Massenpsychologie total Rahmenerzählungen bis zum Untergang

05. März 2023

Politik und Massenmedien stecken bis auf Weiteres in einer Blase

von Joachim Kuhnle

Artikel aus ef 230, März 2023.

Die Psychologie als Kriegswaffe

Im Juni 2019 wurde in eigentümlich frei 193 unter der Rubrik „Framing“ ausführlich beschrieben, wie mithilfe von psychologischen Tricks Dogmen der Mächtigen so propagiert werden, dass es in der Bevölkerung keinen nennenswerten Widerspruch gibt. Als krasses Beispiel wurde der Kosovo-Krieg herangezogen, in dem Deutschland zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg wieder einen anderen Staat völkerrechtswidrig militärisch angegriffen hat. Das war kurz nachdem die Partei der Grünen erstmals an einer Bundesregierung beteiligt war. Deren Frontmann Joseph Martin Fischer (auch liebevoll nur „Joschka“ genannt) warb als einer der eifrigsten Trommler für den deutschen Angriff gegen Serbien. Das Kriegsziel war es, einen nicht unerheblichen Teil des serbischen Staatsgebiets abzuschneiden, was schließlich auch gelang. Viele Jahre später operiert die russische Armee in der Ukraine. Auch hier geht es um die Interessen von Separatisten. Die Lage ist in vielerlei Hinsicht vergleichbar. Die Behauptung des Westens, so etwas habe es noch niemals gegeben, ist falsch. Es ist eine Art Gesetzmäßigkeit, dass, sobald die Grünen an der Macht sind, das deutsche Kriegsgebrüll beginnt. Die aus kommunistischen Gruppierungen heraus entstandenen Grünen beherrschen die sozialistische Propaganda und nutzen das Mittel der Rahmenerzählungen, sodass jedes Gegenargument moralisch niedergebügelt werden kann. Wenn diese Partei an der Macht ist, wird das gnadenlos genutzt. Das bedeutet nicht, dass die anderen politischen Gruppierungen wesentlich besser wären.

Im Jahr 1999 begründete die rot-grüne Bundesregierung mit Unterstützung der damaligen Oppositionsparteien CDU, CSU und FDP den militärischen Akt mit der Behauptung, Serbien habe „Konzentrationslager“ errichtet, sei damit praktisch dem Deutschen Reich unter der Herrschaft der braunen Sozialisten gleichzusetzen. Damit war der Angriffskrieg ein unbedingt notwendiger Kampf der Guten gegen die Dämonen. Wenn die Lüge in allen Medien als Dauerwerbesendung in die Luft trompetet wird, ist jeder Widerspruch ein aussichtsloser Kampf.

Im Kampf gegen die Mächtigen wird den Schwächeren immer wieder der Nazi-Vorwurf um die Ohren gehauen. Das ist absurd, denn damals wie heute gehen die schlimmsten Verbrechen von den Herrschern aus. Die vorwurfsvolle Umkehrung ist keine Fehldeutung, sondern Programm. Schon der Begriff „Nazi“, eine Erfindung kommunistischer Ideologen, ist seltsam. Eigentlich müsste es „Na-So“ heißen. Die Partei des Aliens aus Braunau nannte sich „National-Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei“. Weil man den Sozialismus weiterhin als etwas Anzustrebendes verkaufen möchte, hat man den „Nazi“ für die braunen Sozis erfunden. Das klingt härter und eignet sich besser als Keule. Heute, Jahrzehnte nach der Hitler-Ära, wird jeder Kampf gegen unliebsame Gruppen oder Einzelpersonen bis hin zum Massenmord (Angriffskrieg) gerechtfertigt, mit dem Verweis, man kämpfe gegen „Nazis“, also gegen das Böse schlechthin. Und niemand bemerkt, dass das, was damit gerechtfertigt wird, dem Treiben des damaligen Regimes näher kommt als alles andere. Auch Putin begründete den Einmarsch in die Ukraine mit der Notwendigkeit der „Entnazifizierung“. Selbst wenn in der Ukraine Abzeichen gesichtet wurden, die in Deutschland strafrechtlich relevant wären, darf dies natürlich keinen bewaffneten Angriff rechtfertigen, noch nicht einmal gegen diejenigen, die solche Abzeichen zeigen.

Rahmenerzählungen

Mit dogmatisch festgelegten Behauptungen wird eine Welt beschrieben, die mit der Realität in der Regel nichts zu tun hat. Es ist ein bewusst eingesetztes Mittel zur psychologischen Beeinflussung der Massen mit dem Zweck der Propaganda für Machtinteressen. Die Herrschaft über die Massenmedien ist eine zwingende Voraussetzung, wenn die Rahmenerzählung funktionieren soll. Die Dogmen dürfen auf gar keinen Fall öffentlichkeitswirksam angezweifelt werden. Mit den Rahmenerzählungen wird ein Moralanspruch verbunden. Der Krieg gegen Serbien stand gemäß Joschka Fischer unter dem Motto „Nie wieder Auschwitz“. Für den Krieg zu trommeln, war daher ein Statement gegen den Holocaust. Umgekehrt war die Kritik am Krieg automatisch eine Zustimmung zum Holocaust. Wer mag da noch Kritik üben? Es ist Psychologie. Eine bösartige Psychologie.

Oft führen die Erzählungen zu inneren Widersprüchen, sind in sich überhaupt nicht schlüssig. Das ist nicht immer beabsichtigt, wird aber gerne in Kauf genommen, weil die Masse dadurch verwirrt wird. Nicht nur das Anzweifeln, sondern das bloße Darüber-Nachdenken wird schon unangenehm und anstrengend. Resigniert gibt die Masse jeden Widerstand auf und folgt nur noch blind und gehorsam den Ansagen der Mächtigen. Im schlimmsten Fall wird das von den Herrschern ausgenutzt und die Masse ist auch zu Gewalttaten und zu Verbrechen bereit. Die Geschichte ist voll von Beispielen.

Die vom Hauptstrom gesetzten Themen dienen in der Regel dazu, die staatlichen Machtbefugnisse zu erweitern und die Bürgerrechte zu beschneiden. Die „Große Transformation“, von der Politiker und andere mächtige Leute immer wieder erzählen, ist tatsächlich der geplante gesellschaftspolitische Wandel, weg von den freiheitlichen Grundordnungen, hin zu totalitären Herrschaftssystemen. Die Gegenwart ist von vier großen Rahmenthemen geprägt: erstens die angeblich unvermeidbare Massenmigration, zweitens die Klima-Apokalypse, drittens die Viren-Apokalypse und viertens der notwendige Endsieg im Krieg gegen Russland. Das massive Framing, die plumpen Dogmen, die bei allen Themen unbeirrt gesetzt werden, sind eine Beleidigung für jeden Feingeist, eine Ohrfeige für jeden differenziert denkenden Intellekt und für jeden gesunden Menschenverstand. Dennoch funktioniert es, vor allem in gebildeten Kreisen. Zeitungsleser glauben, immer gut informiert zu sein. Tatsächlich aber haben sie nur eingerahmte Propaganda konsumiert.

Erstens die Massenmigration und deren Begrenzung

Stellen wir uns einen jungen Mann aus Äthiopien vor, der für sich in seinem Heimatland keine Zukunftsperspektive sieht und plant, nach Deutschland auszuwandern. Ein Flug von Addis Abeba nach Frankfurt kostet nicht die Welt, die Reise dauert nur ein paar Stunden. Doch die Fluggesellschaft verweigert dem Tatendurstigen die Reise. Er hat kein Einreisevisum. Aus libertärer Sicht kann man das kritisieren. Wozu benötigt man denn ein Visum? Die Antwort ist ganz einfach: Wäre es jedem auf der Welt gestattet, nach Deutschland einzuwandern, stünden ein paar Tage später Hunderte Millionen Einwanderer auf deutschen Flughäfen. Die komplette Ordnung im Land würde zerfallen, der Kampf ums Überleben, um Besitz und Nahrungsmittel, würde allen Wohlstand augenblicklich vernichten. Es ist daher nach meiner Überzeugung zwingend notwendig, die Einwanderung zu begrenzen. Die politische Debatte darüber ist allerdings von den herrschenden Kreisen nicht gewollt. Man will das deutsche Volk zu deutlich mehr Einwanderung zwingen, als es jemals mehrheitlich akzeptieren würde, warum auch immer. Man kann das aus moralischen Gründen falsch finden, doch in einer Demokratie sollte man den Willen der Mehrheit akzeptieren. Das ist jedenfalls ein Prinzip der Demokratie.

Die Bundesregierung wirbt in unterentwickelten Ländern in allen Sprachen damit, Einwanderungswillige mögen in Deutschland einen Asylantrag stellen. Das Asylrecht, das einst zum Zweck erfunden wurde, politisch Verfolgten einen vorübergehenden Schutz anzubieten, wird zweckentfremdet, um eine demokratisch nicht mehrheitsfähige Einwanderungspolitik zu erreichen. Um den Zustrom dann auf höherem Niveau einigermaßen zu begrenzen, zwingt man die Migranten, eine gefährliche und kostspielige Reise zu unternehmen. Der junge Mann aus Äthiopien muss sich durch die afrikanische Wüste bis nach Libyen durchkämpfen, dort sehr viel Geld an einen Vermittler bezahlen, der im richtigen Augenblick den Migranten auf ein kleines billiges Boot setzt und aufs Mittelmeer schickt. Hierbei besteht wieder Lebensgefahr. Vor der Küste warten dann vorwiegend deutsche Schiffe, die extra dorthin gefahren sind, um die Migranten von Libyen nach Italien zu bringen. Es ist organisierte Kriminalität. Die Besatzung steht mit den Vermittlern an der libyschen Küste ständig in Kontakt. Von Italien aus fahren die Neubewohner dann mit der Eisenbahn nach Deutschland. Die Prozedur ist von vorn bis hinten illegal, sie widerspricht allen geltenden Gesetzen. Trotzdem wird dieses Treiben von der Regierung gefördert und finanziert. Die Schiffe sind direkt oder indirekt von den deutschen Steuerzahlern bezahlt. Die Migranten erhalten auch dann eine lebenslange Vollversorgung, wenn sie keinen Asylgrund haben und sogar wenn sie schwere Gewaltstraftaten begehen. Eine Ohrfeige für jeden Rechtsstaat.

Damit die Empörung in der Öffentlichkeit erst gar nicht aufkommt, gibt es eine passende Rahmenerzählung. Die Migranten werden nicht Einwanderer, sondern „Flüchtlinge“ genannt. Das, was sich auf dem Mittelmeer abspielt, ist kein kriminelles Schleusertum, sondern „Seenotrettung“. Wer das Ungeheuerliche kritisiert, ist herzlos, weil er alle „Flüchtlinge“ ertrinken lassen möchte. Außerdem sind alle Kritiker grundsätzlich „Fremdenfeinde“, „Rassisten“ und natürlich „Nazis“. Diese plumpen Dogmen werden in allen Massenmedien bis zum Erbrechen nicht nur täglich, sondern ständig wiederholt, bis mindestens 80 Prozent der Masse alle Dogmenverinnerlicht und jeden Widerspruch aufgegeben haben.

Zweitens die angebliche Klimakrise und der Weltuntergang

Seit 2019 wurde die psychologische Kriegsführung der Mächtigen gigantisch aufgeblasen. Eine Zeit lang gab es bei den Massenmedien kein anderes Thema als die „Klimakrise“. Mit der als Heilige dargestellten Greta Thunberg aus Schweden, einer künstlichen Propagandafigur mächtiger Kreise, startete die von oben geförderte „Fridays for Future“-Initiative. Der Appell an die Schülerschaft, am Freitag dem Schulunterricht fernzubleiben und sich stattdessen Straßenprotesten für mehr „Klimaschutz“ anzuschließen, wurde mehr von den Lehrern als den Schülern gefeiert. Die Forderung lautet: mehr staatliche Machtbefugnisse und weniger Bürger- und Freiheitsrechte. Das vernimmt jede Regierung mit Wohlwollen. Klar, dass die Lehrer, Beamte des Staats mehrheitlich dafür sind. Es hat mit der üblichen Vorstellung von Protesten nichts gemein. Hier demonstriert nicht das Volk gegen die Regierung, sondern die Regierung gegen das Volk.

Die Dogmen der Rahmenerzählung sind: Erstens, die Verbrennung von Kohle, Gas und Öl führt zu einem erhöhten CO2-Gehalt in der Atmosphäre. Zweitens, dadurch erhöht sich die Temperatur an der Erdoberfläche. Drittens, die höheren Temperaturen sind schädlich. Viertens, wenn die oben genannte Energieumwandlung nicht schnellstmöglich mithilfe von Regierungsgewalt gestoppt wird, gibt es eine Klimakatastrophe bis hin zur vollständigen Unbewohnbarkeit des Planeten, sprich, es droht nicht weniger als der Weltuntergang, die Apokalypse. Fünftens, Politiker können mithilfe strenger Beschlüsse die Katastrophe noch verhindern, allerdings nur, wenn eine Klimadiktatur zeitnah eingeführt wird.

Der letzte Punkt ist typischer sozialistischer Größenwahn. Der Weltuntergang ist trotz 50-jähriger Gehirnwäsche und eines korrupten Wissenschaftssystems eine Erzählung grün-verblödeter Polit-Aktivisten. Kaum ein seriöser Wissenschaftler würde eine solche übertriebene Panikmache behaupten. Dass höhere Temperaturen schädlich sind, widerspricht allen Erfahrungen. Höhere Temperaturen haben schlussendlich mehr Vorteile als Nachteile. Das Märchen, dass eine Erhöhung des CO2-Anteils in der Luft (derzeit gerade einmal 0,04 Prozent!) zu höheren Temperaturen führe, ist physikalischer Unsinn. Dafür gibt es keinerlei Belege. Es ist eine Behauptung. Allerdings hat die Gehirnwäsche ganze Arbeit geleistet, denn viele intelligente Leute, die es wissen könnten, wollen sich mit dieser Frage nicht beschäftigen, haben Angst, als „Leugner“ beschimpft zu werden. Der Begriff „Leugner“ verrät bereits, dass es sich nicht um Wissenschaft, sondern um eine Religion handelt. Physikalische Detailfragen sollen hier nicht das Thema sein. Jeder, der sich in der Lage sieht zu widersprechen, darf das tun. In der Praxis hat sich gezeigt, dass die Klimajünger in der Debatte kein einziges Sachargument vorbringen können und ausschließlich die Personen angreifen, die die Wahrheit aussprechen. Der erste Punkt könnte stimmen, aber auch hier weiß man, dass sich der CO2-Gehalt in der Vergangenheit auch schon ohne Industriegesellschaften verändert hatte.

In einer freien Gesellschaft, in der alle Sichtweisen offen debattiert werden können und nicht durch Rahmenerzählungen eingeschränkt sind, müssten auch die Dogmen kontrovers debattiert werden. Das aber wurde von Anfang an von mächtigen Kreisen verhindert. Es ist quasi verboten. Ohne das „Framing“ und die konsequente Diffamierung der „Leugner“ wären die Klimamärchen längst in sich zusammengefallen. So dauert es noch länger.

Selbst wenn man an den menschengemachten Klimawandel glauben mag (in einer freien Gesellschaft sollte Glaubensfreiheit herrschen), warum sollte ein Klimawandel überhaupt eine Bedrohung sein? Die Durchschnittstemperatur in Deutschland der vergangenen 35 Jahre beträgt 9,3 Grad Celsius. Das ist ungemütlich kalt. In vielen Ländern und Gegenden ist es noch ungemütlicher und noch kälter. Weltweit (einschließlich der Ozeane) ist es im Durchschnitt nur zwischen 14 und 15 Grad kalt. Das sind mehr als 20 Grad unterhalb der menschlichen Körpertemperatur. Manche Klima-Panikmacher addieren irgendwelche geschätzten Zahlen von Hitzetoten, vergessen dabei aber zu erwähnen, dass es viel mehr Kältetote gibt. Man kann es an der Übersterblichkeit sehen. Ist es im Sommer besonders heiß, dann sterben etwas mehr Menschen. Insgesamt gibt es die meisten Todesfälle im Winter, wenn es kalt ist. In der Gesamtsumme bieten sommerliche Temperaturen mehr Vorteile. Ein eindrucksvolles Beispiel ist die Stadt Phoenix in Arizona, USA. Es ist die heißeste Metropole dort. In den Sommermonaten muss man mit Höchsttemperaturen über 40 Grad rechnen, manchmal steigt das Thermometer sogar auf höllische 50 Grad Celsius. Warum wollen dort Menschen leben?

Tatsächlich ist es sogar die am stärksten wachsende Stadt der Vereinigten Staaten, die Einwohnerzahl hat sich in den letzten 40 Jahren mehr als verdoppelt. Es ist dort insgesamt wesentlich angenehmer als in den Metropolen des Nordens, wo es im Winter oft bitterkalt und verschneit sein kann. In Phoenix ist es die meiste Zeit im Jahr angenehm warm, und gegen den zu heißen Sommer gibt es Klimaanlagen.

Die Aktionen derjenigen, die besonders aktiv gegen den Wandel des Klimas kämpfen, Verrückte, die sich an die Straße kleben, um den Verkehr zu stören, oder andere, die in Museen ausgestellte Bilder besudeln, finden in der Bevölkerung gar kein bis höchstens wenig Verständnis. Warum machen die das trotzdem? Warum wird das Schauspiel von Steuergeldern und von dubiosen Stiftungen vermögender Investoren bezahlt? Warum ignoriert man diesen Unsinn nicht, sondern bläst in den Massenmedien Inszenierungen einer Handvoll Schauspieler zu einem Großereignis auf, während Hunderttausende Demonstranten für Grundrechte in den Massenmedien mit deren Anliegen kaum erwähnt werden?

Es geht um die Rahmenerzählung, die dadurch weiter zementiert wird. Die Kritik an den Klimakleber-Aktionen darf brav vorgetragen werden, aber immer mit dem Hinweis, dass deren Anliegen ja berechtigt seien oder zumindest die gute Absicht gewürdigt werden müsse. Auch eine schlechte Presse ist Werbung für die Sache. Zweifel an den Dogmen sind nach wie vor tabu. Die Partei der Grünen hat damit seit 2019 einen rasanten Aufstieg hingelegt und sichert ihren Funktionären Macht und Versorgungsposten. SPD, Union, FDP und Linke wollen auch etwas vom Kuchen und singen die Rahmenerzählungen vom Klimaschwindel laut mit. So funktioniert schlechte Politik.

Drittens die Angstverbreitung mit Viren und gentechnische Heilsversprechen

Nach dem völlig überdrehten Klimawahn wurde der Irrsinn noch erheblich gesteigert durch die im Jahr 2020 gestartete Panik vor den Coronaviren. Nachdem sich die Physiker (hauptsächlich durch Untätigkeit und Schweigen) den Klimapanikmachern kampflos ergeben haben, waren es nun die Ärzte und Medizinwissenschaftler, die einen ähnlichen Zirkus über sich ergehen lassen mussten. Natürlich hat das dem Ansehen der Ärzteschaft insgesamt erheblich geschadet. Die Propaganda wurde genau von den gleichen Mächten initiiert und gefördert wie zuvor die Klimapropaganda. Natürlich gab es auch hier nur eine Lösung, nämlich ein allmächtiger, totalitärer Staat (um die Katastrophe zu verhindern). Die im Grundgesetz verankerten Bürgerrechte wollte man nicht aufrechterhalten. Die sogenannte Pandemie war gemäß Aussagen des politmedialen Komplexes ab März 2020 eine nie dagewesene Katastrophe, obwohl es weder eine Übersterblichkeit noch eine Überauslastung in den Krankenhäusern gab. Im Gegenteil: Die Krankenstände waren gering, die Krankenhäuser leer wie nie zuvor und in den Arztpraxen war die Lage entspannt. Wie beim Klimaschwindel wurden Entwicklungen der allgemeinen Volksgesundheit nicht mehr durch Beobachtungen, sondern durch Computersimulationen prognostiziert. Den Entscheidungsträgern in der Politik wurde mithilfe der dubiosen Modelle gezeigt, dass, falls der Staat nicht energisch handelte, Leichenberge ungeahnten Ausmaßes nicht zu vermeiden wären. Bald stellte sich heraus, dass die ganze Panikmache eine Marketing-Veranstaltung zugunsten preisgünstig in Massen herstellbarer Substanzen war. Ober-Guru Bill Gates durfte in den deutschen Tagesthemen verkünden, dass „wir“ (Gates und seine Verbündeten) sieben Milliarden Menschen (die komplette Weltbevölkerung) impfen würden.

Die Rahmenerzählung: Covid-19 ist eine völlig neuartige Erkrankung mit einem bisher nie dagewesenen Gefahrenpotenzial (übertriebener Unsinn). Die Übertragung wird wirksam verhindert, durch das Tragen von Staubmasken im Gesicht (auch Unsinn). Die „Impfung“ bietet einen guten Schutz gegen die Krankheit (stimmt leider auch nicht). Wer sich nicht „impfen“ lässt, ist eine Gefahr für die anderen, auch für die „Geimpften“ (völlig unlogisch). Je mehr „Impfungen“ verabreicht werden, umso mehr entspannt sich die Lage und sinkt die Zahl der Infizierten (das Gegenteil war die Realität). Ohne die brutalen, von der Regierung verhängten Maßnahmen, verbunden mit harten Strafen bei Nichtbefolgung, wäre das Gesundheitssystem wegen Überlastung angeblich zusammengebrochen. Es empfiehlt sich ein Blick nach Weißrussland. Dort gab es keine Lockdowns. Sogar Großveranstaltungen wie Fußballspiele waren durchgehend mit Zuschauern erlaubt. Ein Massensterben blieb aus.

Der Corona-Irrsinn stellte tatsächlich alles bisher Dagewesene in den Schatten. Die psychologische Kriegsführung gegen die Bürger war dermaßen „erfolgreich“, dass innerhalb kürzester Zeit ein erheblicher gesellschaftlicher Schaden entstanden ist. Viele, vor allem Ältere, sind bis heute schwer verängstigt. Manch einer hat sich fünfmal „impfen“ lassen, um dann anschließend an Coronaviren übel zu erkranken. Anstatt skeptisch zu werden, wird behauptet, ohne die „Impfungen“ wäre es noch schlimmer gekommen. Was soll man dagegen sagen? Das Schikanieren derjenigen, die den mRNA-Stoff nicht in sich hineinspritzen ließen, war eine moralische Bankrotterklärung.

Viertens der Krieg gegen Putin

Auffällig am modernen Zeitalter der Propaganda ist, dass im höchsten Maße Feindbilder gepflegt werden. Dazu werden nicht nur Feindbild-Gruppen erfunden oder definiert (Reichsbürger, Rechte, Verschwörungsideologen und so weiter), sondern es werden auch ganz konkret wichtige Personen dämonisiert. Die wichtigsten Figuren, auf die unser aller Hass gerichtet werden soll, heißen Orbán, Trump und Putin. Deren Verteufelung ist genauso übertrieben, wie es deren Heiligsprechung wäre. Doch Propaganda lebt von Übertreibungen. „Wir“ (Baerbock) führen keinen Krieg gegen Russland, sondern gegen Putin, der das Alien aus Braunau als Bösesten der Bösen quasi abgelöst hat. Die Rahmenerzählung ist ganz plump: Bösewicht Putin hat aus dem Nichts die Ukraine überfallen. Die Ukraine, die bezüglich „westlicher Werte“ eine Art Vorbildfunktion hat, einschließlich einer selbstlosen, stets für das Volk fürsorglich agierenden Regierung, verteidigt sich tapfer. „Wir“ müssen Präsident Selenskyj und seinen Mitstreitern auf allen Ebenen helfen. Wurde die freie Welt vor 20 Jahren noch am Hindukusch verteidigt, so findet dieser Kampf 2022/23 in der Ukraine statt. Putin darf auf gar keinen Fall gewinnen, weil er sonst gleich anschließend Polen überfallen wird. Danach stünde die Eroberung Deutschlands auf dem Plan.

Das greift tief in das nationale Trauma der Deutschen. Wenn Putin mit dem Panzer in Berlin steht, haben wir praktisch wieder 1945. So weit darf es nicht kommen, diesmal müssen „wir“ gewinnen. Sollen wir so denken?

Weil Putin demnach ein grundloser Aggressor ist und die meisten Russen ihn gewählt haben, muss Russland ordentlich bestraft werden. Nicht nur jetzt, sondern für immer. Mit Russland darf nie wieder Handel betrieben werden, es dürfen nie mehr Rohstoffe aus Russland gekauft werden. Um dies sicherzustellen, hat man vorsorglich die mit Milliardenkosten gebauten Pipelines gesprengt und beschlossen, dass der Schaden nicht behoben werden darf.

Tatsächlich sind den westlichen Geostrategen die Ukrainer egal. Sie werden im Stellungskrieg verheizt. Der Westen ist entschlossen, gegen Putin zu kämpfen. Bis zum letzten Ukrainer. Der blutige Krieg, bei dem es wenige Gewinner und sehr viele Verlierer gibt, durch den die Deutschen ärmer werden, weil sie viel höhere Energiepreise bezahlen müssen, war natürlich vermeidbar. Er ist unnötig. Russland möchte in der Weltpolitik eine Rolle spielen und sich nicht den Spielregeln der USA und deren geopolitischen Interessen unterwerfen. Das mag man kritisieren, es ist aber so. Man kann es nicht ändern. Putin hatte seit Jahren darauf hingewiesen, dass der Zugriff des Westens auf die Ukraine eine rote Linie ist, dass die Ukraine nicht als Aufmarsch-Gebiet der Nato akzeptiert wird, dass das Abschneiden der Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Ukraine und Russland durch Einführen der EU-Regularien nicht gerne gesehen wird. All das hat man vorsätzlich ignoriert und es kommt in der Rahmenerzählung nicht vor. Natürlich ist die Ukraine ein souveräner Staat und muss sich nicht den russischen Befindlichkeiten unterwerfen. Die Interessen miteinander abzustimmen, wäre die Aufgabe der internationalen Diplomatie. Der Wunsch nach einer möglichst friedlichen Welt sollte Grund genug sein, sich hierbei Mühe zu geben. Man kann die Ansicht vertreten, die Diplomatie habe versagt. Vermutlich wollte man den Konflikt nie lösen, sondern ihn verschärfen. Vermutlich wollte der Westen diesen Krieg, auch wenn es ungeheuerlich klingt. Jetzt ist er da, und man muss hoffen, dass er nicht immer weiter eskaliert. Früher gab es den Spruch: „Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin.“ Heute heißt es: „Stell dir vor, es ist Atompilz, und du klebst an der Straße fest.“ Die idiotischen Themen eignen sich auch dazu, die wichtigen Probleme zu ignorieren.

Der Abstieg Europas

Aber Russland ist nicht Serbien. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Der Krieg könnte sich in die Länge ziehen und am Ende könnte die Bilanz verheerend für Europa sein. Machen kann man wenig, denn die Propagandisten trommeln immer weiter. Sie sind gefangen in ihrer Meinungsblase, eingezäunt mit den Dogmen der Rahmenerzählung. Das betrifft alle genannten Themen, die Massenmigration, den Klimaschwindel, den Gesundheitssozialismus und den Krieg. Es beschleunigt den Untergang des Abendlands, den Niedergang der europäischen Völker, moralisch wie wirtschaftlich. Oswald Spengler (1880–1936) hatte den Aufstieg und Niedergang der Hochkulturen analysiert und prognostizierte für die Zukunft den Untergang des Abendlandes sowie den Aufstieg einer neuen russischen Hochkultur. Selbst wenn es so kommen sollte, würde es lange dauern. Die Maßstäbe und die Wertvorstellungen einer neuen Welt sind aus heutiger Sicht kaum zu beschreiben und schon gar nicht zu bewerten. Eine Hoffnung lässt sich aus der Spengler-Prognose nicht ableiten.

Die Zukunft ist im Detail nicht wirklich vorhersehbar. Es bleibt spannend. Das Leben geht in jedem Fall weiter. Auch in einem chaotischen Umfeld können sich einzelne Individuen gut behaupten. Die Welt der Rahmenerzählungen ein wenig zu durchschauen, den Blick auch einmal auf die reichhaltige Realität außerhalb des Rahmens zu richten, kann dabei nicht schaden.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 24. Februar erscheinenden März-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 230.