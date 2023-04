Die Bibelgeschichte zum Karfreitag Kontaktschuld in Kafarnaum

07. April 2023

Wenn das Vorbild der Feindgruppe angehört

von Joachim Kuhnle

Kafarnaum, etwa im Jahr 27. Circa 500 bis 1.000 meist jüdische Bewohner siedeln hier am See Genezareth, nur wenige Kilometer von der Einmündung des Jordan entfernt. Viele sind Landwirte oder Fischer. Auch ein Hauptmann der römischen Armee hat sich hier niedergelassen. Er wird von den Einheimischen weitgehend gemieden. Die Besatzer sind eine fremde Macht, die mit ihrer militärischen Stärke das ganze Land beherrscht. Die Steuern und Abgaben dienen zum Teil der Versorgung der Besatzungstruppen, fließen aber auch ins ferne Rom, um deren Prunkbauten und Paläste zu finanzieren. Wehren kann man sich gegen die imperiale Übermacht kaum. Es wäre lebensgefährlich. Trotzdem finden sich immer wieder Rebellengruppen, die mutig die Römer angreifen. Doch bisher wurde jeder dieser Angriffe blutig niedergeschlagen. Der hohe Offizier wird mit solchen Bluttaten in Verbindung gebracht, vermutlich nicht zu Unrecht. Er wird verachtet. Wer zu dem Hauptmann Kontakt hat, muss sich dafür rechtfertigen.

Als Jesus den Ort am großen See besucht, eilt ihm sein Ruf längst voraus. Der Wanderprediger, so erzählt man sich, habe magische Fähigkeiten und könne angeblich Kranke gesund machen. Hat er einen direkten Draht zu seinem Gott? In Rom interessiert man sich nicht dafür, hier gelten völlig andere Glaubenskategorien. Neulich soll Jesus einen Aussätzigen geheilt haben. Auch den erwähnten Hauptmann plagen Sorgen. Sein Diener (Gerüchten zufolge ein unehelicher Sohn) ist gesundheitlich schwer angeschlagen. Er liegt gelähmt im Bett und hat fürchterliche Schmerzen. Der Offizier sieht im Wunderheiler aus Nazareth eine Chance, seinem Angehörigen aus der Not zu helfen. Kann man das machen? Ein stolzer römischer hoher Offizier bittet einen jüdischen Vagabunden um Hilfe? Der Römer ist ein Mann der Tat und überlegt nicht lange. Er geht direkt auf Jesus zu und trägt sein Anliegen vor. Zu seiner Überraschung sagt der Messias zu. „Soll ich kommen und ihn gesund machen?“, fragt Jesus. „Wo wohnst du?“. Der Hauptmann zögert. Noch nie hat ein Jude sein Haus betreten. Das ist quasi verboten. Man könnte es „Kontaktschuld“ nennen. Wer Kontakt zum Feind hat, wird damit automatisch auch zum Feind. Möglicherweise wird ein solcher Fall mit Lynchjustiz geahndet. Die eigenen Landsleute zu attackieren, ist in jedem Fall weniger gefährlich, als einem Römer ans Leder zu wollen. Träte Jesus beim Hauptmann über die Türschwelle, könnte es mächtig Ärger in Kafarnaum geben. Das muss nicht sein.

Dass Jesus diesen Vorschlag gemacht hat, beweist, dass er Kontaktschuldvorwürfe nicht fürchtet. Es ist ein wesentlicher Punkt der christlichen Botschaft: Die Feindgruppenzugehörigkeit darf keine Rolle spielen, wenn man zwischenmenschliche Beziehungen schätzt und einen tadellosen Charakter anstrebt. Gruppendenken, Schwarzweißmalerei und Feindbildpflege sind typische Merkmale im Sozialismus, könnte man meinen. Doch im aktuellen Fall gibt es den Sozialismus noch gar nicht, zumindest nicht den von Karl Marx oder von Adolf Hitler. Es ist faszinierend, dass die Probleme des gesellschaftlichen Zusammenlebens über die Jahrhunderte und Jahrtausende immer wiederkehrende Phänomene sind. Beim Thema Kontaktschuld nicht mitzumachen und entsprechend Rückgrat zu zeigen, ist daher ein Gebot für die Ewigkeit.

Der Hauptmann will die Situation entschärfen und macht einen spektakulären Vorschlag: „Herr, ich weiß, dass ich dir nicht zumuten kann, mein Haus zu betreten. Außerdem bin ich es nicht wert, dass du bei mir einkehrst. Sprich nur ein Wort! Das genügt, dann wird mein Diener wieder gesund. Denn auch ich muss Befehlen von oben gehorchen und habe selbst Soldaten unter mir, die tun, was ich ihnen sage.“

Der römische Staatsangestellte traut dem Wunderheiler anscheinend alles zu, einschließlich telepathischer Fähigkeiten. Eine medizinische Behandlung aus der Ferne, ist das wirklich möglich? Schulmedizin ist das nicht. Jesus ist erstaunt und fühlt sich geehrt. Er wendet sich an seine Anhänger, die ihn begleiten: „Ich sage euch: Einen solchen Glauben habe ich in Israel noch bei niemandem gefunden.“ Zum Hauptmann sagt er: „Geh! Es soll dir geschehen, wie du geglaubt hast.“ Noch in derselben Stunde wird der Diener gesund.

Wie sieht es jetzt mit der Kontaktschuld aus? Hat sich Jesus gegenüber seinen Kritikern noch einmal gerettet? Natürlich nicht. Im Gegenteil: Erstens wollte er ja den Römer zu Hause besuchen, ist demnach gemäß moralischen Regeln des Hauptstroms in die Falle getappt. Zweitens hat der Heiland den Mann aus der Feindbildgruppe gelobt, ihn gar als Vorbild für alle Landsleute dargestellt. Das ist mehr als ein Affront.

Die positive Bewertung des Glaubens ist eine erhebliche Steigerung der erwähnten Kontaktschuld. Man stelle sich einmal vor, eine in der Öffentlichkeit stehende Persönlichkeit würden einen engen Vertrauten von Putin (oder einen anderen hohen Repräsentanten einer einschlägigen Feindbildgruppe) nicht nur sprechen, ihn per Handschlag begrüßen oder mit ihm speisen, sondern den Repräsentanten des Bösen für was auch immer als Vorbild für alle Deutschen anpreisen. Was würde dann passieren? Richtig, man würde die Persönlichkeit medial niedermachen, sie (bildlich gesprochen) ans Kreuz nageln.

Allen Lesern von eigentümlich frei (auch im Namen der Redaktion) einen besinnlichen Karfreitag und ein frohes Osterfest 2023!