Make love not law Die große Vertrauenskrise

24. Februar 2023

Zweifel haben auch die Justiz erfasst

von Carlos A. Gebauer

Artikel aus ef 230, März 2023.

Jan Schäfer hat anlässlich des Davoser World-Economic-Forum-Treffens im Januar 2023 in einem bei Youtube abrufbaren Video der „Bild“-Zeitung die Auffassung geäußert, den Staaten und Regierungen der ganzen Welt falle es nach drei „Pandemie“-Jahren zunehmend schwer, die Loyalität der Menschen für ihre Politik aufrechtzuerhalten. Ihm zufolge spreche gerade dieses Abstandnehmen der Massen von ihren Anführern gegen die zunehmend verbreitete Vorstellung, es gebe tatsächlich eine international handelnde Elite rund um Klaus Schwab und seine Freunde, die ihre revolutionären Welttransformationspläne erfolgreich durchsetzen könnte.

Abstrahiert man dieses Loyalitätsproblem und legt es als Maßstab an andere, konkretere Kontexte aus unserer greifbaren Lebenswirklichkeit an, dann lässt sich gegenwärtig in der Tat eine sehr weitgehende Vertrauenskrise unter Menschen attestieren. Ich beobachte an mir selbst beispielsweise ein deutlich reduziertes Vertrauen in manche Ärzte und Pharmahersteller, die in den vergangenen Jahren – bekanntermaßen gegen alle herkömmlich etablierten Vorsichtsstandards – mit experimentellen medizinischen Methoden an ihr Werk gegangen sind. Zugleich empfinde ich ein (schon zuvor schwächelndes) zurückgehendes Vertrauen in die Bereitschaft vieler – namentlich etablierter – Journalisten, demütig, wahrheitsgetreu, nüchtern und unvoreingenommen über Sachverhalte zu berichten.

Das verbliebene restliche Vertrauen, insbesondere in die Online-Medien, wird nicht dadurch gestärkt, dass wir lesen müssen, einflussreiche Organisationen hätten, emsig filternd und löschend, manipulierenden Einfluss auf Nachrichteninhalte genommen. Bewahrheiten sich diese Vorwürfe, sähe sich das Misstrauen in die ordnungsgemäße Arbeit anderer Menschen auf den verschiedensten Gebieten weiter intensiviert.

Diese generelle Tendenz namens „Vertrauenskrise“ macht offenbar auch vor der Justiz nicht halt. Ich habe in den unendlichen Weiten des Internets noch nie zuvor so massiv und lautstark die Auffassung vernommen wie seit dem „Pandemiebeginn“ am 11. März 2020, dass die Gerichte auch in Deutschland insgesamt dysfunktional oder gar alle Richter korrumpiert seien. Der allgemeine Glaube an eine prinzipiell funktionsfähige, unabhängige Rechtsprechung hat augenscheinlich anlässlich der exzessiven Grundrechtsverkürzungen während der „Pandemie“ deutlich Schaden genommen.

Das aber ist gerade bei der besonderen Struktur der zuvor weithin als glaubwürdig erlebten deutschen Justiz doppelt fatal. Denn Gerichte produzieren nach ihrem Wesen unvermeidlich ununterbrochen 50 Prozent Enttäuschung bei denen, die sie anrufen: Alle, die bei Gericht streiten, sehen sich nämlich selbst ursprünglich im Recht. Und jeder, der dann im dortigen Ergebnis unterliegt, fühlt sich schnell insgesamt unverstanden. Trotz einer solchen prinzipiellen Abweisungsquote von statistischen 50 Prozent genießen Gerichte bei allen Streitparteien traditionell immer noch Vertrauen (sonst würde ja gar nicht mehr bei ihnen prozessiert, um den Versuch zu unternehmen, das eigene Rechtsempfinden dort zu realisieren). Wenn nun aber das Vertrauen in eine unabhängige, rationale und gesetzes- wie rechtstreue Justiz im allgemeinen Publikum grundlegend schwindet, dann müssen die Alarmglocken des Rechtsstaates läuten.

Man muss sich unbedingt und stetig bewusst machen: Justiz ist Menschenwerk. Menschen können irren. Richter können von unrichtigen Prämissen ausgehen, und sie können falsche Schlüsse ziehen. Diese Möglichkeit fehlsamer Richter ist aber in die Prozessordnungen auch schon eingewoben: Der Reparaturmechanismus gegen richterliche Fehler hier heißt Rechtsmittel und Rechtsbehelf. Und selbst wenn auch weitere Instanzen in einem zur Entscheidung stehenden Fall allesamt objektiv die Wahrheit verkennen oder das Recht irrtümlich anwenden, dann heißt selbst das noch nicht, dass die gesamte Rechtsprechung als gesellschaftsdienliche Institution ein Fehler sei. Genau auf diesen Aspekt beziehe ich bisweilen mein Beispielbild von dem verbogenen oder verrosteten Besteck: Selbst wenn alle einzelnen Gabeln und Messer und Löffel in einer Schublade dergestalt gebrauchsuntauglich wären, so hätte dies keine Bedeutung für die Richtigkeit der Idee von Besteck als solcher. Der ursprüngliche Sinn und die prinzipielle Praktikabilität eines Löffels verschwinden nämlich nicht deshalb im Nichts, weil in einem bestimmten Moment an einem bestimmten Ort kein tatsächlich nutzbarer Löffel vorhanden ist.

Der tägliche „Kampf um das Recht“, der vor jedem Gericht – als kultivierte, zivilisierte Variante eines sonst handfesten Interessenkonfliktes – ausgetragen wird, besteht in dem immerwährenden Bestreben der Beteiligten, jenseits ihrer subjektiven Vorstellungen tunlichst die objektiv wahren Tatsachen zu ermitteln und – an ihnen anknüpfend – eine sachlich richtige, rechtmäßige Entscheidung zu fällen. So wie die Medizin als Heilkunst nicht endet, wenn hundert Ärzte hintereinander hundert Patienten fehlbehandelt haben, so endet die Herausforderung, dem Recht zu dienen, nicht dadurch, dass eine Vielzahl von Gerichtsurteilen unrichtig rechtskräftig wurden.

Die Justiz ist üblicherweise ein großer Tanker auf stürmischer See, der nur schwer zu wenden und zu stoppen ist, wenn er einmal in eine falsche Richtung bewegt wurde. Die Schwierigkeit, diesen trägen Giganten nach seinem Abirren wieder in die richtigen Bahnen zu führen, ist aber keine Entschuldigung, es nicht doch immer wieder zu versuchen. Irrtümer können aufgeklärt werden. Das setzt üblicherweise voraus, Licht in das Dunkel zu bringen. Es setzt aber auch geduldige Beharrlichkeit voraus. Und das Verständnis für Richter, die sich in manchen Situationen emotional überfordert fühlen. Denn auch Richter sind bekanntlich Menschen.

Von allen Vertrauenskrisen, die die Gesellschaft nach allem derzeit erschüttern, erscheint mir die Distanz zwischen dem rechtsuchenden Publikum und den Gerichten als beinahe noch gefährlicher als die zwischen Wählern und Politikern. Denn nach den Spielregeln, die sich unsere Gesellschaft seit 1949 gegeben hat, ist es Aufgabe der Gerichte, das Handeln der Gesetzgeber und der Verwaltungen zu überprüfen. Schwindet die Zuversicht der Bürger, falsche Gesetze und fehlerhafte Vollzugshandlungen objektiv und unbefangen von Gerichten prüfen lassen zu können, vertieft sich der Riss, der durch das Land geht, umso mehr.

Statt Regeln weithin vertrauensvoll zu akzeptieren, herrscht dann die misstrauische Stimmung vor, dass es nicht mehr „mit rechten Dingen zugeht“ im Land. Und das ist Gift für den Zusammenhalt unter den Bürgern. Wo staatliches Handeln nicht mehr vom Recht eingehegt wird, wo Ärzte und Pharmaindustrie sorglos agieren können und nicht zur Rechenschaft gezogen werden und wo Journalisten ohne spürbare Konsequenzen die Wahrheit entstellen können, da ist, um es mit Konfuzius zu sagen, der Staat in Gefahr.

In meiner – zugestandenermaßen juristisch dominierten – Weltsicht ist es daher eine herausragende Aufgabe der Gerichte, verlorenes Vertrauen der Öffentlichkeit in die Unabhängigkeit der Justiz wiederzugewinnen. Das gelingt durch ebenso unvoreingenommene wie methodisch folgerichtige Sorgfalt in der Tatsachenermittlung und durch überzeugend an den Rechtsnormen orientierte Argumentation in der Entscheidungsfindung. Die Aufgabe der Vertrauenswiedergewinnung stellt sich allerdings nicht nur den Gerichten, sondern auch den Rechtsuchenden, die mit hinreichendem Verständnis für das Menschenwerk Justiz prozessieren müssen. Emotionen und Vorwürfe stören dabei, Nüchternheit und Sachlichkeit helfen. Denn seit wir in Mitteleuropa die Rationalität zum Leitbild unseres Handelns genommen hatten, ging es uns immer besser. Ein Rückfall in die Vormoderne verspricht keinen Gewinn an Lebensqualität.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 24. Februar erscheinenden März-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 230.