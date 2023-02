ef 230 Editorial

21. Februar 2023

Wir sehen uns wieder auf Usedom!

von André F. Lichtschlag

Artikel aus ef 230, März 2023.

Es ist das wiederkehrende Murmeltier in dieser „Zeitenwende“: Erst orakeln ein paar „Spinner mit Aluhut“ und wir machen unsere Witzchen darüber – dann passiert es wirklich.

Dieses kranke, missbrauchte schwedische Mädchen werden sie am Ende noch vor der Uno-Vollversammlung sprechen und der Menschheit die Leviten lesen lassen? Ach komm, so weit gehen sie nicht. Doch, gingen sie. How dare you? Sie könnten wissenschaftliche Grundprinzipien an den Universitäten komplett über Bord werfen und fortan Humbug – inhaltlich etwa an Gender-Lehrstühlen, methodisch zum Beispiel in der Klimaforschung mit antiwissenschaftlichen „Konsens“-Postulaten – lehren? Ach, was?! Ein Virus würde kommen, in dessen Windschatten experimentelle Impfstoffe an Millionen verabreicht werden, die Bevölkerung würde entrechtet, Apartheidsysteme eingerichtet und digitale Pässe ausgegeben, die freie Zugänge im sozialen Leben verregeln? Was für eine lächerliche Dystopie! Die dann über uns kam. Befreundete Nato-Staaten würden deutsche Versorgungspipelines sprengen? Quatsch, zu albern. Ein korrupter Schauspieler aus der Ukraine wird fortan vor jeder internationalen Sport- oder Kulturveranstaltung aus Kiew live zugeschaltet, wo man Binden für Toleranz trägt und gleichzeitig behinderte Teilnehmer mit falschem Pass ausschließt? Nein! Doch! Oh!

Und jetzt, zuletzt, lachten Martin Moczarski und ich mehrfach in den vergangenen Monaten im ef-Dachthekenduett über eine womöglich kommende Ufo-Invasion als dritte planetare Bedrohung nach Klima-„Wandel“ und Corona-„Pandemie“. Die ultimative „Herausforderung“, vor der uns nur die dann nach Weltklimarat und WHO endlich komplett installierte Weltregierung retten könnte, sofern wir nur noch mehr Abermilliarden an Steuern (etwa auf die Luft) und Zwangsabgaben dafür abdrücken? Nein, Martin, das bringen die nicht. Ach André, die Phantasie geht mal wieder mit dir durch. Ganz sicher?

Nun, da ich Mitte Februar dieses Editorial schreibe, häufen sich gerade seltsame Berichte über „Abschüsse unbekannter Flugobjekte“ – gemeinhin Ufos genannt: „Über den USA abgeschossene Flugobjekte sorgen für wilde Spekulationen.“ – „US-General schließt Aliens als Erklärungsversuch nicht aus.“ – „Auch Peking bereitet Abschuss von unbekanntem Flugobjekt vor.“ – „Ein US-Beamter sagte, dass das ballonartige Objekt mit einer uns unbekannten Art von Antrieb flog.“ – „Mysteriöse Laser aus dem Weltall: Wer scannt hier unsere Erde?“ – „China, USA, Aliens: Drei Theorien.“

Die können doch nicht? Das inszenieren sie doch jetzt nicht ernsthaft? Nichts, rein gar nichts kann man in diesen verrückten Zeiten mehr ausschließen, selbst einen interplanetarischen Show-Kampf als ultimative Menschheitsbedrohung durch Aliens nicht. Vielleicht ist es wirklich nicht gut bestellt um das Weltfinanzsystem?

Womöglich teilt sich schon bald wieder die Welt in obrigkeitshörige, unterwürfige Beifallklatscher und skeptische Querdenker, in Anhänger der „Globalen Allianz“ und „Keine-Ufos-Verschwörungstheoretiker“? Vorsorglich darf ich bereits anmelden, bitte lieber zu den Alien-Leugnern gezählt zu werden.

Bei der Lektüre dieser Ausgabe, verehrte Leser, die sich mit der angewandten Technik jeder neuen Manipulation beschäftigt, mit dem „Dreh“ gewissermaßen, mit dem man uns durch Worte die Werte umzukehren trachtet, wünsche ich wie immer viel Lesefreude und Erkenntnisgewinn.

Last, but not least: Kurz vor der Jahrtausend-Pandemie fand im Januar 2020 die sechste und bedingt durch „die Maßnahmen“ bislang letzte große ef-Konferenz in Zinnowitz statt. Sie erinnern sich? Hans-Hermann Hoppe, Henryk M. Broder und viele andere sprachen auf der Deutschlandkonferenz über 30 Jahre friedliche Revolution und Wiedervereinigung. Es ist höchste Zeit, den Reigen „auf unserer Insel“ wieder aufzunehmen. Notieren Sie also bitte das Datum: Vom 17. bis 19. November sehen wir uns wieder auf Usedom – bald mehr dazu, im nächsten Heft, dann inklusive Rednerliste, Konditionen und Anmeldemöglichkeiten. Bis dahin gilt, Sie wissen es: Kein Fußbreit den neosozialistischen inner- und interplanetaren Kriegern! Mehr Freiheit.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 24. Februar erscheinenden März-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 230.