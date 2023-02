Des Kaisers verlorene Uni Münster räumt die Geschichte auf

01. Februar 2023

Gehen Sie trotzdem spazieren …

von David Andres

In der Vergangenheit haben Studenten die Geschichte studiert. In der Gegenwart löschen sie sie aus. In der schönen katholischen Stadt Münster, die in Ruhe abzuspazieren ich jedem empfehlen kann, trifft es nun den alten Kaiser Wilhelm. Die Westfälische Wilhelms-Universität, kurz und wohlklingend WWU, trug seinen Namen seit 115 Jahren. Ab dem kommenden April ist damit sehr wahrscheinlich Schluss.

„Studierende haben diesen Prozess bereits 2018 angestoßen“, zitiert der „Westfälische Anzeiger“ den Vorsitzenden des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA), Jacob Hassel, ein Gewächs der grünen Jugend, Student von Politik und Recht. „Wilhelms Wirken“ habe der AStA schon immer kritisch gegenübergestanden. Dementsprechend freut man sich, dass es 2022 endlich so weit ist, den Namenspatron aus der Hochschule entfernen zu können. 1902 hatte der Kaiser die Uni nach einer zwischenzeitlichen Herabstufung zur Akademie überhaupt wieder zur Uni gemacht. Eine Debatte darüber, den Namen zu ändern, hatte es 1997 schon einmal gegeben, doch der damalige Senat lehnte es ab. Kein Wunder, befanden wir uns doch Ende der 90er Jahre noch in den letzten Ausläufern einer halbwegs bürgerlichen Epoche der Restvernunft.

Heute aber, so liest man es auf der Website „Forschung & Lehre“, sehen die Dinge anders, denn „nach neuesten Forschungsergebnissen“ wird Wilhelm II. als „überaus militaristisch und nationalistisch, antislawisch und geradezu obsessiv antisemitisch“ angesehen. Die Website zitiert mit diesen Worten eine Arbeitsgruppe der Universität, die 2020 auf den oben erwähnten, „von Studierenden angestoßenen Prozess“ hin entstanden war, und zwar „unter der Leitung von Historikern“, denn wer canceln möchte, der braucht Fachmenschen. Nun mag man sich wundern, dass diese Experten in ihrer mehrjährigen harten Arbeit lediglich auf die unterkomplexe, aber ehrliche Begründung stoßen, dass Kaiser Wilhelm nach heutigen Maßstäben ein böser Mann gewesen sei. Und in der Tat führen sie die oben angeschnittenen Attribute des Militaristen, Nationalisten, Antislawen und Antisemiten auch gar nicht als Begründungen für eine Namensänderung an. Stattdessen wählen sie den schlitzohrigen modernen Weg, den heute auch die etablierte Politik gerne geht oder die Faktenchecker, wenn sie etwas über Bande diskreditieren sollen. Sie kommen zu dem Schluss, „dass Kaiser Wilhelm II. von sich aus keinen Wert auf eine Verbindung zu der Hochschule in Münster legte“ sowie dass „die Uni nicht durchgehend seinen Namen“ getragen habe – genauso wie anlässlich des G7-Treffens der Außenminister in der Stadt das uralte Kreuz im Ratssaal nicht aus politischen Gründen entfernt worden war, sondern als „Teil einer größeren Umgestaltung des Saals“, die damals zufällig gleichzeitig vonstattenging. Die endgültige Entscheidung zur Umbenennung der Uni fällt am 5. April im Senat der Universität, gilt aber als sicher, da man bereits eine Probeabstimmung durchgeführt hat.

Wo ein alter Name fällt, muss ein neuer her. Der geneigte Freund des Herzens des Münsterlandes unterstellt nun guten Willens, dass die geistige Elite der Gegenwart sicher fähig ist, dieses weiße Blatt kreativ neu zu beschreiben. Originell wäre der Name Aa-Uni, nach dem kleinen Flüsschen, das durch die Stadt fließt und sich zum Aasee staut, einem der schönsten Orte in ihrem Herzen. In einer alphabetischen Auflistung aller Hochschulen Deutschlands stünde die Aa-Uni somit immer ganz vorne. Uni des Westfälischen Friedens (UWF) wäre auch was, setzte ein Zeichen angesichts konfliktreicher Zeiten. Im Sommer 1990 saßen Hans-Dietrich Genscher und Eduard Schewardnadse in Münster beisammen, um die Zwei-plus-Vier-Gespräche vorzubereiten, eine Weiche zur Wiedervereinigung. Politisch unproblematische historische Töchter und Söhne wären die seliggesprochene Nonne Maria Droste zu Vischering, die sich Ende des 19. Jahrhunderts um verarmte Frauen und sogar Prostituierte kümmerte, oder der Pfarrer, Friedensaktivist und Träger des Aachener Friedenspreises Werner Sanß. Aktueller gedacht wären sogar der allseits beliebte Musiker und Moderator Götz Alsmann denkbar und der deutsche Oberhirte des populären Allgemeinwissens, gebürtige Münsteraner und pflichtbewusster Impfpropagandist Günther Jauch.

Doch wie wird die Hochschule heißen, wenn die Entscheidung in wenigen Wochen fällt? Auf was konnten sich alle moralischen Mechaniker und argumentativen Technokraten der Gegenwart einigen? Was drückt passend aus, wie viel Seele und Charakter sie in die Welt bringen, wenn man sie lässt? Die Universität Münster wird den Namen tragen: Universität Münster.

Ja.

Das ist alles.

Nichts weiter.

Würden diese Leute Produkte benennen, hießen die Tempos auch einfach nur Taschentücher. Die Nintendo Switch hieße „elektronisches Unterhaltungsspiel für stationären wie mobilen Betrieb“ und Snickers hieße „Erdnussschokoladenriegel“. Oder „Erdnussschokoladenriegel mit Insektenanteil“, je nachdem, was die Zukunft bringt.

Gehen Sie trotzdem weiter in Münster spazieren. In den Gassen der Altstadt, am Aasee, in den Wäldern drumherum. Und sagen Sie jedem, den Sie treffen, auch nach dem 5. April selbstsicher und postfaktisch, dass Sie die alten Gebäude und den Botanischen Garten der Westfälischen Wilhelms-Universität sehr zu schätzen wüssten.

Forschung & Lehre: Uni Münster könnte umbenannt werden

„Westfälischer Anzeiger“: Umbenennung der Uni Münster (WWU) – neuer Name steht schon fest

„Berliner Zeitung“: G7-Treffen: Wirbel um abgehängtes historisches Kreuz