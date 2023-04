21. April 2023

Wieviel von Orwells Roman ist bereits Realität?

Zukunft verweist. Zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung zwischen Ost und West der Bundesrepublik erklärte uns der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Jahr 2021, unter dem völlig unkritischen Beifall der deutschen Medienlandschaft und aller sogenannten etablierten Parteien, „dass wir heute im besten Deutschland, das es jemals gegeben hat“, leben. Wunderbare Welt, möchte man da doch meinen. Ein Autorenteam, das dieser Aussage nicht vorbehaltlos zustimmen mochte, wollte der Sache auf den Grund gehen. Schon vor der bewegenden Rede unseres Staatsoberhauptes merkten nicht nur diese Autoren, dass das wohl eher Wunschdenken der nicht sonderlich volksnahen politischen Eliten ist. Um einen objektiven Vergleich ziehen zu können, verwendete das Team George Orwells weltbekannten und dieser Tage oft zitierten Bestseller „1984“. Was zunächst völlig abwegig, geradezu verrückt klingt, wurde bald zur traurigen Gewissheit. Die deutliche Antwort auf die Frage, inwieweit das dystopische Werk bereits heute zur bitteren Wirklichkeit geworden ist, schockierte selbst die vier Autoren. Einer der Autoren war der 2022 verstorbene Enno Samp, der Verleger und Übersetzer der deutschen Ausgabe der Tuttle-Zwillinge, die wie keine andere Buchreihe Freiheit und Markt kindgerecht präsentieren. Die anderen Mitstreiter bleiben hinter dem Pseudonym Georg Odergut verborgen. In kurzen Kapiteln werden die orwellschen Zustände in „1984“ mit den heutigen Situationen verglichen. Themen wie zum Beispiel Zensur, Sexualität, Medien, Planwirtschaft und Sozialismus zeigen deutlich auf, wo wir uns heute schon befinden. Das vorliegende Buch „1984 – Wir wurden gewarnt“ darf durchaus als Augenöffner für die immer noch mediengläubige breite Masse gesehen und gelesen werden. Auch als Nachschlagewerk eignet sich die Publikation bestens, da sie sehr sinnvoll chronologisch geordnet ist. Die einfache und klare Sprache macht das Buch für jeden lesbar. Eine klare Leseempfehlung!

