Kulturelle Misere Hundekot statt Schwanensee

15. Februar 2023

Ein Opernbesuch mit Marco Goecke

von Carlos A. Gebauer

Abende in der Oper sind immer etwas ganz Besonderes. Opernbesuche in Hannover machen da keine Ausnahme. Im Gegenteil: Dass der Chef des Hauses eine Kritikerin höchstselbst – gegenkritisch – mit Hundekot beschmiert, steigert den Charakter des Außergewöhnlichen zum (bislang) Einzigartigen. Das Ganze könnte im Ergebnis eine weitere Ausprägung des allgemeinen gesellschaftlichen Abschieds von einem ästhetischen Zusammenleben insgesamt sein.

Nach konsequent andauernder omnipräsenter Konfrontation des Publikums mit Werken von Joseph Beuys, Pina Bausch und Christoph Schlingensief ist die generelle Implosion des Ansehnlichen nur folgerichtig. Wo man einst fand, was ohne Bedingung Gegenstand eines notwendigen Wohlgefallens war, da blicken wir nun in die fotografischen Abgründe der kontemporären „Vogue“ oder auf baumwollene Geheimnisse, die Victoria besser für sich behalten hätte.

Der zeitgeschichtlich dominierende qualitative Absturz aus den genialischen Höhen eines VW-Dieselmotors zu pferdekutschenartigen Lastenfahrrädern, die reaktionäre Ablehnung eines nagelneuen Kernkraftwerks bei Romantisierung der Windmühle oder die mehlwurmkauende Illusion, dass ein Kopfsalat nicht litte, wenn er aus seinen Wurzeln gerissen wird – all dies sind Ausprägungen einer einheitlichen Entintellektualisierung, die den Schmerz ihres eigenen Unverstandes durch Akzentuierung des schlechten Gefühls betäubt.

Wenn die rational verlorene Seele ängstlich durch quälende Komplexitäten irrt, dann findet sie ihren letzten Halt wenigstens im Ekel. Denn den vermag ihre Kognition so eben noch zu empfinden. Über das brachial Widerliche kann sie sich dann auch noch mit ihresgleichen verständigen, was die Last ihrer pubertierenden Einsamkeit mildert. Dies mag erklären, warum ein Gegenwartsregisseur nach Ailes de Pigeon seine Bühne wohl lieber nach kritisch verwertbaren Hinterlassenschaften absucht als die Disziplin der Akteure bei ihrer Darbietung zu würdigen.

Ärger oder Unverständnis dürften jedenfalls die unrichtige Einstellung zu einem solchen Schauspiel sein. Man kann traurig sein, wenn ein Berg abgeht und in seinem Abgleiten einen duftenden Wald malmend in die Tiefe zieht. Doch die Tränen des Betrachters halten den Absturz nicht auf. Blickt man stattdessen auf die blumigen Wolken, die der fallende Staub über die ächzend niedergehenden Wipfel malt, dann entdeckt sich eine ewig neu aus jedem Untergang erwachsende Schönheit.