ef 231 Editorial

Sie, verehrte Leser, werden die Bilder vom Händeschütteln dreier hochrangiger Herren in Peking am 10. März gesehen haben: Unter Vermittlung Chinas verkündeten die Staatsführungen von Saudi-Arabien und dem Iran, ihre Erzfeindschaft jetzt mal eben zu beenden und bald schon diplomatische Beziehungen aufzunehmen. Hatten sich zuletzt nicht auch die Erzfeinde Türkei und Iran unter Vermittlung Russlands angenähert? Was ist da eigentlich los im Nahen Osten und in vielen anderen Teilen der Welt, wo gänzlich unerwartete Dinge geschehen und der Westen so völlig außen vor ist? Lesen Sie dazu bei Interesse bitte meine schonungslose Analyse, die auf Freiheitsfunken.info unter dem Titel „Neues nicht nur aus Saudi-Arabien: Die östlichen Allianzen gegen Nato und G7 erhalten immer stärkeren Zulauf“ erschien.

Von den Weiten der Weltpolitik zurück nach Meerbusch-Büderich: Am 2. März, so gegen 11 Uhr am Morgen, ahnte ich nichts, saß vertieft an meinem längeren Artikel zum Schwerpunktthema dieses Heftes, als plötzlich etwa ein Dutzend langjähriger und neuerer Mitstreiter vor der Tür stand, um mir, beladen noch mit lieben Geschenken, zu 25 Jahren eigentümlich frei zu gratulieren. Carlos A. Gebauer hatte den Besuch heimlich organisiert. Bei ihm besonders und bei allen Gratulanten möchte ich mich auch an dieser Stelle noch einmal sehr herzlich für diese wunderschöne Überraschung bedanken! Und allen voran bei Carlos‘ Frau Barbara, die nicht nur den Moment unten (leider nicht mit allen Besuchern) für uns festhielt, sondern auch noch gleich zwei so überaus ansehnliche wie wahnsinnig leckere Kuchen für uns gebacken hatte. Danke schön!

In großer Runde werden wir die Feier sicher fortsetzen – vom 17. bis 19. November auf Usedom anlässlich der siebten großen ef-Konferenz (siehe hierzu bitte auch die Anzeige auf Seite 30). Die ersten Redner stehen fest, weitere Prominenz wird im nächsten Monat verraten. Ihre Anmeldung auf ef-magazin.de/konferenz ist ab jetzt möglich.

Vielleicht sehen wir uns ja auch schon in sehr kleiner, vertraulicher und exquisiter Runde zusammen mit dem „Gentleman-Investor“ Dr. Markus Elsässer am 11. Mai in der Nähe von Koblenz (siehe Anzeige auf Seite 35)?

Eine andere wunderbare Möglichkeit, miteinander auch schon mal das Glas zu erheben auf nun ein Vierteljahrhundert eigentümlich frei bietet das Roland-Baader-Treffen in Kirrlach am 24. Juni. Die Organisatoren bitten lediglich um vorherige Anmeldung auf rolandbaader-treffen.de. Nun aber, verehrte Leser, wünsche ich Ihnen bei der Lektüre dieser Ausgabe wie immer viel Lesefreude und Erkenntnisgewinn! Ohnehin wissen Sie ja, worauf es ankommt: Kein Fußbreit den neosozialistischen Ausbeutern im Norden, Süden, Osten und Westen! Mehr Freiheit!

