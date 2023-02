Krisenbewältigungskongress in Luzern Libertärer Jahresauftakt

26. Februar 2023

Conférencier Carlos A. Gebauer lud ein in die Schweiz

von André F. Lichtschlag

Artikel aus ef 230, März 2023.

Seit vielen Jahren war es guter Brauch, dass sich Mitte Januar die deutschsprachigen Liberalen und Libertären versammelten, um in Gemeinschaft Kraft für das neue Jahr zu tanken, Ideen auszutauschen und gar Initiativen anzustoßen. Die Zeitschrift eigentümlich frei lud aus dem äußersten Westen Deutschland ein auf ein Wochenende im Nordost-Zipfel auf die Insel Usedom. Dann kam – fast unmittelbar nach der letzten ef-Konferenz im Januar 2020 – „Corona“; oder schlechter: die „Maßnahmen“ – und dieser geliebte Start ins neue Jahr musste 2021 und 2022 ausfallen.

Doch auch wenn die politischen (und ökonomischen) Umstände sich insgesamt eher noch weiter verfinstert haben, sind doch einstweilen ungehinderte Zusammenkünfte wieder möglich – und Carlos A. Gebauer, der Conférencier der Herzen und Köpfe nicht nur auf Usedom, lud mit neuem Projekt – der von ihm mitgegründeten „Mindful Consulting“ – und revolutionärem Konzept (dazu später mehr) zu einem neuen liberalen und libertären Jahresaufgalopp ins so malerische wie schweizerische Luzern.

Konferenzkönig Carlos also rief achtsam – und (fast) alle kamen. Am Rednerpult nämlich sollten an diesem einen, äußerst kompakten Konferenztag am Vierwaldstättersee gleich zwölf Herren reihum stehen, die man hier kaum im Einzelnen vorstellen muss (oder kann): Manfred Bulk, Marc Friedrich, Guido Hülsmann, Martin Janssen, Olivier Kessler, Markus Krall, Steffen Krug, Daniel Model, Marco Rima, Vahan P. Roth, Dani Stüssi sowie S.D. Michael von und zu Liechtenstein.

Fachmann wie -frau erkennen, dass dort also vor allem deutsch-schweizerisch bunt gemischt getagt wurde – und so war auch das Publikum vor allem aus diesen beiden Ländern angereist. Darunter gesellten sich das auch bei eigentümlich freien Usedom-Freunden beliebte Filmteam um Allie Schropp am Mischpult sowie der Kontraste-Fotograf unserer Herzen Marc Bernot.

Worum ging es? Um „Liquidität und Investition im Umfeld einer eskalierenden Inflation – ein Krisenbewältigungskongress, nicht nur für Unternehmer“. Klingt spannend? War es auch. Für alle, die nicht dabei waren, werden die Videos aller Reden in den nächsten Wochen auf dem neuen Youtube-Kanal der „Mindful Management Consulting“ eingestellt.

Das erwähnte revolutionäre Konferenzkonzept bestach durch ungewöhnlich kurze Redebeiträge und viel Zeit für – gezielt geleitete – Diskussionen in kleinen Gruppen, wozu man sich immer mal wieder in verschiedene Räume zurückzog, um danach sehr pointiert die Kern-Ergebnisse im Plenum zu teilen. Natürlich ist es recht kühn, zum Beispiel einen Universalgelehrten wie Professor Guido Hülsmann aus Frankreich einreisen zu lassen für einen gerade 15-minütigen Vortrag. Aber – so war das einhellige Meinungsbild schnell ermittelt – dieses Konzept ging wirklich auf! Hoch gepokert, viele Freunde und noch mehr Zustimmung gewonnen, da darf man dem gesamten Mindful-Team herzlich gratulieren.

Und so dürfen wir sicher sein, dass Carlos A. Gebauer und die Mindful Consulting aus Luzern nicht zum letzten Mal an ihren Unternehmensstandort geladen haben. Es ergänzt sich wunderbar, dass auch die Zeitschrift eigentümlich frei mit Freiheitsfunken.info seit Dezember 2022 ein Partnerportal mit Sitz in der Schweiz gefunden hat. Dass das freiheitliche Potenzial in Helvetien nicht eben kleiner als in Deutschland ist, das wurde an diesem 13. Januar vor dem herrlichen Alpenpanorama am und im Kultur- und Kongresszentrum in Luzern immer wieder deutlich.

Für eigentümlich frei war dieser Jahresauftakt denn auch Motivation genug, den Usedom-Reigen nun auch endlich wieder aufzunehmen. Am Wochenende vom 17. bis 19. November werden Sie manche Beteiligten aus Luzern – und viele weitere liberale und libertäre Gesichter – in unserem Lieblingshotel in Zinnowitz wiedersehen. Mehr dazu (und Anmeldemöglichkeiten) in der nächsten Ausgabe von eigentümlich frei …

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 24. Februar erscheinenden März-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 230.