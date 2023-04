ef 232 Editorial

17. April 2023

Künstliche Hyperintelligenz

von André F. Lichtschlag

Artikel aus ef 232, Mai 2023.

Hannes Wader, die ehrliche Haut unter den linken Doppelzüngigen, sang schon 1972 mit einer eindringlichen Wiederholungsschleife davon, „dass nichts bleibt, dass nichts bleibt, wie es war“. Oft musste ich in den letzten Jahren an diese Zeile denken, als mehr und mehr klar wurde, dass die guten Zeiten dieses Landes hinter uns liegen und Westeuropa, insbesondere aber Deutschland, den Weg Südamerikas gehen und langsam – womöglich aber am Ende auch schnell – dahinsiechen wird. Roland Baader sprach vom schleichenden Sozialismus, der inzwischen längst wieder zu galoppieren begonnen hat.

Vor wenigen Wochen bin ich erstmals bewusst mit künstlicher Intelligenz (KI, englisch: artificial intelligence; AI) in Berührung gekommen (siehe Artikel auf Seite 14). Wieder begann Hannes Wader in meinem Kopf zu singen, „dass nichts bleibt, dass nichts bleibt, wie es war“. Aber das ist vermutlich untertrieben.

Schlagartig wurde mir bewusst, dass schon heute die KI Gedichte schreiben, Lieder texten und komponieren und Bilder malen und „fotografieren“ kann – einfach nur, weil man sie mit ein paar willkürlichen Vorgaben dazu auffordert. Und das Beste und zunächst Unbegreiflichste daran: Die KI wiederholt sich nicht. Das nächste Gedicht, ein neues Lied, vier andere Bilder werden bei der zweiten gleichen Aufforderung erstellt, ganz so, wie es der KI „neu in den Sinn kommt“. Noch ist nicht alles perfekt in den hier nur drei beschriebenen Arbeitsfeldern. Zum Beispiel hat die Bilderstellung – etwa mittels Midjourney oder lexica.art – noch deutliche Defizite im Bereich der menschlichen Hände, die oft sechs Finger haben. Aber schon gibt es Zusatzprogramme – ebenfalls KI-gesteuert –, die im vorliegenden Bild die fehlerhafte Hand wie durch ein Wunder korrigiert.

Geben Sie, verehrte Leser, einmal der KI den Auftrag, ein Bild im Stile Ihres Lieblingsmalers zu erstellen. Verblüffend war zumindest für mich, dass die nun neu „gemalten“ Bilder mir noch besser gefallen als alles, was der echte Maler vorher produziert hat. Ja, sie sind einfach schöner! Die ersten fertigen KI-Systeme, die in den letzten Wochen publik gemacht worden sind, haben die Welt bereits jetzt erschüttert. Doch das sind nur die Anfänge. Wer sich einmal mit dem beschäftigt, was nun greifbar ist, der weiß: Es ist nur noch ein kleiner Schritt, bis die KI komplizierteste Facharzt-Diagnosen besser erstellen kann als jeder renommierte Professor, bis sie auch chirurgische Eingriffe weitaus präziser ausführen kann als jeder Spezialist – um mal zwei Beispiele aus der Medizin zu bemühen. Schon jetzt ist es technisch möglich, Filme mit Marilyn Monroe und Humphrey Bogart in den Hauptrollen neu zu verfilmen. Aber es sind allenfalls noch zwei kleine Schritte, bis die KI das alles selbst macht, nachdem man ihr nur sagt, sie möge in einem Mix der Stile von Jean-Marc Vallée und Paolo Sorrentino einen fesselnd spannenden Thriller mit Bogart und Monroe erstellen, Länge 120 Minuten, Filmmusik im Stile von Ennio Morricone. Die KI wird das tun – ohne menschliche Drehbuchautoren, Kameraleute, Regisseure, Schauspieler, Musiker, Requisiteure, ja ohne ein einziges menschliches Zutun. Und wir werden begeistert sein.

Ich habe bewusst Beispiele aus besonders kreativen Bereichen gewählt. Denn jede, wirklich jede menschliche Arbeit wird schon bald ersetzbar sein durch künstliche Intelligenz. Was bedeutet das zum Beispiel für den Wert, ja den Preis menschlicher Arbeit? Für unsere Freiheit? Und wie ergänzt sich diese radikale Umwälzung mit all den politökonomischen Anmaßungen und gesellschaftlich-kulturellen Verfallserscheinungen, mit den Krisen im Finanzsystem, der Wirtschaft, der Geopolitik, der Demographie und all den anderen uns bekannten Herausforderungen? Kein Mensch weiß das heute – aber vielleicht wird uns die KI schon bald Antworten geben? Wirklich klar ist nur, „dass nichts bleibt, dass nichts bleibt, wie es war“.

Wenn Sie noch ein wenig weiterlesen möchten zum Thema KI und was das für uns in Zukunft bedeuten könnte, dann empfehle ich konkret zwei Artikel auf Freiheitsfunken.info: einen von Oliver Gorus, erschienen am 29. März: „Künstliche Intelligenz: Warum ChatGPT und Kollegen nicht die Weltherrschaft übernehmen“. Und den zweiten von Robert Grözinger, erschienen am 3. April: „Dialogroboter: Künstlich intelligent – oder künstlich dumm?“

Ich wünsche Ihnen, verehrte Leser, wie immer viel Lesefreude und Erkenntnisgewinn mit dieser Ausgabe. Das Thema KI, da bin ich mir sicher, kommt auf Wiedervorlage. So wie unsere jährlichen Konferenzen auf Usedom, deren Reigen wir vom 17. bis 19. November fortsetzen. Weitere Redner stehen fest (siehe hierzu die Anzeige auf Seite 34) – die Plätze sind bereits jetzt zur Hälfte ausgebucht. Überlegen Sie also bitte nicht zu lange. Ich verbleibe mit der Ihnen bekannten Mahnung: Kein Fußbreit den neosozialistischen Ausbeutern vor und nach allen Innovationsschüben! Mehr Freiheit.

