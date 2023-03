Dachthekenduett live in Oldenburg Besuch beim libertären Barbier

12. März 2023

Der 12. Dezember 2022 – ein Tag fast wie jeder andere

von Mathias Bothe

Artikel aus ef 230, März 2023.

Der 12. Dezember 2022 ist ein Tag wie jeder andere. In Oldenburg wechselt das Wetter mal wieder von diesig hin zum bekannten Schmuddelwetter – im Laufe des Vormittages wird Besserung erwartet. Ab 8.30 Uhr bereiten sich die Friseurin Christine W. und Ihr Mann Björn und Team auf die ersten Kunden vor. Noch deutet nichts auf ein Ereignis hin, das es so noch nie gegeben hat.

Die Barbierstube (mehr als ein Friseursalon) ist auf eine Art und Weise eingerichtet, die ihresgleichen sucht. Es scheint, als sei die Zeit stehengeblieben. Die Friseurstühle wurden weltweit eingekauft oder ersteigert. Die alten, voll restaurierten Stühle dienten früher Kunden aus Indien, aus Südamerika und natürlich auch aus den USA. Die saloonartige Ausstattung des Geschäfts lässt Atmosphäre aus Westernfilmen lebendig werden. Handwerkskunst ist hier kein Fremdwort und wird aus Überzeugung angeboten. Der Chef des Hauses, Björn, greift gerne zum Rasiermesser und schert und stutzt Bärte. Bekannt wurde Björn als „Friseur von Enno Samp“, unserem leider viel zu früh verstorbenen Freund. Dass Björn und seine Frau selbstverständlich nur Pomade aus eigener Herstellung verwenden, erklärt sich von selbst. In ihrer Hexenküche wurde schon so manche herausragend riechende Pomade erfunden. Ergänzt wird die Produktpalette durch Rasierwasser und andere Pflegeutensilien – ebenfalls aus eigener Herstellung. Hier wird das Handwerk zur Kunst erhoben. Selbstgemalte Bilder von Chefin Chrissi dürfen nicht fehlen.

Die Barbierstube ist aber weit mehr als ein reiner Dienstleistungsbetrieb; Björn und Chrissi besinnen sich auf die jahrtausendealte Tradition des Gewerbes. Schon die alten Ägypter berichteten von diesem Handwerk – wahrscheinlich ist es wesentlich älter. Bekannt sind die Geschichten, die es nur beim Barbier, beim Friseur gibt und gab. Hier wurden seit jeher Neuigkeiten ausgetauscht – selbstverständlich auch Klatsch und Tratsch verbreitet. Es war stets ein Ort, wo Meinungen (meistens) frei geäußert werden konnten. Geredet wurde über Politik, Fußballereignisse wurden analysiert. Die Gesprächsfelder kennen und kannten keine Grenzen. Wollte man auf dem neuesten Stand sein, wurde die kleine Nachrichtenzentrale mit der scharfen Klinge um die Ecke besucht. Hartnäckig halten sich die Geschichten, dass schon ganze Revolutionen dort entstanden seien. Ging die Frau zum Friseur – war dem Mann der Barbier vorbestimmt. Diese Unterscheidung findet sich heute hier und da immer noch, im Allgemeinen findet eine Differenzierung aber nicht mehr statt.

Christiane Wünsch und ihr Mann Björn unterteilen selbstverständlich nicht. Die Kundinnen und Kunden kommen aus allen gesellschaftlichen Schichten. Neben Managern und Selbständigen sitzen hier Arbeiter, Angestellte, Arbeitslose, Studenten und Menschen, die nicht unbedingt in der Mitte der Gesellschaft stehen. Alle pflegen einen angenehmen Umgang miteinander, keiner schaut auf den anderen herab oder ist der Meinung, im Besitz der allumfassenden Wahrheit zu sein. Um diesen Zustand zu erreichen, bedurfte es keiner Gendersprache und keiner Diskriminierungsbeauftragten. Dritte Toiletten für ein nicht vorhandenes Geschlecht sucht man in Björns und Chrissies Salon natürlich ebenso vergebens.

Ihre Barbierstube ist ein Ort der Freiheit. Hier darf jeder so sein, wie er möchte. Die freie Meinungsäußerung gehört selbstverständlich dazu. Parolen und plattes Stammtischgerede finden sich hier dennoch nicht. Gespräche, die in philosophische Bereiche vordringen, sind hingegen an der Tagesordnung. So bleibt der eine oder andere Kunde auch gerne einmal auf einen Kaffee danach – um die neu gewonnenen Gedanken weiter wirken zu lassen. Zu späterer Stunde wird auch gerne einmal ein gutes Flaschenbier gereicht. Besonders in den staatlich verordneten Corona-Zeiten der letzten Jahre war die Barbierstube ein Ort des persönlichen Austausches. Zwar mussten die Gäste aufgrund der gesetzlichen Vorgaben auch hier eigentlich mit Masken sitzen, doch konnte zum Beispiel beim Einnehmen von Snacks durchgeatmet werden ... Für viele Menschen waren es diese Orte, die es ermöglichten, den ganzen Wahnsinn überhaupt durchzustehen und ihm nicht noch selbst zu verfallen.

Szenenwechsel

Kurz nach 11.00 Uhr betritt der Herausgeber von eigentümlich frei, André F. Lichtschlag, den Laden.

Björn und sein Team sind noch mit den letzten Kunden für diesen Tag beschäftigt. Der erste Kaffee wird natürlich gereicht mit der freundlichen Bitte, sich doch etwas umzuschauen. Für die Ehrengäste an diesem Tage steht im Backstage-Bereich schon eine kleine Zwischenmahlzeit bereit. Die Fahrt nach Oldenburg war schließlich anstrengend. Nach Speis und Trank bittet Björn zur gewünschten Behandlung. Etwas skeptisch nimmt André Lichtschlag auf dem indischen Altertümchen Platz. Die Prozedur dauert gute 30 Minuten. Im Anschluss zeigt sich Lichtschlag bestens gelaunt und sieht um Wochen jünger aus.

In der Zwischenzeit sind auch Martin Moczarski und seine Frau eingetroffen. Nach einer kleinen Stärkung mit Mettbrötchen wird auch der Martin frisiert. Björn stutzt und schert den Bart bis zur Perfektion, und auch die Haare bekommen ein Update. Bei libertären Gesprächen vergeht die Zeit wie im Fluge. Moczarski steigt vergnügt aus dem Stuhl, bereit für die bevorstehende Aufgabe.

Bis es so weit ist, wird zunächst gegessen. Beim Chinesen nebenan ist für die Ehrengäste reserviert. Der Veranstalter vom Hayek-Club Oldenburg hat weitere Ehrengäste zum Mittagessen eingeladen. Neben dem Kolumnisten und Musiker Michael Werner (bekannt auch als „die Stahlfeder“) sind noch Aktivistin Uta Ogilvie und Wolfgang Roschka vom Hayek-Club Erfurt mit von der Partie. Beim Essen werden für die bevorstehende Veranstaltung letzte Kleinigkeiten besprochen.

Zum ersten Mal in der Geschichte seit Bestehen des ef-Dachthekenduetts wird dieses live vor Publikum eingespielt. Die Gäste für dieses Event kommen aus ganz Deutschland angereist.

Die Idee für dieses Format wurde noch von Enno Samp, zusammen mit dem Autor dieser Zeilen, erdacht und entwickelt. Nach dem Tod von Enno war schnell klar, dass diese Idee trotzdem umgesetzt werden sollte. Mit Chrissis Barbierstube wurde die perfekt passende Location für das Format gefunden. André Lichtschlag und Martin Moczarski waren von der Idee begeistert, und nun war es endlich soweit.

Die Barbierstube als Aufnahmeort für das aktuelle Dachthekenduett

André und Martin nahmen in den Friseurstühlen Platz und fühlten sich sichtlich wohl. Statt harter Sitzhocker an der Dachtheke konnte man sich es nun endlich einmal bequem machen. Es entwickelte sich der typische Talk der beiden, diesmal jedoch mit Publikum. Fragen waren ausdrücklich erwünscht, außerdem wurden die beiden Hauptakteure diesmal von drei Damen angesagt. Nathalie Bothe, Katina Papadopoulou und Uta Ogilvie ließen es sich nicht nehmen, im besten Ansagestil das Event zu präsentieren. Was waren das noch für Zeiten, als im deutschen Fernsehen Sendungen von Sprecherinnen und Sprechern angesagt wurden! Schöne Erinnerungen, die an diesem Tag vor entsprechender Kulisse wieder lebendig wurden.

Nach Beendigung der Dreharbeiten waren alle Beteiligten eingeladen, an der Weihnachtsfeier des Hayek-Clubs Oldenburg und der Atlas-Initiative Sektion Nordwest teilzunehmen. Fast 70 Personen feierten bis in die frühen Morgenstunden. Eine Wiederholung für Ende 2023 ist garantiert. Kein Tag wie jeder andere.

Information

