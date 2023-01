Lichtschlags Beste Schindler Holding

21. Januar 2023

Weltmarktführer aus der Zentralschweiz

von André F. Lichtschlag

Artikel aus ef 229, Jan./Feb. 2023.

Im letzten Monat stellten wir hier ein Unternehmen vor, das durch langlaufende Verpachtungsverträge beim Hochschnellen der Inflationsraten vorübergehend besonders in Mitleidenschaft gezogen wurde. In unserem jetzigen Fall betrifft das die gesamte Branche – arbeiten doch die Hersteller von Aufzügen und Rolltreppen bei ihren für das Geschäft besonders einträglichen Wartungsverträgen mit langen Laufzeiten. Und so fielen ihre Kurse stark, als die Inflation weltweit anzog und zusätzlich eine große Wirtschaftskrise sich anbahnte, die Neuaufträge im Bau sinken lässt. Hinzu kommen das zusammengebrochene Russland- und vor allem das zumindest teilweise zusammenbrechende China-Geschäft beziehungsweise die längst begonnene Immobilienkrise dort bei einem der Geschäftsmotoren der vergangenen Jahrzehnte.

Das Quartett

Dabei ist die weltweite Konkurrenz in der Branche gegen Ende des 20. Jahrhunderts auf wenige große Player zusammengeschrumpft, von denen die vier ganz großen nach Umsatz fast gleichauf vorne liegen und anders als bislang der fünfte, das deutsche Unternehmen TK Elevator (ehemals die Aufzugssparte von ThyssenKrupp), allesamt börsennotiert sind, nämlich das Quartett Otis aus den USA, Kone aus Finnland, Mitsubishi Electric aus Japan und Schindler aus der Schweiz. Alle vier sind traditionsreiche Unternehmen, wobei Otis erst 2020 seine Selbständigkeit zurückerlangte, nachdem der amerikanische Fahrstuhlspezialist 1975 im Konglomerat von United Technologies aufgegangen war.

Otis hat in den USA stärkere Markanteile, die drei anderen werden von der China-Krise stärker getroffen, was für die Amerikaner spricht. Andererseits bietet diese interessante Branche die Möglichkeit zur regionalen Diversifizierung und damit die Chance, einmal nicht auf einen US-amerikanischen Marktführer zu setzen, sondern zum Beispiel auf ein solides Unternehmen aus der Schweiz oder aus Finnland. Die Entscheidung für nur eine bevorzugte Aktie fällt entsprechend schwer. Die Dividendenrendite spricht für Kone (zuletzt circa 3,5 Prozent gegenüber Mitsubishi Electric 3,0, Schindler 2,0 und Otis 1,5 Prozent). Dazu ist Kone geprägt von Antti Herlin, dem heutigen Aufsichtsratsvorsitzenden. Die Familie des reichsten Finnen hält einen beachtlichen Minderheitenanteil. Noch stärker ein echtes börsennotiertes Familienunternehmen ist Schindler, wo die Eigentümerfamilie gleichen Namens immer noch mit knapp 70 Prozent die Mehrheitsanteile hält und auch über den Aufsichtsrat den Kurs mitbestimmt. Und Schindler hat die sehr solide finanzierte Dividende seit 17 Jahren nicht gesenkt (Kone seit 14 Jahren) und ist noch etwas geringer verschuldet als der etwas aggressiver auftretende finnische Konkurrent.

Das äußerst solide Unternehmen mit derzeit knapp 70.000 Mitarbeitern in mehr als 140 Ländern wurde 1929 – der Vorläufer bereits 1874 – in der Zentralschweiz gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hergiswil im Kanton Nidwalden. Im Teilbereich Rolltreppen ist Schindler weltweit Marktführer.

Mehr noch als die stärker schwankende Aktie von Mitsubishi Electric – die neuere Börsengeschichte von Otis ist zu kurz für eine Beurteilung – weisen Kone und Schindler auf lange Sicht astreine, von uns so geschätzte Luro-Kursverläufe auf: von unten links nach oben rechts. Und krisen- und inflationsbesingt liegt insbesondere Schindler trotz eines jüngsten Aufwärtstrends womöglich immer noch bei attraktiven Einstiegskursen, denn langfristig werden Aufzüge und Rolltreppen weltweit weiter gebaut und vor allem intensiv vertraglich vom Hersteller gewartet. Warum Schindler in zehn Jahren eher noch besser dasteht als heute – dazu wie immer drei Gründe.

Die Zukunft

Erstens: Die alten langlaufenden Wartungs- und Serviceverträge werden in zehn Jahren an (hoch-) inflationäre Phasen angepasst sein.

Zweitens: Es wird weltweit regionale Verlierer und Gewinner der Zeitenwende geben – bei den Siegern wird kräftig urbanisiert und gebaut werden; sicher oft mit hochmodernen Rolltreppen oder innovativen Aufzügen.

Drittens: Viele Gesellschaften altern. Die Demographie spricht auch im häuslichen Ambiente für eine verstärkte Nachfrage nach einer Lift- und Aufzugstechnik.

