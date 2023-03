Zusammenbruch der Silicon Valley Bank Anfang vom Ende

13. März 2023

Bankenpleiten wegen Niedrigzinsen und Inflationsbekämpfung

von Thomas Kirchner

Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) hat das Potenzial, eine Vertrauenskrise in Banken auszulösen. In mancher Hinsicht ist die Lage prekärer als kurz vor der globalen Finanzkrise, denn lange Niedrigzinsen und starke Zinssteigerungen bilden einen gefährlichen Cocktail. Schlangen vor Banken und das „Woke“-Programm der SVB beherrschen die Schlagzeilen, doch das Problem geht tiefer.

Niedrigzinsen schlagen zurück

Geld ist der Rohstoff der Banken, und bei steigenden Zinsen wird dieser Rohstoff teurer. Zinsen waren zu lange zu niedrig, weshalb sich jetzt Kredite und Anleihen in den Bankbilanzen finden, die eine niedrigere Rendite haben als das aktuelle Zinsniveau. Das bedeutet einerseits, dass diese Instrumente beim aktuellen höheren Zinsniveau Verluste einbringen, wenn Banken ihren Kunden das aktuelle Zinsniveau auf Einlagen zahlen. Wollen sie die Instrumente verkaufen, ginge dies nur mit kräftigem Abschlag, was bedeutet, dass ihr Wert unter dem Einstand liegt. Anders ausgedrückt: Die Banken haben Papierverluste in ihren Bilanzen. Würden sie verkaufen, würden die Papierverluste zu echten Verlusten, die das Eigenkapital vermindern. Wenn sie nicht verkaufen, dann werden sich Verluste im Laufe der Zeit anhäufen, wenn die Banken hohe Zinsen auf ihren Rohstoff Geld zahlen müssen, aber auf die bestehenden Kredite weniger an Zinsen bekommen. Wie man es auch dreht und wendet, es ist eine missliche Lage für den Sektor.

Bei langsam steigenden Zinsen gäbe es das Problem nicht in gleichem Ausmaß, denn neu vergebene Kredite bringen die aktuellen höheren Zinsen ein. Doch angesichts der Fed-Zinserhöhungen von 0,5 auf 4,75 Prozent in nur elf Monaten gibt es mehr niedrigverzinste Altlasten als höherverzinste Neuvergaben.

Bankenregulierung schlägt zurück

Ein zweites Problem ist die nach der Finanzkrise eingeführte Bankenregulierung. Bis dahin konnten Banken ihre Anlagen zu Marktwerten bilanzieren. Bei sinkenden Zinsen führte dies zu Bewertungsgewinnen, die wiederum das Eigenkapital stärkten. Das dürfe nicht sein, waren sich die Experten in Parlamenten und Aufsichtsbehörden einig und verboten die Bilanzierung zu Marktwerten. Was niemand bedachte: Zinsen können auch steigen. Dann sinken, so wie heute, die Werte der Anlagen. Nur werden diese Wertverluste nicht in der Bilanz erfasst, weil die Bilanzierung zu Marktwerten verboten ist. Dadurch wird das Eigenkapital der Banken überschätzt. Außerdem sehen Eigenkapitalquoten und andere Maßzahlen zur Solidität der Banken besser aus, als sie es tatsächlich sind.

Bankkunden schlagen zurück

Schon seit Monaten erleben US-Banken einen Rückgang ihrer Einlagen. Denn um keine Verluste auf ihr niedrigverzinstes Kreditportfolio zu erleiden, halten sie die Zinsen auf Einlagen niedriger als das Marktniveau. Je nach Quelle liegt der Zinssatz auf Konten derzeit im Rahmen von 0,1 bis 0,3 Prozent. Geldmarktfonds zahlen Renditen von rund vier Prozent. Rationelle Bankkunden ziehen ihr Geld vom Konto ab und legen es in Geldmarktfonds. Banken stehen jetzt vor einem Dilemma: entweder das Geld zum Marktzins im Geldmarkt leihen und dann mehr zu zahlen, als sie auf bestehende Kredit und Anleihen verdienen, oder Anleihen mit Verlust verkaufen und Eigenkapital verlieren.

Silicon Valley Bank

In diesem Dilemma befand sich auch die Regionalbank Silicon Valley Bank am gleichnamigen Technologiestandort in Kalifornien. Sie spezialisierte sich auf Finanzierung von Technologieunternehmen. Klassisches Bankwesen, also Einlagen- und Kontoverwaltung sowie Kreditvergabe, ist ihr Kerngeschäft. Im vergangenen Jahr brachte das einen Gewinn von 3,4 Milliarden Dollar ein, bei Kundeneinlagen von 172 Milliarden Dollar (Angaben zum 31. Dezember 2022, sofern nicht anders vermerkt). Außerdem hat die Bank noch eine Vermögensverwaltung, die insgesamt 17 Milliarden Dollar für wohlhabende Kunden verwaltet, von denen es im Silicon Valley nur so wimmelt. In dieser Größenordnung liegt die Vermögensverwaltung im US-Markt im oberen Mittelfeld. Zum Vergleich: Die Vermögensverwaltung des Marktführers Morgan Stanly kommt auf fünf Billionen Dollar. Daneben verfügt die Bank über eine Fondsverwaltung mit 9,5 Milliarden Dollar an verwalteten Fondsvermögen und eine Investmentbank, die im Vorjahr Transaktionen über neun Milliarden Dollar beraten hat. Vermögens- und Fondsverwaltung dürften zusammen für etwa 500 bis 700 Millionen Dollar zu verkaufen sein. Bei der Investmentbank ist der Wert unklar, um es höflich zu formulieren.

Von den 172 Milliarden Dollar an Einlagen fallen nur etwa 22 Milliarden unter die US-Einlagensicherung, denn anders als in Deutschland gilt in den USA eine Obergrenze von 250.000 Dollar für die Einlagensicherung. Privatkunden liegen meist unterhalb der Grenze und brauchen sich um ihr Geld keine Sorgen zu machen. Firmenkunden haben für gewöhnlich höhere Kontostände und müssen um den Betrag bangen, der 250.000 Dollar übersteigt. Wer aber sein Geld bei der Bank abzieht und in einem Geldmarktfonds in einem Wertpapierdepot anlegt, bekommt erstens mehr Zinsen und muss sich zweitens keine Gedanken um die Obergrenze machen. Kein Wunder, dass SVB, wie alle anderen Banken auch, in letzter Zeit massiv Kundeneinlagen verloren hat.

Zusammenbruch nach Bankenpanik

Als Reaktion darauf entschloss sich die SVB, die Bilanzsumme zu reduzieren und einen Teil seiner Anleihen zu verkaufen. Normalerweise ist das die richtige Reaktion und hätte keine Auswirkungen. Man muss dem Management außerdem zugutehalten, dass es sich offenbar um Liquidität Gedanken gemacht hat und einen hohen Anteil der Aktiva in hochliquiden US-Staatsanleihen hielt, die sich ohne Probleme verkaufen lassen, wenn Not am Mann ist. Doch hohe Liquidität ist nicht das Gleiche wie ein hoher Preis. Einen Verlust von 1,8 Milliarden verbuchte die Bank auf den Verkauf der Anleihen. Weitere 15 Milliarden Dollar an potenziellen Verlusten gab es beim Rest der Aktiva zum 31. Dezember 2022, und da die Zinsen seitdem weiter gestiegen sind, dürfte der derzeitige Betrag noch etwas schlechter aussehen. Das war bisher von den Kunden ignoriert worden.

Doch eine geplante Kapitalerhöhung über 2,2 Milliarden Dollar, die den Verlust ausgeglichen hätte, rückte das Problem in den Vordergrund. Denn den 15 Milliarden an verbliebenen Papierverlusten standen nur zwölf Milliarden an Eigenkapital gegenüber. Die Bank war eigentlich schon längst insolvent.

Allein am Donnerstag unmittelbar nach Ankündigung der Kapitalerhöhung sollen Kunden 42 der 173 Milliarden an Einlagen abgezogen haben. Eine Bankenpanik war im Gange und die SVB war nicht mehr zu retten. Am Freitagmorgen übernahm die staatliche Einlagensicherung FDIC die Bank.

Hätte der Zusammenbruch verhindert werden können?

Natürlich stellt sich die Frage, warum die Bankenaufsicht nicht wegen des schon länger bekannten Missverhältnisses zwischen zwölf Milliarden an Eigenkapital und 15 Milliarden an Papierverlusten etwas unternommen hat. Noch hat sich kein Abgeordneter dazu geäußert, aber es wird ziemlich sicher zu einer Untersuchung durch das Repräsentantenhaus kommen.

Die Episode ist ohnehin schon zum Politikum geworden. Keith Noreika, einer der führenden Bankenaufseher unter Präsident Trump, erinnerte am Wochenende daran, dass sowohl die Zentralbank als auch die Einlagensicherung dazu befugt gewesen seien, die SVB mit einer größeren stabileren Bank zwangsweise zu fusionieren. Dann wären den Einlegern keine Verluste entstanden. Doch die ideologischen Scheuklappen der extremen Linken in Joe Bidens Regierung, wie der Chefin des Kartellamts FTC, Lina Khan, verhindern Firmenfusionen jedweder Art.

Bekanntestes Vorbild wäre die Zwangsheirat der Investmentbank Bear Stearns mit JP Morgan kurz vor der Finanzkrise 2008. Als dann auch Lehman Brothers in Schieflage geriet, beschloss die Finanzaufsicht, ein Exempel zu statuieren und die Bank nicht zu retten und auch keine Zwangsfusion zu veranlassen – eine Entscheidung, die bekanntlich nach hinten losging.

Klar ist jedenfalls: Schlechte Kreditvergabe kann man den Bankern nicht vorwerfen. Nur 0.2 Prozent Abschreibungen auf faule Kredite musste die SVB im Vorjahr vornehmen, was nicht nennenswert ist.

Sind andere Banken gefährdet?

Insgesamt 620 Milliarden Dollar an Papierverlusten stehen im US-Bankensektor einem Eigenkapital von 2,2 Billionen gegenüber. Im Schnitt würde sich das Eigenkapital der Banken also um etwa 28 Prozent verringern, wenn die Papierverluste in die Bilanz aufgenommen würden oder die Banken ihre Portfolios liquidieren müssten.

Und genau darin liegt die Gefahr. Niemand weiß, wie die Öffentlichkeit am Montagmorgen auf die Nachrichtenlage reagiert. Eigentlich müssen sich Bankkunden wegen der Einlagensicherung bis 250.000 Dollar keine Sorgen machen. Doch werden sicherlich viele nach dem Motto verfahren „Better safe than sorry“ und ihr Geld vom Konto abheben. Gerade Unternehmen mit Kontoständen über der Obergrenze werden in Geldmarktfonds fliehen.

Es ist ein Risiko, dessen sich die Finanzaufsicht bewusst ist. Ob das auch Janet Yellen selbst versteht, ist nicht ganz klar. Am Wochenende kündigte sie erst an, Silicon Valley Bank nicht retten zu wollen. Schließlich sind Bankenrettungen kein Thema, das in der Öffentlichkeit auf Zustimmung stößt. Wenige Stunden später kam dann der Rückzieher: Man prüfe, einen Fonds zur Sicherung aller Einlagen aufzulegen, auch für die über der Obergrenze. Offenbar hat Yellens Beamten ihr geflüstert, dass sie mit ihrem „Nein“ zu einer Rettungsaktion die nächste Bankenpanik auslösen könnte.

Eine positive Begleiterscheinung kann man dem Ganzen aber auch abgewinnen: Die Zentralbank kann jetzt wieder zu ihrer eigentlichen Funktion als Kreditgeber in letzter Instanz zurückkehren – Eskapaden wie Klimarettung oder Erschaffung von Arbeitsplätzen treten erst mal in den Hintergrund.

Anfang vom Ende?

Zweifellos, der Zusammenbruch der SVB ist der Anfang vom Ende. Fragt sich nur: das Ende wovon? Wer auf das Ende des Kapitalismus hofft oder ein Ende des Geldsystems erwartet und auf Vollgeld oder eine Goldwährung setzten, wird ebenfalls enttäuscht werden. Es bedarf eines Generationenwechsels, bevor Kreditgeld durch ein inflationsresistenteres Geldsystem ersetzt werden kann.

Stattdessen ist das Ende der Inflationsbekämpfung und Zinserhöhungen eingeleitet. Denn das Kernproblem sind die gesunkenen Werte der Anleihen, die das Eigenkapital vermindern, wenn sie korrekt bilanziert werden. Senken Zentralbanken die Zinsen, steigen die Werte der Anleihen wieder und niemand muss sich Gedanken um versteckte Kursverluste machen. Dazu kommt: Seit 40 Jahren haben Zentralbanken Zinssenkungen als Allheilmittel eingesetzt und können sich, neben der Erweiterung der Geldmenge, gar nichts anderes mehr vorstellen. Es passt also gut ins Konzept.

Die Warner, die von dem Einstieg in die quantitative Lockerung abgeraten haben, behalten also recht. Wie der damalige Fed-Gouverneur Tom Hoenig sagte, als er am 3. November 2010 als Einziger im Fed-Zentralbankrat gegen die Politik der Quantitativen Lockerung („QE“) stimmte: Wenn man einmal einsteigt, kommt man ohne Nebenwirkungen nicht mehr heraus.

Genau solche Nebenwirkungen setzen jetzt ein.