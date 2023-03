Framing in den Medien Vier Gründe für das Halleluja

04. März 2023

Warum sie alle in den Phrasen schwelgen

von David Andres

Artikel aus ef 230, März 2023.

Es ist eine der drolligsten Bewegungen im deutschen Fernsehen. Ein Gesprächsgast beugt sich nach vorn, klaubt drei zuvor zurechtgelegte Bargeldmünzen vom Glastisch und schmeißt sie in das Sparschwein. Der Grund: Er hat kurz zuvor einen Allgemeinplatz abgesondert, ein Klischee, einen Kalenderspruch der Neuzeit und zahlt daher ins Phrasenschwein ein. Die Rede ist von der Fußball-Talkshow Doppelpass und Sprüchen wie „Geld schießt keine Tore“, „Im Pokal ist alles möglich“ oder „Die Tagesform ist entscheidend“.

Wissen, was man sagt

Das Erfrischende an der Nische des gesprochenen Sportjournalismus ist neben der Harmlosigkeit des Themas, dass sich hier alle ihrer eigenen Rhetorik bewusst sind und diese sogar ganz offen auf den Arm nehmen können. Undenkbar hingegen wäre ein vergleichbares Modell in politischen Talkshow-Formaten wie „Anne Will“, „Maybrit Illner“, „Hart aber fair“ oder „Markus Lanz“. Man stelle sich einmal vor, da säßen Politiker und sogenannte Aktivistinnen, Kulturdarsteller und kreuzbrave Journalisten der aktuellen Säkular-Religionen und beugten sich nach vorn, um Geld in das schmunzelnd hingehaltene Phrasenschwein zu werfen, weil sie von der „Zeitenwende“ gesprochen haben oder vom „Aufstehen gegen Hass und Hetze“, von der Notwendigkeit, auf „die Wissenschaft zu hören“ oder „die Augen nicht länger vor der Klimakatastrophe zu verschließen“. Was für ein Ausmaß von Selbstreflexion wäre nötig, um derlei Gewäsch selbst als Phrase zu identifizieren! Was für ein Ausmaß erwachsenen Denkens selbst dann, wenn man all diese Axiome für wahr und legitim hielte, aber innerhalb derer noch einmal den Unterschied machen würde zwischen der allgemeinen Phrase und dem konkreten Darstellen eines Sachverhalts entlang der Minimaleckpunkte des klassischen Journalismus: wer, was, wo, wann, wie, warum, woher?

Das ignorierte Gewissen

Ein paar der eben genannten Worthülsen stammen aus dem hervorragenden Wörterbuch „Neusprech – Deutsch“ der Achse des Guten, das wir in der vorliegenden Ausgabe von eigentümlich frei ebenfalls publizieren durften. Jeder Plapperprofi, der sie verwendet, weiß, dass sie ihre drei Euro für das Phrasenschwein wert wären. Ja, mehr noch, er weiß darum, dass sie Teil eines ideologischen Gebäudes sind, das dem Hauptstrompublikum den Blick auf die gesamte Breite der denkbaren Wirklichkeit versperrt. Eine Matrix, die er noch dazu formal füttert, wenn er seit einigen Jahren seine Texte mit Gendersternchen oder absolut gesetzten Tätigkeitsformen wie „Forschende“ verhunzt. Er weiß, mit seinem journalistischen Restgewissen und seinem Intellekt, dass er sich von morgens bis abends „mit einer Sache gemein macht“, wie es laut eines Spruches von Hajo Friedrichs im Journalismus nicht geschehen sollte, eines Spruches im Übrigen, den Friedrichs im Kern selber von seinem BBC-Mentor Charles Wheeler übernahm. Er weiß, wenn er einmal einen Blick in staubtrockene seriöse Standardwerke wie „Investigativer Journalismus“ von Johannes Ludwig geworfen hat, dass sich ein echter Profi beim Blick auf ein System (eine Institution, eine Firma, eine Partei, eine NGO, eine Familie) immer zu fragen hat, welche versteckten Ziele es neben den offen verkündeten haben könnte. Ob womöglich reines Profitstreben in Kooperation mit korrupten Regierungen dahintersteckt, wenn ein transnationales Großunternehmen davon spricht, sich in einem afrikanischen Land „zu engagieren“. Ob ein „Sondervermögen“ nur frische Schulden sind, der „harmlose“ Einsatz für die Rechte von „Transmenschen“ nicht eigentlich eine Attacke auf alle Frauen oder vermeintliche Graswurzelbewegungen wie die Klimakleber in Wahrheit so viel Geld von mächtigen Stellen bekommen, dass die Graswurzel ein meterdickes Geflecht ist, das bereits durch den Beton zu brechen vermag. Nur das Allererste mögen selbst heutige Linke noch begreifen, die die beiden weiteren Punkte mit grobem Besen unter den Teppich kehren. Die Frage lautet also: Wieso machen das alle mit? Woher kommt es, dass sich so viele diesem mannigfaltigen Framing unterwerfen und es sogar füttern, obwohl sie es doch eigentlich besser wissen müssten?

Erstens: Ideologische Prägung

Der Mensch ist formbar und kann geprägt werden. Viele der heute körperlich erwachsenen Medienmacher sind bereits an der Universität zu 90 Prozent von linken Inhalten beeinflusst worden. Intellektuell in den Seminaren der Literaturwissenschaft, der Philosophie, der Soziologie oder der Politologie, in denen die Kritische Theorie von Adorno und Co ebenso zum Kanon gehören wie eine marxistische Betrachtung der Welt oder der französische Poststrukturalismus sowie die Dekonstruktion; ideologische Wurzeln heutiger Politik und Gesetzgebung sowie der Unkultur des „woken“ Denkens und Cancelns. Pragmatisch lernten sie, dass der Weg der Beteiligung an der „Studierendenzeitung“, am Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) und meistens sogar an eher neutralen Institutionen wie dem Fachschaftsrat fast immer ganz automatisch ein linker Weg ist. Kaum eine Hochschule im Lande, in denen der AStA keine obskure Parallelwelt darstellt, gewählt von fünf Prozent aller Studenten, in einer Atmosphäre, in der die universitären Versionen der CDU und der FDP bereits wie Rechtsradikale angefeindet werden. Schnell lernt der geneigte Jungakademiker, dass man Karriere eher entlang moralischer Überlegenheitsgesten und kulthafter Kollektivismen macht. Ganz besonders, wenn man sich irgendwann nur noch auf die Phrasen statt auf die tiefen Inhalte verlässt. Anderenfalls würde einem auffallen, dass diese sich auch anders lesen lassen und dass ausgerechnet Michel Foucault als Kritiker einer „Biopolitik“ heute seltsamerweise selbst unter Linken keine Rolle mehr spielt.

Zweitens: Narzissmus und Gefallsucht

Der Mensch ist eitel und süchtig nach Applaus. Niemand kann sich von diesem Sog freisprechen. Opportunisten und Narzissten erliegen ihm schneller, Soziopathen finden strategisch herausragend manipulative Wege, um sich in Positionen zu bringen, in denen sie maximal lukrativ einen Zeitgeist bedienen können, ohne selbst an ihn zu glauben. Die Geschichte des aufgeflogenen Lügenbarons Claas Relotius ist nur die Spitze eines gigantischen Eisbergs, aber ein Gleichnis für Generationen. In seinen Reportagen betrieb er reines Storytelling entlang jener Sortierung von Schurken und Helden, die seine Auftraggeber und deren Publikum erwarteten. Das Ergebnis waren Top-Honorare und journalistische Preise. Ein weiterer Dopaminrausch findet sich darin, Zutritt in die geweihten Hallen der Elite zu bekommen. Hervorragend illustriert dies Roland Tichy in einem Artikel über seine früheren Teilnahmen am Weltwirtschaftsforum in Davos, bevor er die Seiten wechselte: „In der Garderobe hilft man Maria Furtwängler beim Ausziehen der Winterstiefel und beim Anziehen der High Heels. Davos schafft Nähe, und in der Nähe der Reichen und Mächtigen bewegen sich die schönsten Frauen, die begehrtesten Dichter wie Paolo Coelho, Models wie Claudia Schiffer und die angesagtesten Top-Managerinnen wie Marissa Ann Mayer, einige Jahre der Superstar aus dem Silicon Valley. In Davos hilfst du ihr aus dem Pelz, und auf der Burda-Party erklärt dir ein Bundesbankpräsident wütend, warum er kommende Woche sein Amt niederlegen wird.“ Wer drin sein will im erlauchten Kreis, der spricht und denkt wie verlangt. „Wer kritisiert“, so Tichy, „wird persönlich Monate später zur Rede gestellt und war das letzte Mal eingeladen, wenn er nicht Besserung gelobt.“ Was für Davos gilt, gilt auch für Berlin, für rote Teppiche und die Bundespressekonferenz, für die Mitreise im Regierungsflieger oder den Champagner auf den wichtigen Partys der Frankfurter Buchmesse.

Drittens: Bequemlichkeit

Der Mensch ist faul und bevorzugt Komfort. Wer einmal verstanden hat, was zu wirklich jedem Thema allgemein entlang der ungeschriebenen Gesetze zu sagen ist, erspart sich den Zeitaufwand der Recherche und vor allem die innere Unruhe, die aufkommen kann, wenn man sich die Gegenpositionen anschaut und sich ernsthaft auf sie einlässt. Gut möglich, dass diese einen überzeugen und an das andere Ufer ziehen. Viel wahrscheinlicher ist es jedoch, dass durch die ergebnisoffene Beschäftigung mit allen Seiten ein in sich konsistentes Weltbild unumkehrbar aufgelöst wird. Zu allem erscheint ein Für und ein Wider, nichts lässt sich länger eindeutig framen, da – nehmen wir den Begriff wörtlich – nichts mehr in den Rahmen passt. Diese Anstrengung nimmt keiner mehr gerne auf sich. Wenn wir ehrlich sind, gelten dieser Punkt und der vorherige sogar auch für Teile „unserer“ Bewegung, „unserer“ Seite der Medienlandschaft, wobei ich das kollektive Reflexivpronomen bewusst in Anführungsstriche setze. Wer den Mainstream verlassen hat und fortan in und vom Widerstand lebt, der verlässt auch wieder nur selten das gesamte inhaltliche Paket, das darin angeboten wird, fällt auch hier ungern aus dem Rahmen. Ideologische Sattelfestigkeit, sei es aus Überzeugung oder aus Anpassung, macht das Leben einfach.

Viertens: Ökonomie

Der Mensch ist rational und will überleben. Keine Rechtfertigung, aber Verständnis für den folgenden Punkt: Gerade freier Journalismus, Medienarbeit als Freelancer, als Ritter ohne festen Herrn, wird dieser Tage so dürftig bezahlt, dass nicht einmal bei gutem Willen die Zeit dafür wäre, sich zeitaufwendig mit Recherchen zu befassen und stets alle Seiten einer Medaille zu beleuchten. Wie der Flurfunk der Branche berichtet, war das vor einigen Jahrzehnten noch ganz anders. Etablierte Magazine wie das ehemalige „Sturmgeschütz der Demokratie“, der „Spiegel“, zahlten den Alphatieren unter ihren Autoren feste freie Honorare von mehreren Tausend Mark oder früher Euro ganz pauschal, auf dass diese Zeit hatten, welcher Sache auch immer in aller Ruhe nachzugehen. Heftverkäufe und Zeitungsabsätze selber, also die eigentlichen Verkäufe an den Endkunden, spülten noch einen relevanten Teil des Umsatzes in die Kassen. Mangels Internets war zudem nicht die Notwendigkeit gegeben, rund um die Uhr Meldungen bringen zu müssen, ständig „Content“ zu produzieren. Alles vorbei. Was noch übrig ist an breitenwirksamer Presse, hängt vollständig am Tropf der Anzeigenkunden sowie potenter Geldgeber aus dem halbstaatlichen und vollideologischen Bereich – die Millionenzahlungen der Gates-Stiftung an den „Spiegel“ oder an die Propaganda-Arbeit des Bühnenmediziners Eckart von Hirschhausen sind Legende. Die vielen Freelancer sind froh um jeden Auftrag, jede bezahlte Zeile, müssen sehr viele Aufträge im Monat erhalten, um sich dem durchschnittlichen Gehalt eines Facharbeiters auch nur anzunähern. Selbstredend schreiben und reden sie dann entlang der Vorgaben jener Hand, die sie füttert und ihres Framings, ihrer Worte, ihres „Neusprechs“ statt einer gedanklich wie formal aufgeräumten deutschen Sprache.

Hier sind sie also; vier Gründe dafür, wieso sie alle in den Phrasen schwelgen, vier Gründe für das Halleluja moderner säkularer Religionen und die Abkehr von der Aufklärung, in der sich gerade Medienmenschen ihres eigenen Verstandes bedienen sollten. Hoffnung gibt allein die Tatsache, dass die Gründe zwei, drei und vier allesamt auch dazu führen, dass sich die Mehrheit der journalistischen Bagage opportunistisch mitbewegt, wenn der Wind sich zu drehen beginnt. Pusten dann auch noch finanzstarke Kräfte in die Segel, wie es derzeit etwa durch Elon Musk geschieht, dessen Publikation der „Twitter Files“ zumindest in den hanebüchen gespaltenen USA als Speerspitze „woken“ Jakobinertums für ernsthaften Aufruhr sorgt, wird es möglich, dass eines Tages die gleichen Speichellecker, denen noch die Sohlenkrümel von Lauterbach und Co im Mundwinkel kleben, Titelgeschichten zum größten Menschheitsverbrechen der vergangenen Jahrzehnte verfassen. Framings und orwellsche Wortneuschöpfungen werden sie dabei allerdings weiterhin nutzen, nur dann eben neue – und niemals selbstironisch ein paar Euro ins Phrasenschwein schmeißen.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 24. Februar erscheinenden März-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 230.