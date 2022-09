Hoffnung statt Angst Wider die Endzeitpropheten

04. September 2022

Über die Rolle der Wissenschaft gegen die Pseudowissenschaft

von Franz Kromka

Artikel aus ef 225, September 2022.

Klimakollaps, Energiedesaster, Ernährungsdebakel, Kriegsfurcht, Pandemieschrecken – das sind die Schlagwörter einer wohlstandsgesättigten „Letzten Generation“. Aber es sind längst nicht nur junge, sondern auch ältere Personen, die mit diesen Angstparolen Straßen blockieren. Sie geben vor, zu wissen, dass die Welt in katastrophale Unordnung geraten ist und was dagegen zu tun ist.

Die Neigung zur Angst, die man zu den menschlichen Universalien zählen kann, ist – gerade bei jungen Menschen – der Preis für unser erstaunliches Denkvermögen. Gewiss ängstigen sich auch andere Kreaturen vor realen Bedrohungen. Doch dem Menschen genügt es, sich Gefahren lediglich vorzustellen, um dadurch in Angst und Schrecken versetzt zu werden. Die Furcht vor gefährlichen Situationen ist, wenn sie nicht das gesamte Verhalten beherrscht, ohne Zweifel rational und lebenserhaltend. Sie bringt das Individuum dazu, vorsichtig zu sein, und kann es somit vor möglichen Schäden bewahren. Angst und Wissbegier sind Bestandteil des genetischen Erbes der Menschen. Wirken sie beide situationsadäquat zusammen, dann ist mit einer Überwindung vieler Schwierigkeiten zu rechnen.

Es ist zu bezweifeln, ob die unzähligen technisch-materiellen Fortschritte, die die Menschen namentlich im Verlauf ihrer jüngeren Geschichte erzielten, das Maß an Angst verringert haben. Anscheinend ängstigten sich die Menschen als Jäger und Sammler weniger als wir. Auch auf die agrargesellschaftliche vorindustrielle Periode traf das zu. Mit Situationen, die Furcht einflößten, hatten zwar auch unsere Vorfahren zuhauf zu tun, aber das, was die Menschen früher bedrohte und ängstigte, war gewöhnlich Teil einer überschaubaren Welt und also – die Furcht mindernd – begreifbar. Ängste, bei denen das nicht möglich war, waren in ein mystisch-religiöses Weltbild integriert und damit dem Alltag zum Teil enthoben. Weil man in das Kollektiv eingebunden war, wurden die Ängste obendrein sozial gezügelt. Demgegenüber lebt der moderne Mensch in einer komplexen, unüberschaubaren Gesellschaft. Das, was seine Existenz im Einzelnen bestimmt, bleibt ihm weitgehend verborgen. Die Abhängigkeit von Unbekanntem zeitigt Gefühle der Schwäche und Hilflosigkeit, die ein guter Nährboden für Ängste sind, vor allem irrationale.

Weil der Vergleichsmaßstab der Menschen gewöhnlich kein historischer ist, werden die vielen objektiven Fortschritte unserer Kultur nicht als solche wahrgenommen. Vielmehr befürchten viele Menschen, an einem „großen Überlebens-Roulette“ (Ulrich Beck) teilzunehmen. Das hat damit zu tun, dass wohl die unbestreitbare „Last der Anforderungen der Zivilisation“ (Karl R. Popper) verspürt wird, aber eben die Vorteile dieser Zivilisation – so wie die Luft zum Atmen – einfach als selbstverständlich betrachtet werden. Dass mehr und mehr Menschen schmerzfrei und lange leben, nehmen nur wenige bewundernd zur Kenntnis.

Intellektuelle Unschärferelation

In der modernen Welt fällt es den Menschen nicht leicht, sich zurechtzufinden. Der Zuwachs an Erkenntnissen überfordert selbst den Fachmann in seinem eigenen Fachgebiet. Zu Recht ist der Mensch stolz auf das Wachstum des Wissens. „Doch als Folge der Entwicklung, die er selbst geschaffen hat“, legte Friedrich August von Hayek dar, „ist die Beschränktheit seines bewussten Wissens und daher der Bereich der Unkenntnis dessen, was für seine bewussten Handlungen Bedeutung hat, immer größer geworden.“ Viele wissenschaftliche Sachverhalte können dem Laien nicht exakt und – zugleich – verständlich erklärt werden. Man kann hier von einer intellektuellen Unschärferelation sprechen. In unserer vermeintlich besonders aufgeklärten Zeit gehen daher Halbwissen und Meinung eine feste und von wissenschaftlicher Seite kaum beeinflussbare Verbindung ein. Und es ist davon auszugehen, dass gute Absichten im Verein mit dieser „Dummheit“ die Menschheit mehr in Gefahr bringen als „intelligente“ böse Absichten.

Es überrascht nicht, dass viele glauben, die vermeintlichen Nachteile der Wissenschaft wiegten viel zu oft schwerer als deren Vorteile. Die Argumente hierfür liefern nicht nur sogenannte Esoteriker, sondern auch viele Soziologen, Pädagogen und immer öfter auch Theologen. Die Ankläger der Wissenschaft werden als verantwortungsbewusst und ihre Verteidiger als skrupellos eingestuft. Aber trotz des Misstrauens darf es ein Moratorium oder gar ein Ende der Wissenschaft nicht geben: Mit wissenschaftlicher Raffinesse wurde die Kapazität des menschlichen Lebensraumes bis zur Neige ausgeschöpft. Und nur mit dem Werkzeug der Wissenschaft kann diese Kapazität für die noch längst nicht zu Ende gekommene Bevölkerungszunahme weiter künstlich vergrößert werden. Ernüchternd ist allerdings festzustellen, dass es sich dabei lediglich um eine Erfolgsverheißung handelt, die dann, wenn sie sich nicht erfüllen sollte, Hunger und Krieg zeitigen dürfte.

Gegen Furcht vor Unheil hilft nichts so wirkungsvoll wie die Einsicht in das, was uns gefährden kann. Das ist die Chance der Wissenschaft, die ja bestrebt ist, das, was sich ereignen könnte, berechenbar und damit – vor allem – beherrschbar zu machen. Und eine Folge des wissenschaftlichen Fortschreitens ist tatsächlich, dass das Leben vieler, wie gesagt, leichter, reicher und schöner wurde. Die ausgeprägte Wissenschaftseuphorie, die es seit der Gründung des Deutschen Kaiserreiches 1871 bis hin zu den ersten Nachkriegsjahrzehnten phasenweise immer wieder gab, machte indessen fast vergessen, dass beinahe jeder Fortschritt auch Kosten zeitigt. Der modernen Hygiene und Medizin sind im Verein mit der rationellen Agrarproduktion vor allem zuzurechnen, dass als Folge der überall steigenden Lebenserwartung die Weltbevölkerung nachgerade explosionsartig zunimmt und in nicht wenigen Teilen der Welt mit Chaos und Umweltzerstörung einhergeht. So sollte die Wissenschaft die Bodenhaftung nicht verlieren und nicht den Eindruck vermitteln, alle unsere hochfliegenden Wunschträume, die verschiedentlich eher Albträume sind, seien erfüllbar. Zur guten Wissenschaft gehören ganz besonders publikumsadäquate Aufklärung, der Kampf gegen Unverständnis und Missverständnis. Verantwortungsvollen Wissenschaftlern müsste es gelingen, den von frei flottierenden Ängsten durchwühlten Klima-Streit zu versachlichen. Ähnliches gilt für die Debatte über die „grüne“ Gentechnik, die besonders in den deutschsprachigen Ländern immer noch fröhliche Urständ feiert.

Etwas bleibt immer hängen

Viele Menschen fürchten sich vor den unbestreitbar möglichen wissenschaftsmitbedingten Katastrophen, weil sie – explizit oder implizit – die Größe der potenziellen Gefahr nicht mit dem Faktor „Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens“ multiplizieren. Weil sie das zum Beispiel im Falle des Autofahrens aber tun, bedienen sie sich ziemlich angstfrei dieses ja durchaus lebensgefährlichen Gefährts. Die Forderung nach völliger Gefahrlosigkeit unterbindet wissenschaftliche Innovationen. Der Teststatistiker weiß im Übrigen, dass etwa die Entscheidung für oder gegen ein hochwirksames und gerade deshalb nicht nebenwirkungsfreies Medikament einer Fahrt zwischen Scylla und Charybdis gleicht. Die „German Angst“ hat zur Folge, dass zum Beispiel nur ein relativ kleiner Teil der gentechnisch hergestellten Medikamente hierzulande produziert wird. Merkwürdig ist dabei, dass Deutschland nach den USA aber der zweitgrößte Absatzmarkt für derartige Arzneien ist. Es sind vor allem die wohlhabenderen Bürger, die kritisieren – aber dennoch konsumieren. Der Datenbank „Statista“ ist zu entnehmen, dass 67 Prozent der befragten Deutschen der Aussage „Genfood sollte man grundsätzlich ablehnen!“ zustimmen. Es sind vor allem medial verbreitete skandalöse Vorfälle, die Ängste wecken. Zwar sind es nur wenige Berichte, doch erinnert man sich an sie aufgrund ihrer spektakulären Aufmachung – im Sinne der Sentenz Plutarchs „Semper aliquid haeret“, deutsch: „Etwas bleibt immer hängen“ – sehr lange.

Die Gegner moderner Technologien sollte man aber nicht samt und sonders herabsetzen. Die Kritik sollte die Forscher vielmehr dazu bringen, den Blick vermehrt auf mögliche langfristig auftretende unerwünschte Folgen ihres Tuns zu lenken. Und selbstredend sollte es jedem möglich sein, auf traditionelle Weise erzeugte und vermeintlich im Höchstmaß sichere Produkte, namentlich sogenannte Bio-Produkte, – zu Marktpreisen – zu kaufen. Nichts ist dagegen einzuwenden, dass Verbraucher aus Umweltschutzgründen auf „einigen Zivilisationsplunder“ verzichten, der uns ja sowieso nicht glücklich mache, wie Hubert Weinzierl, der ehemalige BUND-Vorsitzende, einmal meinte.

Neid hemmt Fortschritt

Angst vor dem wissenschaftlichen Fortschritt ist auch dort zu finden, wo, wie besonders in Deutschland, der „Geist übertriebener Gleichheit“ (Charles de Montesquieu) dominiert, wo das Ressentiment und der Neid immer weniger kulturell unterdrückt werden. Die weniger wohlhabenden Menschen plagt die Furcht, die Güter, die mithilfe der Wissenschaft produziert werden, würden vornehmlich den Reichen zur Verfügung gestellt werden, deren Situation verbessern und damit – relativ gesehen – das eigene Los verschlechtern. Der Fortschritt würde also nur denen nützen, die sich ihn leisten können. Doch das ist eine irrige Ansicht. Neue Produkte in eine Gesellschaft einzuführen, ist überhaupt nur möglich, wenn einige ökonomisch Bessergestellte mit den neuen Gütern, die in der ersten Phase in aller Regel vergleichsweise teuer sind, gewissermaßen experimentieren. Verfügten alle Menschen über das gleiche Einkommen, dann fände sich bei niemandem ein „Überschuss“, der zum Erwerb und das heißt Erproben der Neuerung verwendet werden könnte. Für die vielen weniger Begüterten ist es tatsächlich ein Trost zu wissen, dass mit zeitlicher Verzögerung sie selbst oder zumindest ihre Kinder die sozusagen bereits getesteten und das heißt gewöhnlich verbesserten und – aufgrund der Massenproduktion – dann bereits kostengünstigen Produkte erwerben können. Wer der Gleichheit das Wort redet, der trägt dazu bei, dass seine eigenen Lebenschancen und vor allem die seiner Kinder geschmälert werden. Friedrich August von Hayek stellte fest, dass das Warten auf die „besseren Dinge, bis sie allen geboten werden können“, vergebens ist. „Auch die heute Ärmsten“, so Hayek, „verdanken ihr relatives materielles Wohlsein den Folgen vergangener Ungleichheit.“

Rationale und irrationale Angst

Ein Leben völlig ohne Risiko ist eine Illusion. Sind insbesondere Wissenschaftler nicht mehr bereit, mehr oder weniger gut kalkulierbare Risiken zu übernehmen, wollen sie deshalb gewagte Unternehmen mit Gesetzen und Verordnungen unter Kontrolle gebracht wissen, um sich dahinter zu verschanzen, dann erstickt nicht nur die schöpferische Kraft, sondern die individuelle Verantwortung des Forschers verflüchtigt sich in der Anonymität. Sie wird schließlich zur Farce. Verantwortung und Vertrauen sind komplementäre Größen. Wenn Verantwortung fehlt, ist Angst die psychologische Folge. Für das Technikrecht hat dies 1978 das Bundesverfassungsgericht in seiner bekannten „Kalkar-Entscheidung“ als sozialadäquates Restrisiko eingestuft: „Ungewissheiten jenseits der Schwelle praktischer Vernunft sind unentrinnbar und insofern als sozialadäquate Lasten von allen Bürgern zu tragen.“ Es bleibt dem Menschen nichts anderes übrig, als mit dem Risiko leben zu lernen. Gewiss bedeutet dies nicht, nicht alles zu tun, um Gefahren auszuschalten. Mit dem Risiko zu leben, heißt auch, die Angst zu kontrollieren und vor allem gegen Furchtexzesse anzukämpfen. In der Wissenschaft bedeutet Kontrolle der Angst, dass gesunde Skepsis anstatt Misstrauen den Ton angibt. Eine Welt völlig ohne Angst ist indessen nicht zu schaffen. Sie ist der Preis unserer Menschlichkeit.

Von Beginn an haben sich die Menschen vor der modernen Wissenschaft und Technik, deren stets in düsteren Farben gezeichneten möglichen Versagen und deren vermeintlich negativen sozialen Folgen gefürchtet. Die Arbeitsmaschinen wurden als „Brotschelme“ betrachtet, die den Menschen die Arbeit wegnähmen. Kein Geringerer als Johann Wolfgang von Goethe kann als einer der Ahnherren der neuzeitlichen Technikskeptiker eingestuft werden. 1829 schreibt er in „Wilhelm Meisters Wanderjahre“: „Das überhandnehmende Maschinenwesen quält und ängstigt mich, es wälzt sich heran wie ein Gewitter, langsam, langsam; aber es hat seine Richtung genommen, es wird kommen und treffen.“ Die Schläge, die die Technik, namentlich die moderne Waffentechnik, den Menschen versetzt hat, können nicht übersehen werden.

Wissenschaft – ein Garant der offenen Gesellschaft

Ob das jahrelange Öko-Katastrophen-Getrommel zur Abstumpfung geführt und mithin an Wirkung eingebüßt hat, ist fraglich. Es ist denkbar, dass wir uns an das Wehklagen einfach gewöhnt haben, ja, dass sogar Besonnene – mit schlechtem Gewissen – mitklagen, um nicht als Außenseiter zu gelten. Elisabeth Noelle-Neumann hat mit einem Wort Alexis de Tocquevilles dieses ubiquitäre Verhalten beschrieben: „Da sie die Absonderung mehr als den Irrtum fürchteten, so gesellten sie sich zu der Menge, ohne wie diese zu denken.“ Auf diese Weise wird die von Noelle-Neumann entdeckte „Schweigespirale“ in Gang gesetzt: Immer mehr Menschen treten nicht mehr für das von ihnen selbst als richtig Erkannte ein, sie verfallen in Schweigen, um sich nicht, wie sie glauben, unbeliebt zu machen. Nicht wenige der zum Opportunismus neigenden Bürger sind – wie „Statista“-Daten zeigen – immer noch eher gegen als für die Wissenschaft. Sie sind vor allem gegen diejenigen Fachwissenschaften, die im Kreuzfeuer der Medien stehen. Weil es aber unter demokratischen Verhältnissen sehr oft darauf ankommt, eine Wählermehrheit hinter sich zu haben, muss gerade auch die Wissenschaft alles tun, um die Bürger von ihren Zielen und ihrem Verantwortungsbewusstsein zu überzeugen. Es handelt sich hierbei regelrecht um eine Bringschuld der Wissenschaft.

Fruchtbare Wissenschaft ist eine Folge und eine Voraussetzung der „offenen Gesellschaft“ (Karl R. Popper). Die Wissenschaftler sollten aber nicht den Lockrufen der Öko-Fundamentalisten erliegen. Es ist nämlich die „Anmaßung von Wissen“ (Friedrich A. von Hayek), die die Fundamentalisten davon abhält, sich auf eine liberale und das heißt ergebnisoffene Diskussion einzulassen. Es kann ja sein, dass manche heftig kritisierten Projekte, wie etwa bestimmte Bereiche der Gentechnologie, sich später einmal als Fehlentwicklung erweisen werden. Doch gegenwärtig stellen die wissenschaftlichen Vorhaben gewöhnlich begründete Erfolgsverheißungen dar. Vornehmlich werden aber die Angstproduzenten gehört, weil sie den Menschen suggerieren, für die angeblich drohenden Gefahren gebe es einfache Erklärungen und man könne ihnen mit Patentlösungen beikommen. Aber monokausale Ereignisse sind etwas höchst Seltenes und mit Patentrezepten kann man bei Talk-Sendungen und Ähnlichem eher Zustimmung ernten als mit einem Fachvortrag, der der gewiss schwierig erklärbaren Komplexität eines besonderen Themas Rechnung trägt.

Unbestritten ist auch der Mensch nur eine Episode der Evolution. Wie jede Spezies kann er sich nicht oder nicht so ohne Weiteres ihren Gesetzen entziehen. Aber es macht die Größe des Menschen aus, dass er sich nicht fatalistisch in bedrohliche Verhältnisse fügt. Die Wissenschaft, namentlich die kritisch-rationale, ist hierbei gefordert, indem sie sich stärker als bisher an der aktuellen Risikodebatte beteiligt. Weil Wissenschaftler aber recht oft zu unterschiedlichen Urteilen kommen, trüge auch ihre Beteiligung nicht immer zum Abbau von Unsicherheiten und Ängsten bei. Dennoch: Die Hoffnung, dass uns die Wissenschaft bei aller Schwierigkeit – und oft nur sehr langsam – weiterbringt, sollten wir nicht aufgeben. Das Wort Ernst Jüngers, des Literaten, drückt das aus: „Auf alle Fälle führt die Hoffnung weiter als die Furcht.“

