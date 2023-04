Make love not law Spannende, aufregende, umwälzende Zeiten

21. April 2023

Betrachtungen im Orkan des surrealen Wahnsinns

von Carlos A. Gebauer

Redet man mit Menschen, deren Aufmerksamkeit nicht wesentlich darauf gerichtet ist, aktuelle politische und gesellschaftliche Entwicklungen zu beobachten, stellt man derzeit regelhaft eines fest: Sie haben zwar ein diffuses Gefühl, dass Dinge sich ändern. Ihnen ist aber nicht ansatzweise klar, welch radikalen Kräfte gegenwärtig an unseren Leben zerren.

Ich selbst wundere mich, mit welch stoischen Geduld man in Deutschland dabei zusieht, dass der Verbrennungsmotor in weniger als zwölf Jahren sprichwörtlich aus dem Verkehr gezogen werden soll. War dieses Land nicht einmal welches, in dem der Otto- und der Dieselmotor erfunden wurden? Galt Deutschland nicht als „Autofahrernation“ und war nicht das Auto immer „des Deutschen liebstes Kind“? Sangen nicht Gewerkschaftsvertreter jahrzehntelang das Lied vom Auto als desjenigen Produktes, das jeden siebten Arbeitsplatz in Deutschland garantierte?

Doch irgendwo ist nicht nur über die Köpfe der normalen Menschen entschieden worden, ihnen ihre Autos wegzunehmen und diese durch eine noch immer nicht ansatzweise ausgereifte elektrische Variante zu ersetzen. Irgendwo ist nun auch befunden worden, dass unsere Mitmenschen keine Öl-Heizung und keine Gasheizung mehr besitzen sollen. Im Vergleich zu dem Verbot der Eckkneipe mit Raucherabteilung und im Vergleich zur Wegnahme des leistungsfähigen Staubsaugers vor einigen Jahren ist das schon eine massive Steigerung der Eingriffsintensität in unser Leben.

Beharrlich hält sich das Gerücht, jeder Mensch werde schon bald nur noch über ein begrenztes Kontingent an Kohlendioxidemissionen verfügen dürfen. Der Staat und seine Public-Private-Partnership-Agenturen regieren immer heftiger in die Lebensführung und Lebensgestaltung des Einzelnen hinein. Aus Schweden erreicht uns die Nachricht, man werde schon bald überall eine Kreditkarte ausgeben können, die nicht nur der Bezahlung dient, sondern zugleich die ökologische Belastung des Konsums erfasst, um ihren Inhaber entsprechend zu bändigen.

Fragt man Otto Normalverbraucher und Ottilie Gewöhnlichkonsumentin, lautet die Antwort auf die Frage „Was sind CBDCs?“ noch immer „Was, bitte?“. Ein Ende des Bargeldes hat diese Kreise noch nicht ansatzweise als greifbare Möglichkeit erreicht. Sie ahnen nicht, welche Welten auf sie zurollen, sie haben nicht ansatzweise eine Vorstellung davon, wie sie demnächst an die Kette der Zentralbanken genommen werden sollen.

Der deutsche Bundesgesundheitsminister äußerte Internetmeldungen zufolge im Rahmen der „Corona-Pandemie“, man wisse aus den Bewegungsdaten von Autos und Mobilfunktelefonen, dass sich Bürger ungeachtet aller Lockdowns und Kontaktbeschränkungen gleichwohl emsig privat getroffen hätten. Für sensible Leser sind solche Perlen der Publizistik natürlich immer wieder ein Truman-Moment: Ebenso wie Truman Burbank in der „Truman Show“ 1998 mit seinem Segelboot gegen die Meereskulissenwand seiner Scheinwelt krachte, wirft das Diktum des Ministers die bittere Frage auf: Wenn man die Handydaten der Bevölkerung so dezidiert beobachtet, warum macht es dann eigentlich noch Probleme, zu sagen, wie viele Menschen sich im Tiergarten zu einer Demonstration versammelten?

Seit dem 1. Januar 2021 wird kein Auto in der Europäischen Union mehr zugelassen, das nicht eine Vielzahl von Daten in Echtzeit an irgendwelche Zentralen sendete. „Ihr Auto weiß mehr über Sie als Ihre Ehefrau“, hörte ich einen Experten schmunzeln. Offenbar wissen die Bordcomputer damit aber auch schon mehr als der Durchschnittsbürger über unsere Entwicklungen im Allgemeinen. Das totalüberwachte Individuum macht keinen Schritt, der nicht entweder zuvor erlaubt oder anschließend mindestens registriert worden wäre. Wo früher ein Platz der Ruhe und des Vertrauens war – im Besprechungszimmer des eigenen Arztes – stehen heute Supercomputer mit direktem Anschluss an das weltweite Netz. Im Namen der Volksgesundheit wird das Intimste und Privateste gleich online durch die Netze gejagt, um hier und dort und dort und dort ausgewertet werden zu können. Die Telematik-Infrastruktur ist zwar dem Vernehmen nach noch immer nicht ansatzweise sicher gegen Hacker und Verbrecher aller Art. Aber wir verpflichten gleichwohl schon alle zur Beteiligung. Der gute Zweck heiligt die Mittel.

Unterdessen werden in den Innenstädten Straßen gesperrt und Wege vernichtet, Parkhäuser geschlossen und Fußgängerparadiese gebaut, die niemand ob ihres Gigantismus betreten mag. Der freie Wille des Einzelnen und seine Fähigkeit, mit Mitmenschen einvernehmlich und friedlich sein Leben zu gestalten, werden an allen Stellen ausgereutet. Der nachwachsenden Generation werden die Orthographie, das Kopfrechnen, die Schreibschrift, eine geordnete Grammatik, ja sogar die eigene Geschlechteridentität genommen oder wenigstens streitig gemacht. Schlägereien im Schwimmbad werden nicht mehr um schöne Mädchen oder attraktive Jungen ausgetragen, sondern wegen des Klimawandels. War der Pokémon-Hype am Ende nur eine verhaltenspsychologische Generalprobe für den Virus-Hype der Corona-Affäre? Ich weigere mich noch immer, das zu glauben. Aber wer die Presse des Auslandes zur Kenntnis nimmt und sein Weltbild nicht im „Spiegel“ der Tagesschau entstehen lässt, der muss ins Grübeln kommen.

Betrachtet man den internationalen Umbau des Globus aus der Pax Americana in eine multipolare Welt und blickt man dabei auf den kollabierenden US-Dollar, hält man die Schuldenmassen der Staaten unter Beobachtung und interessiert man sich für den Umfang von Derivaten, die von den systemrelevanten Banken gehalten werden, dann kommt man auf den Gedanken, dass es gut wäre, sehr demütige und gleichzeitig kluge Piloten in den Cockpits der Regierungen sitzen zu haben. Dort aber dominiert derzeit eher der Typus eines Vertreters, der seine sämtlichen Ausbildungen abbrach, um die Welt zur retten, und der – scheitert er – sein weiteres persönliches Heil in den Dschungelcamps der darbenden Fernsehsender sucht.

Mich fasziniert, wie eingangs gesagt, der Gleichmut, mit dem meine Mitbürger diesen Entwicklungen ungerührt ihren Lauf lassen. Aber mich fasziniert noch mehr der ungerührte Glaube, es werde alles schon seine Richtigkeit haben und in ordentliche Bahnen zurückfinden. In den Sendern der öffentlich-rechtlichen Stationen haben Ideologen die Macht ergriffen und gefallen sich darin, dem Volk ihre Haltung aufzunötigen. Gestalten, die meine Mutter nur als „Flegel“ oder „Schlot“ bezeichnet hätte, erfrechen sich, anderen erklären zu wollen, wie sie richtig zu leben haben. Und was völlig verloren scheint, ist die Fähigkeit, einander wertschätzend zu begegnen, sich einer freundlichen Sprache zu bedienen, den anderen so zu respektieren, wie er ist. Je mehr der beanspruchte Respekt vor Minderheiten als Monstranz vorangetragen wird, desto weniger Respekt wird den Mehrheiten entgegengebracht. Und wehe, irgendwer hat eine eigene Meinung, dann wird er gleich als Unperson verunglimpft. Denn in der hochdiversen Gesellschaft muss es einen unverbrüchlichen Zusammenhalt des Wir geben – und der heißt: Nur eine Meinung ist richtig. Nur eine Ansicht ist zutreffend. Nur eine Haltung ist zulässig. Im Namen der Demokratie und der Republik wird der Souverän demontiert.

Spannende Zeiten. Aufregende Zeiten. Umwälzende Zeiten. Auf der Zielgerade werden sprechunfähige, schreibunkundige und des Zuhörens entwöhnte Akteure mit künstlich intelligenten Computern um die Wette laufen. Aber weil niemand die Rechner dann noch programmieren kann, werden auch sie schon bald nicht mehr helfen können. Der ursprüngliche Ikarus flog so hoch, dass die Sonne das Wachs zwischen seinen Flügen schmolz und ihn zu Boden zwang. Der gegenwärtige Ikarus ist so übermütig und ungelenk, dass er bald über seine eigenen Füße stolpern wird. Wahrscheinlich schon auf dem Rückweg von der Abschaltung der letzten Krenkraftwerke.

