktuelle Situation im Land der Hämmer nicht zu beschreiben.