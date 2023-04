Liberaler Einwurf Aufs Land?

23. April 2023

Vor allem aber bitte: auf eigene Kosten!

von Sascha Tamm

Artikel aus ef 232, Mai 2023.

Entwicklungen auf Märkten veranlassen Politiker oft, Hinweise zu geben, wie Menschen damit umgehen sollen. Sie sollen kalt und kurz duschen, weniger heizen, nicht zu billige Lebensmittel kaufen und vieles mehr. Die steigenden Mieten in vielen Städten haben auch zu solchen Hinweisen geführt: Es sollten doch mehr Menschen aufs Land ziehen, durch die Digitalisierung sei das ja auch viel leichter möglich, immer mehr Menschen könnten von zu Hause arbeiten.

An dieser Stelle ignoriere ich ausnahmsweise, dass das im Verhältnis zur Nachfrage sehr geringe Angebot an Wohnungen in Städten ganz überwiegend auf politische Entscheidungen zurückgeht, die Investitionen unattraktiv und an vielen Orten sogar unmöglich machen. Und eigentlich klingt das doch schön und idyllisch: auf dem Land und in der Natur leben. Doch die Sache hat, wie so vieles, was Politiker auf Kosten der Wähler vorschlagen, mehrere Haken. So können nur manche Tätigkeiten von zu Hause erledigt werden, andere nicht. Die Arbeit in der Pflege, in Handel und Gastronomie, in Transport, Bauwesen und vielen anderen Bereichen lässt sich nicht von zu Hause erledigen. Also: Diejenigen, die dort arbeiten, müssten dann viel weiter pendeln. Städte sind außerdem Orte der Innovation, des Konfliktes, der Kultur – schon immer in der Geschichte. Eine Entstädterung ist damit ein großer Verlust an Potenzial, an Wahlmöglichkeiten. Doch vielleicht denke ich da zu altmodisch – vielleicht kann Dynamik auch vor Bildschirmen in Zoom-Konferenzen entstehen, und alle Dienstleistungen, die heute noch die Anwesenheit von Menschen erfordern, lassen sich durch Roboter-Pflegerinnen, Roboter-Polizisten und Roboter-Barkeeper erledigen.

Das Kernproblem lässt sich jedoch auf gar keinen Fall technisch lösen: Für den Umzug aufs Land, so er denn stattfindet, müssen auch viele, die nicht selbst umziehen, bezahlen. Diejenigen die ihren Wohnsitz verlagern, haben in einem Staat, der viele Dienstleistungen für die Nutzer kostenlos anbietet, Anspruch auf immer mehr Dinge: Infrastruktur, Schulen, Ärzte in der Nähe der Wohnorte und vieles mehr. Da passiert etwas, das immer gern den Raubtierkapitalisten vorgeworfen wird: Die Kosten werden vergesellschaftet, der Nutzen (Ruhe, frische Landluft, geringere Immobilienpreise) ist hingegen privat. Man kann dagegenhalten, dass auch in den Städten vieles vom Staat getragen werde – und das stimmt. Doch sicher kommen viele Infrastrukturen einer Stadt mehr Menschen mehr zugute. Wie dem auch sei – jeder, der möchte, soll aufs Land ziehen. Problematisch wird es dann, wenn Politiker dafür Propaganda machen und dann auf jene, die in der Stadt bleiben, die Kosten überwälzen. Hier kann nur ein freier Preismechanismus für möglichst viele Güter, die heute staatlich zugesichert werden, helfen.

