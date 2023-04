Deutsche Energiepolitik Kein staatlicher Zwang für Wärmepumpen

24. April 2023

Wo sie Sinn machen, entscheiden sich die Menschen freiwillig dafür

von Klaus Peter Krause

Der geplante gesetzliche Zwang, alle Öl- und Gasheizungen durch Wärmepumpen zu ersetzen, ist die willkürliche Aussetzung eines Freiheitsrechts und daher abzulehnen. Häuser mit Wärmepumpen zu beheizen, ist technisch möglich und eine ausgereifte Technik, sie kann auch sinnvoll sein. Doch es muss die freie Entscheidung der Haus- und Wohnungseigentümer bleiben, Wärmepumpen zu verwenden. Ein staatlicher Befehl dieser Art verstößt gegen die Grundsätze der sozialen Marktwirtschaft und verletzt ein wesentliches bürgerliches Selbstbestimmungsrecht. Über den Einsatz einer Wärmepumpe in Haus, Wohnung und Betrieb hat allein der Bürger selbst zu entscheiden. Wo Wärmepumpen Sinn machen, entscheiden sich die Menschen freiwillig dafür, zumal wenn der Staat mit verwerflicher Subventionierung nachhilft. Das zeigen schon die Produktionszahlen: 2016 wurden in Deutschland rund 66.500 Heizungswärmepumpen verkauft, 2022 waren es bereits 226.000 (Bundesverband Wärmepumpen e.V.).

Die wirklichen Kosten stecken ganz woanders

Eine Wärmepumpen-Heizanlage hat hohe Anschaffungskosten. Aber die wirklichen Kosten, die mit einer solchen Anlage ebenfalls verbunden sind, stecken ganz woanders. Denn Heizen mittels Wärmepumpe verlangt zweierlei:

Erstens muss das Haus eine sehr gute Dämmung haben. Denn nur ein gut isoliertes Haus kann mit Niedertemperaturwärme (gleich niedrige Heizwasservorlauftemperatur) beheizt werden.

Zweitens sollte das Haus über eine Fußbodenheizung oder eine große Wandheizung verfügen, damit das Heizwasser große Teile des Gebäudes schnell genug aufwärmen kann. Große Heizflächen sind erforderlich, weil die Wärmepumpe keine hohen Vorlauftemperaturen erreichen kann beziehungsweise dann sehr unwirtschaftlich arbeiten würde

Sind diese beiden Voraussetzungen nicht erfüllt, dann ist, bevor eine Wärmepumpe überhaupt infrage kommen kann, eine energetische Sanierung des Hauses notwendig. Denn eine Wärmepumpe in einem schlecht gedämmten Haus zu installieren, würde dazu führen, dass sie extrem ineffizient arbeitete und für den Betreiber im Vergleich zu seiner bisherigen Heizung zu teuer wäre.

In mehr als 70 Prozent der Fälle kommt eine Wärmepumpe nicht infrage, weil der bauliche Zustand der Gebäude dafür nicht geeignet ist – meist deswegen, weil das Haus zu wenig gedämmt und es noch die alten Heizkörper statt Fußboden- oder Wandheizungen hat.

Hier sind also die wirklichen Kosten versteckt: Immobilienbesitzer können locker hohe fünfstellige Beträge für die Gebäudesanierung ausgeben – und am Ende immer noch keine Wärmepumpe haben. Und diese allein kann über 20.000 Euro kosten. Hinzu kommen dann noch die Installationskosten, die ebenfalls nicht zu unterschätzen sind. Schon deswegen darf es nur freiwillig und kein staatlicher Zwang sein.

Der Preis für eine Luftwärmepumpe – sie ist das verbreitetste Modell – lag Mitte 2022 zwischen 8.000 und 15.000 Euro. Doch dass sie wegen steigender Herstellungskosten tendenziell noch teurer werden, zeichnet sich bereits ab. Eine neue Gasbrennwertheizung gibt es je nach Gebäudegröße auch schon für weniger als 5.000 Euro, wobei aber auch hier Preissteigerungen möglich sind.

Subventionierung der Kosten ist reine Augenwischerei

Wenn der Staat die hohen Kosten subventioniert, muss der Haus- oder Wohnungsbesitzer sie indirekt als Steuerzahler trotzdem tragen. Warum? Auch der Staat kann jeden Euro nur einmal ausgeben. Wenn er Hausdämmung und Wärmepumpe subventioniert, dann fehlt ihm dieses Geld, um andere Aufgaben zu finanzieren, die womöglich sogar weit wichtiger sind. Ein solcher Verzicht belastet die Bürger ebenfalls. Will der Staat den Bürgern und sich selbst diesen Verzicht nicht zumuten, hebt er bestehende Steuern an oder erfindet eine neue, und der Bürger bekommt damit eine Zusatzbelastung aufs Auge gedrückt. Daher ist die Subventionierung von Dämmung und Wärmepumpe reine Augenwischerei. Und selbst dann, wenn es der Staat hinbekommt, dass die Subventionsempfänger nicht zu denen gehören, die die Subvention als Steuerzahler zu finanzieren haben, belastet es gleichwohl die Leistungskraft der deutschen Volkswirtschaft.

Verschleiern der wahren Kosten, Fehllenkung knapper Mittel, Umverteilung von unten nach oben

Subventionierung verschleiert die wahren Kosten, führt durch den künstlichen Anreiz zur Fehllenkung knapper Mittel und untergräbt auf diese Weise die volle Wirksamkeit der sozialen Marktwirtschaft. Wer beispielsweise eine Ölheizung durch eine Wärmepumpe ersetzt, bekommt 35 Prozent der Kosten als staatlichen Zuschuss (Stand August 2022). Damit bezahlt derjenige, der kein Haus hat, demjenigen die Heizungsanlage mit, der ein Haus besitzt. Das ist Umverteilung von unten nach oben

Der oft fehlende Platzbedarf

Die Wärmepumpe ist nicht für jedes Gebäude geeignet. Sie braucht einen Platz außerhalb des Hauses, das sie beheizen soll. Denn entweder ist ins Erdreich eine Sonde einzuführen oder neben dem Haus eine Anlage aufzustellen. Dieser Platz ist bei Weitem nicht überall vorhanden. Besonders in dichtbebauten Altstädten oder Wohnsilos ist das ein Problem. Daher ist es völlig realitätsfern, Wärmepumpen überall erzwingen zu wollen, also Öl- und Gasheizungen überall zu verbieten. Darüber hinaus ist es eine totalitäre Anmaßung autoritärer, ideologisch verblendeter Politiker.

Wärmepumpen entwickeln Geräusche und können zu Konflikten mit Nachbarn führen.

Für kalte Sommer sind Wärmepumpen besser geeignet als für kalte Winter. Die üblichen Luftwärmepumpen arbeiten – physikalisch bedingt – umso ineffizienter, je kälter die Außenluft ist. Denn grundsätzlich gilt: Wärmepumpen in unseren Breiten sind umso wirksamer, je weniger sie benötigt werden und umgekehrt: umso unwirksamer, je mehr sie benötigt werden.

In eisigen Wintern ist die Wärmepumpe keine Wunderwaffe mehr. Dann wird sie zu einer reinen Elektroheizung, die Unmengen Strom verbraucht. Das kann zusammen mit den anderen zusätzlich herbeipolitisierten und herbeisubventionierten Stromverbrauchern wie Elektroautos zu Mangellagen in der Versorgung mit elektrischer Energie führen. Auch so wird der politische Wahn, fossile Energierohstoffe aus der Stromversorgung zu verbannen, zur Illusion.

Die Wärmepumpe braucht Strom

Ob sich der Einbau einer Wärmepumpe finanziell lohnt, hängt maßgeblich davon ab, wie groß der Abstand zwischen Gas- und Strompreis ist. Die Wärmepumpe braucht Strom, und zwar für ihren Verdichter. Je teurer der Strom im Vergleich zu Gas, umso nachteiliger ist die Wärmepumpe gegenüber einer Brennwert-Gasheizung – und umgekehrt. Wärmepumpen sind Stromheizungen. Ein Selbstläufer sind diese Stromheizungen nicht. Im ersten Halbjahr 2022 sind in Deutschland (laut Branchenverband BDH) 463.000 neue Heizungen eingebaut worden. 96.000 davon waren Wärmepumpen. Aber die mit Abstand meisten Geräte (299.500) waren Gasbrennwertheizungen – daher die Subventionierung der Wärmepumpen und das staatliche Verbot für das Heizen mit Öl und Gas.

2030 sollen in Deutschland sechs Millionen Wärmepumpen laufen. So will es Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Das wären 4,7 Millionen mehr als 2022. Mit Gas und Öl werden in Deutschland derzeit noch drei Viertel des Wohnungsbestands beheizt.

Wie funktioniert eigentlich eine Wärmepumpe?

Die Wärmepumpe benutzt die Erdwärme, Wärme aus Wasser oder die Umgebungswärme, um die Wohnung oder das Haus zu heizen. Die Wärme wird dabei entweder der Außenluft, der Erde oder dem Grundwasser entzogen. Damit die Wärmepumpe die Umweltwärme entziehen kann, braucht es ein Kältemittel. Das Kältemittel ist meistens eine synthetische Flüssigkeit, die schon bei niedrigen Temperaturen gasförmig wird. Die Umwelt ist somit in der Lage, auch bei niedrigen Temperaturen das Kältemittel so sehr aufzuwärmen, dass es verdampft.

Dieser Dampf wird dann zu einem Verdichter weitergeleitet, womit sich der Dampf weiter erwärmt. Der Verdichter ist das, was bei einer Wärmepumpe Strom verbraucht. Mit diesem Strom kann bei effizienten Wärmepumpen etwa die vier- bis fünffache Menge an Wärme gewonnen werden. Der verdichtete Kältemitteldampf wird daraufhin zu einem Verflüssiger weitergeleitet. Dort wird das Wasser, das weiter in die Heizungen oder in den Warmwasserspeicher fließen soll, von dem heißen Kältemittel aufgewärmt. Im Verflüssiger wird das Kältemittel aber auch wieder in seine flüssige Form gebracht. Danach schließt sich der Kreislauf, und das Kältemittel fließt wieder zurück zum Anfang, wo es erneut Umweltwärme entziehen kann. Wärmepumpen kehren das Kühlschrankverfahren um.

Die verschiedenen Wärmepumpen-Arten funktionieren alle nach demselben Prinzip. Sie unterscheiden sich aber zum Teil erheblich darin, wie sie eingebaut werden: Die Erdwärmepumpe braucht zum Beispiel eine Sonde, die ziemlich tief (20 bis 40 Meter) ins Erdreich ragt. Ob mehrere und tiefere Bohrungen erforderlich sind, hängt von den geologischen Bedingungen ab. Aber aus Kostengründen lohnt sich das nicht mehr. Diese Bohrungen können auch versiegen, wodurch sich die Leistung der Anlage entsprechend reduziert.

Dieser Artikel erschien zuerst auf dem Blog des Autors.