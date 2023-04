Liberaler Einwurf Getreideschimmelkäferlarven und der Staat

10. April 2023

Wovor wir uns wirklich ekeln sollten

von Sascha Tamm

Artikel aus ef 231, April 2023.

Als die Meldung durch die Medien ging, dass die EU-Kommission die Verwendung von bestimmten Insekten, zu denen auch die in der Überschrift genannten Lebewesen gehören, in einigen Nahrungsmitteln genehmigt hat, gab es einen großen Aufschrei. Wie derzeit üblich, ließen viele Menschen ihren Ekelgefühlen freien Lauf, andere kritisierten den ungebremsten Kulturverfall, die EU-Kommission kam bei vielen nicht gut weg.

Doch eine, vielleicht die wesentliche Frage wurde kaum gestellt: Was hat die EU-Kommission, was haben allgemeiner gesprochen, staatliche Stellen damit zu tun, was in irgendwelchen Lebensmitteln enthalten ist? Oder genauer: Was sollten sie damit zu tun haben? Es wird von den allermeisten als selbstverständlich angenommen, dass Lebensmittel von staatlichen Stellen kontrolliert und genehmigt werden müssen. Verbunden ist diese Annahme mit zwei menschlichen Eigenschaften, die weitverbreitet und gleichzeitig der Nährboden für immer umfangreichere Staatstätigkeiten sind: Angst und Denkfaulheit.

Die Angst vor (sehr) kleinen Risiken ist ein immer weiter um sich greifendes Wohlstandsphänomen. In einer Welt, die durch unternehmerisches Handeln immer mehr Wohlstand und eine immer größere Vielfalt des Angebots beinhaltet, legitimiert jedes Ängstchen staatliches Handeln. Unmittelbar damit verbunden ist das Misstrauen gegenüber „Chemie“, profitmachenden Unternehmen und überhaupt allem, was nicht durch eine Bürokratie abgesegnet wurde.

Das Risiko der Einfalt

Dabei wird ignoriert, dass Akteure auf einem Markt viele Möglichkeiten haben, zu einem Vertragsabschluss zu kommen, der ihren Präferenzen gerecht wird. Dazu gehört auch, dass die Anbieter von Waren Vertrauen erzeugen müssen – durch die Angabe von Inhaltsstoffen etwa, durch Kontrollen, denen sie ihre Produkte durch unabhängige Institute unterziehen lassen, wobei Letztere wieder ein großes Interesse daran haben, Vertrauen in ihre Leistungen zu generieren. Dabei sind Konkurrenz und Vielfalt der Kriterien und Methoden etwas Gutes, nicht etwas, vor dem man sich fürchten muss. Das Argument, es sei doch viel effektiver und effizienter, wenn das eine Stelle nach einem Satz von Kriterien tut, ist ein typisches Einfallstor für immer umfassendere Staatsabhängigkeit. Diese erhöht Risiken – durch Alternativlosigkeit und politische Kriteriensetzung – und senkt sie gerade nicht.

Schließlich läuft es auf zwei sehr einfache Zusammenhänge hinaus: Erstens muss auch in Zukunft niemand Getreideschimmelkäferlarven – in welchem Produkt auch immer – essen. Zweitens können und sollten diejenigen, die so etwas produzieren und vertreiben wollen, selbst dafür sorgen, dass es akzeptiert wird. Und diejenigen, die sich ekeln, sollten sich einfach intensiv dem Studium der Listen der Inhaltsstoffe hingeben oder nur noch von Quellen kaufen, denen sie vertrauen. Dabei muss der Staat ihnen nicht helfen.

