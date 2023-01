Der US-Kanal „Active Self Protection!“ Die Gewalt der Good Guys

23. Januar 2023

Sie werden Ihren Augen kaum trauen

von Oliver Uschmann

Ich jedenfalls muss sie reiben, als ich es sehe. Sicher, ich habe vorher diesen Button zu drücken, diese Bestätigung zu geben. „Der folgende Inhalt wurde von der Youtube-Community für einige Zielgruppen als unangemessen oder beleidigend eingestuft“, steht dort im Videofenster. Und darunter: „Für jüngere oder sensible Zuschauer nicht geeignet.“ Ich bestätige, dass ich das „verstanden“ habe und „fortfahren“ möchte, denn meine Neugier darüber, was sich hinter diesem Video mit dem unverfrorenen Titel verbirgt, will gestillt werden. Zudem hat der Kanal satte 2,83 Millionen Abonnenten. Eine Menge Nutzer sehen die Dinge offenbar ganz anders als die „Youtube-Community“, die das Kommende sehr problematisch findet. Gehören diese 2,83 Millionen Nutzer dann nicht zur eigentlichen Community dazu? Fragen für später. Nun „Play“ …

… und ich sehe zwei junge Männer in einem kleinen Handyladen, den Betreiber hinter dem Tresen und seinen unauffälligen, recht hageren Kunden mit Umhängetasche und weißem Pulli, brav maskiert, im Februar 2022. Wenig deutet für den Laien darauf hin, dass der Weißpulli gleich aus seiner Umhängetasche eine Waffe ziehen und den Handyladen überfallen wird. Außer natürlich die Moderation des Sprechers aus dem Off, der in schönem breiten Amerikanisch die Lage erklärt und aufzeigt, wie der Angreifer mit schnellen Blicken die Lage sondiert hat, während der Ladenbetreiber sich dessen zur Tarnung überreichtes Smartphone ansah. Zack, da ist die Waffe und der Dieb schiebt den Besitzer kurz aus dem Sichtbereich der Kamera, die das Geschehen filmt. Als sie wieder auftauchen, zieht jener Besitzer plötzlich eine Waffe – für den Zuschauer des Videos ebenso überraschend wie für den Dieb. Der Besitzer droht nicht etwa bloß oder setzt den Mann fest, nein, er schießt einfach! Der Dieb rennt aus dem Laden, hat den Rücken schon zum Eigentümer. Dieser könnte ihn weglaufen lassen, ihn erfolgreich vertrieben haben, da schießt er nochmals, schießt ihn nieder. Der Dieb fällt aus dem Eingang halb auf die offene Straße, flucht und schimpft. Selbstredend hat er überlebt, denn kein Video einer Tötung könnte einfach so auf Youtube auftauchen, aber ich drücke erstmal auf Pause und frage mich, ob ich es nicht beim Vertreiben des Mannes belassen hätte.

Trotz allen libertären Hintergrunds bin ich etwas verstört, dass es so eine Videosammlung geben kann, so einen Kanal, dem wie gesagt fast drei Millionen Menschen folgen. Der Kanal heißt „Active Self Protection“ und der besagte unverfrorene Titel des Videos: „Best of 2022 Good Guy Wins Caught On Video“. Also eine Zusammenstellung der spektakulärsten echten Szenen, in denen „ein Guter“ mit aller verfügbaren Gewalt „einen Bösen“ aufgehalten hat.

Das Geschehen im Handyladen fand in Brasilien statt. Eine spätere Szene zeigt einen jungen Mann in Ohio, wie er einen Dieb verfolgt, der kurz zuvor eine alte Dame beraubt hat. Zufälligerweise ist der Dieb in diesem Fall ein Weißer und der Verfolger ein sportlicher Schwarzer in College-Jacke und Trainingshose, was die „Youtube-Community“ im Prinzip freuen müsste, aber die klicken ja gar nicht erst den Warnbildschirm weg. Der Schwarze kriegt den Dieb und ringt ihn nieder. Da dieser sich nicht so einfach festsetzen lässt und sich wehrt, prügelt der Fänger ihn herzhaft windelweich, unter den humorvoll-befriedigten Worten des Moderators.

„Active Self Protection“ hat einen Schlangenkopf als Logo, was manche Satanismus-Fixierte nervös machen könnte. Darunter stehen die Worte, die es als Kernkompetenzen braucht, wenn man sich gewaltsam und wirkmächtig verteidigen können will: „Attitude. Skills. Plan.“ Der Kanalbetreiber und Gastgeber heißt John Correia, ein „evidenzbasierter Verteidigungstrainer“, wie er sich im generellen Kanalvideo vorstellt. Dort bringt er die Mission seines Kanals auf den Punkt: „Was wir hier tun, jeden Tag, ist, dass wir reale Überwachungskameravideos echter Verteidigungssituationen zeigen und sie darauf prüfen, welche Lektionen wir daraus lernen können.“ Eine vollwertige Website haben sie natürlich auch. Das Unternehmen bietet Trainings in bewaffneter wie unbewaffneter Verteidigung und handelt in seinem Store auch mit Waffen und Munition, wie es in den USA üblich ist und uns Europäer weiterhin ebenso fasziniert wie verstört.

Das, was bei mir aber von diesem unerwarteten Erlebnis auf Youtube am meisten hängen geblieben ist, ist die ungebrochene, durch keinerlei Relativierung verwässerte Unterteilung der Rollen in „Good Guy“ und „Bad Guy“, wenn es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung kommt. Die Haltung, Gewalt als Mittel zum Zweck und sogar mit dem bittersüßen Schwung der Rache in dem einen Schlag zu viel, schlichtweg als Teil des Daseins zu nehmen und legitim zu machen, wenn sie in der Verteidigung auftritt. Und wenn sie, das wäre das Libertäre daran, von Individuen gegen Individuen ausgeübt wird, in ganz konkreten Fällen. Nicht von Gruppen gegen Gruppen, Sekten gegen Sekten, Staaten gegen Staaten und nicht entlang ideologischer Feindlinien.

Wer sich traut, die Warnung wegzuklicken, mag sich seine eigene Meinung bilden.

Best of 2022 Good Guy Wins Caught On Video (Active Self Protection)

Active Self Protection

ef-Artikel von Oliver Gorus: Wehe den Volksrottierungen! Der Hashtag #Wirhabenmitgemacht und ein Blick durchs Brennglas auf eine zerstörte Gesellschaft

Deutscher Bundestag: Namentliche Abstimmung – Impfpflicht gegen SARS-CoV-2 (Gruppe Baehrens/Janecek u. a.)

Ich habe mitgemacht (Dokumentationszentrum)

„Berliner Zeitung“: Corona-Listen: Hashtag #ichhabemitgemacht sorgt für Streit

Eric Clapton: This Has Gotta Stop (Soloversion)

Eric Clapton & Van Morrison: This Has Gotta Stop

watson: Nena-Comeback: Fans wüten nach schrägem Auftritt bei Silbereisen – „unangenehm“

„Tagesspiegel“: Feierte die „Matrix“-Crew eine Party – oder drehte sie eine Filmszene?