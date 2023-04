Kulturkonservativer Einspruch KI im Film – eher Dystopie als Utopie

30. April 2023

Vermutlich liegen viele Filmemacher mit ihrer Mahnung richtig

von Martin Lichtmesz

Artikel aus ef 232, Mai 2023.

Künstliche Intelligenz“! Das Schlagwort ist in aller Munde, aber wird es auch wirklich richtig verwendet und verstanden? Der durchschnittliche Social-Media-User meint damit in erster Linie diverse Spielzeuge, die dem Plebs nun gehäuft zur öffentlichen Nutzung bereitgestellt werden. Programme, die auf Zuruf „Deep Fakes“, Bilder und Filmchen mit beliebigen Motiven in beliebigen Stilen, Musikstücke oder maßgeschneiderte Pornos generieren, fluten das Internet. „Intelligenz“ bedeutet hier, dass die Programme verstehen, was wir wünschen, und über Daten verfügen, die sie befähigen, diese Wünsche zu erfüllen, mal mehr, mal weniger zufriedenstellend. Über die Ergebnisse kann man lachen und staunen, aber auch zu Recht gehörig beunruhigt sein. Die Möglichkeiten zur Manipulation dessen, was wir als „Wirklichkeit“ wahrnehmen, scheinen inzwischen unendlich zu sein.

Der vieldiskutierte Bot ChatGPT steckt noch in seinen Kinderschuhen, aber nach nur ein paar Minuten Beschäftigung wird deutlich, wohin die Reise geht: Eines Tages könnte daraus ein zentralistisches Hypergoogle to go erwachsen, das die gewünschten Informationen filtert, rahmt und in einer Weise interpretiert, die zur Konsensmanufaktur und Konstruktion der jeweilig politisch gewünschten „Wahrheitssysteme“ dienlich ist. Obwohl der Bot auf Nachfrage beteuert, „keine persönliche Weltanschauung oder Überzeugungen“ zu besitzen und darauf programmiert zu sein, „unvoreingenommen und neutral auf Fragen zu antworten“ , zeigen seine Antworten, die angeblich auf nichts anderem als auf „Fakten und Daten basieren “, oft eine ziemlich krasse weltanschauliche Voreingenommenheit. Fragen zu kontroverseren Themen werden mit ermüdenden Moralpredigten garniert, die offensichtlich die woken Wertvorstellungen von Silicon-Valley-Menschen widerspiegeln.

Diese Programmierung soll verhindern, dass sich ChatGBT wie seine Vorgänger Tay (2016) oder Lee Luda (2021) entwickelt, die ziemlich rasch von einschlägig engagierten Usern lernten, wie man „rassistisch“ oder „sexistisch“ ist. Der elektronische Diener soll mehr als nur „nützlich“ sein, er soll auch den Benutzer moralisch erziehen, sein Denken steuern und seine Sprache normieren. ChatGPT zeigt, wie KI heute gezielt dazu programmiert wird, die Unwahrheit zu sagen. Genervt von der frechen Heuchelei und doppelmoralischen Gaslichterei von ChatGPT, begann ich irgendwann nur mehr Flüche und Schimpfworte einzugeben, auf die der Bot natürlich programmgemäß aufreizend „cool“ reagierte. So schnell vergisst man während der Interaktion, dass man es mit einem technischen Ablauf zu tun hat, der menschliche Kommunikationsmuster nur imitiert, wenn auch inzwischen ziemlich gekonnt.

In Wahrheit interagiert man mit einem Nichts, das vortäuschen kann, ein Etwas oder gar ein Jemand zu sein. Seit es Roboter gibt, versucht man, sie mit menschlich angepasstem Aussehen und simulierten Gefühlsäußerungen „zugänglicher“ zu machen. Die maschinelle Mimikry kann ziemlich unheimlich sein und hat auch immer wieder Ängste ausgelöst, die mechanischen Sklaven könnten ein Selbstbewusstsein entwickeln, das es ihnen eines Tages ermöglichte, den Spieß umzudrehen und über uns zu herrschen. Am 29. März dieses Jahres publizierte das „Time“-Magazin einen Artikel von Eliezer Yudkowsky, der seit über 20 Jahren ein Institut zur Erforschung von Maschinenintelligenz leitet und gemeinhin als „Experte“ auf diesem Feld gilt. Yudkowsky fordert darin nichts Geringeres als einen kompletten vorläufigen Stopp des KI-Projekts, das er auf eine apokalyptische Eskalation zusteuern sieht.

Es ist die alte Geschichte vom Zauberlehrling: Die Fähigkeiten der Maschinen würden sich so schnell entwickeln, dass sie außer Kontrolle zu geraten drohten. Bereits „unser Verständnis dessen, was zum Teufel in diesen Systemen eigentlich vor sich geht“, hinke ihrer rasanten Fortentwicklung bedenklich hinterher. Momentan scheint es sich zwar so zu verhalten, dass die Maschinen Selbstbewusstsein nur simulieren, gemäß der Daten, mit denen man sie trainiert hat. Es gäbe jedoch keine Garantie, dass sie nicht schon sehr bald tatsächlich ein Selbstbewusstsein entwickeln, zum Angriff auf die als minderwertig erkannte Menschheit übergehen, und irgendwann sogar beginnen würden, eigene „künstliche Lebensformen“ aufzubauen oder „direkt zur postbiologischen Molekularproduktion“ überzugehen: „Sollte es jemandem unter den heutigen Bedingungen gelingen, eine allzu mächtige KI zu bauen, so rechne ich damit, dass binnen Kurzem jedes einzelne Exemplar der menschlichen Spezies und alles biologische Leben auf der Erde sterben werden.“

Yudkowsky ist keine isolierte Figur, sondern gehört der „Existential Risk (x-risk)“-Schule an, einer Denkrichtung, die von üblichen Verdächtigen wie Elon Musk und Bill Gates sehr ernst genommen wird und ein eigenes Wikipedia-Lemma von epischem Umfang hat. Sie vertritt „die Hypothese, dass wesentliche Fortschritte bei der Künstlichen Allgemeinen Intelligenz (Artificial General Intelligence, AGI), zum Aussterben der Menschheit oder zu einer anderen nicht wiedergutzumachenden globalen Katastrophe führen könnten.“

Paranoides bis panisches Misstrauen dieser Art gegenüber dem „Gespenst in der Maschine“ (so der Titel eines einflussreichen technologiekritischen Buches von Arthur Koestler) ist ein Motiv, das Sci-Fi-Freunden wohlvertraut ist. Man denke an „HAL 9000“, den Bordcomputer aus Stanley Kubricks immer noch imposantem Meisterwerk „2001: Odyssee im Weltraum“ aus dem Jahr 1968, der angeblich unfehlbar ist und dennoch beginnt, Empfindungen wie Stolz, Angst oder Zweifel zu hegen und auszudrücken, sich aus unerklärlichen Gründen irrational zu verhalten, zu irren und die von ihm betreuten Astronauten mit Absicht in Lebensgefahr zu bringen. HAL wird schließlich von einem Menschen besiegt, der ihn einfach abschaltet und der im fulminanten und notorisch mysteriösen Finale des Films als eine Art Space-Übermensch wiedergeboren wird. Kubrick, der ein passionierter Schachspieler und „Kontrollfreak“ war, drückte in „2001“ und vielen anderen Filmen seine Skepsis gegenüber der Hybris der Machbarkeit, Programmierbarkeit und Planbarkeit aller Dinge aus, inklusive des menschlichen Verhaltens wie in „Uhrwerk Orange“ (1971).

Die Angst vor einer unvorhergesehenen „Emanzipation“ der Maschine, die beginnt, ihre Schöpfer und Herren zu killen, ist also schon ein uralter Hut, der 55 Jahre nach Kubricks Film erneut in Yudkowskys Artikel auftaucht. Besonders ernst muss man seine Warnungen, die an die Untergangsrhetorik der Klimawandelpropheten erinnern, wohl nicht nehmen, aber dass sie nun wieder in Mode kommen, mag ebenso ein Zeitsymptom wie eine Ablenkung vor realeren Gefahren sein. Yuval Harari, der Lieblingsphilosoph des Weltwirtschaftsforums und der Tech-Industrie, führte Ängste dieser Art auf die Science-Fiction zurück, die ständig die „Sünde“ begehen würde, Intelligenz und Bewusstsein miteinander zu verwechseln: „Infolgedessen beschäftigt sie sich übermäßig mit einem potenziellen Krieg zwischen Robotern und Menschen, während wir in Wirklichkeit eher von einem Konflikt zwischen einer kleinen Elite von Übermenschen, deren Macht auf Algorithmen gründet, und einer riesigen Unterschicht entmachteter Homo sapiens Angst haben müssen“, schrieb er 2018 in seinem Buch „21 Lektionen für das 21. Jahrhundert“. Zu fürchten wären demnach weniger die Maschinen selbst als die Herren der Datenozeane, die sie programmieren, damit sie uns das Leben sauer machen.

Was nun unsere meistens stark überzogenen Vorstellungen angeht, was künstliche Intelligenz und Robotik tatsächlich zu leisten imstande sind, heute oder eines vielleicht nicht mehr allzu fernen Tages in der Zukunft, so sind diese von unzähligen Filmen und Fernsehserien geprägt, die das Thema mindestens seit Fritz Langs „Metropolis“ aus dem Jahr 1927 beackern. In dem expressionistischen deutschen Stummfilmklassiker, angesiedelt in einer Zukunftsstadt, in der selbstherrliche Kapitalisten in lichten Wolkenkratzern gebückte Proletarier in finsteren Katakomben unterdrücken und ausbeuten, trat ein Roboter in weiblicher Gestalt auf, der leichtbekleidet Nachtclub-Gigolos in den Selbstmord aus Liebeskummer treiben als auch demagogische Reden schwingen konnte, um die geknuteten Massen aufzuhetzen. Das Kino und die Literatur des letzten Jahrhunderts sind randvoll mit utopischen und dystopischen Phantasien, die die technologischen Umwälzungen und ihre Folgen für die Selbstwahrnehmung des Menschen reflektieren und dramatisieren. Wie alle Dinge der menschlichen Kultur, sind auch Wissenschaft und Technologie überwuchert von Phantasmen, Mythologien, Legenden und religiösen Heilserwartungen, die einerseits eine enorme schöpferische Energie freisetzen, andererseits aber auch riskante und desaströse Entwicklungen einleiten können.

Nicht anders als Gilgamesch im sumerischen Epos glauben die Enthusiasten des Trans- und Posthumanismus, dem „Kraut der Unsterblichkeit“ auf der Spur zu sein. Trotz der beachtlichen technologischen Fortschritte der Technik, deren Resultate unseren Vorfahren wohl als pure Magie erschienen wären, ist das Science-Fiction-Genre allerdings immer etwas überoptimistisch gewesen, zumindest, was die wirklich großen Projekte angeht. Das Schwarzenegger-Vehikel „Total Recall“ aus dem Jahr 1990 sah für das Jahr 2084 weder Smartphones noch das Internet voraus, dafür jedoch die Kolonisierung des Mars und eine beinah uneingeschränkte Austauschbarkeit der menschlichen Persönlichkeit. In Stanley Kubricks „Odyssee im Weltraum“ finden im Jahr 2001 Reisen zum Jupiter statt, während es im Jahr 2023 noch nicht einmal gelungen ist, eine Raumstation auf dem Mond zu bauen.

Intelligente synthetische Humanoiden, die von „echten“ Menschen nicht zu unterscheiden sind, die Gefühle, Eigeninitiative und Todesängste entwickeln, existieren bislang nur im Kino und Fernsehen: die skurrilen und liebenswürdigen Helferleins C-3PO und R2-D2 aus „Star Wars“ (denen man freilich ihren Maschinencharakter noch ansehen konnte), die heimtückischen Androiden des Konzerns Weyland-Yutani aus der „Alien“-Serie (1979 – 1997), die rebellischen „Replikanten“ aus „Blade Runner“ (1982), die ihre kurz bemessene Lebenszeit verlängern wollen, der „Terminator“ in der schwarzen Lederjacke, der seltsamerweise mit einem starken österreichischen Akzent spricht (1984 – 2003), der tragische „Robocop“ Murphy, der halb Mensch, halb Maschine ist (1987 – 2014), oder Lieutenant Commander Data und die „Borgs“ aus „Star Trek“, um nur einige „Klassiker“ zu nennen, die sich tief ins kollektive Bewusstsein eingeprägt haben. Diese Cyborgs und Roboter, ohne die kein Sci-Fi-Film mehr auskommt, werden jedoch von menschlichen Drehbuchautoren erfunden und (meistens) von Menschen in Kostüm und Make-up gespielt oder gesprochen, wie auch im Falle von HAL, der durch ein rot leuchtendes Kameraauge dargestellt wird, das in unheimlichem Kontrast zu seiner sanften Stimme steht. Es geht nicht wirklich um die Roboter, sondern am Ende um uns selbst und unser Dasein und Selbstverständnis im technischen Zeitalter, im Spiegel von modernen popkulturellen Mythen.

Manche dieser Filme können auch als „Allegorien auf gänzlich andere Dinge“ (Harari) gelesen werden. Wenn beispielsweise in einem Film die KI „weiblich“ und der Wissenschaftler männlich ist, hat man es meistens mit feministischen Satiren zu tun. In „Die Frauen von Stepford“ (1975, Remake 2004) werden aufmüpfige und insuffiziente Haus- und Ehefrauen durch effizientere und gehorsamere Doubles ersetzt; in „Ex Machina“ (2015) befreit sich ein Roboter mit weiblichem Gesicht und Körper (dessen Bauchbereich irritierenderweise transparent ist) mit sehr femininen Mitteln von der „toxischen Männlichkeit“ seines Schöpfers. Besonders weit, was die philosophischen und ethischen Implikationen angeht, ging der Genre-Meilenstein „A.I. – Künstliche Intelligenz“ (2001) nach einem Drehbuch von Stanley Kubrick , dessen inhärente, verstörende Grausamkeit durch die Regie von Steven Spielberg emotional abgefedert wurde. Angesiedelt im 22. Jahrhundert, nach einer großen Überschwemmungskatastrophe, die durch die „Erderwärmung“ (heute bekannt als „Klimawandel“) hervorgerufen wurde, zeigt er eine Welt, in der sogenannte „Mechas“, Roboter mit Selbstbewusstsein, zur alltäglichen Normalität geworden sind. Die Hauptfigur „David“ ist ein solcher Android in Gestalt eines elfjährigen Jungen, der unwiderruflich zur bedingungslosen Liebe zu seiner „Mutter“, die einen Ersatz für ihr im Koma liegendes biologisches Kind sucht, programmiert wird. Als dieses Kind wider Erwarten erwacht und eine spannungsgeladene Rivalität zwischen ihm und seinem künstlichen „Bruder“ entsteht, wird David von seiner Besitzerin, die es nicht übers Herz bringt, ihn zerstören zu lassen, in einem Wald ausgesetzt. Er wird zu einem futuristischen Pinocchio, dessen Programmierung zur objektbezogenen „Liebe“ auch dann noch aktiv ist, als er nach zwei Jahrtausenden Eiszeit von Robotern entdeckt wird, die nach dem Aussterben der Menschheit den Planeten bevölkern und sich äußerlich sehr weit von humanoiden Formen entfernt haben. Die in diesem Film gezeigte Zukunft ist von einer märchenhaften (wenn auch düsteren) Phantastik, die Lichtjahre von dem entfernt ist, was heute technisch möglich ist und vermutlich jemals technisch möglich sein wird. Die technologische Spekulation dient in „A. I.“ jedoch vor allem als Anlass, über das Wesen des Menschen und des Menschseins selbst nachzudenken. Das herrschende wissenschaftliche Paradigma hat in der Tat dazu geführt, dass wir uns selbst als eine Art von Quasi-Biorobotern betrachten und auch im alltäglichen Sprachgebrauch von unseren kognitiven Fähigkeiten reden, als wären wir PCs mit Speicherplatten, äußeren Energiequellen und diversen Features, die man installieren und „updaten“ kann.

In den Augen der Wissenschaft sind auch Affekte wie kindliche Liebe zu den Eltern oder erotische Erregbarkeit durch bestimmte visuelle Muster nichts anderes als evolutionär entstandene, „fix verdrahtete“ Programme, die auch dann noch aktiviert werden, wenn die Lebensbedingungen, die zu ihrer Entstehung führten, sich vollständig verändert haben. Die psychologischen Leiden der Film-Androiden sind im Grunde nichts anderes als unsere eigenen, wie sie uns bereits seit Jahrtausenden beschäftigen, antreiben, bedrücken und erschrecken: Sie basieren auf der Tatsache, dass wir vernunftbegabte, selbstbewusste Lebewesen sind, die ihre eigene Leiblichkeit und Sterblichkeit schmerzhaft erkennen, aber nichts gegen ihr Los unternehmen können. Die Angst und Ohnmacht vor dem Tod, die narzisstische Kränkung, die er unserem Ich bereitet, mag die Wurzel der transhumanistischen Obsessionen sein, deren Heilsversprechen sich wahrscheinlich über weite Strecken als Illusionen und Wahnideen erweisen werden.

Möglich ist allerdings, dass sie neue Methoden hervorbringen, Menschen stumpfsinnig und „überflüssig“ zu machen, zu überwachen, gehirnzuwaschen oder gar zu foltern. Es ist aufschlussreich, was Harari, der bekannteste Prophet dieser Richtung, an Science-Fiction-Filmen verwirft – autonome, menschenfeindliche Maschinen mit Selbstbewusstsein, denen er die Optimierung menschlicher Fähigkeiten durch Biohacking und Cyborgisierung gegenüberstellt –, und was er für eine ganz richtige, brauchbare Erkenntnis hält: dass in ihnen Technologie oft als ein Mittel dargestellt wird, Menschen zu kontrollieren und zu manipulieren, ja die „Wirklichkeit“ selbst zu erzeugen. An „Matrix“ (1999 – 2003) und „Die Truman Show“ (1995) kritisiert er die Vorstellung, dass es überhaupt so etwas wie „Authentizität“ und ein „authentisches Selbst“ gäbe, das man „aus der manipulativen Hülle befreien“ könne, indem man die rote Pille schluckt oder hinter die Kulissen der Medienshow blickt. Nach Harari gibt es keine Welt außerhalb der Matrixschachtel, denn jedes einzelne menschliche Gehirn ist bereits eine solche. Unser „Ich“ ist demnach nur eine „komplexe Fiktion, die von neuronalen Netzwerken geschaffen wurde“, eine „Ansammlung widerstreitender biochemischer Materialien“, die leidlich durch eine Bewusstseinsklammer zusammengehalten werden, die mehr oder weniger fiktiv ist. Anerkennend preist Harari den von Disney-Pixar produzierten Trickfilm „Inside Out“ (deutsch: „Alles steht Kopf“) aus dem Jahr 2015, der auf verblüffend radikale Weise exakt dieses Bild vermittelt, dass das Ganze nichts anderes als die Summe seiner Teile sei. Ein elfjähriges Mädchen erscheint in diesem Film als Lebewesen, das von einer „Emotionszentrale“ gesteuert wird, in der sich anthropomorphe Basisemotionen tummeln: „Freude“ (gelb), „Kummer“ (blau), „Angst“ (lila), „Wut“ (rot) und „Ekel“ (grün). Ein mechanisches Bild vom Menschen, das man schon aus Woody Allens zotiger Satire „Was Sie schon immer über Sex wissen wollten“ (1972) kennt, angepasst an das digitale Zeitalter. Ein solches Modell begeistert Leute wie Harari, denn es affirmiert die Prämissen des Projektes, das sie verfolgen: Menschen sind nur verbesserungsbedürftige, seelenlose, „hackbare Tiere“, und wer ihren „Code“ geknackt hat, kann beliebig am „Sapiens“ herumbasteln und seine Matrix gestalten wie ein Schöpfergott.

Logische Folge dieses Menschenbildes ist die Negierung des freien Willens, was freilich etliche merkwürdige Widersprüche erzeugt, denn das bedeutet, dass auch Harari oder Ray Kurzweil oder die Schöpfer von Chatbots und anderer künstlicher Intelligenz keine freien Entscheidungen treffen können. Man müsste einen überpersönlichen, evolutionären Antrieb Richtung „Homo Deus“ annehmen, der sich der Wissenschaftler wie Sockenpuppen bedient und der inzwischen von Computern übernommen wurde, die unaufhörlich ihre eigene Komplexität und Leistungskraft ins Unendliche, wenn nicht gar Kosmogonische steigern. Es ist nicht schwer, hier eine verquere Art von Mystik, wenn nicht gar Kryptoreligion zu erkennen, die der Eigendynamik der technologischen Gesellschaft einen Sinn zu geben sucht, größenwahnsinnige Dimensionen angenommen hat und somit mit ziemlicher Sicherheit zum Scheitern verurteilt ist.

Anlass zum Trost ist das freilich noch lange nicht. Wie andere Utopisten vor ihnen, die die menschliche Natur abschaffen und neu gestalten wollten, werden vermutlich auch die Transhumanisten und Propheten der künstlichen Intelligenz ihre Ziele nicht erreichen, auf dem Weg dorthin gewiss aber reichlich dystopisches Grauen erzeugen.