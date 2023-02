Liberaler Einwurf Bezahlbar oder nicht bezahlbar?

26. Februar 2023

Über die fatalen Folgen, wenn der Staat die Preise gestaltet

von Sascha Tamm

Artikel aus ef 230, März 2023.

Ein bestimmtes Gut müsse bezahlbar sein! Das ist eine gern vorgebrachte politische Forderung und ein gern gegebenes und von vielen Wählern akzeptiertes Wahlversprechen. Es wird gegeben für Mieten, Lebensmittel, Heizung, den Zugang zu Kulturveranstaltungen, Gesundheitsdienstleistungen, Versicherungen und vieles mehr. Das klingt gut, irgendwie gerecht, und viele Wähler versprechen sich davon eine Verbesserung ihrer Situation.

Doch natürlich haben solche Forderungen, oder genauer gesagt der Versuch ihrer Umsetzung mit staatlichem Zwang, gegenteilige Folgen: Sie führen zu Ungerechtigkeit und verhindern zukünftige Wohlstandsgewinne. Das gilt stets, ganz abgesehen davon, dass die Formulierung allein schon logisch problematisch ist: Es fehlen vernünftige Kriterien dafür, welcher Preis eines bestimmten Gutes bezahlbar ist und welcher nicht, und es bleibt die Frage: Wie viel des Gutes soll für wen bezahlbar sein? Diese Fragen, und das macht es so gefährlich, können nur politisch beantwortet werden, also im Sinne von bestimmten Interessengruppen. Was dabei passiert, ist klar: Der Preismechanismus wird gestört, seine Signale werden unterdrückt.

Höhere Preise führen dazu, dass mit einem Gut sparsamer umgegangen wird. Sie schaffen gleichzeitig Anreize, nach Wegen zu suchen, die das Angebot erhöhen, oder bestimmte Güter zu substituieren und alternative Angebote zu machen. Ebenso gibt es Konsequenzen aus sinkenden Preisen. Dieser Mechanismus der ständigen Anpassung und Innovation wird von einer Politik gestört, die irgendetwas bezahlbar machen will. Vor allem wird verhindert, dass sich wirtschaftliche Entscheidungen – Investitionen, Sparen, Konsumentscheidungen – an tatsächlichen Knappheiten und sich dynamisch ändernden Erwartungen orientieren. Gefördert werden dagegen Starrheit und Stillstand.

Zudem wird den einzelnen Menschen ein bestimmtes Konsumverhalten aufoktroyiert und ihre Fähigkeit unterschätzt und gleichzeitig gestört, ihre eigenen wirtschaftlichen Entscheidungen anzupassen.

Doch, so wird an dieser Stelle oft gefragt, sind bestimmte Dinge nicht doch so essenziell, dass nicht zugelassen werden kann, dass irgendjemand sie sich nicht leisten kann, jedenfalls auf einem bestimmten Niveau? Selbst wenn man dieses Argument akzeptiert, zum Beispiel bei kurzfristigen Schocks auf bestimmten Gütermärkten, spricht das nicht für Preiskontrollen, die letztlich zu Verschwendung und niedrigerem Investment führen. Es spräche höchstens für Einkommenszuschüsse für diejenigen, die sich bestimmte Dinge nicht mehr leisten können. Natürlich bliebe auch hier die Problematik aller Umverteilungsmechanismen bestehen – politische Bevorzugung einzelner Gruppen, Übergewichtung kurzfristiger Präferenzen und einiges mehr. Doch immerhin würden individuellen Entscheidungen und dem Preismechanismus so mehr Spielraum gelassen.

Information

