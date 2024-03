Alles wird gut Brüsseler Allerlei

17. März 2024

Beitrag zum libertären Literaturpreis 2023, Platz fünf

von Mathias Bothe

Ein langer Arbeitstag neigt sich dem Ende zu. Es ist schon 22.30 Uhr – der erste Sicherheitsbeamte hat bereits seine Runde gemacht. Meine Arbeitskollegen haben das Büro seit Stunden verlassen. Mehrere Partys stehen heute wieder an, wie eigentlich jeden Tag in diesem verdammten Moloch in Brüssel. Feiern bis zum sprichwörtlichen …