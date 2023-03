Lichtschlags Beste Colgate-Palmolive

10. März 2023

Der kleine Riese im großen Supermarkt

von André F. Lichtschlag

Artikel aus ef 230, März 2023.

Wer A sagt, muss auch B sagen, wer auf Coca-Cola schaut, sollte PepsiCo nicht vergessen, und wer wie wir die Aktie von Procter & Gamble (ef 213) vorstellt, der dürfte konsequenterweise irgendwann Colgate-Palmolive folgen lassen. Die Geschäftsfelder und Produktreihen der beiden konkurrierenden multinationalen Konsumgüterkonzerne ist ähnlich breit und beeindruckend.

Zum Riesen aus Manhattan gehören nämlich unter anderem folgende Marken und Produktlinien: Im Bereich der Zahnhygiene Colgate, Colodent und Elmex, im Bereich der Textilpflege Ajax und Softsoap beziehungsweise Softlan, im Bereich der Körperpflege Palmolive und Irish Spring beziehungsweise Irischer Frühling, im Bereich der Reinigungs- und Sanitärprodukte Ajax und Palmolive, dazu kommen in den USA die Tiernahrung mit Hill’s und weltweit zahlreiche weitere hierzulande weniger bekannte Brands. Mit anderen Worten: Die gefühlt andere Hälfte des Supermarkts wird vom New Yorker Multi beliefert.

Wobei: Das ist dann doch leicht übertrieben. Im Zweifel ist die Markenmacht von Colgate-Palmolive geringer als die von Procter & Gamble, und natürlich gibt es auch andere Mitstreiter um die Plätze in den Supermarktregalen. Eine echte Weltmarke ist tatsächlich nur der erste Teil im Firmennamen. Funfact: Während in Deutschland die eingedeutschte Aussprache („Kolgaate“ wie bei Beate) üblich ist, verwendet man in Österreich und der Schweiz die US-amerikanische („Koalgäit“).

Wie auch immer, William Colgate, ein englischer Einwanderer und frommer Baptist, gründete 1806 eine Stärke-, Seifen- und Kerzenfabrik in der Dutch Street in New York City unter dem Namen William Colgate & Company. 1873 wurde die Zahnpasta als Geschäftsfeld entdeckt, die ab 1908 in Tuben und damit fortan auch in und an Massen verkauft wurde. 1928 fusionierte Colgate mit einem Seifenhersteller, der auf eine ebenso beeindruckende Tradition zurückblicken konnte, wurde dessen Produktlinie doch bereits 1864 von der B.J. Johnson Soap Company entwickelt – später umbenannt in Palmolive. Seit 1953 trägt das Gemeinschaftsunternehmen den heutigen Doppelfirmennamen als Colgate-Palmolive Company. Zu Beginn des Jahres 2023 beschäftigte das Unternehmen weltweit 33.800 Mitarbeiter.

Die viermal pro Jahr ausgezahlte, durch den freien Cashflow deutlich gesicherte Dividende mit einer Rendite von zuletzt knapp zweieinhalb Prozent wurde in den letzten 60 Jahren kein einziges Mal gesenkt. Entsprechend beeindruckend ist auch der lang- und mittelfristig astreine „Luro“-Aktienkursverlauf des stolzen Dividendenaristokraten von links unten nach rechts oben, so wie wir ihn uns wünschen.

Zukunftsaussichten

Warum Colgate-Palmolive in zehn Jahren eher noch besser dasteht als heute – dazu wie immer drei Gründe, die wir bereits im Fall des ewigen Konkurrenten Procter & Gamble so nennen konnten:

Erstens: Beim Megatrend Tierfutter ist auch Colgate-Palmolive noch nicht Markensynonym oder Marktführer, hier sind noch viele Tickets zu vergeben.

Zweitens: Die hervorragende Marktstellung, ja, das gefestigte große und breite Vertrauen in viele Produkte des unbedingten täglichen Bedarfs werden in unruhigen Krisenzeiten eher noch mehr zählen. Denn im Gezeitenwechsel verlassen wir uns gerne auf Bewährtes. Inflation oder der Wechsel in ein neues Währungssystem? Wird die Nachfrage zum Beispiel nach Colgate-Zahnpasta kaum beeinflussen, und Marktführer können im Zweifel auch Preise prägen und bestimmen.

Und drittens: Wer sagt denn, dass ein Gigant wie Colgate-Palmolive in Zeiten des Digitalisierungssprungs und von immer mehr E-Commerce nicht gleich eine eigene entsprechende Vertriebsplattform entwickeln wird? Direktvertrieb ist als einer der Megatrends in aller Munde – eine geradezu traumhafte Perspektive für ein einzigartiges Unternehmen, das sein 225-jähriges Bestehen im Jahr 2031 in einer neuen Zeit recht sicher wird gebührend feiern können. Vermutlich dann immer noch im Hauptquartier in der Park Avenue in Midtown Manhattan, wo hoffentlich dann aber der eine oder andere politmafiöse Nachbar im Orkus der Geschichte verschwunden sein wird.

