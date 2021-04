Kleine Geschichte des Eigentums Über die Gefährdung einer Institution

18. April 2021

Ohne Eigentum keine Freiheit

von Franz Kromka

Bildquelle: Bundesarchiv, Bild 183-1990-0425-335 / Schöps, Elke / Wikimedia Commons (CC-BY-SA 3.0) Sozialdemokrat und Theologe: Richard SchröderSozialdemokrat und Theologe: Richard Schröder

Eigentum – seit eh und je

Nur wenige vermögen – gar mit Bewunderung – zu begreifen, dass die Entstehung der großen Kulturen dieser Welt vor allem der gedeihlichen Entwicklung des Eigentums zu verdanken ist. Während der Arbeit erst recht spät und nahezu nur von den westlichen Völkern ein hoher Wert zugeschrieben wird, trachteten die Menschen zu allen Zeiten und – entsprechend den kulturellen Bedingungen – allerorten nach Eigentum. Das „Wunder Europa“ (Eric L. Jones) wurde möglich, weil es – aufgrund des besonderen zwischen den europäischen Staaten herrschenden Wettbewerbs – frühzeitig zum Schutz der Eigentumsrechte, gerade auch vor der Staatsgewalt, kam. Schon ab 1.000 vor Christus verfügten viele griechische Bauern über Grundeigentum und über die damit effizient erwirtschafteten Produkte. Viel später wurde die Idee geboren, auch geistiges Eigentum zu schützen. 1427 trat in Venedig das erste reguläre Patentgesetz in Kraft. Im Gegensatz zum Osmanischen Reich erblühte das lateinisch-christliche Europa, weil nicht dort, sondern hier die rechtlich reglementierte Kraft des vergleichsweise breit gestreuten materiellen wie immateriellen Eigentums wirken konnte.

Es verwundert nicht, dass vor allem die großen Denker der europäischen Kultur – nahezu ohne Ausnahme – den Wert des Eigentums erkannt und seine fruchtbaren Wirkungen beschrieben haben. Allein ein kursorischer Überblick vermag dies zu zeigen: Mit gleichsam modernen Argumenten verteidigten bereits Aristoteles, Cicero, die Kirchenväter, insbesondere der Aristoteliker Thomas von Aquin, die Scholastiker sowie die Reformatoren das Eigentum. Auch die Philosophen der Aufklärung rechtfertigten den Schutz des Privateigentums. Selbst Jean-Jacques Rousseau, der mit seiner Idee des Gemeinwillens den Wert des Eigentumsrechts potenziell infrage stellte, stufte es als „der wahre Bürge der Verpflichtung der Bürger“ ein, „denn wenn die Güter nicht für die Personen hafteten, so wäre nichts so leicht, wie seinen Pflichten auszuweichen und die Gesetze zu verspotten“. Für Rousseau ist das Eigentumsrecht letztlich doch „das heiligste aller Rechte der Bürger“. Und selbst Georg W. F. Hegel, für den die „Idee der Freiheit“ nicht das Wesen des Menschen, sondern nur das des Staates charakterisiert, verteidigte das private Eigentum. Nach ihm können allerdings Zwecke, die man mit dem Privateigentum verfolgt, staatlichen Belangen untergeordnet werden. So beziehen sich heutige Kritiker des individuellen Eigentums recht oft auf Hegels Einwand.

Als besonderes Merkmal der Zivilisation betrachtete John Locke, der Vordenker der britischen Aufklärung, das Eigentum, weil es die menschliche Schöpferkraft fördere und den Frieden sichere. Es handele sich hierbei um ein von niemandem antastbares natürliches Recht. Nach Locke erwirbt ein Individuum Eigentum, indem es seine Arbeit mit einer Sache, die frei vorhanden und herrenlos ist, sozusagen vermischt. Doch diese sogenannte Arbeitstheorie des Eigentums ist heute umstritten, weil es nämlich längst keine unbesiedelten Räume mit ungenutzten Ressourcen mehr gibt.

Die Geschichte der modernen Vorstellung des Eigentums beginnt mit der Französischen Revolution. 1789 wird im Artikel 17 der „Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen“ der Anspruch auf Eigentum als ein „droit inviolable et sacré“ proklamiert. Im 1804 promulgierten Code Civil („Code Napoléon“) nehmen die Bestimmungen über das Eigentum den meisten Platz ein. Dieses napoleonische Werk zum Schutz des Eigentums beeinflusste die Gesetzgebung vieler Staaten. Aufgehoben wurden dabei unter anderem feudale Beschränkungen des Grundeigentums. Die Idee der Unverletzlichkeit des Privateigentums floss nicht nur in die Zivilgesetzbücher, sondern auch in die Verfassungen der vielen deutschen Kleinstaaten ein. Wenngleich diese Staaten politisch nicht oder nur teilweise miteinander verbunden waren, waren sie doch durch den Glauben an das freie Eigentum miteinander vereint. Nach Ludwig von Mises hätte also das Programm dieses klassischen Liberalismus, „in ein einziges Wort zusammengefasst, zu lauten: Eigentum, das heißt: Sondereigentum an den Produktionsmitteln. Alle anderen Forderungen des Liberalismus ergeben sich aus dieser Grundforderung.“

Kommunistisches Manifest: Negation des Eigentums

1848 markierte den fatalen Kontrapunkt in der neuzeitlichen Geschichte des Eigentums. Einerseits stiegen überall die Menschen auf die Barrikaden, um die letzten feudalen Fesseln zu sprengen. Andererseits bedeutete 1848 aber auch den Beginn einer – sich bis auf den heutigen Tag auswirkenden – verhängnisvollen rationalistischen Fehlentwicklung: In ihrem „Manifest“ legten Karl Marx und Friedrich Engels dar, dass „die Kommunisten ihre Theorie in dem einen Ausdruck: Aufhebung des Privateigentums, zusammenfassen (können)“. Von den geforderten „despotischen Eingriffen in das Eigentumsrecht und in die bürgerlichen Produktionsverhältnisse“ blieben die meisten westlichen Länder Europas zwar weitgehend verschont. Verwirklicht wurde aber die „zweite Maßregel“ des „Manifestes“, nämlich die gleichfalls eigentumsfeindliche „starke Progressivsteuer“.

Erwähnenswert ist, dass angesichts des sich bald abzeichnenden planwirtschaftlichen Desasters etwa Oskar Lange in der Zeit zwischen den Weltkriegen ein Modell eines Konkurrenzsozialismus – klarerweise ohne Privateigentum – entwickelte, in dem eine staatliche Behörde dafür sorgt, dass die Marktpreise sogenannte Gleichgewichtspreise sind. Friedrich A. von Hayek und vor allem Ludwig von Mises haben dieses Modell einer sozialistischen Marktwirtschaft gründlich kritisiert und deutlich gemacht, dass sich ohne Privateigentum keine Knappheitspreise für Produktionsmittel bilden können und somit auch keine von echten Produktionskosten und Wettbewerb bestimmte Preise für Konsumgüter. Es ist nicht möglich, dass eine zentrale Planungsbehörde über das für eine effiziente Produktion keinesfalls vernachlässigbare „implizite Wissen“ (Michael Polanyi) von den „besonderen Umständen von Zeit und Ort“ (von Hayek) verfügen kann.

Um dem eigentumsfeindlichen Sozialismus zu wehren, waren um die Wende zum 20. Jahrhundert die sozialreformerischen „Kathedersozialisten“ bestrebt, der in der römischen Rechtstradition stehenden individualistischen Eigentumsidee eine starke sozial-ethische Prägung zu geben. Gustav Schmoller betonte, dass „das Eigentum keinen Anspruch auf absoluten Schutz“ habe, es „könne zum Wohle der Gemeinschaft eingeschränkt werden“. Nachdem die liberale Eigentumsvorstellung erst einmal infrage gestellt war, war der Weg frei, dem privaten Eigentum zum vermeintlichen Wohl der Allgemeinheit Fesseln anzulegen. Wurden die Beschränkungen anfangs mit humanitären Gründen gerechtfertigt, verzichtete man allmählich überhaupt darauf, ethische Motive ins Treffen zu führen. Im Verlauf der Zeit ist die sogenannte soziale Eigentumsidee mehr und mehr in die Verfassung vieler Staaten, auch des deutschen, eingedrungen.

Effizienz der Eigentumsrechte

Eigentumsrechte tragen erheblich dazu bei, die sogenannten Transaktionskosten des Wirtschaftens zu minimieren. Zu diesen Kosten, die im modernen arbeitsteiligen Wirtschaftssystem stark zugenommen haben, zählen Such-, Informations-, Verhandlungs- und Entscheidungskosten sowie die Kosten der Organisation und Überwachung des Produktionsgeschehens sowie der Risikominimierung. Wem Güter für die Produktion zu eigen sind, der muss nicht erst mit anderen verhandeln und Verträge abschließen, wenn er welche benötigt. Im ureigenen Interesse der Einkommenserzielung wird mit knappen und das heißt teuren Produktionsmitteln rationell umgegangen. Mithilfe des Preissystems fließen begrenzte Ressourcen vor allem dorthin, wo sie am effizientesten eingesetzt werden. Es liegt auf der Hand, dass die auf Privateigentum beruhende Produktion mit Abstand die sparsamste und – sofern eventuelle negative externe Effekte des Wirtschaftens internalisiert sind – auch die umweltschonendste ist. Das Privateigentum sichert dem Wirtschaftstreibenden einen bestimmten Freiraum, innerhalb dessen er seine eigenen Ziele verwirklichen kann. Ob er richtig gehandelt hat, entscheidet dann der Markt, also der Wettbewerb. Unternehmerische Findigkeit bei der Produktion wird gewissermaßen erzwungen. Von Hayek stufte mithin den „Wettbewerb als Entdeckungsverfahren“ ein. Und weil bei der Nutzung des Eigentums verschiedenste Tugenden gefördert werden, vor allem Verantwortlichkeit, hat es von Hayek als das „Herzstück der Moral jeder Kultur“ bezeichnet.

Weil man dem Handeln der Wirtschaftstreibenden mehr und mehr misstraut, nimmt die Zahl der staatlichen Reglementierungen des Eigentumsgebrauchs zu. Dabei stören nicht alle Vorschriften, aber doch viele.

Wie löst nun die Rechtsordnung das Problem, wenn durch die Nutzung des Eigentums die Verfügungsrechte anderer verletzt werden? Früher griff man hauptsächlich zum privatrechtlichen Mittel des Ex-post-Ausgleichs, wie er etwa in den Schadenersatzregulierungen des Bürgerlichen Gesetzbuches festgelegt ist. Bekanntlich ist dieses Mittel in letzter Zeit durch die Ausweitung der Gefährdungshaftung, der sogenannten „Produzentenhaftung“, verschärft worden. Gegenwärtig kommt indessen immer öfter das Prinzip des – mit öffentlich-rechtlichen Maßnahmen durchgesetzten – Verbots der möglichen Verletzung fremder Rechte, die Ex-ante-Regelung, zum Tragen. Beispiele hierfür finden sich im Umwelt-, Bau- und im Gesundheitsrecht sowie im Plan, den Arbeitnehmern bei betrieblichen Innovationen, die Arbeitsplatzverluste zeitigen könnten, ein Mitbestimmungsrecht zuzugestehen. Auch die vermeintlich verantwortungsvollen staatlichen Bestrebungen, im Rahmen der sogenannten Technikfolgenabschätzung über die Akzeptanz neuer Technologien zu befinden, zählen dazu. Es ist nicht zu übersehen, dass gerade die Ex-ante-Regelungen ein ungemein kostentreibender Störfaktor der Marktwirtschaft sind.

Neid als virulenter Feind des Eigentums

Die Eigentumsrechte, so Gottfried Dietze, „sind wahrscheinlich die individualistischsten aller Rechte“. So kann es angesichts des egalitaristischen Zeitgeistes gar nicht anders sein, als dass sie bei denjenigen, die wenig oder gar nichts ihr Eigen nennen, ziemlich unbeliebt sind. Sozialistische Ideen und Parteien, die – wie Umfragen und Wahlergebnisse zeigen – an Boden gewinnen, schüren die Eigentumsfeindschaft. Dabei wird über das Faktum hinweggesehen, dass – so der Theologe und ehemalige SPD-Politiker Richard Schröder – „der Reichtum der Reichen selten das ist, was die Armut der Armen verursacht“. So ist nach Max Scheler „die Gleichheitsforderung immer eine Spekulation à baisse“. Bei dieser Forderung ist das einigende Band gewöhnlich der Neid auf die vermeintlich Bessergestellten. Seiner destruktiven Wirkung wegen zählt der Neid nach alter christlicher Lehre zu den sieben Hauptsünden. Nicht nur am Rande sei hier angemerkt, dass es aber auch einen positiven Neid gibt, der gleichsam zum Wettkampf anspornt und dadurch den Neider antreibt, dem Beneideten nachzufolgen und ihn vielleicht sogar zu überholen.

Auch wenn die Unternehmer und Firmeninhaber beneidet werden, ist der Wunsch, einen eigenen Betrieb zu führen, längst vom Verlangen lediglich nach Konsumgütern abgelöst worden. Auch produktives Eigentum in Form des sogenannten „Investivlohns“ erfreut sich keiner besonderen Beliebtheit. Vom produktiven Eigentum halten sich die meisten Menschen fern, weil sie ahnen, dass seine Nutzung mit Mühe und Risiko verbunden ist. Es sind nun aber gerade die Unwägbarkeiten des individuellen Wirtschaftens, die jene szientistische Idee stützen, durch staatliche Eingriffe und Beschränkungen könne die Institution des produktiven Eigentums zum Vorteil aller entscheidend an Effizienz gewinnen. Wenn es darum geht, die Unternehmer unter staatliche Kuratel zu stellen, dann liefern hierfür namentlich vom Geist des „konstruktivistischen Rationalismus“ (von Hayek) durchdrungene Soziologen scheinbar schlüssige Argumente. Von Hayek ist in diesem Zusammenhang überhaupt der Ansicht, „man könnte die Soziologie selbst fast als sozialistische Wissenschaft bezeichnen“.

Staatlich eingehegtes Eigentum

Die populäre Behauptung, es gebe nicht nur ein „Recht am“, sondern ebenso ein „Recht auf Eigentum“, zeitigt zunehmende staatliche Beschneidungen der Eigentumsrechte. Dabei geht es nicht um die ideelle Förderung des Erwerbs von Eigentum, sondern um die grundgesetzwidrige Umverteilung von Eigentum und Einmischung in fremde Eigentumsrechte. Sozialpolitisch scheint es durchaus sinnvoll zu sein, die für viele Menschen existenziell wichtige Teilhabe an den – ja durch Steuergelder der Bürger zustande gekommenen – Leistungen staatlicher Daseinsvorsorge und Fürsorge eigentumsrechtlich besser abzusichern.

Die freiheitliche Ordnung nimmt indessen Schaden, wenn bei der Erweiterung des Eigentumsbegriffs auch die Rechte der Eigentümer zur Disposition stehen. Beispielhaft zeigt das die bis heute geltende eigentumskritische Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 1993, die das Besitzrecht des Mieters an der gemieteten Wohnung kurzerhand zum Eigentum im Sinne der Freiheitsgewährleistung des „Eigentums“-Artikels 14 (Absatz 1, Satz 1) des Grundgesetzes erklärte. Dieses Recht – so die Begründung – erfülle Funktionen, wie sie typischerweise dem Sacheigentum zukämen. So kommt es zum Konflikt zwischen unterschiedlichen Eigentumsansprüchen an ein und dasselbe Objekt: Der Mieter besitzt das Nutzungseigentum ohne Verfügungsbefugnis; der Vermieter ist Verfügungseigentümer ohne Nutzungsrecht. In Verbindung damit wirkt es sich ungemein desaströs aus, die Mietkosten gesetzlich zu begrenzen. Der vor einem Jahr in Kraft getretene „Berliner Mietendeckel“ ist hierfür ein Beispiel. Das gewiss nicht „neoliberal“ ausgerichtete Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin hat jüngst errechnet, dass in Berlin das Angebot an Mietwohnungen infolge dieses Deckels um 57,5 Prozent zurückgegangen ist.

Ungemein populär ist die Forderung, dass jede Generation mit annähernd gleichen Chancen, namentlich mit gleichen Anteilen an Eigentum, an den Start gehen soll. Selbstredend verstoßen deutliche Unterschiede im ererbten Vermögen gegen dieses Postulat. Gleichsam ein Tribut an den egalitaristischen Zeitgeist ist, dass das jährliche Erbschafts- und Schenkungssteueraufkommen in den letzten drei Jahrzehnten bei nahezu unveränderten Besteuerungsgrundlagen und Steuersätzen – verglichen mit den Einkommens- und Gesamtsteuereinnahmen – unverhältnismäßig stark gestiegen ist: 1987 lag es bei 1,1 Milliarden Euro; 2019 betrug es knapp sieben Milliarden Euro. Ist jedoch eine leistungsfähige Gesellschaft ein erklärtes politisches Ziel, dann gilt es, jenes Ressentiment einzudämmen und jene fiskalischen Behinderungen aus dem Weg zu räumen, mit denen die Erben von Vermögen, zumal produktivem, sich abmühen müssen. Von Hayek hat festgestellt, „dass es für die Gemeinschaft ein ebensolcher Gewinn ist, wenn wenigstens einige Kinder auf den Vorteilen aufbauen können, die zu jeder Zeit nur wohlhabende Familien bieten können, wie wenn einige Kinder große Intelligenz erben oder zu Hause eine höhere Moral gelehrt werden“. Wenn es wünschenswert ist, den Einsatz der Eltern für einen guten Lebensweg ihrer Nachkommen samt und sonders zu nutzen, dann gibt es keinen Grund, die elterlichen Anstrengungen auf die nicht materielle Sphäre zu beschränken.

Eigentum als Garant der Freiheit

Eigentum kann, vor allem auch in der Form von Geld, als „gespeicherte Freiheit“ (Walter Leisner) betrachtet werden. In evolutionärer Hinsicht ist es als Teil der Person aufzufassen, der gleichsam als verlängerter Arm zusätzliche Möglichkeiten der Lebensbewältigung schafft. So sieht das Bundesverfassungsgericht im bereits erwähnten „Eigentums“-Artikel des Grundgesetzes „ein elementares Grundrecht, das in einem inneren Zusammenhang mit der Garantie der persönlichen Freiheit steht“. Die Verfassung sichert die eigentumsbedingte Privatautonomie prinzipiell im Interesse des ethisch gebundenen freien Handelns der Bürger und nicht um irgendwelcher sozialökonomischer oder – heute vor allem auch – ökologischer Zwecke willen. Mit Alexander Rüstow, einem der Väter unserer liberalen Ordnung, kann man indessen von einem „unverdienten Glücksfall“ sprechen, „dass die freiheitlichste Wirtschaftsform auch noch die weitaus produktivste ist“. Eigentum bedeutet nicht nur, dass die individuelle Sphäre verantwortungsbewusster Entscheidungen gegen die Bereiche anderer Personen abgegrenzt ist, sondern es gewährleistet auch den Schutz der Privatsphäre vor der ständig wachsenden staatlichen Einmischung.

Dem liberalen Wertverständnis entspricht, dass niemand von der Hand in den Mund leben soll. Über Eigentum, mindestens monetäres, sollte auch der gering entlohnte Arbeitnehmer verfügen. Es erweitert seinen Freiheitsraum. Verfügt der Arbeiter über Vermögen, ist zum Beispiel – ökonomietheoretisch ausgedrückt – seine Nachfrage nach Arbeitsplätzen elastischer. Er ist dann nicht genötigt, sofort und bedingungslos die nächste sich bietende Arbeit anzunehmen. Er hat mehr Wahlmöglichkeiten.

Wer etwas zu eigen hat, sei es auch noch so wenig, hat damit eine Grundlage, auf der sich eine eigenständige Persönlichkeit bilden lässt. Eigentum trägt also wesentlich zur gedeihlichen Entwicklung des knappsten und also wertvollsten Produktionsfaktors bei, nämlich des „Humankapitals“ (Theodore W. Schultz). Somit stiftet das Eigentum nicht nur individuellen, sondern auch, und nicht in geringem Maße, kollektiven Nutzen. Das ist ein Gewinn, der auch den Nichteigentümern sehr direkt als Freiheit zuteilwird.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der Mai-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 212.