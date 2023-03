Besuch in Franklin, Tennessee Liebeserklärung an das andere Amerika

31. März 2023

Zwei Wochen leben und leben lassen als Südstaatler auf Probe

von André F. Lichschlag

Artikel aus ef 231, April 2023.

Länger schon hege ich den Verdacht, dass der Weg der Welt mittels großer Transformation hinein in einen neuen Totalitarismus mit vollkommener Überwachung, zentraler Lenkung, Manipulation und Entrechtung der Massen nicht nur federführend von den USA aus betrieben wird, sondern auch dort – und vielleicht nur dort – gestoppt werden könnte.

Der „Great Reset“ mittels Klima, Krankheit und Krieg wurde in den USA erfunden und wird von dort vorangetrieben, an den amerikanischen Universitäten und Thinktanks, von amerikanischen Milliardären, Finanzdienstleistern und Vermögensverwaltern, von amerikanischen Geheimdiensten und Social-Media-Giganten, vom militärisch-industriellen und vom polit-medialen Komplex der USA. Aber den größten Widerstand erfahren diese Bestrebungen eben auch dort, in den republikanischen Hochburgen, in den Südstaaten, von Seiten der in Amerika viel stärkeren alternativen Strukturen bis hinein in die Geheimdienste, in und an Universitäten und Schulen, durch Gegen-Thinktanks, neuerdings von Milliardären wie Elon Musk und mittels klar antiwoker Finanzdienstleister und Vermögensverwalter. Vor allem aber durch „average Joe“, den ganz normalen Amerikaner, der ist, wie er ist. Jedenfalls dort, wo es ihn noch gibt.

Neulich war ich nach längerer Zeit mal wieder drüben, und mein Verdacht hat sich eindrucksvoll bestätigt. Erstmals reiste ich nicht als Tourist in die USA, habe nicht Meilen gemacht auf den amerikanischen Landstraßen und Interstate Highways wie ein Wilder, sondern stand für kurze Zeit als Vater im ganz normalen Alltag, in Franklin, Tennessee, einer boomenden Kleinstadt und Vorort der Countrymusik-Metropole Nashville. Unsere jüngere Tochter geht jetzt für ein paar Monate dort zur Schule, und die ersten zwei Wochen war ich mit dabei.

Diese Schule ist schon so ganz anders als das staatliche Gymnasium in Deutschland. Es ist eine sehr kleine, sehr christliche Privatschule. Und das sieht in Franklin, Tennessee, dann so aus: Morgens zwischen halb acht und acht Uhr werden die Kinder von den Eltern mit dem Pickup oder SUV vorgefahren. Der Schulsekretär kommt heraus und öffnet mit individuellen freundlichen Begrüßungsworten der Tochter (und allen anderen Kindern jeden Morgen) die Autotür und geleitet sie in die Klasse. Der Unterricht beginnt und endet mit Gebet und Gesang. Auf einen Lehrer kommen etwa fünf bis zehn Schüler. Kleinste Klassen, alles sehr persönlich. Natürlich versteht sich jeder Lehrer als zuvorkommender, umsorgender Dienstleister gegenüber den zahlenden Eltern und ihren Kindern. Kurz nach drei Uhr am Nachmittag werden die Kinder einzeln vom Schuldirektor und abwechselnd vom Sekretär wieder zum Auto gebracht, die Tür geöffnet, ein paar freundliche Worte Eltern und Kindern mit auf den Weg gegeben.

In zwei Reihen stehen die Pickups und SUVs geduldig vor der Schule und warten auf „ihre Lieferung“. Wurde uns Eltern schon an der deutschen Grundschule beigebracht, die Kleinen keinesfalls individuell mit dem Auto zu bringen oder abzuholen, „wegen Umwelt“ und so, sind in Tennessee selbst Fahrgemeinschaften ein gänzlich unamerikanischer Gedanke. Väter und Mütter warten geduldig, teilweise auch mal eine Viertelstunde oder länger, mit selbstverständlich laufendem Motor, schließlich ist es recht kalt im Februar in Franklin, Tennessee, und auch die Heizung soll ja ihren Dienst tun. Übrigens habe ich in 14 Tagen dort genau einen Tesla gesichtet (und erstmals in meinem Leben einen Rivan, macht zusammen zwei Elektroautos). Nein, dieses E-Mobilitäts-Ding würde sich hier ganz sicher nicht durchsetzen, meint ein amerikanischer Bekannter.

Fahrräder auf den Straßen habe ich keine gesehen, obwohl es stadtauswärts Fahrradwege gibt. Die werden im Sommer genutzt, wenn Urlauber hierherkommen, vor Ort Mountainbikes oder Rennräder mieten, um in die Berge Tennessees fahren: Fahrräder als Sport- und Freizeitspaß. Als Fortbewegungsmittel würde sie hier niemand nutzen. Wofür hat man denn ein Auto? Und Fahrräder als Transportmittel wären für die Amerikaner eine gänzlich absurde Vorstellung. „Lastenfahrräder wurden doch von Chinesen benutzt, als sich diese noch kein Auto leisten konnten. Ihr benutzt die jetzt in Deutschland? Funny!“

An unserer kleinen amerikanischen Schule wurde übrigens zu keiner Zeit, an keinem einzigen Tag, von irgendwem eine „Corona-Schutz“-Maske getragen. Sie haben es überlebt. Alle.

Als ich einem amerikanischen Freund erzähle, dass wir Deutschen mittels andauernder Gehirnwäsche bereits so dressiert sind, dass selbst ich irgendwie einen plötzlichen Gewissensbiss verspürte im Auto mit dem laufenden Motor, da musste er wieder mal lachen. Crazy Germans.

Ob es richtig sei, dass wir inzwischen an nassen, pappigen Papierstrohhalmen rumnuckeln? Ja, isso. „Hier völlig undenkbar. Den Mist würde sich keiner gefallen lassen. Wir sind bewaffnet, alle.“

Dann nahm er uns mit zur Franklin Range, einem Indoor-Schießplatz. Auch meine zwölfjährige Tochter durfte mittun – wir hatten viel Spaß mit Revolver, Pistole und 38er Kaliber. Hat Wumms.

Eines der Wahrzeichen von Franklin ist das „Confederate Monument“, eine knapp zwölf Meter hohe Säule mit einem Südstaaten-Soldaten mit Hut und Gewehr obenauf. Der Sezessionskrieg war der bemerkenswert einzige Krieg der Neuzeit, nach dem den Verlierern trotz totaler Kapitulation erlaubt wurde, ihre Soldaten und Generäle auf unzähligen Monumenten weiter und neu zu verehren.

Natürlich ist das den linken Bilderstürmern unserer Zeit ein übergroßer Dorn im Auge, sie kamen auch schon in Bussen angefahren, um dagegen zu demonstrieren und, so sind die Taliban nun mal, wenn möglich, es zu zerstören, so wie andere ähnliche Denkmäler. Aber, wie meinte unser amerikanischer Freund: „Sie haben schnell eingesehen, dass wir das hier nicht mögen. Und, sagte ich es schon? Wir sind bewaffnet.“

Geschleift wurde der stolze Rebell auf der Säule bis heute nicht. Man einigte sich stattdessen auf einen Kompromiss, amerikanisch-pragmatisch im traditionellen Sinne: Auf der anderen Straßenseite wurde eine kleinere Statue eines afroamerikanischen Yankee-Soldaten aufgestellt, ohne Sockel – finanziert allein von privaten Geldern, freiwilligen Spenden, so wie es bei dem 1899 errichteten Konföderierten-Monument ja auch der Fall war.

Privat statt Staat, persönlicher Austausch anstelle politischen Kampfes, Win-Win statt Enteignung, das führt automatisch zu mehr Toleranz. Auch die Religion, die hier nach wie vor eine viel größere Rolle spielt, ist Privatsache und steht im Wettbewerb. Amerikaner wechseln gerne mal die Gemeinde und Konfession, wenn irgendwo attraktivere Angebote gemacht werden. Die lange schon in Franklin aktiven christlichen Gemeinschaften betreiben noch heute die Kirchen der Innenstadt. Auf den Ausfahrtstraßen findet man dann die anderen, friedlich nebeneinander, links der örtliche Tempel der Mormonen, rechts daneben das Gemeindezentrum der Zeugen Jehovas.

Und was den erwähnten amerikanischen Pragmatismus anbelangt: In Deutschland sagte man mir, dass es eher nicht möglich sein wird, in den USA eine Wohnung zu mieten ohne die obligatorische amerikanische Sozialversicherungsnummer. Papperlapapp. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Wo Geld verdient werden kann, da öffnen sich stets Türen. Schnell war die Wohnung bezogen, mit jedem erdenklichem Service wahlweise obenauf.

Doch dann, so dachte ich, sollte ich doch etwas Schreckliches entdecken. Könnte die große Transformation hier, im Herzland der Gegen-USA, nicht doch auch in vollem Gange sein? Wie bei uns nämlich sind in Geschäften und Supermärkten zunehmend Selbstscanner-Kassenautomaten zu finden. Gut, an den anderen, den besetzten Kassen sind immer noch zwei freundliche Helfer zugange, eine kassiert und der andere packt den Kunden die Ware bedacht und großzügig in handliche Plastiktüten – halber Einkaufswagen in 17 Tüten. Mehr ist mehr.

So weit, so gut, nach wie vor. Aber, vermutete ich: Die Selberscanner werden nun auch im guten alten Süden der USA auf elektronische Zahlwege trainiert! Ich konnte mich schnell wieder beruhigen: Anders nämlich als in Deutschland akzeptieren die auch erst in den letzten Jahren in Masse installierten Kassenautomaten allesamt auch Barzahlung. Das ist sogar recht praktisch, denn nicht nur werden einzelne Dollarscheine (und nicht etwa Münzen ohne Ende) wieder vom Automaten als Wechselgeld ausgespuckt, nein, man kann auch eigenes lästiges Münz-Kleingeld erst mal dort einwerfen – und der Automat zählt dieses noch exakt ab. Einfach ein zusätzlicher Service also statt Zwang und Überwachung wie immer öfter in Deutschland.

Im großen Apple-Laden in der Mall wollte ich Panzerglas für das Handy der Tochter kaufen. Keine Kasse weit und breit. Pessimistisch und zögerlich fragte ich dennoch, ob ich wohl auch die paar Dollar in bar zahlen dürfe. Die Antwort war wie jedes Wort jeder amerikanischen Verkäuferin hier unglaublich freundlich und zuvorkommend: selbstverständlich, ich sei der Kunde und natürlich könne ich zahlen, wie es mir beliebe, sehr gerne auch in bar. Sie ging zum anderen Ende des Ladens, kramte und brachte mit netten Worten, „a good one“ wünschend, das Wechselgeld.

Es ist vor allem eben diese tiefsitzende amerikanische Mentalität, nach der der Kunde immer König ist, die es undenkbar macht, dass Menschen nach Plan zum Beispiel das Bargeld genommen wird. Elektronische neue Kassensysteme dienen hier tatsächlich nur der Kosten- und Personaleinsparung – und nicht der Umerziehung.

Jetzt ein kleines Goodie für den libertären Connaisseur: Etwa jedes zwanzigste Autokennzeichen in Franklin (hier übrigens grundsätzlich nur hinten am Wagen angeschraubt, niemals wie in New York, in Kalifornien oder anderen kommunistischen Gegenden auch vorne) ist gelb, und in der Mitte prangt das Symbol einer sich aufrichtenden Klapperschlange. Manche Schilder sind auch versehen mit dem dazugehörigen Satz: Dont tread on me. Sagte ich schon, dass diese Leute auch bewaffnet sind?

Einer derer, die mit einem solchen Kennzeichen kutschieren, ist der Vater eines kleinen Mitschülers meiner Tochter, der vor mir um drei Uhr mit seinem weit überdimensionalen Extrem-SUV mit viel Bass im laufenden Motor in der Reihe steht. Der Mann ist wie seine Kutsche, ein Hummer, so breit wie lang, Statur von Arnold Schwarzenegger zu besten Zeiten. Und bewaffnet. Dabei sehr vermögend, wie ich später erfahre und was alle hier bewundern und keiner neidet. Aber das ist eine andere Geschichte.

Die Inflation ist in den USA im täglichen Leben mindestens ebenso spürbar wie bei uns. Kein Wunder, ist es doch weitgehend dieselbe großzügige Geldschwemme der Zentralbanken aus dem Nichts. Da muss man im Supermarkt für zwei Rollen Küchentücher inzwischen auch mal sieben Dollar zahlen und schluchzt. Auch Lebensmittel sind eher teurer als bei uns, Essengehen – auch im guten Restaurant, davon gibt es sehr viele – im Zweifel etwas günstiger. Verrückterweise sind die gestiegenen Benzinpreise für Südstaaten-Amerikaner das größte Ärgernis – dabei sind die immer noch nur halb so hoch wie bei uns (wo der Benzinpreis weit überwiegend aus Sondersteuern besteht).

Franklin ist besonders teuer, weil sehr beliebt. Die Stadt mit historischem pittoresken Kern hat ihre Einwohnerzahl in den letzten 20 Jahren auf jetzt 85.000 verdoppelt, sie wächst und gedeiht. Unter anderem zog die Nissan-Hauptverwaltung für Nordamerika hierher. Bei alldem konnte der ländliche Charme bis heute erhalten werden. Die Altstadt ist für Fußgänger ausgelegt, in den USA eine Seltenheit. Dennoch ist diese bequem mit dem Auto zu erreichen, dafür sorgen auch zwei große Parkhäuser, die von der Stadt eingerichtet wurden und betrieben werden – mit kostenlosen Parkplätzen Tag und Nacht! Nicht nur werden die Inhaber der Ladengeschäfte und Restaurants steuerlich und durch sonstige bürokratische Auflagen weitaus weniger schikaniert als in Deutschland – die Stadt sorgt auch noch für bequemen Parkraum der Kundschaft. So geht es also auch.

Bei allem Ärger über hier wie dort stark gestiegene Lebenshaltungskosten ist das tägliche Leben in Franklin entspannter, ja tiefenentspannter. Was am eingangs vorgestellten „average Joe“ liegt, dem ganz normalen Amerikaner, der einfach „relaxed“ erscheint im Vergleich zu Otto Normal und insbesondere den immer angespannteren, immer gereizteren Deutschen der letzten Jahre.

Wären in der Hochphase der Corona-Hysterie die Ungeimpften abgeholt und ins Lager gesperrt worden, ihre deutschen Nachbarn hätten den Schergen meist noch applaudiert. Würden heute die Russen abgeholt, sähe das kaum anders aus. Der Deutsche ist wohl so, wenn er ein wenig medial-mental „vorbereitet“ wurde. Wenn die Deutschen in etwas richtig gut sind, dann im Fußball, im Belehren und in Pogromstimmung. Im amerikanischen Süden ist diese extreme Übergriffigkeit nach wie vor undenkbar.

Die Frau unseres Freundes in Franklin ist gebürtige Russin. Hin und wieder geht sie mit einem provokativen T-Shirt in die Öffentlichkeit, einer Art selbstironisch-russischen Version der Gadsden-Flagge mit übersetzt so etwas wie: „Nimm dich in Acht, ich bin Russe.“ Die kartoffelamerikanische Schwiegermutter hatte ihr das gute Stück mit einem Augenzwinkern geschenkt. Nie, sagt die stolze Trägerin des Teils, sei das von irgendeinem Amerikaner politisch oder gar moralisch problematisiert worden. Im Gegenteil, wie immer zeigen sich die Leute hier dann besonders neugierig über die Herkunft, fragen freundlich, woher genau man komme, wie und warum es einen nach Amerika verschlagen habe – und suchen nach russischen Vorfahren in der eigenen Verwandtschaft. Deutsche hat ohnehin fast jeder, und die werden auch stets genauso stolz und liebevoll hervorgekramt, wenn Amerikaner irgendwo auf Deutsche treffen.

Warum sind die Amerikaner hier also so, wie sie sind? Dafür gibt es erstens eine eher unkonventionelle Erklärung und zweitens eine ganz profane.

Erstens waren die Vorfahren der meisten Amerikaner auf der Suche nach persönlicher und wirtschaftlicher Freiheit. Sie kamen nach Amerika, um dort ihr Glück zu finden, um vor allem politisch ganz einfach endlich in Ruhe gelassen zu werden. Das steckt womöglich zutiefst in ihren Genen, zumindest in ihrer Tradition. Übrigens ist das auch eine Erklärung für das andere, das böse Amerika, denn so manche dieser Vorfahren waren auch Fanatiker. Und andere waren Sklaven.

Zweitens ist das Amerika jenseits der Großstädte und Hochburgen der Linken an der West- und Ostküste, das Fly-Over-Amerika also und insbesondere der tiefe Süden, nach wie vor sehr dünn besiedelt. Man hat schlicht unglaublich viel Platz, sich im Zweifel aus dem Weg zu gehen, was zur allgemeinen Gelassenheit viel beiträgt. Apropos: Wenn einem Amerikaner im Supermarkt aus Versehen zu nahekommen oder im Weg stehen, dann entschuldigen sie sich. Immer.

Die erwähnte Freundlichkeit der amerikanischen Bedienungen sei aber doch „sehr oberflächlich“, erklären einem besserwisserisch viele Deutsche. Oberflächlich ist aber nur diese dumme Verdächtigung, kaum ein Vorurteil liegt mehr daneben als dieses. Denn die Freundlichkeit und Entspanntheit der Südstaaten-Amerikaner münden, wenn es darauf ankommt, sehr schnell und oft auch in konkrete und echte Hilfsbereitschaft.

Das andere Standardvorurteil vieler Deutscher gegenüber Amerika trifft eher zu. Ja, die „Unterschiede zwischen reich und arm“ sind extrem, wohl auch wirklich größer als in Deutschland. Bei Kroger einkaufen zu gehen (piekfeine Giga-Supermärkte, in denen man sich als Deutscher beim Ablaufen des 50-Meter-Regals alleine mit unzähligen Cornflakes-Sorten nach wie vor fühlt wie jener Ossi 1989, der erstmals im Westen mit großen Augen einkaufen ging) oder bei Walmart, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, auch was das Publikum betrifft.

Das liege doch am stärkeren deutschen Sozialstaat, vermuten viele Deutsche – und dies wiederum glaube ich nicht. 40 Millionen Amerikaner, die von Essensmarken leben, sind sicher kein Ruhmesblatt für das Land, aber eben auch kein Zeichen fehlenden Sozialstaats. Im Gegenteil, das Leben im und vom Sozialstaat als Schicht- und Generationenphänomen ist in den USA älter und womöglich immer noch weiter verbreitet als in Deutschland. Es ist ja gerade dieser asoziale Sozialstaat, der auch in den USA Armut und die dazugehörige Mentalität erst erzeugt, verbreitet und perpetuiert.

Dazu kommen womöglich erneut Genetik oder Tradition – wobei Genetik die biologische Version der Tradition ist: Vielleicht sind die Wohlstands-Unterschiede in den USA schlicht deshalb krasser und stärker, weil auch die Menschen krasser und stärker voneinander abweichen? Weshalb es dort womöglich mehr geborene Könner und Macher gibt, aber eben auch mehr von denen ganz unten. Nicht von ungefähr gibt es im unpolitisierten Teil der Sozialwissenschaft die Erkenntnis, dass, wenn man einem Könner, Macher und Millionär die Millionen komplett abnimmt und ihn dann machen und können lässt, er schnell wieder zu diesem Wohlstand kommt. Und umgekehrt sind die Lottogewinne „der anderen“ Legende – jener, die ihre Million schnell verzocken und bald wieder so arm sind wie vorher.

Aber was ist mit der zweiten großen Teilung unserer Tage, der politischen zwischen links und rechts? Einer Spaltung, die die USA in zwei etwa gleich starke Hälften schneidet, anders als bei uns, wo das Linke das Rechte erdrückt? Ich habe in Tennessee und insbesondere im boomenden kleinen Franklin den Eindruck gewonnen, dass die hier in der Mehrzahl lebenden konservativen, wenn man so will: rechten, Amerikaner viel unpolitischer sind als die deutschen „Kollegen“. Sie wollen in der Tat einfach in Ruhe gelassen werden von dem ganzen politischen Mist aus Washington. Das ist alles. Und das ist sehr viel.

Kulturelle linke Tendenzen gibt es in Franklin übrigens auch. Und so vereinzelt und vor allem so unpolitisch-persönlich, wie sie vorkommen, sind sie sogar mit Gewinn zu erleben, machen sie das Leben doch einfach noch etwas bunter. Im Biomarkt bei Whole Foods bediente uns ein sehr freundliches Wesen, von dem ich wirklich nicht sagen kann, ob es tatsächlich Männlein oder Weiblein ist, nur dass es sich selbst als „divers“ interpretieren würde. Na und? Heute so, morgen so, jeder Jeck ist anders, sagt der Rheinländer, und das ist ja auch gut so. Gönnen wir ihm oder ihr nur von Herzen und hoffen, dass es sich nichts unumkehrbar chirurgisch weggeschnippelt oder chemisch hinzugefügt hat.

Richtig lachen musste ich in Leipers Fork, einem weitläufigen kleinen Vorort von Franklin, mitten in den Bergen Tennessees. Leipers Fork ist Künstlerort und Milliardärs-Gemeinde in einem, viele Superstars der Country-Industrie aus Nashville leben hier in riesigen Villen mit Pferderanch und allem Pipapo. Im Ort finden sich Galerien, Antiquitätenläden und Bars und Restaurants mit Livemusik. Nie zuvor hat mich ein dermaßen krass-schwul-tuntiger Kellner zu Tisch geleitet, daneben ein live aufspielender Country-Musiker mit Cowboyhut. Yee-haw!

Was ich sagen will: Klar, der Biomarkt und das Künstlerdorf sind hier im US-Süden vergleichsweise progressive Biotope. Aber die beiden Paradiesvögel machten nicht den Eindruck, dass sie unter den Nachfahren der Konföderation nicht ausgesprochen gut und gerne leben. Die Südstaaten der USA sind nicht aus der Zeit gefallen. Nein, hier pulsiert das Leben, Millionen aus Kalifornien und New York sind längst hinzugezogen – mal wieder eine Fluchtwelle vor einem neuen real existierenden Sozialismus.

Genug Philosophie, zurück nach Franklin: Die sehr freundliche Verkäuferin bei Apple war eine Afroamerikanerin. Und sie trug tatsächlich Maske, im Februar 2023 in Franklin, Tennessee. Anders als bei der Durchfahrt in Atlanta, Georgia, habe ich in Franklin nur sehr wenige Masken gesehen, weit weniger als in Deutschland. Aber, und das war wirklich auffallend, es waren eigentlich immer nur Schwarze, die sie trugen. Das wird in New York oder Kalifornien sicher anders sein, wo eben auch die linke Schickeria zuweilen noch Tugend signalisiert. Aber hier im tiefen Süden sind es eher die einfachen Menschen, meist Frauen, Verkäuferinnen und Bedienungen, und fast ausschließlich Schwarze. Sie sind teilweise immer noch derart verängstigt vom „Killervirus der Jahrtausendpandemie“, dass sie manchmal höchst komplizierte Lappen mit eigenartigen ausgefeilten Belüftungssystemen tragen, so was wie FDP-3-Masken. Vermutlich haben amerikanische Mainstreammedien, afroamerikanische Influencer oder der senile Präsident persönlich das so anempfohlen. Naja, leben und leben lassen, auch hier, jeder, wie er will.

Aber an der Stelle blitzte es eben dann doch auf, das andere Amerika, die andere Seite – eine Koalition offenbar von ganz oben und ganz unten, die die weltweite Transformation vorantreibt. Die aber hier, im tiefen Süden der USA, an Grenzen stößt, wo niemals irgendwer einen Impf-Arierausweis zucken musste, um verbotene Zonen zu betreten. Wo die Leute entspannt sind, der Kunde noch König ist und Bargeld immer eine Option bleibt. Und, ach ja, wo die Menschen bewaffnet sind.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 24. März erscheinenden April-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 231.