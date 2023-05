Selbständigkeit und Eigenverantwortung – quo vadis? Der betreute Mensch

05. Mai 2023

Sozialstaatlich Gefütterte sind auf dem Vormarsch

von Franz Kromka

Artikel aus ef 232, Mai 2023.

Dem eigenverantwortlichen Menschen, der zuallererst der Freiheit bedarf, wird besonders in Deutschland mit Argwohn begegnet. Im Land Georg W. F. Hegels und Otto von Bismarcks wird dem Freiheitsgebrauch des Einzelnen über Gebühr misstraut und mit gutem Gewissen auf die Vernunft des Staates gesetzt, der nach Hegel nichts weniger als der „erscheinende Gott“ ist. Mehr und mehr wird als „neoliberal“ gescholten, wer die Menschen – im Sinne Immanuel Kants – in die Lage versetzen möchte, ihr Schicksal wieder dem Fremdeinfluss zu entziehen.

Gefährdete Marktwirtschaft

Wem an der Fruchtbarkeit unserer Marktwirtschaft gelegen ist, der fragt sich, ob dieses System gefährdet ist, wenn die Zahl der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), deren Anteil an allen Betrieben 99,4 Prozent beträgt, sich von Jahr zu Jahr verringert. 2020 gab es nur noch 2,5 Millionen KMUs. Nach gut begründeten Schätzungen wird, so Jörg Zeuner, der ehemalige Chefvolkswirt der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), in den nächsten zehn Jahren mehr als ein Drittel der Betriebe, denen ein Generationswechsel ins Haus steht, in eine Führungskrise schlittern, weil der zur Übernahme des Unternehmens und das heißt zur eigenverantwortlichen Tätigkeit bereite Nachfolger fehlt. Gut 55 Prozent der insgesamt 29,4 Millionen Beschäftigten arbeiteten 2020 in KMUs – und hängen also sehr direkt vom Engagement der Leiter dieser Betriebe ab.

Weil der eigenverantwortliche Handelnde auf dem Rückzug und der sozialstaatlich Betreute auf dem Vormarsch ist, ist es aktueller denn je, von dem von Joseph A. Schumpeter frühzeitig beschriebenen unheilvollen „Marsch in den Sozialismus“ zu sprechen. Die Kraft unserer Marktwirtschaft erlahmt, wenn für immer mehr Menschen die wenig aufreibende, sogenannte unselbständige Existenz das Ziel ist.

Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen, dass 2021 knapp 46 Prozent der Bevölkerung in Deutschland (Kinder miteingerechnet) von eigener, vor allem unselbständiger Erwerbstätigkeit lebten. Warum aber wird die Entwicklung hin zu Unselbständigkeit und vor allem einem Leben auf Kosten anderer nicht als Gefahr eingestuft, der zu wehren ist? Der sich mehr und mehr ausbreitende Glaube, man könne wirtschaftliche Probleme sozusagen „More geometrico“ und mit genügend finanziellen Mitteln lösen, hat zur Folge, dass man wirtschaftspolitisch bedeutsame Fragen, die sich ingenieurmäßiger Behandlung entziehen, sich nicht berechnen lassen, einfach nicht mehr als Probleme wahrnimmt. Es waren vor allem die Väter unserer „Sozialen Marktwirtschaft“ (zum Beispiel Alfred Müller-Armack), die immer wieder deutlich gemacht haben, dass eine Wirtschaftsordnung nicht unabhängig von der Sozialordnung, das heißt dem politisch-gesellschaftlichen System, und der Wertordnung existiert. Unsere Gesellschaft bleibt nur dann frei und offen, wenn diese drei Ordnungen eng miteinander verknüpft sind und sich so gegenseitig stabilisieren. „Wirtschaftliche Freiheit“, hat Friedrich A. von Hayek festgestellt, „ist sowohl notwendige Bedingung als auch die Folge persönlicher Freiheit“, und desgleichen „ist die Beziehung zwischen dieser Freiheit und den Werten der Moral wechselseitig und komplex“. In dem Maße, in dem gegenwärtig die das Wirtschaftsleben regelnden moralischen Normen erodieren, sind Gesetze und Verordnungen erforderlich, die einen enormen bürokratischen Kontrollaufwand zur Folge haben und damit die unternehmerische Freiheit behindern.

Kritik der Intellektuellen

Es sind vor allem die unternehmerisch Tätigen, die durch ihr Handeln die genannten Ordnungen mit Leben erfüllen – und dadurch erhalten. Es ist mehr als gerechtfertigt, gerade die Selbständigen mit ihrem Eigentums- und Familiensinn zu den „schützenden Schichten“ (Schumpeter) der kapitalistischen Zivilisation zu zählen. Der erwähnte zunehmende Nettoverlust an selbständigen Betriebsinhabern führt indessen dazu, dass die die Marktwirtschaft stützenden Elemente geschwächt werden. So wie die schützenden Schichten unter Auszehrung leiden, so wächst fatalerweise die Zahl der Leute, die wohl die von der Wirtschaft erbrachten wohlfahrtsstaatlichen Leistungen ohne moralische Skrupel nutzen, aber nur unklare, oft negativ verzerrte Vorstellungen vom Handeln der Unternehmer haben. Viele Bürger, vor allem gewerkschaftsnahe, haben zum Beispiel eine völlig überzogene Vorstellung vom Unternehmergewinn. Verwunderlich ist das nicht, denn die Schulbücher und später die Massenmedien zeichnen ein eher unfreundliches Bild von denen, die für die Güterproduktion Sorge tragen.

Der ökonomische Bereich scheint für viele, vor allem wenig gebildete Menschen ziemlich undurchsichtig zu sein. Aber gerade das, was undurchschaubar ist, erzeugt Argwohn. Und obendrein wird dieses gegen die Marktwirtschaft gerichtete Misstrauen, wie Schumpeter in seiner „Soziologie der Intellektuellen“ festgestellt hat, die als Kapitel im 1942 erstmals veröffentlichten Werk „Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie“ eingefügt ist, von der ständig wachsenden „Schar der Intellektuellen“ geschürt und verstärkt. Gerade die Intellektuellen zeichnen sich, so Schumpeter, durch „das Fehlen einer direkten Verantwortlichkeit für praktische Dinge“ aus, und sie leben, „mit der Druckerpresse beschenkt“, nachgerade „von der Kritik, die schmerzend trifft“, das heißt, die ein Klima der Feindseligkeit schafft, das „auf eine moralische Ablehnung der kapitalistischen Ordnung hinausläuft“. In der vom „gleichmacherischen Neid“ (Gonzalo F. de la Mora) aufgeladenen Atmosphäre verschließt sich auch und gerade der angeblich aufgeklärte Bürger der Einsicht, dass es bei der „Profitgier“ der Unternehmer, also dem mühsamen Streben nach Gewinn, einfach darum geht, zum wirtschaftlichen Vorteil aller die Ausgaben kleiner als die Einnahmen zu halten. Wie eine vom Bundesverband deutscher Banken initiierte aktuelle Untersuchung zeigt, wird den Unternehmern beinahe von jedem zweiten Bürger mit gewisser Missgunst begegnet.

Künstliche Intelligenz als Ausweg?

Die imponierenden Erfolge der Natur- und Ingenieurwissenschaften halten den alten Irrglauben am Leben, man könne auch Wirtschaft und Gesellschaft mithilfe der Wissenschaft planmäßig konstruieren und organisieren. Gerade weil Computer immer leistungsfähiger werden, könne man in absehbarer Zeit zu einer umfassenden Steuerung zumindest von Teilen der Wirtschaft kommen. Nicht wenige glauben heute, dass mithilfe der computerbasierten künstlichen Intelligenz (KI) ein neues Zeitalter anbrechen werde. Das ist indessen als Irrglaube einzustufen. Hochleistungsrechner können – im Wortsinne – niemals kreativ sein. Sie sind lediglich in der Lage, bereits vorhandene Unmengen von Daten beinahe in Lichtgeschwindigkeit miteinander zu kombinieren. Ob bestimmte Kombinationen sinnvoll sind, kann aber nicht die Maschine entscheiden, sondern stets nur der Mensch. Die Idee, mithilfe der KI die Wirtschaft dereinst steuern zu können, gleicht einer Fata Morgana. Wer von der Nutzung seines Eigentums abhängt, also genötigt ist, effizient zu wirtschaften, der ist bestrebt, auch und – vor allem! – nicht zuletzt mit den sich fortwährend und oft sehr rasch ändernden Umständen von Zeit und Ort so gut wie möglich zurechtzukommen. Die KI kann bei diesem Zurechtkommen keine ins Gewicht fallende Hilfestellung leisten. Dessen ungeachtet wird in unserem szientistischen Zeitalter das Wissen um diese flüchtigen Umstände gering geschätzt. Es ist nämlich im Sinne eines Lehrbuchwissens nicht verallgemeinerbar und spielt somit für weitere fruchtbare Lösungen von Problemen gewöhnlich keine besondere Rolle. Für alle praktisch-wirtschaftlichen Zwecke ist es jedoch nicht weniger wichtig als wissenschaftliche Einsichten. Der eigenverantwortlich Handelnde nutzt also, es sei noch einmal gesagt, neben mehr oder weniger dauerhaftem formalen Wissen immer auch rasch vergängliches und oft nur unklar gewusstes, nur erfühltes „implizites Wissen“ (Michael Polanyi). Dieses Wissen kann definitionsgemäß nicht in computergestützte Planungs- und Entscheidungssysteme eingebracht werden – ein Faktum, das jedes planrationale Vorgehen scheitern lässt.

Kriterien der Selbständigkeit

Dass die Marktwirtschaft durch planwirtschaftliche Eingriffe gefährdet ist, liegt auf der Hand. Doch ein noch größeres ordnungspolitisches Problem stellt dar, dass der Selbständige auf dem Rückzug und der Betreute auf dem Vormarsch ist. Bei Selbständigkeit ist allerdings nicht allein an das rechtliche Merkmal der Selbständigkeit zu denken. Vom Geist der Selbständigkeit sind auch die Berufstätigen erfüllt, die in sogenannter abhängiger Stellung sich bemühen, in unvermittelt auftretenden Freiräumen selbst initiativ zu werden, die also nicht auf Anweisungen warten.

Mit drei zentralen Kriterien kann die moderne Selbständigkeit beschrieben werden: individuelle Verfügungsfreiheit, berufliche Tätigkeitsfreude und Verwirklichung individueller Lebensplanung.

Erstens

„Individuelle Verfügungsfreiheit“ bedeutet, dass individuelle Erfolge wie Misserfolge eben individuell zuzurechnen sind. Diese Freiheit ist identisch mit persönlicher Verantwortung. Mit einem vergleichsweise hohen Maß an intakter Moral, etwa der Abwesenheit von Korruption, ist am ehesten dann zu rechnen, wenn diese Verfügungsfreiheit weit gestreut ist und es also keine für Missbrauch anfälligen wirtschaftlichen Machtballungen auf der einen Seite und staatliche Auftraggeber auf der anderen Seite gibt. Zumindest langfristig, das zeigen Untersuchungen, sind vor allem die moralisch integren Selbständigen erfolgreich. Erwähnenswert ist zudem, dass sich der Grundsatz der Verfügungsfreiheit problemlos mit dem Subsidiaritätsprinzip der katholischen Soziallehre verbinden lässt. Doch diese christliche Maxime der Selbstbestimmung und Eigenverantwortung wird durch eine Sozialpolitik, deren Zuständigkeitsbereich ständig erweitert wird, immer mehr geschwächt. Heute scheint keine besondere Rolle mehr zu spielen, was Max Weber zu Beginn des 20. Jahrhunderts forderte, dass nämlich der Sozialpolitiker keinesfalls „die Beförderung des Menschenglücks als letzten Maßstab“ nehmen, sondern das pflegen sollte, was das besonders „Wertvolle im Menschen“ ausmacht, nämlich die „Selbstverantwortlichkeit“.

Zweitens

„Berufliche Tätigkeitsfreude“ zeichnet besonders die aus, die eigenverantwortlich einen Betrieb führen. Je selbstbestimmter die Arbeit ist, desto mehr Freude macht sie in aller Regel und desto seltener wird Langeweile verspürt. Es verwundert nicht, dass die Zahl der Arbeitsstunden, die diejenigen leisten, die im Wirtschaftsleben den Ton angeben, unverhältnismäßig groß ist. Mihály Csíkszentmihályi, der namhafte Psychologe, hat jenen glückspendenden Flow-Zustand beschrieben, der darin besteht, dass man etwas allein um der Sache selbst willen tut und dabei weder unterfordert noch überfordert, sondern im richtigen Maße herausgefordert wird. Wäre die Freude am Beruf nicht so groß, würden vor allem die kleinen Selbständigen, Landwirte, Handwerker und Gewerbetreibende, stärker als dies bereits der Fall ist, die Ansicht vertreten, sie würden – wie Befragungen zeigen – nicht das „sozial gerechte“ Einkommen erhalten. Angesichts der nicht gerade rosigen Zukunftsaussichten und der zunehmenden Behinderung ihrer Handlungsfreiheiten wäre es längst zu Protesten gekommen, wenn es die Tätigkeitsfreude nicht gäbe. Die Last der Steuern und Abgaben und die vielen administrativen Vorschriften, die die produktive Arbeit behindern, könnten indessen die Arbeitsfreude allmählich beeinträchtigen.

Drittens

„Verwirklichung individueller Lebensplanung“ hat im Grunde genommen nichts mit unbeschränkter Freiheit zu tun. Sie bedeutet, dass man die Zwänge und Spannungen, die die zu bewältigenden Probleme verursachen, nicht nur aushält, sondern auch hartnäckig nach kostengünstigen Lösungen sucht. Um die vielen Hindernisse zu überwinden, benötigt der Selbständige eine besondere kreativ-psychische Kraft. Max Weber sprach von einer „Spannkraft zur Überwindung der ungezählten Widerstände“, die dem „Geist des modernen Kapitalismus“ innewohnt. Dieser Kapitalismus ist – so Webers Definition in seiner „Protestantischen Ethik“ – „auf der Basis streng rechnerischen Kalküls rationalisiert, planvoll und nüchtern auf den erstrebten wirtschaftlichen Erfolg ausgerichtet“. Die Chance, Erfolg zu haben, hängt allerdings auch davon ab, dass die vom Staat vorgegebenen Rahmenbedingungen des Wirtschaftens in zeitlicher Hinsicht weitgehend unverändert und das heißt berechenbar bleiben. Doch Stabilität und Berechenbarkeit schränken mehr und mehr der auf Hochtouren laufende Gesetz- und Verordnungsproduzent sowie die gerade in unseren Tagen inflationäre Effekte hinnehmende Wirtschaftspolitik ein. Um dem Übel der Inflation zu wehren, hat Ludwig Erhard einst – vergeblich – gefordert, „die Währungsstabilität in die Reihe der menschlichen Grundrechte aufzunehmen“.

Einengung der Selbständigkeit

Die behinderte oder gar vereitelte selbstverantwortliche Lebensgestaltung wirkt sich fatal aus. Zu Sozialbetreuten und das heißt Empfängern umverteilter Steuergelder werden dabei – ungewollt wie auch gewollt – immer häufiger auch Selbständige, deren Selbstwertgefühl gerade darin bestand, dass sie in ihrem bisherigen Leben sich alles selbst erarbeitet hatten. Staatliche Planungsbürokraten, Verbands- und Gewerkschaftsfunktionäre, aber auch unternehmenskonzentrierende Industriemanager bilden heute eine Front, um nun endlich der „Idee der totalen Pensionierung“ (Wilhelm Röpke) auf die Sprünge zu helfen und das heißt die Verunselbständigung der Menschen voranzutreiben. Dabei gestalten Bürger staatliche Einrichtungen nicht mehr nach ihren Vorstellungen, sondern Staatsbeamte versuchen mit allerlei Maßnahmen, die Menschen zu formen.

Ein Beispiel hierfür ist das 2006 in Kraft getretene Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das sogenannte Antidiskriminierungsgesetz, mit dem staatliche Betreuer die Menschen gleichsam unter obrigkeitliche Aufsicht stellen. Max Weber hat einmal vorgeschlagen, Gesellschaftsordnungen darnach zu klassifizieren, welchem Menschentypus sie die optimale Chance geben, dominierend zu werden. Ohne Zweifel ist dieser Typus heute der Unselbständige, der staatlich Betreute, der nicht die Freiheit, sondern die Versorgungssicherheit als Garanten des „guten Lebens“ einstuft. Durch das immer dichter werdende Netz dieser Sicherheit wird dabei in zunehmendem Maße die Selbsthilfe konterkariert. Diese Sicherheit ist obendrein nur auf Antrag zu haben, bei dem fern des sonst so hochgehaltenen Datenschutzes allerlei persönliche Angaben preiszugeben sind.

Was tun? Selbständigkeit und Eigenverantwortung stärken!

Der Sinn für Selbständigkeit gedeiht vor allem dort, wo selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Handeln der Lebenswirklichkeit den Stempel aufdrückt. In besonderer Weise ist das in den Betrieben der Landwirte, Handwerker und Gewerbetreibenden der Fall. Untersuchungen zeigen, dass die sogenannten Mittelständler dem Ideal der Selbständigkeit und Unabhängigkeit vor anderen Lebenszielen den Vorrang geben. Studien haben auch ergeben, dass man sich in den Familien des Mittelstandes viel Mühe gibt, in den Kindern das Streben nach eigenverantwortlicher Lebensführung zu wecken und zu fördern. Es überrascht nicht, dass bemerkenswert viele, die in einer Atmosphäre des eigenständigen Handelns aufwuchsen, selbst wieder auf eigenes Risiko tätig sind. Aber auch als Unselbständige stützen sie mit ihren „sittlichen Reserven“ (Wilhelm Röpke) das unternehmerische Element in den Betrieben, in denen sie arbeiten. Weil sie ein knappes Gut sind, sind diese Reserven für die stets vom Verfall bedrohte Welt des Wirtschaftens ungemein wichtig.

Sinn und Wille zur Selbständigkeit bilden sich bei den Heranwachsenden vornehmlich dann heraus, wenn die Eltern, weil sie wirtschaftliche Probleme überwinden müssen, gleichsam auf Gedeih und Verderb aneinandergebunden und nachgerade gezwungen sind, erkennbares und das heißt nachlebbares Vorbild zu sein. Von Hayek stuft in seiner „Verfassung der Freiheit“ die Familie als eine besonders wertvolle Institution ein, weil „die Eltern in der Regel zur Vorbereitung ihrer Kinder auf ein befriedigendes Leben mehr tun können als jemand anderer“. Soll eigenverantwortliches Handeln Zukunft haben, dann ist auf jeden Fall der heute so modischen Tendenz zu begegnen, die elterliche Charakterformung bereits in den ersten Lebensmonaten zugunsten der von außerfamiliären, zumeist staatlichen Einrichtungen betriebenen Erziehung einzuschränken. Psychologen unterschiedlicher Richtungen sind sich ziemlich einig, dass das Menschenkind, weil es – phylogenetisch gesprochen – ein sogenannter Nesthocker und kein Nestflüchter ist, in den ersten plus-minus drei Lebensjahren der besonderen elterlichen Zuwendung bedarf. Kinderkrippen sind eher ein Notbehelf, denn ein Segen. Sie erschweren es, dass es in der Abfolge der Generationen zu vorzüglichen kumulativen Erziehungsresultaten kommt. Gesellschaftlich wertvolle Eigenschaften wie die unternehmerische Initiative werden nur selten in einer einzigen Generation erworben. Zu voller Blüte entfalten sie sich gewöhnlich nur dann, wenn sich zwei oder drei aufeinanderfolgende Familien ununterbrochen und vor allem frühzeitig um ihre Förderung bemühen.

Wer in einem von Selbständigkeit geprägten Familienklima aufgewachsen ist, der weiß – gewöhnlich für sein ganzes Leben lang –, dass wirtschaftliches Handeln mit vielen Unwägbarkeiten verbunden ist, also nur zum Teil geplant werden kann, und auch immer wieder mit Rückschlägen einhergeht. Dieses Verständnis für den markwirtschaftlichen Prozess wird allerdings dadurch beeinträchtigt, dass sich, wie schon gesagt, vor allem kleinere Selbständige sozial ungerecht behandelt fühlen. Dass dieses Gefühl überhaupt entstehen konnte, das allmählich eine Sozialhilfeempfänger-Mentalität zeitigen könnte, hat mit jener aktuellen Politik zu tun, die die Einkommensprobleme von Produzenten immer öfter mit Subventionen lösen will. Dieser marktwirtschaftsfeindlichen Politik ist indessen nur selten dauerhafter Erfolg beschieden. Aufgrund des Geldzuflusses werden nämlich notwendige betriebliche Anpassungen verzögert oder gar nicht vorgenommen. Überdies wird ein nicht geringer Teil der Mittel für die Gehälter der Staatsbediensteten aufgewendet, die ja die Anträge kontrollieren, das Geld auszahlen sowie die Umsetzung des Vorhabens prüfen. Aber dass dann, wenn Staatsgelder fließen, auch mit – nicht selten hoher – Kriminalität zu rechnen ist, zeigen die Statistiken. Besonders misslich an der Subventionspolitik ist, dass die selbständigen Betriebsinhaber in dem Maße unzufrieden werden, in dem sie zur Überzeugung gelangen, dass es nicht mehr ihre eigene Kraft ist, mit der sie sich auf dem Markt behaupten und die ihr Einkommen bestimmt, sondern dass sie ihre Existenz der staatlichen Obrigkeit zu verdanken haben und sie dieser auf Gedeih und Verderb ausgeliefert sind.

Dass es dieser Misslichkeiten wegen nicht zum Besten um die Marktwirtschaft steht, sollte die vorliegende Abhandlung zeigen. Aber: Noch ist nicht aller Tage Abend und – nach Friedrich Hölderlin – wächst hoffentlich dort, „wo Gefahr ist, das Rettende auch“.

