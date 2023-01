Lösungsansätze Weniger Mises, mehr Muse

30. Januar 2023

Musik als Zufluchtsort, Widerstandsform und Quelle der Hoffnung

von Lukas Abelmann

Ich kann Sie beruhigen: Mit der Überschrift möchte ich nicht wirklich dafür plädieren, dass weniger Mises gelesen wird. Ludwig von Mises ist der bedeutendste Ökonom des 20. Jahrhunderts und demzufolge gehören seine Schriften in die Bibliothek eines jeden kritisch denkenden Menschen, unabhängig von dessen politischer Gesinnung. Vielmehr bitte ich Sie, sie als Denkanstoß zu verstehen, als vorsichtigen Fingerzeig, dass es mehr braucht als nur dicke Wälzer im Bücherregal, um auf dem Pfad des zunehmenden Totalitarismus umzukehren und eine echte moralisch-gesellschaftliche Wende herbeizuführen. Erspart sein sollen Ihnen an dieser Stelle Ausführungen zu Antonio Gramsci und den 68ern, da Sie als Leser von eigentümlich frei ohnehin bereits wissen, dass es die kulturelle Hegemonie der Linken war, die erst den Boden bereitet hat für die Welt der schwindenden Freiheit, in der wir uns heute wiederfinden. Auch beim reinen Staatszuwachs bleibt es nicht: Stück für Stück wird jeder Lebensbereich politisiert, und immer öfter müssen wir erkennen, dass wir nicht einmal mehr unsere Lieblingssendungen im Fernsehen oder Radio mehr genießen können, ohne dass man uns dort, mal mehr und mal weniger subtil, diktiert, was wir zu vermeintlich drängenden Fragen zu denken haben. In dieser Ära der politisch-elitären Indoktrination ist es von immenser Bedeutung, liberale Rückzugsorte zu schaffen, die frei von jener Einflussnahme sind.

Genau solch ein freiheitliches Refugium möchte ich Ihnen heute präsentieren: Ich habe mir die Zeit genommen, um Musik zu sammeln, die entweder offen liberal beziehungsweise libertär ist oder zumindest Kritik an einer bestimmten Facette der Unfreiheit übt. Was mich hierbei überrascht hat, war, wie unglaublich zahlreich diese Werke sind! Es mag sich gelegentlich so anfühlen, als seien wir Freiheitsfreunde in einer Wüste unterwegs, mit dem rettenden lebensstiftenden Wasser irgendwo hinter dem Horizont, während es in Wahrheit bereits heute eine Vielzahl musikalischer Meisterwerke gibt, die uns innerlich aufrichten können in Momenten des Zynismus und der Hoffnungslosigkeit, die uns Freude machen können auf dem Weg zur Arbeit, beim Sport oder beim abendlichen Trunk mit Freunden und Familie. Lassen Sie uns keine Zeit mehr verlieren und einsteigen in die Welt von Jordan Page und James Fox Higgins, von The Rascals und Rush, von Muse und Reinhard Mey.

Schwerter zu Pflugscharen

Der Titel der ersten Liederliste stammt ursprünglich aus der Bibel und wurde seither in vielen Gesellschaften und Bewegungen dazu verwendet, um gegen Krieg und Gewalt anzugehen. Selbst ein gleichnamiges Buch des liberalen Urgesteins Ron Paul gibt es in deutscher Sprache zu erwerben. Krieg und Frieden: Dass dies kein verstaubtes Anliegen von langhaarigen Hippies aus den 60er Jahren ist, sondern ein Thema, das uns alle angeht, wurde der Welt wieder einmal klar, als am Morgen des 24. Februar russische Truppen die Grenze zur Ukraine überschritten. Nato-Expansion, Fingerabdrücke auf vorangegangene Regierungsstürze und westliche Hybris hin oder her – Kriege jedweder Art sind reif dafür, in die Tonne getreten und in liberaler Manier durch Freihandel und internationale Kooperation ersetzt zu werden.

Die Liste vereint Künstler wie Cat Stevens, The Who, Tatiana Moroz und Jordan Page, aber auch ein Lied von Reinhard Mey ist dabei. Es sind sehr verschiedene Emotionen, denen Sie hier begegnen werden. Manche Werke sind voller Hoffnung und Zuversicht, während andere mit Wut an Kriegsverbrechen erinnern, die niemals aus dem Gedächtnis der Menschheit verschwinden dürfen. Zu letzter Kategorie gehört auch „Agent Orange“ von Peggy Seeger, in dem die Sängerin die Geschichte eines jungen Mannes erzählt, der sich freiwillig zum Vietnamkrieg meldet, bevor ihn die Realität dieses Konflikts schnell desillusioniert zurücklässt. Die wahre Katastrophe spielt sich noch nicht einmal in den Wäldern Vietnams ab, sondern nach seiner Rückkehr, wenn er feststellen muss, dass er den Krieg und seine Waffen weiterhin in sich trägt. Letzteres meint das Entlaubungsmittel „Agent Orange“, das von der US-Armee über den Positionen der Vietcong versprüht wurde, verunreinigt war und in den Folgejahren bei einer sechsstelligen Zahl an Menschen, sowohl in Vietnam als auch den USA, zu Geburtsfehlern führte. In den Worten Seegers:

„Ich habe mich bemüht, den Krieg zu vergessen, wie alle anderen auch.

Ich ließ mich mit Cathy nieder, wir versuchten, ein paar Kinder großzuziehen.

Unser kleiner Sohn hat einen Geburtsschaden, die Ärzte hatten ihre Zweifel.

Sie haben nie gesagt, was die Ursache war, aber ich glaube, ich habe es gerade herausgefunden.

‚Agent Orange‘ kam mit uns nach Hause, wir tragen es immer noch in uns.

Es bleibt jahrelang in uns, bevor es anfängt zu töten.

Man kann Leberkrebs oder Hautkrebs bekommen,

oder eine Kriegsversehrtenrente, die man womöglich nicht mehr erlebt.“

Mit nicht weniger Zynismus kommt „Headless Heroes“ von Eugene McDaniels daher. Besonders ist hier vor allem, dass sich zu wohlklingenden Tönen auch eine gehörige Prise Systemkritik gesellt. Nicht länger geht es nur um das Verteufeln dieses oder jenes Krieges, vielmehr wird eine zugrunde liegende systemische Krise ins Rampenlicht gestellt. So heißt es gleich zu Beginn des Liedes:

„Links und rechts,

politische Marionetten in der Hauptrolle.

Der Herr über das Spielbrett sieht in ihnen allen das Gleiche,

und zwar Kanonenfutter.

Niemand weiß, wer der Feind ist

weil er sich nie versteckt.

Er schlitzt uns direkt vor unseren Augen die Kehlen auf,

während wir den Sarg schleppen, auf dem er reitet.“

Apokalyptische Bilder, die uns in Erinnerung rufen, dass das, was auch heute oft als „Verschwörungstheorie“ gebrandmarkt wird, nicht anderes ist als ein vorurteilsfreier Blick auf unsere Herrscher und ihre mitunter sehr offen kommunizierten Pläne für unsere Zukunft. Das Weltwirtschaftsforum lässt grüßen. Dazu kommen, wie eingangs erwähnt, Lieder von den Beatles und Bob Marley, der Klassiker „Won’t get fooled again“ von The Who, Reinhard Meys „Nein, meine Söhne geb’ ich nicht“ und Lieder von den zeitgenössischen libertären Künstlern Tatiana Moroz und Jordan Page. Wer nach diesen 30 Liedern immer noch eine Aufrüstung der Bundeswehr fordert, hat offensichtlich nichts verstanden.

Die fröhliche Rebellion

Verstehen Sie mich nicht falsch: Ernst hat durchaus seinen Platz. Wenn man sich mit der Philosophie oder mit ökonomischen Theorien auseinandersetzt, ist er unabdingbar, aber sobald man den Cantillon-Effekt einmal verstanden, das Naturrecht nachvollzogen und auch das dritte Mises-Werk zu Ende gelesen hat, darf er auch einmal dem Spaß weichen. Der Traum von der Rebellion ist schön und gut, lässt sich aber nur schwer verwirklichen, wenn die Endorphine so vollkommen fehlen. Drum beginnen wir mit einem Lied einer jungen amerikanischen Patriotin, Tatiana Moroz, die mit „Evolution to Revolution“ eine Ode an die zeitgenössische libertäre Bewegung in den USA schuf:

„Freiheit und Selbstbestimmung sollten die Welt erhellen,

es ist Zeit, jedem Jungen und jedem Mädchen die Verfassung nahezubringen.

Besinnt euch auf die Verfassung,

Revolution, wir wollen nur dieses Land retten,

Revolution, Revolution, wacht auf und fangt an aufzupassen,

denn wir haben die Lösung, die Ron-Paul-Revolution.“

Die aus meiner Sicht schönsten Lieder stammen von Jordan Page, dessen Musik die Ron-Paul-Revolution nicht nur zelebriert, sondern während den Präsidentschaftskampagnen der Jahre 2008 und 2012 ihr tatsächlicher Soundtrack war. In seinem wohl bekanntesten Werk heißt es:

„Wo wirst du sein, wenn der Befehl kommt,

deine Gedanken zu zensieren, wenn freie Rede verboten wird,

wenn Vorbilder für den Frieden aus der Welt getrieben werden,

wenn arrogante Männer unsere Verfassung zerreißen,

und wir aus allen Richtungen ‚Revolution!‘ rufen?

Wir sprechen es aus, gemeinsam und ohne Erlaubnis.

Soldaten der Wahrheit im Krieg der Zermürbung,

die Liebe zu unserem Land ist unsere Munition.“

Schließen wir mit einem Werk, das in Deutschland so gut wie unbekannt sein dürfte, aber unerreicht ist, wenn es darum geht, die Absurdität des Egalitarismus aufzuzeigen. Es stammt von der kanadischen Rockband Rush und trägt den Titel „The Trees“:

„Es herrscht Unruhe im Wald, es gibt Ärger mit den Bäumen.

Denn die Ahornbäume wollen mehr Sonnenlicht und die Eichen ignorieren ihr Flehen.

Ärger mit den Ahornbäumen, und sie sind überzeugt, dass sie im Recht sind.

Sie sagen, die Eichen seien einfach zu hochgewachsen und sie würden das ganze Licht stehlen.

Aber die Eichen können nichts für ihre Gefühle. Ihnen gefällt es, wie sie beschaffen sind,

und sie fragen sich, warum die Ahornbäume in ihrem Schatten nicht glücklich sein können.

Es gibt Ärger im Wald und die Kreaturen sind alle geflohen.

Die Ahornbäume schreien ‚Unterdrückung‘ und die Eichen schütteln nur den Kopf.“

Das Endspiel um die Freiheit

Während in den vorangegangenen Listen pessimistischere Töne stets von Witz, Spaß und Zukunftsgewandtheit ausgeglichen werden, ist „Liberty Showdown“ (der Originaltitel im Englischen) vor allem eines: düster. Stärker als zuvor wird man mit der desaströsen Lage konfrontiert, in der wir uns schon heute befinden, wenngleich auch hier der Wille überwiegt, den Status quo infrage zu stellen, zu entlarven und Veränderungen anzustoßen. Bestimmt wird diese Zusammenstellung von Werken vor allem von einer Band: Muse. Bevor wir das Vergnügen haben, in die Welt der britischen Rockband um Matt Bellamy, Chris Wolstenholme und Dominic Howard einzutauchen, wagen wir einen Blick auf die dystopischen Zeilen der australischen Gruppe „Cog“, die in ihrem Lied „Are you interested?“ gegen den orwellschen Überwachungsstaat ansingt:

„Ja, sie erstellen Listen von Leuten, die sich für so was interessieren.

Und sie durchforsten all ihre Datenbanken, jagen Terroristen.

Ja, sie machen Listen von Leuten, die sich für so was interessieren.

Und jeder, der seine Meinung sagt, wird als Anarchist abgestempelt.“

Ohne Pause geht es weiter zu Muse, deren Werk nur so strotzt vor Individualismus, Integrität und Freiheitsdrang. Dieser roter Faden wurde nicht erst kürzlich aufgegriffen, sondern zieht sich durch das gesamte Werk der Band, sodass es mehr als verwunderlich ist, dass sie in freisinnigen Kreisen so selten Erwähnung findet. Bereits die Titel lassen das liberale Herz bereits höherschlagen. So heißt es beispielsweise in „Uprising“ („Aufstand“):

„Ein weiteres Versprechen, eine weitere Saat.

Eine weitere verpackte Lüge, die uns in der Gier gefangen hält,

und all die grünen Gürtel, die um unseren Verstand gewickelt sind,

und endlose Schikanen, um die Wahrheit gefangen zu halten.

Sie werden uns nicht zwingen

und sie werden aufhören, uns zu erniedrigen

und sie werden uns nicht kontrollieren

und wir werden siegreich sein.“

Auch sei auf jenes Lied eingegangen, das der Liste vorangestellt ist: „Compliance“. Konformität, Regelbefolgung, Gehorsam – so ließe sich der Titel am ehesten ins Deutsche übersetzen. Dass das Lied aus dem Frühjahr 2022 stammt und Muse seither ein Musikvideo veröffentlicht hat, das an einigen Stellen dunkle Gestalten mit Masken zeigt, hat so manch ein Schoßhündchen der Pharmaindustrie bereits öffentlich spekulieren lassen, ob man es hier womöglich mit einer „rechten“ Band zu tun habe. Wir wollen uns mit solch einem Blödsinn nicht weiter aufhalten und diesem Kunstwerk die Aufmerksamkeit schenken, die ihm gebührt:

„Verwische deine Spuren, wir wissen, was das Beste für dich ist.

Du hast mehr abgebissen, als du kauen kannst.

Du rennst verängstigt, du rennst in unsere Arme.

Komm in unsere Clique, wir beschützen dich.

Unser Spielzeugsoldat, du wirst die Drecksarbeit machen.

Bleib uns treu, wir nehmen dir den Schmerz.

Wir haben, was du brauchst, greif einfach zu und berühre uns.

Wir können dich retten, wir können dich retten.

Gib uns einfach deinen Gehorsam.

Wir brauchen nur deinen Gehorsam.

Du wirst keinen Schmerz mehr fühlen,

keinen Widerstand mehr.

Gib uns einfach deinen Gehorsam.“

Wenn das keine Zeilen sind, die zum integren Regelbrechen anregen. Es ist meine verwegene Hoffnung, dass diese Kunstwerke Ihnen dabei helfen, Aufrichtigkeit, Standhaftigkeit und die tägliche Dosis Dissens wieder zelebrieren zu können. Lassen Sie uns zusammen daran arbeiten, weitere solche Zufluchtsorte zu schaffen, und so über die kommenden Jahre eine authentisch-liberale Kultur fördern, der sich junge Menschen wieder mit Leidenschaft anschließen wollen. Dies geht freilich weit über die Musik hinaus und berührt die Frage, welche Kunstwerke, von Filmen bis hin zu Romanen, freiheitliche Botschaften in sich tragen und demzufolge zum Inventar jedes Haushalts gehören sollten, in dem die Flamme der Freiheit weiterhin brennt. In noch größeren Maßstäben müssen wir denken, wenn wir fragen, was es braucht, um von versprengten Individuen in einer uns feindlich gesinnten Kultur zu einer echten widerstandsfähigen Gemeinschaft zu werden. In den USA arbeiten Freiheitsfreunde daran, ihre ganze Kraft im kleinen New Hampshire, dem „libertären Israel“ (Dennis Pratt), zu bündeln. Ist diese Konzentration auf einen einzelnen Bundesstaat womöglich auch ein Modell für Deutschland?

Unabhängig von der Antwort auf diese Frage: Spaß am Widerstand, am „Nein“-Sagen, am Selbstdenken – das ist das, was wir in dieser Ära der staatlichen Manipulation und der elitären Psychotricks wieder kultivieren sollten. Darum wünsche ich viel Freude mit den folgenden Liederlisten!

Schwerter zu Pflugscharen („Swords To Plowshares“):

Die fröhliche Rebellion („Joyful Rebellion“):

Das Endspiel um die Freiheit („Liberty Showdown“):