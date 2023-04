Nicht strafbar und verjährt Hintergründe der Trump-Anklage

06. April 2023

Kaum Chancen auf Erfolg

von Thomas Kirchner

Schweigegeld

Unumstritten ist eigentlich nur Folgendes: Trumps Ex-Anwalt Michael Cohen zahlte 2016 Stephanie Clifford, die als „Stormy Daniels“ in Pornofilmen aufgetreten war, 130.000 Dollar, damit sie nicht mit Enthüllungen über eine Affäre an die Presse geht, die sie 2006 mit Trump gehabt haben will – was Trump bestreitet. Solche Zahlungen sind in den USA nicht selten. Was anderswo als Erpressung gelten würde, und nüchtern betrachtet auch nichts anderes ist, wurde von US-Juristen in ein legales Geschäftsmodell verwandelt. Prominente Männer zahlen sechs- bis siebenstellige Beträge an Frauen (die umgekehrte Konstellation kommt selten vor), damit diese nicht ihre Lebensgeschichte mit möglicherweise peinlichen persönlichen Einzelheiten an die Presse verkaufen. Das Ganze wird in einem Vertrag verankert. Die Zahlung ist eine Gegenleistung für entgangene Tantiemen für einen nicht veröffentlichten Dienstmädchenroman.

So dubios das auch sein mag, es ist nun einmal legal und dürfte häufiger vorkommen, als man denkt, da alle Beteiligten ein Interesse haben, darüber zu schweigen. Es ist schlichtweg falsch, wenn behauptet wird, das Schweigegeld für Clifford sei illegal gewesen. Irreführend ist die Behauptung, Trump sei wegen einer Schweigegeldzahlung angeklagt, denn es geht nicht um Schweigegeld, sondern um die Einordnung der Zahlung als Wahlkampffinanzierung – dazu gleich mehr.

Nun ist bei Trump nichts normal, und so endete auch der Vertrag mit Clifford im Chaos. Denn irgendwann dämmerte Clifford, dass sie mit dem Verkauf ihrer Geschichte mehr verdienen könnte, als sie schon kassiert hatte. Sie engagierte den damals prominenten Anti-Trump Anwalt Michael Avenatti, der für sie den Verkauf ihrer Geschichte aushandelte. Es war ein klarer Bruch ihres Vertrags mit Trump, doch ein lukrativer: 800.000 Dollar soll Clifford als Vorschuss dafür bekommen haben. Im Saldo dürfte sie positiv liegen, obwohl ihr Anwalt Avenatti 300.000 davon unterschlagen hat und Clifford vermutlich noch Regressansprüche von Trump wegen des Vertragsbruchs erfüllen muss. Avenatti sitzt inzwischen hinter Gittern: vier Jahre für diese Unterschlagung und insgesamt 14 Jahre wegen diverser anderer Delikte wie Anlagebetrug, Erpressung und nicht gezahlte Sozialversicherungsbeiträge. Inzwischen will niemand mehr wahrhaben, dass Avenatti zeitweise als Präsidentschaftskandidat der Demokraten gehandelt wurde und auf deren Benefizveranstaltungen gern gesehener Hauptredner war.

So weit der unkomplizierte Teil der Angelegenheit. Schwierig und umstritten wird es bei der Bewertung der Zahlung.

Wahlkampffinanzierung?

Der Zeitpunkt der Zahlung soll nun der Strick um Trumps Hals werden. Denn Cohen zahlte inmitten des Wahlkampfes. Damit, so wird die Staatsanwaltschaft wohl argumentieren, handele es sich um eine Wahlkampffinanzierung, die als Anwaltshonorar getarnt sei.

Da sollte man eigentlich hellhörig werden, denn fast identische Vorgänge gab es anderswo während des Wahlkampfes 2016: Hillary Clintons Wahlkampagne zahlte dem britischen Ex-Spion Christopher Steele 1,02 Millionen Dollar, damit er das berüchtigte Dossier über Trumps Russlandkontakte erfand. Steeles Bezahlung war als Anwaltshonorar für die Kanzlei Perkins Coie kaschiert, die das Honorar an Steeles Firma Fusion GPS weiterleitete. Die US-Wahlbehörde Federal Election Commission (FEC) stellte der Demokratischen Partei und Clintons Wahlkampfkasse für diese verdeckte Wahlkampffinanzierung einen Strafbefehl über 113.000 Dollar aus. Angeklagt wurde keiner der Beteiligten. Es blieb bei einer Geldstrafe, über die aber in den Medien kaum berichtet wurde, in Deutschland schon gar nicht.

Privatangelegenheit?

Um sagen zu können, dass es sich um eine verdeckte Wahlkampffinanzierung handelt, muss bewiesen werden, dass die Zahlung keinen anderen Zweck hatte. Kauft sich Trump beispielsweise einen Kaffee und wird dabei fotografiert, könnte man argumentieren, dass der Kaffee eine Wahlkampffinanzierung sei, wenn das Bild anschließend durch die Medien wandere. Doch Trump dürfte den Kaffee trinken, weil er Durst hat, sodass man den Kauf des Kaffees nicht als Wahlkampffinanzierung werten kann.

Ähnlich verhält es sich mit der Zahlung an Clifford. Trump dürfte ein Interesse daran gehabt haben, seine Privatsphäre zu wahren. Trump war bereits vor seinem Eintritt in die Politik prominent, was den privaten Charakter der Zahlung zusätzlich zementiert. Im Gegensatz dazu kann man keinen privaten Grund finden, weshalb Hillary Clinton Russlandkontakte Trumps hätte erfinden lassen sollen. Es war ausschließlich ein Projekt des Wahlkampfs.

Im Jahr 2008 gab es einen sehr ähnlichen Präzedenzfall im Vorwahlkampf des Kandidaten der Demokraten, John Edwards. Er hatte mit seiner Mitarbeiterin Rielle Hunter ein Kind und zahlte ihr einen Millionenbetrag als Unterhalt und Schweigegeld. Edwards wurde dafür wegen verdeckter Wahlkampffinanzierung angeklagt, doch das Gericht entschied, dass es Edwards auch um die Wahrung seiner Privatsphäre gegangen sei. Wahlkampf sei also nicht das alleinige Motiv gewesen, weshalb es auch keine verdeckte Wahlkampffinanzierung gewesen sei. Edwards wurde freigesprochen, war aber politisch ruiniert.

Angesichts dieser Parallelen ist es keine Überraschung, dass die zuständige Wahlbehörde Federal Election Commission (FEC) Trump gar nicht erst anklagte. Auch die in New York ansässigen Bundesstaatsanwälte verzichteten auf eine Anklage. Erst ein Staatsanwalt des Bundesstaats New York, Alvin Bragg, erhob Anklage. Dessen Vorgänger Cyrus Vance hatte übrigens ebenfalls auf eine Anklage verzichtet. Bundeswahlrecht fällt eigentlich nicht in seinen Zuständigkeitsbereich, der nur die Gesetze des Bundesstaats New York und nicht US-Bundesgesetze umfasst.

Verjährung?

Deshalb muss Bragg kreativ werden. Er stützt sich auf ein New Yorker Gesetz, das die Fälschung von Unternehmensunterlagen unter Strafe stellt. Dafür ist er zuständig. Pikant ist, dass er beim Gerichtstermin nicht sagen wollte, welche Straftaten Trump mit den 34 Fälschungen eigentlich habe vertuschen wollen. Das sehe das Gesetz nicht vor. In der Pressekonferenz kam dann heraus, dass Bragg die New Yorker Wahlgesetze auf die Präsidentschaftswahlen anwenden will. Nur gilt für den Präsidentschaftswahlkampf in erster Linie Bundesrecht. Lediglich für Teilaspekte, wie Stimmabgabe, die lokal stattfinden, gilt in jedem Bundesstaat lokales Recht. Der Wahlkampf hingegen überschreitet die Grenzen der Bundesstaaten, und deshalb müsste Bundesrecht Vorrang vor New Yorker Recht haben.

Eine verdeckte Wahlkampffinanzierung könnte eine Verfälschung von Unternehmensunterlagen sein. Wollte Bragg so argumentiere, müsste er darauf setzen, dass er Wahlrecht auf Bundesebene mit dem Recht des Bundesstaats New York verbinden kann. Ob das geht, ist unklar. Viele Juristen sind skeptisch und weisen darauf hin, dass es noch nie versucht wurde. Außerdem ist unter New Yorker Recht die Verjährung für die Verfälschung abgelaufen. Eine Verjährung kann verlängert werden, wenn sich der Täter ins Ausland absetzt oder untertaucht. Doch ob ein Aufenthalt im Weißen Haus als ein Untertauchen gelten kann oder Florida als Ausland zählt, ist fraglich. Und auch dann ist eine Verlängerung der Verjährung nur um drei Jahre möglich; die ursprüngliche Verjährung beträgt zwei Jahre. Bragg muss also auch da noch mal Neuland betreten, um die Verjährung eines Vorgangs von 2016 beiseitezuwischen.

Diese waghalsige Konstruktion ist neuartig und wurde bisher noch nie in einer Anklage eingesetzt. Republikaner sehen es als Indiz, dass Bragg unbedingt eine Anklage gegen Trump erheben wolle, ohne etwas Handfestes gegen ihn zu haben. Erschwerend kommt hinzu, dass Bragg ein gewählter Staatsanwalt ist, der in seinem Wahlkampf angekündigt hatte, Trump anklagen zu wollen. Die Vermutung, dass Bragg womöglich politisch motiviert ist, kann man nicht als Hirngespinst von Verschwörungstheoretikern von der Hand weisen. Bragg wäre auch nicht der erste Staatsanwalt in New York, der sein Amt als politisches Sprungbrett nutzte. Rudi Giuliani, Eliot Spitzer oder Andrew Cuomo sind prominente Beispiele aus der jüngeren Geschichte.

Eine weitere Komplikation ist Trumps ehemaliger Rechtsanwalt Michael Cohen, der 2016 die Zahlung an Clifford arrangierte. Wie es derzeit aussieht, scheint Cohen aus eigenem Antrieb gehandelt zu haben. Das legt ein Brief nahe, den er verfasste und der kürzlich bekannt wurde. Cohen ist bereits wegen Meineids verurteilt, wodurch seine Aussage nicht viel wert ist. Die Frage, ob Trump Cohen zur Zahlung veranlasst hat, wird viel diskutiert, ist aber letztlich sekundär im Vergleich zu den anderen gravierenden Schwächen der Anklage. Die Indizien, dass Cohen eigenständig gehandelt hat, erhöhen die Distanz Trumps zu einem längst verjährten Vorgang, der vermutlich ohnehin nicht strafbar war.

Und zuletzt bleibt die Frage: Warum wird eigentlich niemand aus der Clinton-Kampagne, die ihren Sitz auch in New York hatte und bereits einen Strafbefehl zu verdeckter Wahlkampffinanzierung bezahlt und damit akzeptiert hat, in New York wegen Fälschung von Unterlagen angeklagt?